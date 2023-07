„Sulaužysiu tau rankas ir kojas“: nuo tėvo smurto bėgusi čečėnė pagalbos Maskvoje nesulaukė ir grąžinta atgal

Birželio 12 d. Maskvos Vnukovo oro uoste buvo sulaikyta 20-metė čečėnė Selima Ismailova, bandžiusi išvykti iš šalies ir tokiu būdu pabėgti nuo, kaip pati teigė, daugelį metų trukusio giminaičių smurto. Kitą dieną Maskvos valdžios institucijos prieš moters valią išsiuntė ją atgal į Čečėniją. Nuo to laiko apie S. Ismailovą nieko negirdėti.

Čečėniją, kurioje gyventojų daugumą sudaro musulmonai, kontroliuoja Kremliaus paskirtas autoritarinis lyderis Ramzanas Kadyrovas, palaikantis socialiai konservatyvią islamo atmainą ir kaltinamas nežabotais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant kankinimus, grobimus ir neteisminius nužudymus. Regiono moterys jau seniai skundžiasi, kad R. Kadyrovo administracija nekreipia dėmesio į vadinamuosius „garbės“ nusikaltimus ir nesudaro galimybių aukoms gauti pagalbos.

Sulaikymas

„Selimą lydėjo jos advokatai Narekas Akopianas ir Anastasija Tiuniajeva, – sakė teisinę pagalbą teikiančios Rusijos nevyriausybinės organizacijos „Smurto artimoje aplinkoje aukų gynimo centras“ aktyvistė Sofija Rusova. – Oro uoste jie sužinojo, kad išduotas arešto orderis, nors iš pradžių Vnukovo policija nieko konkretaus negalėjo pasakyti ir laukė dokumentų iš Čečėnijos. Advokatams pateikus reikalavimus ir tris valandas palaukus, dokumentai buvo gauti.“

Remiantis Čečėnijos išduotu orderiu, balandžio 3 d. viena S. Ismailovos giminaitė pateikė skundą, kad S. Ismailova iš jos neva pavogė 85 tūkst. rublių (1 000 JAV dolerių). Anot S. Rusovos, dokumentuose taip pat teigiama, kad nuo skundo pateikimo S. Ismailova ne kartą ignoravo šaukimus atvykti į policiją. Tačiau S. Ismailova tuo metu gyveno Čečėnijoje ir sakė nieko nežinojusi apie pradėtą tyrimą.

„Patirtis rodo, kad pažeidžiami asmenys iš Šiaurės Kaukazo dažnai sužino apie abejotinas jiems iškeltas bylas tik tada, kai pabando išvykti iš Rusijos“, – sakė S. Rusova.

Birželio 14 d. advokatė A. Tiuniajeva rusų kalba transliuojančiai žiniasklaidos priemonei „Dožd“ sakė, kad S. Ismailovos advokatas Čečėnijoje pranešė, jog birželio 13 d. į regioną grįžusi jo klientė nebuvo pristatyta į policiją duoti parodymų. A. Tiuniajevos manymu, tai reiškia, kad ji iš karto buvo perduota giminaičiams.

„Aš tave surasiu“

Kai S. Ismailovai buvo 12 metų, ji su tėvais, keturiais broliais ir seserimi persikėlė į Vokietiją. Ten šeimą pažinojęs, tačiau saugumo sumetimais neatskleisti tapatybės prašęs asmuo sakė, kad tėvai dažnai barėsi tarpusavyje ir smurtavo prieš vaikus. S. Ismailova net buvo pateikusi skundą vietos vaikų apsaugos agentūrai, tačiau vėliau jį atsiėmė – šaltinio teigimu, sulaukusi grasinimų iš tėvų.

2021 m. vasarą, kai merginai sukako 18 metų, t. y. pilnametystės amžius pagal Vokietijos įstatymus, S. Ismailovos tėvai išsiuntė ją gyventi pas močiutę iš tėvo pusės į Ačchoj Martano miestą Čečėnijoje. Čečėnijos žmogaus teisių gynėjams S. Ismailova pasakojo, kad ji buvo įsitikinusi, jog pas močiutę paviešės tik per vasarą, tačiau atvykusi sužinojo, kad liks ten visam laikui. Teigiama, kad įvesdamas naujas taisykles tėvas ją mušęs.

RFE / RL nepavyko susisiekti su S. Ismailovos giminaičiais ir paprašyti jų komentaro.

Vėliau, kaip S. Ismailova pasakojo žmogaus teisių aktyvistams, reguliariai į Čečėniją grįždavęs tėvas, fiziškai ir psichologiškai prieš ją smurtaudavo. Jis esą grasino pasodinti ją į neįgaliojo vežimėlį ar net nužudyti. Jis neva teigė turįs ryšių vietos policijoje, kuri pasirūpins, kad niekas niekada nesužinotų apie jos mirtį, pasakojo aktyvistai.

S. Ismailova žmogaus teisių gynėjams perdavė garso žinutes, kurias, jos teigimu, atsiuntė jos tėvas. Birželio 12 d. žmogaus teisių gynimo grupė SK SOS jų tekstą paskelbė „Telegram“ kanale.

„Sulaužysiu tau rankas ir kojas, – vienoje iš žinučių čečėnų kalba sako vyras. – Tu žinai, kad aš.... Šį kartą pažadu, kad tau neatleisiu. Gali kur tik nori slėptis Rusijoje – aš tave surasiu. Nesvarbu, klausysi, ar ne, bet gavusi lazda darysi, ką liepsiu.“

Kitoje žinutėje vyras primena S. Ismailovai, kad ji „nebėra Vokietijoje“, ir įspėja, kad Čečėnijoje jos niekas neapsaugos.

„Mirtinai bijo“

Bijodama artėjančio tėvo vizito į Čečėniją, sausį S. Ismailova kreipėsi į žmogaus teisių gynėjus. Jai buvo sunku su jais susisiekti, nes ji kalba tik čečėnų ir vokiečių kalbomis.

„Bendravimas per internetinius vertėjus yra komplikuotas, – sakė Šiaurės Kaukaze veikiančios žmogaus teisių grupės „Marem“ įkūrėja Svetlana Anochina. – Dėl to gali kilti nesusipratimų ir auka gali išsigąsti. Tačiau man pavyko sužinoti, kad Selima mirtinai bijo savo tėvo. Kartais ji rašydavo po kelis kartus per dieną, prašydama nedelsiant suteikti jai prieglobstį. Kitais kartais atrodė, kad ji ramiai laukia.“

„Manau, kad panikos akimirkos buvo susijusios su jos tėvo garso žinutėmis arba jos giminaičių grasinimais, kad jis netrukus atvyks, – svarstė S. Anochina.

Netrukus „Smurto artimoje aplinkoje aukų gynimo centras“ rado galimybę apgyvendinti ją slaptame bute ir padėti parengti reikiamus dokumentus, kad ji galėtų išvykti iš šalies ir prašyti prieglobsčio užsienyje. S. Anochinos teigimu, S. Ismailova atsisakė bendrauti su čečėnais baimindamasi, kad jie išduos ją giminaičiams.

S. Anochina pažymėjo, kad Šiaurės Kaukaze yra buvę daug atvejų, kai panašioje situacijoje atsidūrusios moterys buvo grąžintos giminaičiams, ir paminėjo Eliną Uchmanovą ir Aminat Lorsanovą. Šiais atvejais žmogaus teisių gynėjams teko net kelis kartus padėti aukoms pabėgti.

„Tokių atvejų yra buvę daug, – sakė ji. – Matyt, visas regionas budriai ieško tokių moterų.... Tai tapo tarsi nacionaliniu sportu. Tačiau yra buvę, kai moterys sėkmingai ištrūksta iš to rato antru ar trečiu bandymu.“

Nors Rusijos policija ir iki šiol nedvejodama perduodavo tokius asmenis kaip S. Ismailova Čečėnijos valdžios institucijoms, nekreipdama dėmesio į rimtus kaltinimus žmogaus teisių pažeidimais regione, tokia praktika tapo dar įprastesnė po plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį. Nuo to laiko, kaip sako organizacijai SK SOS atstovaujanti Aleksandra Mirošnikova, Rusijos teisėsauga net nebebando vaizduoti, kad atsižvelgia į aukų teises.

Jai antrina ir vienas iš uždraustos žmogaus teisių grupės „Memorial“ vadovų Olegas Orlovas, teigiantis, R. Kadyrovo įtaka Rusijos politikoje pastebimai išaugo po invazijos, kurią jis palaiko ir kuriai verbuoja karius.

A. Mirošnikova priduria, kad žmogaus teisių aktyvistams labai sunku sekti žmonių, kurie buvo išsiųsti atgal į Čečėniją, atvejus. Dažnai informacija tampa prieinama tik tada, kai vienas ar kitas atvejis sulaukia didelio atgarsio visuomenėje, – tai priverčia valdžios institucijas bent jau įrodyti, kad asmuo vis dar gyvas, dažniausiai paskelbiant vaizdo įrašą. Tokiuose vaizdo įrašuose auka, greičiausiai, spaudžiama, kreipiasi į aktyvistus prašydama nebesirūpinti jos reikalais.

Pavyzdžiui, vasarį homoseksualus čečėnas Idrisas Arsamikovas, iš Maskvos išsiųstas atgal į Čečėniją ir dingęs daugiau nei parai, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame teigė, kad į Čečėniją grįžo savo noru, kad planuoja vykti kariauti į Ukrainą ir kad nori, jog aktyvistai paliktų jį ir jo šeimą ramybėje.

Organizacija SK SOS, kuri nuo 2018 m. teikė pagalbą I. Arsamikovui, priverstinai „gydytam“ nuo homoseksualumo abejotiname „reabilitacijos centre“, nuo to laiko apie jį nieko negirdėjo.

„Žmogaus teisių gynimo organizacijos yra pasirengusios siųsti į Čečėniją teisininkus, – sakė A. Mirošnikova. – Tačiau tokius žmones išsiuntus atgal į regioną, jie paprastai būna visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio ir yra priverčiami atsisakyti bet kokios pagalbos. Advokatams net neleidžiama su jais pasikalbėti.“