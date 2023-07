„Siaubo slopinimas“: ekspertai įspėja apie priklausomybių krizę, rusų kariams grįžus iš Ukrainos

„Gynybos ministerijoje yra atskiras psichologinės reabilitacijos skyrius, tačiau jokio realaus potrauminio streso sutrikimo (PTSS) gydymo platesniu mastu nevyksta“, – „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) sakė priklausomybės nuo narkotikų srityje besispecializuojantis gydytojas iš su Ukraina besiribojančios Rusijos Rostovo srities.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

„Bet matydami karo siaubą ir purvą – nuplėštas galūnes, atviras žaizdas, mirtį – kariai neretai bando savo jausmus slopinti alkoholiu ir narkotikais. Priešingu atveju jie tiesiog išprotėtų“, – pridūrė gydytojas, dėl galimų neigiamų pasekmių prašęs neatskleisti jo tapatybės.

Nors prireiks metų ar dvejų, kol bus galima patvirtinti tikėtiną krizę, RFE / RL kalbinti kariuomenės ir visuomenės sveikatos specialistai išreiškė susirūpinimą dėl spartaus narkomanijos plitimo ir jos socialinių pasekmių, kai dešimtys tūkstančių karių, pašauktų kovoti Rusijos kare Ukrainoje, grįš namo.

Remiantis pačios Vyriausybės statistiniais duomenimis, jau daugėja priklausomybės nuo sintetinių amfetaminų, tokių kaip mefedronas, Rusijoje vadinamas „druska“, atvejų. Nuo birželio pradžios Krasnodaro krašte, Adygėjoje, Maskvos srityje, Kostromoje, Kurgane, Čeliabinske ir Permėje užregistruota su mefedronu susijusių baudžiamųjų bylų, kurių dauguma iškeltos dėl įtariamo platinimo.

Kaip RFE / RL sakė analitikai, kariuomenėje taip pat daugėja su narkotikais susijusių atvejų, iš dalies dėl to, kad mobilizacijos metu kariai nebuvo tikrinami dėl priklausomybės nuo narkotikų. Daugelis karių laiką leidžia Rytų Ukrainos Donecko mieste, kurį nuo 2014 m. kontroliuoja Rusija arba jos remiami separatistai.

Mobilizacija Rusijoje / AP nuotr.

Humanitarinę pagalbą konflikto zonoje koordinuoti padedantis rusų savanoris, sutikęs kalbėti tik garantavus anonimiškumą, sakė, kad sąlygos narkotikams plisti Donecke itin palankios.

„Aplinka, galima sakyti, labiau primena taikos metą. Veikia daug restoranų, klubų ir kitų pramogų vietų, – sakė jis. – Įsigyti narkotinių medžiagų nėra sunku. Iš fronto atvykstantys kariai, ypač tie, kurie gauna atlyginimą grynaisiais, tuo visapusiškai naudojasi. O vadai linkę užmerkti akis.“

Bylos

Kaip rodo RFE / RL atlikta kelių teismų pietvakarių Rusijoje, kuriuose, kaip manoma, teisiami kare Ukrainoje dalyvavę kariai, veiklos analizė, stebima su narkotikais susijusių bylų skaičiaus didėjimo tendencija. Pavyzdžiui, Krasnodaro karinis teismas 2020 m. paskelbė vieną nuosprendį dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis, o 2021 ir 2022 m. – po tris. Tačiau šiais metais vien kovo mėnesį buvo priimti trys tokie nuosprendžiai.

Daugumoje RFE / RL analizuotų bylų teismas sumažino bausmę, atsižvelgęs į kario kovinę patirtį ir apdovanojimus.

Balandį Stavropolio krašto Piatigorsko miesto karinis teismas nuteisė karį sutartininką Aleksejų Sokologorskį už tai, kad jis Ukrainos pasienyje esančiame Kamensko-Šachtinsko mieste įsigijo 2 gramus mefedrono. Nors už „didelio kiekio“ narkotinių medžiagų laikymą paprastai skiriama laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dešimties metų, teismas, atsižvelgęs į kare Ukrainoje kaltinamojo pelnytą apdovanojimą, A. Sokologorskiui skyrė trejų su puse metų lygtinę bausmę.

Kovą Rostovo srities sostinės Rostovo prie Dono karinis teismas nuteisė karį sutartininką Eduardą Moisejevą už mefedrono įsigijimą asmeniniam naudojimui. Nepaisant to, kad E. Moisejevas niekuo nepasižymėjo kare Ukrainoje, teismas atsižvelgė į jo tarnybą kariuomenėje ir skyrė jam minimalią bausmę – 20 000 rublių (240 JAV dolerių) baudą.

Tą patį mėnesį Rostovo teismas nubaudė kareivį Aslaną Dotdajevą 30 000 rublių (360 JAV dolerių) bauda už marihuanos laikymą. Remiantis dokumentais, narkotikai pas jį buvo rasti po to, kai jį neblaivų sulaikė karo policija. Teismas nuslėpė jo sulaikymo vietą, o tai, kaip tvirtina teisės ekspertai, rodo, kad nusikaltimas buvo įvykdytas okupuotoje Ukrainos teritorijoje.

Rusijos karinės pratybos Rostovo apskrityje / AP nuotr.

Gegužę Krasnodaro teismas Vadimui Bai skyrė beveik trejų metų laisvės atėmimo bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl įsakymų nevykdymo „mobilizacijos ir karinių veiksmų metu“. Teigiama, kad jis atsisakė būti perkeltas į kovos veiksmų zoną, nes serga priklausomybe nuo narkotikų. Jo artimieji teisme paliudijo, kad nuo 2022 m. gruodžio iki 2023 m. sausio jis gydėsi nuo šios priklausomybės.

„Jau mirė“

Lenkų istorikas Lukaszas Kamienskis, 2016 m. išleistos knygos „Susišauti: trumpa narkotikų ir karo istorija“ (angl. „Shooting Up: A Short History Of Drugs And War“), teigė, kad karių priklausomybė nuo narkotinių medžiagų toli gražu nėra naujas dalykas. Anot jo, 1973 m. Pentagono atlikto tyrimo metu nustatyta, kad net 15 proc. iš Vietnamo grįžusių JAV karių buvo priklausomi nuo heroino. Dar daugiau jų piktnaudžiavo amfetaminais, pavyzdžiui, benzedrinu.

Savo knygoje L. Kamienskis teigia, kad piktnaudžiavimas amfetaminu galėjo būti vienas iš veiksnių, prisidėjusių prie kai kurių JAV karių žiaurumų Vietnamo civilių gyventojų atžvilgiu.

„Kariams tokia savigyda dažnai yra vienintelis būdas sumažinti psichologinę kovos ir karo baisumų naštą“, – sakė jis.

Mobilizacija Rusijoje / AP nuotr.

Anot istoriko, nemažai sovietų karių, devintajame dešimtmetyje pasiųstų į Afganistaną, įjunko į heroiną. Buvo atvejų, kai karininkai ginklus ir šaudmenis keitė į narkotikus.

„Grįžtantys kariai paprastai parsiveždavo namo hašišo, heroino ar opijaus, kad bent kurį laiką galėtų patenkinti savo poreikį, – sakė jis. – Didelis kareivių narkomanų skaičius didino su tuo susijusių problemų riziką sovietinėje visuomenėje. Grįžus kariams, suintensyvėjo narkotikų kontrabanda iš Afganistano ir Pakistano į Sovietų Sąjungą.“

Balandį situaciją Rusijoje analizuojanti tiriamųjų naujienų svetainė „The Insider“ išnagrinėjo komentarus, kuriuos grįžusių karių šeimos skelbia uždarose pokalbių grupėse įvairiuose socialiniuose tinkluose.

„Pastebėjau, kad daugelis grįžusių berniukų labai pasikeitę, – rašė vienas iš tokių komentatorių. – Kovo pradžioje grįžo mūsų draugų sūnus. Jis jau mirė nuo perdozavimo.“