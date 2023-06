Ohmanas: Prigožinas nėra valstybės lyderis – jis klapčiukas su ambicijomis

Po neramaus šeštadienio Rusijoje, kai Jevgenijus Prigožinas su savo „Wagner“ grupe „žygiavo“ į Maskvą, vis dar išlieka daug neatsakytų klausimų. „Blue / Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas teigia, kad šeštadienį matėme spektaklį ir J. Prigožinui persikėlus į Baltarusiją turime atsakingai žiūrėti į situaciją pasienyje. Kaip teigia J. Ohmanas, „Wagner“ lyderis tėra klapčiukas su ambicijomis, o ne tikras lyderis.

– Jeigu Prigožinas iš tiesų įsikurs Baltarusijoje, ar jis gali tapti Aliaksando Lukašenkos pagalbininku rengti provokacijas prieš Lietuvą, ar tai mažai tikėtina?

– Aišku, tai gali būti. Supraskime, čia gali būti ir to, ir ano. Čia turime žmogų, kuris atseit nebe Putino, atseit laisvas veikėjas, kuris tiesiog nuspręs vieną dieną, kad su tais fašistais Lietuvoje susidoroti reikia, su savo kažkokiais kovotojais. Ir Maskva sakys, kad ne prie ko. Kažkoks savotiškas Donbaso variantas. Nemanau, kad tai labai tikėtina, bet supraskite, kad čia mes žaidžiame su tokiais veikėjais kitoje pusėje, neaišku, ką jie sugalvos. Supraskime, ypač po vakar (šeštadienio – LRT.lt) dienos – viskas, ką jie daro, yra tam tikras teatras. Čia yra spektaklis, vaidinimas, komedija, tragedija – vadink, kaip nori, suprask viduje, kas vyksta.

Aišku, svarbiausias buvo pasiektas teisingas sprendimas mūsų, Lietuvos, – mes turime tiesiog atidžiai stebėti savo flangą. Aišku, mano idėja, kad kas antrame name Lietuvoje būtų ginklas, kad žmonės galėtų greitai reaguoti. Jeigu čia ateis, tai bus kažkoks bandiūgų variantas. (...) Tarkime, ateis tokie nevaldomi ir tiesiog mes su jais turėtume susidoroti labai greitai.

– Ar jūs tikite, kad jis vienas tokį demaršą apskritai Rusijoje galėjo įvykdyti, kad jis neturėjo kažkokio stogo, tarkime, kad ir karinėse struktūrose?

– Aš manau, kad yra labai daug žmonių, kurie nepatenkinti Putinu, nepatenkinti tuo, kas vyksta, bet baimė yra didesnė. Tikrai tikėtina, kad visiškai na ura, kaip sakoma, tokio dalyko nedarė, bet tuo pačiu... Supraskit, jei tai sugalvota iš anksto, tas visas reikalas jau būtų Maskvoje – tankai gatvėse, viskas užimta. Čia kažkoks „žygis“ dideliu atstumu, duodant laiko pasiruošti, pasitikti. Čia vis tiek buvo tam tikras spektaklis, tuo pačiu buvo šioks toks palaikymas sistemoje. Nemanykite, kad visi vienodai mąsto, bet jie jo (Putino – LRT.lt) bijo. Ta baimė Rusijoje įsigalėjusi baisi.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Jeigu, tarkime, žiūrėti į Prigožiną kaip į tokį asmenį, kuris, buvo kalbama ir jis net savo „Telegram“ kanale skelbė, kad gali būti naujasis Rusijos prezidentas. Ar Prigožinas galėtų būti tas žmogus, kuris sustabdytų karą Ukrainoje?

– Ne, visiškai ne tas žmogus. Jis yra toks trolis. Jis, visų pirma, ne valstybės lyderis, jokiu būdu, jis vis tiek yra klapčiukas su ambicija, be jokios abejonės. (...) Nors norėtų, bet jis nesugebėtų to daryti, jis nėra tokio kalibro žmogus. Bet sumaištį sukelti, daryti kažkokį maištą, jis tą gali ir yra naudingas dėl to. „Wagner“ naudojamas buvo ir Sirijoje, ir Afrikoje, ir Ukrainoje, ir kodėl gi ne čia pas mus. Tai tiesiog tokia kone nevaldoma struktūra, kur gali padaryti kažkokią avantiūrą (...).

Jevgenijus Prigožinas / AP nuotr.

– Jūs dažnai būnate Ukrainoje ir tikrai bendraujate su Ukrainos kariais. Kai Prigožinas sako, kad Rusijos kariai tiesiog plūsta krauju, yra beviltiškai metami į frontą kaip mėsa, be jokio plano, be deramos ginkluotės, be amunicijos, ar tai yra tiesa?

– Čia yra pusė tiesos. Kažkiek racijos tame yra, tikrai teko ir matyti, ir girdėti apie tokius metamus be paruošimo, buvo net be šovinių, buvo tokių atvejų. Kita vertus, čia yra tikrai ne viskas. Rusijos ginkluotosios pajėgos yra didelės, ten yra visokių, sakykime, žmonių ir variantų. Ne viskas yra beviltiška, teko matyti „Wagner“ pavyzdžių prie Soledaro – tikrai rimti žmonės, profesionalai visiški, tiesiog tie, kurių karas yra duona. Principas buvo labai paprastas – 10 buvo tokių, tarkime, naudingų idiotų ir jie buvo valdomi tiesiog vieno profesionalo, kuris buvo tiesiog profesionalus karys ir gebėjo daryti (...). Kažkiek racijos tame yra, bet tikrai ne viskas.

– Ar šitas Prigožino demaršas gali padaryti įtaką karui Ukrainoje?

– Tikrai galės (...). Pavyzdžiui, galima vertinti šitą faktą, jeigu suskaldys „Wagner“, pakankamai daug profesionalių kovotojų pateks į kariuomenę. Teoriškai šiek tiek įtakos gali turėti tokiu būdu. Nors manau, kad kariuomenė žiūri pakankamai skeptiškai į juos, kaip į čečėnus šiek tiek panašiai. Aš manau, kad labiau reikia žiūrėti kitą didelį paveikslą, kokios čia rokiruotės, ką čia norima tuo daryti, Dabar tai daryti dar anksti. Svarbiausia tiesiog laikytis savo plano, daryti, ką tu galvojai padaryti. Čia aš kalbu apie Ukrainą, kalbu apie mus. Tiesiog mes turime didinti savo budrumą, atsparumą ir gebėjimą veikti. Kaip jau pasakiau ne vieną kartą, realiai norint šitą iki galo padaryti, mes turime padaryti 10 kartų daugiau ir Lietuva, ir NATO.

„Wagner“ pajėgos Rostove prie Dono / AP nuotr.

– Bet Lietuvai kol kas, panašu, nelabai pasiseka NATO viršūnių susitikime prikalbinti visas nares priimti į NATO Ukrainą. Ar jūs matote čia Lietuvos kaltės dėl tų lūkesčių sukeltų ukrainiečiams?

– Ne, ukrainiečiai tikrai mato plačiau – Lietuva patikimas draugas, viskas tvarkoje ir gražu, ir taip toliau. Gal ji šiek tiek svarbesnė už savo svorį, be jokios abejonės, bet supranti kad vis tiek kontekstas gerokai didesnis – Amerika pats didžiausias rėmėjas ir kalbant apie kitas šalis – Prancūzija, Vokietija, Kanada, Britanija. Nereikia savęs pervertinti, kad Lietuva tokia svarbi. Mes esame reikšmingi, nieko nesakau, bet mūsų vaidmuo vis tiek yra tam tikra prasme ribotas ir tikrai sudėtingi procesai čia. Manau, kad mes teisingai mąstome, mūsų mąstymas yra geras, teisingas, bet įveikti visą šitą didelę sistemą reikia labai daug pastangų (...). Darome viską teisingai, ką daro mūsų pareigūnai, mūsų politikai – viskas tvarkoje, bet supraskite, kad čia yra didžiulis iššūkis.

– Jūsų organizacija „Blue / Yellow“ kartu su „Stiprūs kartu“ ir LRT NATO viršūnių susitikimui dabar pradėjo kaip tik naują akciją – iš Ukrainos fronto neša vėliavą. Sekmadienį ji pradėjo savo kelionę iš Kyjive esančios Lietuvos aikštės ir organizatoriai liepos 7-13 dienomis kviečia pakelti Ukrainos vėliavas. Kiek šita akcija yra žinoma pasaulyje?

– Kol kas nelabai turbūt, nes ką tik pradėjome dabar. Aišku, aplink vyksta ir kiti dalykai, nereikia manyti, kad visi žiūri, stebi, kur kas. Čia reikia fokusuotis į tą laikotarpį, kuris bus liepos mėnesį, kur tikrai matysis ir bus tas dėmesys, atvažiuos žurnalistai iš viso pasaulio į Lietuvą. Tada mes matysime efektą, kol kas vyksta apšilimas tam tikra prasme.

Akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO!“ startas / „Stiprūs kartu“ nuotr.

– Bet jūs tikriausiai matėte, kad yra tokia grupuotė, kuri sako, kad reikia kelti Lietuvos, o ne Ukrainos vėliavas?

– Dabar pasakysiu negražiai, šitie mūsų vatninkai, kokie bebūtų, realiai yra nulis, jie nori tiesiog sau pasidaryti reklamą ir tuo pačiu būti naudingi Rusijai. Čia jau negražiai sakau, bet aš tai matau – šiek tiek juokinga, šiek tiek graudu (...). Čia marginalai, nieko.