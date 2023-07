Ukrainiečiai Lietuvoje apie vasaros planus: jūs matėte atostogų kainas?

Vasara – atostogų ir poilsio metas. Dauguma Lietuvos gyventojų jau suplanavo savo atostogas – vieni jas praleis Baltijos pajūryje, kiti vyks į užsienį, treti užsisakė atostogų paketus iš kelionių organizatorių. Lietuvoje gyvenantiems ukrainiečiams ši vasara nebus tokia pati kaip kitiems, nes karas tėvynėje, nežinomybė ir finansiniai sunkumai verčia koreguoti atostogų planus. LRT.lt pakalbino keletą Lietuvoje gyvenančių karo pabėgėlių iš Ukrainos ir sužinojo, ką jie planuoja veikti šią vasarą.

Tekstą galite skaityti ir rusų kalba.

„Užsitarnavau poilsį“

Olga Krolivec iš Charkivo Lietuvoje leidžia jau antrą vasarą. 2022 m. balandį persikėlusi į Vilnių, ji jau spėjo įsikurti naujoje šalyje, susirasti darbą ir net šiek tiek pramokti kalbą.

„Jau adaptavausi naujoje šalyje. Manau, kad laiko užteko. Nors noriu grįžti namo, mano gyvenimas kol kas yra čia“, – teigia ukrainietė.

Paklausta apie vasaros planus, Olga atsako, kad jau seniai suplanavo atostogas ir kad šios vasaros tikrai nepraleis veltui.

„Praėjusią vasarą vis dar buvau ištikta šoko, išgyvenau stresą. Apie jokias keliones tuo metu net negalvojau, nes reikėjo išspręsti daugybę neatidėliotinų problemų, susijusių su būstu, darbu, nauja šalimi ir rūpesčiais dėl artimųjų. Tačiau šiemet man labai reikia atostogų. Netgi sakyčiau, kad šį poilsį aš užsitarnavau. Susitaupiau pinigų ir kartu su drauge dešimčiai dienų skrendame į Graikiją“, – savo planais dalijasi Olga.

Graikijos paplūdimys / AP nuotr.

Panašiai galvoja ir Marina Maistrenko iš Kyjivo, šiuo metu gyvenanti Panevėžyje. Moteris pabrėžia, kad atostogų reikia ne tiek jai, kiek jos vaikams.

„Į Lietuvą atvykau su dviem vaikais, ir jei praėjusią vasarą visi gaudėme naujienas, bandėme adaptuotis ir bent kažkaip pradėti gyventi, tai dabar jau daug lengviau. Mano vaikai nusiramino, priprato prie miesto, prie Lietuvos, nustojo krūpčioti nuo įvairiausių garsų ir aš labai noriu, kad jie pagaliau pailsėtų po sunkių mokslo metų, po viso to, ką jiems teko išgyventi“, – pasakoja Marina.

Moteris teigia vasaros atostogas pradėjusi planuoti dar balandį, tačiau nesiryžo keliauti toli viena su vaikais, todėl pasirinko poilsį prie Baltijos jūros.

„Važiuosime į Nidą. Iš pažįstamų daug girdėjau, kad ten neįtikėtina gamta ir gražus kraštovaizdis. Vyksime trumpam, tik savaitei, bet norime apvažiuoti Kuršių neriją, pamatyti kopas, o vaikai nori pasimaudyti jūroje. Nors žinau, kad vanduo nebus labai šiltas, pažįstu savo vaikus – jiems tai nesutrukdys“, – šypsodamasis priduria ukrainietė.

Atostogos ne mūsų kišenei

Kai kurie ukrainiečiai drąsiai dalijasi savo atostogų planais, o kiti atvirai sako, kad jų finansinė padėtis neleidžia išvykti atostogų, net jei ir labai norėtų.

„Bus atostogos, bet aš liksiu namuose. Galbūt važiuosiu kur nors prie ežero Vilniuje arba į Trakus. Tai viskas, ką šiuo metu galiu sau leisti“, – sako ukrainietė Marija, į Lietuvą atvykusi iš Kryvyj Riho. Moteris priduria, kad jos atlyginimo vos užtenka susimokėti už butą ir nusipirkti būtiniausių daiktų sau ir vaikui.

Trakai / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Visi pinigai atitenka Soniai (Marijos dukrai – red.). Reikia rinktis: arba butas ir maisto produktai, arba atostogos. Manau, kad pasirinkimas čia akivaizdus“, – sako ukrainietė.

Panaši situacija ir Tatjanos bei Viktoro šeimoje. Iš Zaporižios į Vilnių kartu su keturiais vaikais persikėlusi pora sako, kad jų šeimoje finansinė situacija pakankamai sunki, todėl atostogų jie neplanuoja, tačiau priduria pasistengsiantys, kad vasara vaikams būtų nepamirštama.

„Jūs matėte atostogų kainas? O mes juk šešiese! Net nuvykti į kitą miestą mums brangiai kainuoja. Ukrainoje ne visada turėdavome galimybę atostogauti vasarą, o čia, Lietuvoje, tuo labiau. Šiuo metu aš nedirbu, dirba tik mano vyras ir, žinoma, Lietuvos dėka gauname papildomą pagalbą, bet to nepakanka“, – aiškina Tatjana.

Į pokalbį įsitraukia jos vyras Viktoras, kuris priduria, kad prieš kelis mėnesius bandė viską apskaičiuoti ir suplanuoti, tačiau atostogos neįtilpo į šeimos biudžetą.

„Benzinas, apgyvendinimas, maistas 6 žmonėms, minimalios išlaidos vaikų pramogoms – susidaro apvali sumelė. Paskaičiavau, kad 7 dienų atostogos Palangoje mūsų šeimai kainuotų 2500 eurų. Tai šiuo metu neįkandama suma. Bet suprantu, kad vaikams reikia poilsio, todėl vyresniuosius kelioms dienoms išsiunčiame į stovyklą, o jaunesnieji pramogaus namuose. Taip pat planuojame vykti kur nors prie ežero su palapinėmis. Tai ir taupu, ir įdomu“, – dėsto savo planus Viktoras.

O štai ukrainietė Valerija Pidgurska sako niekada netaupiusi atostogoms – iki karo ji su 15-mete dukra keliaudavo į įvairias Europos šalis. Tačiau dabar situacija pasikeitė.

„Mariupolyje praradome viską. Namus, daiktus, artimuosius... Visos santaupos buvo panaudotos, kad nuo nulio susikurtume gyvenimą čia, Vilniuje. Deja, kol kas neturiu stabilių pajamų, kad galėčiau atostogauti. Mano dukra tai supranta, todėl nieko nereikalauja. Aš labai noriu, bet mano galimybės kol kas neatitinka norų“, – neslepia ukrainietė.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

„Kai šalyje vyksta tokie dalykai, atostogauti būtų nusikaltimas“

Tačiau ne visi ukrainiečiai ramiai reaguoja į vasaros atostogų idėją ir klausimus apie planus.

„Nesuprantu, kaip apie tokius dalykus apskritai galima galvoti? Šalyje vyksta karas, kasdien žūsta žmonės, neaišku, kas ir kaip bus toliau, o kažkas turi įžūlumo atostogauti, rodyti laimingus veidus nuotraukose ir girtis, kaip puikiai praleido vasarą? Mano nuomone – tai nusikaltimas prieš valstybę. Tokių ukrainiečių nelaikau tikrais ukrainiečiais. Tai žmonės, kurie pabėgo nuo karo ir kol jų šalis kovoja už laisvę, ramiai mėgaujasi gyvenimu“, – neslepia pasipiktinimo Svetlana iš Charkivo ir priduria, kad visi jos pažįstami pritaria jos nuomonei.

„Tai ne tik mano nuomonė. Visi mano pažįstami sako, kad tie, kas tokiu metu feisbuke skelbia savo nuotraukas iš pajūrio, kelia pasidygėjimą. Proto reikia turėti taip elgtis, taip atvirai girtis. Tegul važiuoja į Ukrainą ir ten kelis mėnesius pagyvena aidint sirenoms arba užtvindytoje Kachovkoje, arba kur nors okupuotoje šalies dalyje, tada žinos, kaip skelbti tokias nuotraukas ir planuoti kokias nors atostogas. Lietuvoje ramu, ir ačiū Dievui, bet šias ir visas kitas atostogas bus galima planuoti, kai baigsis karas“, – sako Svetlana.

Kiek švelnesniu tonu jai antrina ukrainietė Tatjana Balui iš Chersono, šiuo metu su dviem vaikais gyvenanti Kaune. Moteris sako nesmerkianti tų ukrainiečių, kurie šiuo metu vyksta atostogauti, tačiau pati tokiam sprendimui nepritarianti.

Ukrainiečių evakuacija / UNIAN nuotr.

„Nesu nusistačiusi prieš ukrainiečius, kurie vyksta atostogauti, bet pati taip elgtis negaliu dėl moralinių priežasčių. Kai užtvindytas mano gimtasis miestas, kai nuolat skrieja raketos, kai žūsta žmonės, važiuoti kur nors linksmintis tikrai nėra tinkamas laikas. Turime bent šiek tiek gerbti tuos, kurie šiandien aukoja savo gyvybę už Ukrainos laisvę. Po pergalės galėsime pailsėti“, – sako Tatjana.

O ukrainietė iš Mariupolio Anna prisipažįsta, kad praėjusią vasarą ji buvo tos pačios nuomonės ir nepritarė vykstantiems atostogauti, tačiau šią vasarą nuomonę pakeitė.

„Suprantu, kad negalime visą laiką gedėti. Tai graužia mus iš vidaus. Net jei visi apsivilksime juodus drabužius ir be perstojo verksime, niekam nuo to geriau nebus. Manau, kad jei yra noro ir galimybių, reikia daryti tai, ko norisi. Po viso to siaubo, kurį išgyvenome Mariupolyje, permąsčiau savo požiūrį į gyvenimą. Reikia gyventi čia ir dabar, nelaukti pergalės, bet daryti viską, kad ji greičiau ateitų“, – sako ukrainietė ir priduria, kad nors ir nėra nusistačiusi prieš poilsį, mano, kad nederėtų viešinti nuotraukų.

„Mūsų visuomenė tapo labai jautri. Vienas neteisingas žodis ir tuoj pat esi apšaukiamas išdaviku. Todėl jei kur nors važiuočiau, neskelbčiau jokių nuotraukų ar džiaugsmingų įrašų, kad nieko nesuerzinčiau“, – samprotauja Anna.

„Tačiau aš labai norėčiau, kad žmonės taptų geranoriškesni. Taip, kai kurie žmonės sielvartauja, taip, šalyje vyksta karas, taip, žmonės žūsta, bet gyvenimas tęsiasi, todėl visi turime tai suprasti ir suteikti vieni kitiems galimybę gyventi visavertį gyvenimą. Niekas nedraudžia ilsėtis, mokytis ko nors naujo, dirbti, tačiau svarbu nepamiršti, kokia kaina už tai yra mokama“, – priduria ji.

Psichologė: poilsis būtinas visiems

Šiuo metu su ukrainiečiais Vilniuje dirbanti psichologė iš Ukrainos Svetlana Ševčenko sako, kad norint atgauti jėgas būtina ilsėtis. Ir karas neturėtų būti priežastis atsisakyti poilsio.

„Ilsėtis galima ir reikia, net ir karo metu. Reikia ilsėtis, kad atsigautumėme, atsipalaiduotumėme, pasisemtumėme jėgų. Negalima drausti sau ilsėtis dėl to, kad šalyje vyksta karas“, – aiškina psichologė.

S. Ševčenko pabrėžia, kad atostogos gali būti labai įvairios ir visai nebūtina joms išleisti daug pinigų ar keliauti į kitą šalį. Svarbiausia, kad jaustumėmės patogiai ir būtų galimybė atsiriboti nuo kasdienių problemų.

„Tai gali būti knygos skaitymas, pasivaikščiojimas, kelionė už miesto. Jei įmanoma – atostogos prie jūros. Pagrindinė taisyklė – jos turi būti saugios, ramios ir neturėtume dėl jų savęs graužti. Neprivalome niekam nieko įrodinėti – kokios puikios ar kokybiškos buvo mūsų atostogos, kur buvome ar kaip leidome laiką. Svarbu daryti tai, kas patinka mums, o ne kas gražiai atrodys nuotraukoje instagrame“, – pabrėžia psichologė.

Miškas / E. Blaževič / LRT nuotr.

S. Ševčenko pažymi, kad ukrainiečiai dažnai neleidžia sau atostogauti, nes jų tėvynė nuolat apšaudoma, o jų tautiečiai gina šalį fronte. Tokiais atvejais, pasak psichologės, svarbu prisiminti, ką jau nuveikėme savo šalies labui, ir suteikti sau galimybę pailsėti, kad paskui turėtume jėgų toliau dirbti dėl bendros pergalės.

„Ir savanoriai, ir kariai, ir paprasti žmonės, kurie aukoja, nusipelno pertraukos. Prisiminkite, ką naudingo jau padarėte, kad priartintumėte pergalę. O kiek daug galėsite nuveikti turėdami jėgų ir energijos. Kiekvieno ukrainiečio tikslas šiuo metu yra išsaugoti savo sveikatą, tiek fizinę, tiek emocinę. Pasistenkite per vasarą pasisemti jėgų, gerų emocijų ir atsigauti“, – rekomenduoja psichologė.