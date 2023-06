Ekspertas – apie įtampą Rusijoje: Kremliaus flirtas su „Wagner“ atsisuko prieš jį, situacija rodo režimo trapumą

Kremliaus flirtas su Jevgenijaus Prigožino „Wagner“ kompanija atsisuko prieš Kremlių, LRT RADIJUI sako Rytų Europos studijų centro asocijuotas analitikas Maksimas Milta. Anot jo, panašu, kad Kremlius tapo savo paties taikomų praktikų įkaitu, o situacija rodo režimo trapumą. „Galima tikėtis tik labai įdomaus ir įtempto savaitgalio – mažų mažiausiai, o gal net ir daugiau“, – pažymėjo M. Milta.

Po Rusijos karinės grupuotės „Wagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino pareiškimų Rusijoje kilo įtampa, pranešta, kad Maskvoje saugumo pajėgoms paskelbta aukšta parengtis, prie Dūmos ir kitų strateginių pastatų pasirodė šarvuočiai, Rostovo srityje ginkluojami šauktiniai, šarvuota technika blokuoja gatves, danguje skraido kariniai sraigtasparniai.

Savo žinutėse J. Prigožinas pareiškė, esą jo samdiniai valstybės sienas kirto visose vietose, neva pasieniečiai išėjo jų pasitikti ir apkabino kovotojus. Vėliau pasirodė vaizdai, kaip, įtariama, „Wagner“ samdiniai apsupa pastatus Rostovo prie Dono centre.

Rytų Europos studijų centro asocijuotas analitikas M. Milta šeštadienio rytą LRT RADIJUI tvirtino, kad „Rusija ir pats Kremlius tapo savo pačių hibridinio karo doktrinos įkaitais“.

Pasak M. Miltos, kalbant apie Rusijos karinę galią, buvo akcentuojama ne tik konvencinių Rusijos pajėgų galia, bet ir nekonvencinių sričių, pavyzdžiui, dezinformacijos kryptimi vykdomos operacijos, įvairių samdinių grupuočių pasamdymas ir dislokavimas.

Maksimas Milta / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pastarųjų 18–24 valandų įvykiai kaip tik demonstruoja šių, atrodytų, pamatinių Rusijos hibridinio karo doktrinos pamatų išpildymą pačioje Rusijoje, kur, panašu, tai mažiausiai buvo planuota pritaikyti. (...) Kremliaus flirtas su J. Prigožino „Wagner“ kompanija atsisuko prieš Kremlių“, – LRT RADIJUI sakė M. Milta.

Rytų Europos studijų centro asocijuoto analitiko teigimu, panašu, kad Kremlius tapo savo paties taikomų praktikų įkaitu. Nors karo rūkas mums iki šiol neleidžia iki galo pamatyti, kas iš tikrųjų darosi Rusijoje, situacija rodo režimo trapumą.

„Kalbant apie tai, kaip chaotiškai buvo parengti Rusijos propagandos televizijos specialieji pranešimai, kalbant apie karinės technikos dislokavimą Maskvoje ir mero pareiškimus apie antiteroristinės operacijos poreikį Maskvoje, tai demonstruoja režimo trapumą. Jei režimas (...) negalėjo prevenciškai užkirsti kelio tokiam maištui, kuris, panašu, vyksta mums prieš akis, tai tik vaizduoja, koks trapus režimas, nepaisant branduolinių ginklų, konvencinių pajėgumų.

Tai dar kartą parodo, kad tie režimai, kurie grasina likusiam pasauliui, atrodo monolitiški ir galintys egzistuoti per amžius, iš tiesų gali suirti per vieną dieną. Neteigiu, kad režimas Rusijoje subyrės rytoj ar poryt, bet to režimo trapumai matomi šiomis minutėmis ir šiomis valandomis“, – akcentavo M. Milta.

Jevgenijus Prigožinas / „Telegram“ vaizdo įrašo stop kadras

Anot eksperto, dabartinę situaciją Rusijoje labiausiai galėtume lyginti su rugpjūčio puču. M. Milta taip pat atkreipė dėmesį, kad į įtampą nesureagavo aukščiausieji Rusijos vadovai, Vladimiras Putinas, tačiau, sakė ekspertas, „dabartinėje padėtyje Kremlius negali sau leisti nesureaguoti“.

M. Miltos vertinimu, situacija Rusijoje gali kelti milžiniškų saugumo iššūkių ir aplinkinėms šalims, o ta pusė, kuriai atstovauja J. Prigožinas, „toli gražu neatves Rusijos prie demokratinės ateities“.

„Galima tikėtis tik labai įdomaus ir įtempto savaitgalio – mažų mažiausiai, o gal net ir daugiau“, – pažymėjo M. Milta.