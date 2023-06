Britų istorikas: norime nugalėti Rusiją, bet ne pastūmėti ją į pilietinį karą ir chaosą

Orlando Figesas yra britų istorikas, dėstęs Kembridžo ir Londono universitetuose. Naujausioje jo knygoje „Rusijos istorija“ (angl. „The Story Of Russia“) aprašoma, kaip prezidentas Vladimiras Putinas, mitologizuodamas praeities veikėjus ir įvykius Rusijoje, siekia įgyvendinti savo imperines ambicijas.

Naujausiame interviu „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Sakartvelo tarnybos žurnalistui Vazhai Taberidzei O. Figesas kalba apie tai, kad V. Putinas labiau primena Nikolajų I nei Petrą Didyjį ir kad nors Rusijos pralaimėjimo mūšio lauke trokšta ne tik Ukraina, bet ir pati Rusija, V. Putinui patyrus pažeminimą, Rusijoje gali įsivyrauti nestabilumas, kilti pilietinis karas ar net įsigalėti karo vadų valdžia.

– Neseniai pasirodžius jūsų naujausiai knygai „Rusijos istorija“, šiandien kalbėsimės apie Rusijos istoriją ir apie tai, kiek ji lemia šiandieninius sprendimus, kai rašomas naujas šiuolaikinis Rusijos istorijos puslapis. Norėčiau jūsų paklausti apie 2021 m. Vladimiro Putino sukurptą esė „Apie istorinę rusų ir ukrainiečių vienybę“, tačiau gal kiek kitu kampu. Jau daugiau nei 35 metus dėstote Rusijos istoriją. Įsivaizduokime, kad alternatyvioje realybėje V. Putinas yra jūsų studentas, o jūs – jo dėstytojas. Jei jis įteiktų tokią esė kaip egzamino rašinį, su kokiu įvertinimu šis studentas išeitų iš auditorijos?

– Žinote, jei vertinsime pagal 19 a. imperinę istoriografiją, kuria ši esė yra paremta, ne tiek daug joje faktinių klaidų. Tačiau tai ir yra pagrindinė problema. V. Putinas iš tikrųjų tik pakartojo keletą pagrindinių 19 a. istorikų, tokių kaip [Nikolajus] Karamzinas ir [Sergejus] Solovjovas, teigusių, kad Ukraina visada buvo Didžiosios Rusijos dalis, o pabandžiusi išsivaduoti iš Rusijos globos, tapdavo pažeidžiama ir priklausoma nuo priešiškų Vakarų valstybių, kurios ją naudodavo prieš Rusiją, teiginių. Visa tai labai įprasta. Taigi, manau, kad dėl visiškai pasenusių ir seniai nebeaktualių idėjų plagijavimo jam parašyčiau 2 su minusu.

Manau, kad tai ir yra pagrindinis šio karo istorinis aspektas – jį galėjo sukelti prastas V. Putino istorijos supratimas, visiškai pasenęs imperinis istorijos suvokimas. Ta istorija neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta pasaulyje nuo 1991-ųjų. Ukraina yra suvereni, nepriklausoma šalis ir turi būti ginama kaip tokia. Taigi, jo naudojami argumentai ar bet kokie kiti argumentai – Donbasas iš tikrųjų priklauso Rusijai arba pietinė Ukrainos pakrantė, Naujoji Rusija, kaip ji anksčiau buvo vadinama, iš tikrųjų yra Rusijos dalis – noriu pasakyti, kad visa tai nebėra svarbu.

– Mano nuomone, vienas iš svarbiausių dalykų toje esė yra jo tvirtinimas, jog ukrainiečiai nėra tauta. Ir tai jis teigia jau ne pirmą kartą, tereikia prisiminti jo kalbą, pasakytą 2007 m. Miuncheno saugumo konferencijoje. Jis tvirtina, kad ukrainiečiai nėra tauta, bet ar neatsitiko taip, kad jis, prieš savo valią, padarė juos tauta visam laikui ir tapo savotišku nesąmoningu valstybės „tėvu įkūrėju“?

– Tikrai taip. Jūs pataikėte tiesiai į dešimtuką. Galima sakyti, kad iki 2014 m. Ukraina buvo sudėtinga ir susiskaldžiusi visuomenė, Rytų ir Vakarų perskyra, daugeliu atžvilgių ryškūs kartų skirtumai. Bet jūs visiškai teisus, nuo 2014 m. ukrainiečiai susivienijo kaip tauta. Ir ji tai įrodė pasiaukojančiai save gindama nuo 2022 m. vasario. Taigi taip, galima sakyti, kad jis pats sau yra didžiausias priešas. Ta prasme jis ir sukūrė šį žvėrį – nenorėdamas, kad jis egzistuotų, neigdamas jo egzistavimą.

– Tėvas įkūrėjas, kuriam būdingas Chrono sindromas (plačiąja prasme – baimė būti pakeistam). Jis nori praryti savo vaiką. Jis ne tik apsėstas istorijos, daugelis tvirtina, kad ir pats siekia užsitikrinti vietą istorijos vadovėliuose, dažnai mini Petro Didžiojo, imperatorienės Jekaterinos ir kt. vardus. Kaip manote, kokią vietą jis galėtų užimti istorijoje?

– Na, pagal tai, kaip klostosi situacija, man atrodo, kad jam nebeteks labai ilgai laukti, bet kas žino, viskas yra labai nenuspėjama. Visgi spėju, kad jis bus labiau lygintinas su Nikolajumi I (Rusijos caru 1825–1855 m.) nei Petru Didžiuoju (arba Petru I, valdžiusiu Rusijos imperiją nuo 1682 m. iki mirties 1725 m.).

Petras Didysis, kaip pasakytų V. Putinas, sugrąžino Baltijos kraštus Rusijos globon. O Nikolajus I pradėjo karą prieš visą Europą, siekdamas apginti tai, ką laikė Didžiąja Rusija, besidriekiančia iki Balkanų, o metafizine prasme – iki Šventųjų žemių, kur jis taip pat pradėjo karą, bandydamas priversti turkus suteikti stačiatikiams teises į šventąsias vietas, virtusį, kaip šiandien vadiname Krymo karu ir tapusį imperatoriui tikra katastrofa. Jis neįvertino turkų gebėjimo gintis, lygiai taip pat, kaip V. Putinas neįvertino ukrainiečių gebėjimo duoti atkirtį. Ir jis neįvertino Vakarų valstybių vienybės remiant kad ir musulmonišką Osmanų imperiją prieš ją agresyviai užpuolusią Rusijos imperija.

Nikolajus I pralaimėjo karą, mirė apgailėtinomis aplinkybėmis, galbūt nusižudė (tai viena iš istorinių teorijų apie Nikolajaus I mirtį), ir į 19 a. pabaigos istoriją įėjo kaip blogiausias visų laikų caras. Ir man atrodo vis labiau tikėtina, kad V. Putiną gali ištikti būtent toks likimas, o ne visuotinė pagarba, kurios jis taip siekia.... Šiuo metu labai abejoju, kad jis galėtų jos sulaukti.

– Jei jūsų pranašystė išsipildys ir jis taps Nikolajumi I, ar istorija pasikartos iki galo? Ar iš dviejų galimų scenarijų V. Putinas bus nuverstas iš [Rusijos] vidaus, ar dėl išorinės įtakos?

– O, šito klausia visi. Kas žino? Noriu pasakyti, kad, be abejo, svarbu kuo geriau apginkluoti ukrainiečius, visokeriopai juos remiami, kad jie galėtų tęsti kovą, nes karo spaudimas greičiausiai nuvers V. Putino režimą. Aš viliuosi, turiu omenyje, kad tai iš tikrųjų tik viltis, bet tai iš tiesų įmanoma, jeigu vasaros kontrpuolimo operacijos metu pavyks prasiveržti ir bent atskirais židiniais sutriuškinti rusų pajėgas... ir jei rusų kariai pagaliai praregės pro melą viso to, kas jiems buvo sakoma, kodėl jie kariauja su ukrainiečiais.

Ir galbūt, tik galbūt, pasikartos 1917 metų scenarijus, kai panašus Pirmąjį pasaulinį karą gaubusio melo demaskavimas – iš tikrųjų per Rasputino, kaip Romanovų dinastijos klastos centro, mitą – viską labai greitai apvertė aukštyn kojomis. 1917 m. vasarį kareiviai labai greitai prisijungė prie gatvėse vykusių demonstracijų. Tai lėmė devynis mėnesius trukusią valstybės agoniją ir kariuomenės žlugimą, kuris, deja, baigėsi Spalio revoliucija, bolševikų valdžios užgrobimu ir ketverius metus trukusiu pilietiniu karu – tokia ir yra šios problemos esmė.

Suprantate, galime norėti, kad V. Putino režimas žlugtų dėl karinio spaudimo, dėl pasipriešinimo, gatvės protestų. Tačiau jei jo žlugimą inicijuotų kariuomenė, gali kilti pilietinis karas arba dar blogiau – visiškas Rusijos subyrėjimas, kai atskirų jos gabalėlių politiniais ir kariniais lyderiais taps karo vadai, pavyzdžiui, tokie kaip Jevgenijus Prigožinas (samdinių grupuotės „Wagner“ vadovas). Tam tikra kova dėl valdžios, pasitelkus ginklus, dalį reguliariosios kariuomenės, dalį samdinių kariuomenių, kurias mobilizavo ir kurioms mokėjo valstybė, oligarchai ir pan. Ir... šiems žmonėms disponuojant taktinių-branduolinių ginklų arsenalu.

Mes tikrai norime nugalėti Rusiją. Tačiau nenorime jos įstumti į pilietinio karo ir chaoso katastrofą. Todėl reikia išlaikyti pusiausvyrą. Įtariu, kad šiuo metu NATO, Vašingtone ir visose Vakarų valstybių sostinėse vyksta tokio pobūdžio diskusijos – kiek galima leisti situacijai eskaluotis, nes ji eskaluojasi labai greitai. Man atrodo, kad ankstesnė politika, kuri, jei teisingai suprantu, numatė ukrainiečių aprūpinimą ginklais, kad jie galėtų kovoti ir gintis, nepereinant į galingą puolimą, kuris eskaluotų karą iš Rusijos pusės, buvo geriausia, nes šiame kare V. Putinas mano, kad laikas yra jo pusėje, t. y. jis mano, kad jis atsilaikys ilgiau nei Vakarams užteks ryžto.

– Ar jis turi priežasčių tuo tikėti?

– Taip, turi. Nes net jei šią vasarą Ukrainai pavyks pasiekti tam tikrų laimėjimų, manau, prireiks daugiau nei vieno kontrpuolimo, kad, karinė politinė sistema susilpnėtų ir destabilizuotųsi tiek, jog imtų reikalauti taikos arba patirtų vidaus krizę. Ir, žinote, artėja Amerikos [prezidento] rinkimai; jei [buvęs JAV prezidentas Donaldas] Trumpas laimės rinkimus arba jei kiti dideli geopolitiniai veikėjai, pavyzdžiui, Kinija, stos į Rusijos pusę, o tai kol kas yra dar vienas didelis nežinomasis, kas žino? Taigi, manau, kad kelias bus ilgas, nebent šią vasarą Rusijos pusėje įvyks staigesnis kolapsas nei tikėjomės.

Todėl manau, kad V. Putinas turi pagrindo galvoti, jog laiko veiksnys iš tiesų yra jo pusėje. Ar Vakarams tikrai Ukraina rūpi tiek, kiek ji rūpi V. Putinui ir jo sėbrams? Tai vienas klausimas. Jie daro prielaidą, kad Vakarams ji nerūpi. Ar kitas Amerikos prezidentas rems ukrainiečius ginkluote dar trejus ar ketverius metus? Ir galiausiai, manau, bene didžiausias veiksnys čia yra Kinija, nes nemanau, kad Rusijos pralaimėjimas šiame kare atitinka Kinijos interesus. Nežinau, ar ji pasirengusi ją remti ir net peržengti Rubikoną ir pradėti teikti tiesioginę karinę pagalbą, padėsiančią laimėti. Tačiau pakankamai akivaizdu, kad Kinija nėra suinteresuota leisti Rusijai pralaimėti.

– Kalbėjome apie tai, kaip galėtų atrodyti Rusija po V. Putino. Norėjau paklausti, kaip Rusijoje atrodytų ta „diena po“? Paimkime du scenarijus – galimą Rusijos pergalę ir galimą Rusijos pralaimėjimą.

– Manau, kad viskas priklauso nuo to, ką turite omenyje sakydamas pergalė ir pralaimėjimas. Bet jei pergale laikote tai, kad tam tikra forma V. Putinas lieka valdžioje ir paskelbia pergalę, aneksuodamas keturias teritorijas, kurias jis priskyrė Rusijai, išlaikydamas Krymą bei sudarydamas kažkokią saugumo sutartį dėl NATO plėtros arba kažką panašaus, o tai, mano manymu, yra geriausia, ką jis galėtų išspausti iš šios situacijos, tuomet ir toliau visa tai kartosis. Ir V. Putinas galės pasitraukti, susišlavęs visus pergalės laurus ir užsitikrinęs tą statusą istorijos vadovėliuose, kurio taip siekė. O po to sulauksime Putino Nr. 2. Todėl tai sunku įsivaizduoti. Aš net nemanau, kad V. Putinui esant valdžioje galima būtų kalbėti apie kokią nors taikos sutartį.

Todėl iš tiesų turėtume sutelkti dėmesį į tai, kaip atrodys pralaimėjusi Rusija. Grįžtant prie to, apie ką kalbėjome anksčiau, man nerimą kelia tai, kad jei Rusija bus pažeminta, parklupdyta ant kelių, sužlugdyta, o jos ekonomikai bus leista smukti, atsiras reali naujo revanšistinio judėjimo, antivakarietiško nacionalizmo galimybė, kuri greičiausiai bus dar agresyvesnė nei parama šiam karui.

Tačiau kad ir kas nutiktų – ir tai įrodinėju savo knygos, nuo kurios aptarimo pradėjome pokalbį, pabaigoje, – kad ir kas nutiktų pergalės ar pralaimėjimo atveju, man atrodo, kad Rusija dėl šio karo taps daug silpnesnė ir daug skurdesnė. Dėl šio karo ji taps daug labiau izoliuota nuo Europos ir Vakarų apskritai ir faktiškai pavirs į savotišką Kinijos satelitą. Kinijos ekonomikai ji pigiai tieks degalus, žaliavas ir mineralus. Štai tokia bus jos ateitis ir tai yra didelė tragedija. Bet bijau, kad rusai patys užsitraukė sau tokią dalią.

– Leiskite paklausti, kaip ši „diena po“ atrodys Rusijos visuomenei, rusų tautai, nes savo knygose, regis, teigiate, kad rusai turi, galima sakyti, antgamtinį polinkį į sudievintus carus, polinkį garbinti valdžią. Jie nori būti valdomi ir, jei įmanoma, valdomi stipraus valdovo. Ką tai reiškia rusų tautai? Ir, jei istorija bent kiek galime remtis, ką tai mums liudija apie jų gebėjimą keistis?

– Tiesą sakant, nesu tikras, kad būtent apie tai rašau savo knygoje. Turiu omenyje, kad aš tikrai apie tai kalbu, tačiau tai, kad žmonės nori caro, kad žmonėms reikia caro, aptariu kaip rusų mitologijos reiškinį. Ir tikrai, jei pažvelgtume į Rusijos istoriją, joje dominuoja galingi carai. Tačiau tai nebūtinai yra kažkaip susiję su rusų DNR ar kultūriniu pamatu, kaip kad sufleruoja jūsų klausimas.

Pirma, kaip rašė 19 a. rusų anarchistas Michailas Bakuninas, rusams caras yra tarsi dievas, nes jis yra jų utopinių svajonių projekcija.... Ir yra daugybė, daugybė pavyzdžių, kai rusų žmonės sekė carą, nes manė, kad jis yra išvaduotojas iš carizmo, išvaduotojas nuo neteisybės, išvaduotojas nuo išnaudojimo ir pavergimo, kažkas, kas atstovauja jų seniesiems laisvės ir teisingumo idealams.

Iš tiesų, kalbant bendresne prasme, galima teigti, kad pagrindinė Rusijos visuomenės institucija iki 1930 m. kolektyvizacijos buvo rusų „obščina“, rusų komuna, kuri iš esmės buvo kaimo savivalda. Be abejo, ji buvo patriarchalinė. Iki 1917 m. revoliucijos joje dominavo vyrai, daugiausia vyresni vyrai. Tačiau ji buvo grįsta tam tikrais pamatiniais rusų tautos principais, kurie buvo pakankamai egalitariniai, netgi socialistiniai. Turiu omenyje Karlo Markso darbo vertės teoriją, kad vertė kyla iš darbo, o ne iš kapitalo. Tai yra rusų valstiečių kultūros, valstiečių komunos esmė.

Todėl sakyčiau, kad mintis, jog rusams reikia arba jie nori caro, iš tikrųjų jiems buvo peršama šimtus metų ir jie ja įtikėjo, nes neturėjo alternatyvos, nes neturėjo jokių parlamentinio valdymo, respublikinio valdymo tradicijų.

Knygoje pateikiu 1917 m. pavyzdį, kai ką tik buvo nuverstas caras Nikolajus II. Susirinkę daugybė kareivių, vyksta susirinkimai. Ir vienas iš menševikų (Rusijos politinė frakcija, kuri buvo ne tokia radikali kaip bolševikai) dalyvauja viename iš socialistų kareivių susirinkimų, ir jie visi šaukia: „Tegyvuoja respublika! O dabar išsirinkime carą!“ Ir jie nori jį išrinkti caru. Jis išeina iš ten galvodamas: „Dieve mano, nėra jokių vilčių rusų tautai, jei vos gavusi laisvę ji nori išsirinkti carą?“

Tačiau mitologija turi būti išsklaidyta. Rusams reikia pateikti alternatyvią valstybės kūrimo viziją, kurioje jie dalyvautų, kuri būtų politiškai atskaitinga, renkama, vadovautųsi įstatymais ir gerbtų žmogaus teises. Jei jiems tokia galimybė būtų suteikta, nemanau, kad jie tam prieštarautų. Tiesiog jie jos iki šiol neturėjo.

– Kad ir kaip ciniškai tai nuskambės, tokia galimybė bent jau būtų patrauklesnė nei būti baudžiauninku 21 amžiuje?

– Tikrai taip. Ir kai žmonėms siūloma demokratija tikrąja šio žodžio prasme, kaip žinote iš Sakartvelo pavyzdžio, žmonės jos nori. Turiu omenyje, kad tai iš esmės yra žmonėms palankus valdymo būdas. Ir nemanau, kad rusai yra mažiau žmogiški ir nenori, kad jų žmogiškasis orumas ir laisvė būtų gerbiami.

– Stalinas dažnai minimas kaip lyderis, iš kurio V. Putinas semiasi įkvėpimo arba iš kurio kažką perima. Leiskite paklausti, kiek V. Putinas pasiskolino iš Stalino?

– Tikrai labai daug, bet nebūtinai tiesiogiai. Turiu omenyje, kad Stalino kultas yra... tam tikra prasme lygiagretus V. Putino kultui – pastarasis taip pat sukūrė savo, kaip stipraus lyderio, vienintelio žmogaus, iš tikrųjų galinčio apginti Rusiją nuo užsienio, priešiškų jėgų, įvaizdį. Be to, jis nevengia naudoti stalinistinių teroro ir grasinimo metodų. Pavyzdžiui, kai jis kalba apie penktąją koloną ir liaudies priešus, jam nereikia imtis tokių veiksmų, kokių ėmėsi Stalinas, – žudyti žmones, siųsti juos į gulagą, nes to laikotarpio atmintis Rusijoje vis dar labai stipri ir perduodama iš kartos į kartą.

Taigi, norint nuslopinti antikarinius protestus, jam tereikia pamojuoti lazda ir suimti 20 000 žmonių – tai gana didelis skaičius, bet ne toks didelis kaip Stalino laikais, – kaip kad V. Putinas ir padarė karo pradžioje. Ir to pakanka, kad žmonės atsitrauktų ir tylėtų, kad vakariečiai ir, žinoma, daugelis ukrainiečių sakytų: „Na ir bailiai“. Bet esmė ta, kad žmonės prisimena, koks buvo Stalinas. Tokiu būdu V. Putinas netiesiogiai perima Stalino galią.

Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kalbant apie Stalino palikimą, – nemanau, jog V. Putino valstybė iš esmės remiasi stalinistine valstybe. Stalinas buvo sukūręs puikiai funkcionuojančią policinę valstybę, tikriausiai daug efektyvesnę nei ši policinė valstybė, kuri yra neveiksni, nerangi, brutali ir baugina bei barbariškai elgiasi su savo žmonėmis, tačiau ne taip efektyviai kaip Stalino laikais.

Tačiau esminis stalinistinės revoliucijos bruožas, išliekantis V. Putino sistemos esmę, yra tas, kad V. Putinas pakeitė atskaitomybės sampratą. Politinė atskaitomybė yra demokratijos esmė – politikai yra lyderiai, [kurie] atsako už savo klaidas. O Stalinui pavyko tai apversti aukštyn kojomis, kad už viršininkų klaidas atsakytų jų pavaldiniai. Jis tai padarė labai rafinuotu būdu, naudodamasis policijos metodais, sėkmingai rinkdamas kompromatą.

Visi buvo skatinami rinkti kompromatą apie savo pavaldinius, saugoti kaltinimą palaikančius įrodymus, kad atėjus laikui galėtų juos panaudoti. Taigi, užuot kaltę prisiėmę patys, jie ją suversdavo esantiems žemiau. Labai svarbu, kad rusai tai įsisąmonintų, nes būtent tai vyksta šiuo metu. Būtent tai ir palaiko V. Putino linijos besilaikančius asmenis sistemos viršūnėje. Jie žino, kad vos nukrypę nuo šios linijos, labai greitai sulauks sufabrikuotų kaltinimų korupcija ar pan. ir atsidurs kalėjime. Manau, kad tai iš tikrųjų ir buvo Stalino sistemos esmė. To nebuvo net Lenino laikais. 1922 m. paskutiniuose savo raštuose Leninas rašė, kad bolševikams svarbu išmokti politinės atskaitomybės principo. Bijau, kad nuo to laiko Rusijoje to niekada nebuvo.

– Maždaug prieš pusmetį duodamas interviu „Intelligence Squared“ sakėte, kad nenustebsite, jei V. Putinas galiausiai panaudos branduolinį ginklą, – kaip manote, ar jau priartėjome prie to taško?

– Šiandien, kaip ir prieš šešis mėnesius, aš vis dar manau, kad branduolinę grėsmę turime vertinti rimtai. Tai nereiškia, kad turime nuolaidžiauti V. Putinui, nes jis turi branduolinį ginklą. Ir tai nereiškia, kad turėtume būtinai keisti savo paramos ukrainiečiams mechanizmus ir mastą. Manau, kad su tuo reikia elgtis labai atsargiai.

Rusai aiškiai pasakė, kada gali panaudoti branduolinį ginklą. Jei NATO remiamos Ukrainos pajėgos įžygiuos į Krymo pusiasalį, o prie sienos priremtas V. Putinas manys, kad jo režimas žlugs, tada, taip, manau, kad jis gali panaudoti branduolinį ginklą. Turiu omenyje, kad mes kalbėjome apie Staliną, o aš kaip tik dabar tyrinėju Stalino gyvenimą. Per tuos trejus ar penkerius intensyvių šios krypties tyrimų metus išmokau, kad niekada nebuvo galima nuvertinti Stalino. Todėl nemanau, kad derėtų nuvertinti ir V. Putiną.

– Tame pačiame interviu apgailestaudamas sakėte, kad nematote beveik jokių galimybių Ukrainai susigrąžinti Krymą, nes V. Putinui jis, galima sakyti, yra šventai svarbus. Kaip tai atrodo šiandien? Ar šis „beveik jokių galimybių“ tapo kažkuo apčiuopiamesniu, ar, priešingai, tapo garantuotu „jokių šansų“?

– Jūs uždavėte labai nesąžiningą klausimą, nes karas iš esmės yra visiškai nenuspėjamas. Praėjo šeši mėnesiai, [o] vasaros puolimo pradžia visada teikia vilčių, tiesa? Todėl imi manyti, kad galbūt ukrainiečiams pavyks prasiveržti ir galbūt jiems pavyks atgauti Krymą, jei ne šiais metais, tai galbūt per ateinančius metus ar dvejus. Taigi, nesiruošiu sakyti, kad tai neįmanoma, net jei prieš pusmetį sakiau, kad tai neįmanoma, dabar galvoju, kad tai visai įmanoma.

Tačiau manau, jog labiausiai tikėtinas scenarijus, kad Ukrainai galiausiai teks pasirašyti taikos sutartį su Rusija, net jei jos ribos bus pakitusios. Nes man atrodo, kad Ukrainai svarbiausia yra būti funkcionuojančia valstybe, būti Europos dalimi. Manau, kad ji turėtų kuo greičiau tapti Europos Sąjungos nare. Taip pat manau, kad ji turi būti priimta į NATO, nes dabar tai yra vienintelė jos saugumo garantija. Niekas kitas neatstos saugumo garantijos. Tai – svarbus dalykas.

Ir jei reikia rinktis tarp klestinčios Ukrainos valstybės, kuri yra Europos dalis, turi garantuotą saugumą – žmonės yra saugūs – ir turi tokį statusą Rusijos atžvilgiu, kokį turi visos kitos NATO pasienio valstybės, tuomet tikriausiai... noriu pasakyti, kad ukrainiečiai gali manęs už tai nekęsti, bet sakau, kad tai yra geriau nei penkeri, o gal dešimt metų karo ir visiškas šalies sunaikinimas. O apie ketinimus sunaikinti Ukrainą, mano nuomone, liudija Kachovkos užtvankos susprogdinimas – rusų pasiryžimas sugriauti Ukrainą, jei nepajėgs jos užkariauti, yra realus. Todėl man atrodo, kad bet koks taikos susitarimas galėtų būti sudarytas taip, kad neatrodytų kaip didžiulė išdavystė, kai dalis žemės paaukojama už taiką.

Jei rusai negalės jos užkariauti, jie ją nusiaubs. O tai nėra ta kaina, kurią vertėtų mokėti. Žinoma, šiuo metu ukrainiečiai laikytų išdavyste bet kokį pasiūlymą atsisakyti dalies teritorijos mainais į taiką. Bet manau, kad visi tikriausiai žino, jog galiausiai greičiausiai teks taip pasielgti, nebent pavyktų nugalėti Rusiją.

Žinoma, tikiuosi, kad Rusiją pavyks visiškai nugalėti; ją reikia nugalėti ne tik dėl Ukrainos, bet ir dėl pačios Rusijos. Nes Rusija negali tapti demokratine šalimi, negali tapti šalimi, kuri taikiai bendrauja su savo kaimynais, kol neatsikratys dabartinio režimo. O vienintelis būdas atsikratyti šio režimo – sutriuškinti jį mūšio lauke. Taip pat ir vienintelis būdas užtikrinti Ukrainoje taiką – karo lauke nugalėti režimą. Taigi, pažiūrėkime, kur link pasuks karas. Pažiūrėkime, kiek toli ukrainiečiai gali nustumti rusus, ar gali juos nustumti iki 1991 m. sienų.