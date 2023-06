Buvęs JAV generolas Hodgesas: kad ir ką pažadėtume, Ukraina nebus saugi, kol Rusija bus užėmusi Krymą

Iki Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo liko lygiai trys savaitės. Kokių sprendimų galima tikėtis, kokiu atveju susitikimą būtų galima vadinti nesėkme ir kokios ginkluotės reikia Ukrainai, kad ji galėtų greičiau atsiimti Rusijos okupuotą Krymą? Apie tai pokalbis su buvusiu JAV kariuomenės Europoje vadu atsargos generolu Benu Hodgesu „Dienos temoje“.

– Jau aišku, kad Ukrainos lūkestis išgirsti kvietimą į NATO Vilniuje nepasiteisins, nes Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas tą aiškiai komunikuoja. Ar jūs pavadintumėte tai klaida, gal net istorine?

– Manau, kad būtų klaida, jeigu po Vilniaus viršūnių susitikimo dar liktų klausimų dėl Ukrainos kelio įstoti į NATO. Jei kelias nebus aiškus, manau, tada bus galima laikyti Vilniaus susitikimą nesėkme. Nesitikiu, kad Ukrainai bus pasiūlyta stoti (į Aljansą – LRT.lt), bet tikiuosi, manau, kad dauguma žmonių tikisi, kad bus nubrėžti aiškūs žingsniai Ukrainai. Jei Kremliui pasirodys, kad tie žingsniai nėra aiškūs, manau, tada galėsime kalbėti apie istorinę klaidą.

– NATO generalinis sekretorius J. Stoltenbergas taip pat sako, kad Vilniaus viršūnių susitikime bus tariamasi – tai reiškia, kad nebūtinai bus susitarta, – kaip priartinti Ukrainą prie NATO. Kokia yra tikimybė, kad po šito Vilniaus viršūnių susitikimo Kyjivas liks su tuo pačiu, ką turėjo iki jo, tai yra niekuo?

– Manau, kad visi pagrindiniai Briuselio ir NATO žmonės uoliai dirbo bandydami rasti aiškius žingsnius Ukrainai, kad būtų aišku, jog Ukraina turi aiškų kelią, ir šis pasiūlymas neturėtų būti toks platus kaip Bukarešte, jis turėtų būti daug konkretesnis.

NATO prioritetas yra vienybė, tad labai svarbu rasti pasiūlymą, kuris būtų priimtinas visoms 32 šalims. Aš girdžiu pasiūlymų paaukštinti NATO ir Ukrainos bendradarbiavimą iki tarybos, tai padidintų bendradarbiavimą ir būtų aiškus signalas Rusijai. Taip pat tikiuosi, kad daugiau išgirsime apie galimus NATO įsipareigojimus, kad Ukraina turėtų viską, ko jai reikia apsiginti. Na, galbūt bus žengta ir daugiau žingsnių, bet manau, kad šie yra patys pagrindiniai.

NATO vėliava / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Bet rimtų saugumo garantijų, tokių, kurios prilygtų NATO, pavyzdžiui, 5-ajam straipsniui, tikriausiai tikėtis irgi neverta. Nors ir Prancūzija, ir Lenkija apie tai kalba, be Jungtinių Valstijų įsipareigojimo tai būtų tiesiog tuščias, ir kaip kai kurie analitikai sako, gal net pavojingas pažadas. Ar kongresas galėtų tokius rimtus saugumo įsipareigojimus, garantijas ratifikuoti?

– Be abejo, geriausias saugumo garantas Ukrainai yra tai, ko mes visi norime – narystė NATO. Ir tikiuosi, kad tos dienos sulauksime greičiau, bet man sunku nuspėti, kada galime jos sulaukti. Manau, kad JAV ieškos būdų padėti Ukrainai sustiprinti jos gebėjimą apsiginti ir galime tikėtis bandymo tai pagerinti. Bet manau, kad pagrindinis iššūkis yra tai, jog Ukraina šiuo metu kariauja su Rusija, ir mes turime siekti pagrindinio tikslo šiuo metu – padėti Ukrainai nugalėti Rusiją.

Tad turėtumėme kalbėti apie tai, kokie santykiai bus po to, kai Ukraina nugalės Rusiją. Ukraina niekada nebus saugi, kad ir ką pažadėtume, kol Rusija bus užėmusi Krymą. Ukraina negalės atkurti savo ekonomikos, kol Rusija turės Krymą, nes Rusija galės užkirsti priėjimą prie Juodosios ir Azovo jūros. Tad Ukrainai pirma reikia pasirūpinti pagrindiniais reikalais, nugalėti Rusiją ir išstumti ją iš visų Ukrainos teritorijų. Tai yra prioritetas, o paskui jau galėsime rūpintis ilgesniais saugumo garantais, pavyzdžiui, naryste NATO.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Jūs sakote, kad Ukraina galėtų išstumti Rusiją iš Krymo jau iki šios vasaros pabaigos, rugpjūčio mėnesio su sąlyga, kad Jungtinės Valstijos tieks jai ginkluotę, ir konkrečiai kalbate apie ilgojo nuotolio raketas MGM-140 arba ATACMS. Ir kas tada? Karas baigsis?

– Ačiū, kad pabrėžėte šią labai svarbią išimtį dėl mano optimizmo, kad Ukraina sugebės išvaduoti Krymą. Taip, tai priklauso nuo Vakarų ir nuo jų ryžto suteikti raketų ATACMS ir kitą tolimojo nuotolio ginkluotę. Dėl tokios ginkluotės Rusija Krymo neišsaugotų. Rusijos laivynas turėtų pasitraukti, oro pajėgos turėtų pasitraukti, jos negalėtų likti Kryme, kai ATACMS raketos, kurios siekia 200 mylių (daugiau nei 321 km – LRT.lt), imtų kristi Sevastopolio bazėje. Tai yra labai svarbi sąlyga. Jei to nepadarysime, Ukrainai prireiks daug daugiau laiko atsiimti Krymą. Šio proceso paspartinimas ir taip pat jo kaina priklauso nuo JAV.

Man kelia labai didelį susierzinimą, kad mano Vyriausybė kol kas nežengė šio žingsnio. Tikiuosi, kad ši politika per ateinančias savaites pasikeis. Na, bet kol kas nesu dėl to tikras, administracija kol kas nežengia to žingsnio. Administracija turi būti ryžtingesnė, turi aiškiau apibrėžti tikslus ir tada nubrėžti, ko reikia, kad tie tikslai būtų pasiekti.

Amerikietiškos raketos ATACMS (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

– 1997-ųjų NATO ir Rusijos susitarimas nėra denonsuotas, tai reiškia, kad pagal jį NATO ir Rusija nėra priešininkės, kai tuo pat metu Aljansas sako, kad šita šalis kelia grėsmę regiono saugumui ir stabilumui. Ar tai vienas kitam neprieštarauja ir kodėl NATO nedenonsuoja šito susitarimo?

– Rasa, tai yra puikus faktas ir tikiuosi, kad Vilniuje, kai Aljansas sakys, kad santykiai su Ukraina yra svarbesni, bus sumažinta NATO ir Rusijos tarybos reikšmė – tai, be abejo, yra akivaizdu, nes Rusija nebuvo patikimas partneris jokiose derybose.

Jie kiekvieną dieną daro karo nusikaltimus, atakuoja civilinę infrastruktūrą, ji yra Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narė, bet kone kiekvieną dieną grasina branduoline ginkluote. Tai parodo, kokia nepatikima tai yra partnerė, ir manau, kad NATO turi atitinkamai ir bendrauti. Bet ne kiekvienai šaliai tai bus taip akivaizdu kaip tau ar man. Ir manau, kad JAV šiuo atžvilgiu turėtų būti ryžtingesnės ir parodyti lyderystę. Kol kas to ryžto, deja, trūksta.

Benas Hodgesas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

– Prieš tris savaites svarbioje saugumo konferencijoje Bratislavoje kalbėjote, kad Amerika ir jos NATO sąjungininkės ir šiandien net ir po pamokų Ukrainoje nėra pasiruošusios ginti Europą nuo Rusijos. Kas tai yra? Nuovokos, kompetencijos, supratimo stoka?

– Na, sakyčiau, kad iki praėjusių metų nebuvo labai didelio reikalo, kol Rusija nepradėjo invazijos į Ukrainą. Per daug šalių Europoje nedarė visko, ko reikėjo, kad būtų pasiruošusios tokiam scenarijui. Iš tiesų jos netikėjo, kad Rusija gali imtis kažko panašaus, nors turėjome istorinių pamokų iš 2008 metų Gruzijoje ir 2014-ųjų Ukrainoje. Turėjome visus reikalingus įrodymus, bet mes vis dar tuo netikėjome. Ir Rusijos plataus masto invazija praėjusių metų vasarį yra negebėjimo atgrasyti pasekmė.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Rusai buvo gana tikri, kad mes nesame pasiruošę todėl, kaip Vakarai reagavome praeityje. Na, ir iššūkiai yra labai reikšmingi, ir per metus jų neįmanoma ištaisyti, net jei skiriama daug pinigų. Pažvelkime į Lietuvą. Lietuva yra puiki sąjungininkė, turi šaunius karius, jūs daug investuojate į gynybą, bet sakyčiau, kad Lietuva ir šiandien nepadarė visko, ką reikėtų. Jūs vis dar neorganizavote stiprios gynybos su savo rezervais. Žinau, kad Lietuvoje yra tūkstančiai rezervistų, nebuvo deramai organizuota, kaip jie turėtų prisistatyti į savo padalinius. Lietuva galbūt dar ne viską padarė, ką reikėtų organizuojant visuomenės atsparumą.

Kiekviena šalis dar turi daug namų darbų. Lietuva yra priekyje, bet ir Lietuva vis dar turi daug darbo. Manau, kad Vokietija, Prancūzija turi pasitempti, sustiprinti savo pasiruošimą ir gynybą, ypač Vokietija dėl savo pozicijos ir dėl savo ekonominės galios. Ji turi tesėti savo pažadus, duotus kanclerio O. Scholzo prieš pusantrų metų.

NATO festivalis / E.Blaževič / LRT nuotr.

– Labai trumpas paskutinis klausimas: ar, jūsų manymu, Rusija, kol kariauja Ukrainoje, gali užpulti kitą šalį?

– Tai būtų labai sunku. Manau, kad Rusija skiria visus savo išteklius konfliktui Ukrainoje. Aišku, jie galėtų paleisti raketas į civilinius taikinius, pavyzdžiui, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar kitose šalyse, kaip jie bombardavo Ukrainą. Tai yra įmanoma, ypač jei jie manytų, kad mes į tai nesureaguotumėme. Manau, kad rusai suvokė, jog jų branduolinė ginkluotė yra labai efektyvi, kai jos nenaudoja, kai grasina panaudoti branduolinius ginklus ir mato, kad mes patys atsigrasome vos išgirdę tai. Pavyzdžiui, jiems pakako pagrasinti perkelti branduolinę ginkluotę į Baltarusiją. Tai visiškai nepakeitė branduolinės ginkluotės efektyvumo, bet privertė mus susirūpinti, kad jie gali permesti tą branduolinę ginkluotę. Tad, manau, jie ir toliau taip grasins.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Įsivaizduoju, kad jie ir toliau spaus Baltarusiją labiau jiems padėti grasinti Lenkijai ir Lietuvai, taip pat ir Ukrainai. Geriausias būdas to išvengti yra labai aiškiai pasakyti, kad mes nepakęsime nieko panašaus, ir parodyti, kad mūsų visuomenė yra pasiruošusi ir mūsų kariuomenės yra pasiruošusios. Manau, kad Aljansas yra puikiai pasiruošęs, labai daug pastangų deda į tai. Mes tikrai geriau pasiruošę negu pernai. Vilniaus viršūnių susitikimas yra puiki galimybė parodyti, ko šalys pasiekė nuo Madrido viršūnių susitikimo. Manau, kad šią vasarą mes pasitikėsime Aljansu daug labiau negu praėjusią.