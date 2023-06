Rusija tampa nepatraukli ir Kinijai – nors Jakutija žvalgosi į Pekiną, pinigų sulaukti sunku

Jakutijoje vėl kalbama apie investicijų iš Kinijos pritraukimą. Jakutijos pareigūnai apsilankė Heilongdziango provincijoje, viena valstybinė bendrovė paskelbė ketinanti dalyvauti statant Džalindą ir Mohę jungiantį geležinkelio tiltą, o Vyriausybė išreiškė norą eksportuoti energijos išteklius į Kiniją.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Pareiškimai apie Jakutijos ir Kinijos bendradarbiavimą nuolat figūravo prieš septynerius ar aštuonerius metus valdžios institucijų sudėliotoje informacinėje darbotvarkėje. Šį pavasarį Kinijos vadovui apsilankius Maskvoje, jie įgavo antrą kvėpavimą.

„Mūsų partneriai Kinijoje moka žvelgti į ateitį“, „Jakutija turėtų tapti Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo forpostu“, „Jakutijos ir KLR bendradarbiavimas įkvėps naujos gyvybės bendriems projektams“ – taip į KLR prezidento Xi Jinpingo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą reagavo „Vieningosios Rusijos“ regioninio skyriaus deputatai.

Po tokių ir panašių komentarų pasirodė pareiškimai apie ketinimus bendradarbiauti. Balandžio mėnesį Jakutijos ministro pirmininko Andrejaus Tarasenkos vadovaujama delegacija Heilongdziango provincijoje pristatė regioną stambioms Kinijos valstybinėms bendrovėms.

Jakutijos geležinkeliai gavo daugiau informacijos apie galimą dalyvavimą Džalindą ir Mohę jungiančio tilto tiesimo projekte. Pasirodė pranešimas apie planus Jakutijos mieste Lenske statyti elektros energijos eksportui į KLR skirtą elektrinę. Respublikai priklausantis bankas „Almazergienbank“ įvardijo Kiniją Rusijos partnere Nr. 1 ir pranešė apie tiesioginius korespondentinius santykius Kinijos juaniais su Kinijos banku.

Panašų aktyvumą žiniasklaidoje regiono valdžios institucijos demonstravo ir po to, kai 2010-ųjų viduryje buvo pasirašytas dar vienas Jakutijos ir Kinijos bendradarbiavimo susitarimas. Primename garsiausius projektus, į kuriuos Jakutija dėjo daugiausiai vilčių, tačiau jie taip ir liko neįgyvendinti, ir pasakojame, kodėl kinai neskuba tapti partneriais, „mokančiais žvelgti į ateitį“.

Namas, kurio „Zhuoda“ nepastatė

Viena didžiausių vietos valdžios nesėkmių Jakutijos ir Kinijos bendradarbiavime – Jakutsko 17-ojo kvartalo plėtros projektas. Tai vienas iš prasčiausiai vertinamų Jakutijos sostinės rajonų, kurį Kinijos korporacija „Zhuoda“ ketino pertvarkyti. Susitarimą dėl 58 gyvenamųjų namų, vaikų darželio ir mokyklos statybos 2015 m. pasirašė bendrovės generalinis direktorius Yanas Zhanfu ir Jakutsko meras Aisenas Nikolajevas.

Praėjus kiek daugiau nei metams, balandžio 27-ąją, Respublikos dieną, statybų aikštelėje buvo įkaltas pirmasis būsimo daugiaaukščio pastato polis.

„Kai pradėjome 2-ojo, 4-ojo ir 17-ojo kvartalų statybų projektą, tai atrodė visiškai nerealu. Šiandien gavome visus leidimus ir pradedame darbus. Bus gražus gyvenamasis kompleksas su daugiau nei 300 butų ir vaikų darželiu pirmame aukšte“, – tuomet sakė dabartinis respublikos vadovas Aisenas Nikolajevas.

„Zhuod Investment Company“ generalinis direktorius Yanas Zhanfu, kreipdamasis į 17-ojo kvartalo gyventojus, sakė, kad statybos darbai bus pradėti nedelsiant. Tą dieną į šventę susirinkę skurdaus mikrorajono gyventojai atrodė kaip niekada entuziastingi. Džiaugsmu su kaimynais dalijosi ir praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje iš Pekino į Jakutską su mama, seserimi ir broliais atvykusi Adamija Fung. Šeima apsigyveno viename iš naujų dviaukščių medinių namų. Adamija, kurios tėvas kinas, o motina rusė, savo gimtąja kalba įspėjo poną Yaną Zhanfu apie Jakutijos šalčius ir palinkėjo sėkmės. Kalbėdama su žurnalistais moteris sakė, kad būtų simboliška persikelti į buvusių tautiečių pastatytą namą.

Praėjus keturiems mėnesiams po to, kai buvo įkaltas pirmasis polis, paaiškėjo, kad Kinijos bendrovė pastato nestatys. Miesto valdžia rajono gyventojams pranešė, kad projektas stabdomas. Iš nevilties šalia planuoto pastato esančių namų gyventojai, kurių pirmuosius aukštus užliejo iš statybvietės atitekėjęs tirpsmo vanduo, pagrasino „Zhode“ ieškiniais.

2017 m. rugpjūtį, Jakutsko mero rinkimų išvakarėse, miesto administracija paskelbė, kad kinų nebaigtą projektą perima vietos bendrovė „Citystroy“. Tačiau ir šį kartą buvo apsiribota smulkiais medžio darbais ant pamatinių polinių.

Prabėgo septyneri metai – 17-ojo kvartalo gyventojai tebegyvena savo senuosiuose namuose. Šį pavasarį jų padėtis dar labiau pablogėjo. Pagal kritulių kiekį ši žiema Jakutske buvo rekordinė. Miesto komunalininkai nesugebėjo laiku išvežti sniego. Ypač nukentėjo privačių ir medinių daugiabučių namų gyventojai. Vakare iš darbo grįžę žmonės savo butus, į kuriuos jiems ir taip sunku patekti dėl užlieto įėjimo, rado iki kelių apsemtus vandens.

Pritariamai linkčiojo galva, bet nepadarė

Apie stambius projektus su Kinijos bendrovėmis Jakutija paprastai paskelbdavo Rytų ekonomikos forumo (REF) metu. Pirmajame, vykusiame 2015 m., tuometis regiono vadovas Jegoras Borisovas paskelbė apie susitarimą su Kinijos bendrove „Huaqing Housing Holding“ dėl IT parko kūrimo. Pasak jo, su šia bendrove taip pat buvo deramasi dėl Aldano naftos perdirbimo gamyklos statybos.

2018 m. pabaigoje Jakutske visgi buvo atidarytas aukštųjų technologijų parkas, tačiau jis įsikūrė buvusiame Šiaurės rytų federalinio universiteto pastate. To paties, deja, negalima pasakyti apie naftos produktų gamybą Aldane, kuria be „Huaqing Housing Holding“ domėjosi ir kita Kinijos bendrovė – „China National Petroleum Corporation“.

Tais pačiais metais „Republican Investment Company“ paskelbė, kad įmonė „Heilongjiang Main Economic and Technology Development Company“ ketina investuoti į alavo gavybą Tirechtiacho upelio ištakose prie Deputatskoje miesto, Ust-Jansko rajone, esančiame telkinyje. Susitarimą dėl projekto įgyvendinimo šalys pasirašė Rusijos ir Kinijos parodoje Harbine.

Tačiau ir šiam Kinijos-Jakutijos projektui nebuvo lemta išvysti dienos šviesą.

„Projektas sulaukė nemenko susidomėjimo daugelyje ekonomikos forumų ir ne kartą buvo pristatytas tame pačiame REF. Potencialūs investuotojai pritariamai linkčiojo galva ir netgi vedė derybas, tačiau iki realių veiksmų, t. y. pinigų skyrimo, taip ir nebuvo prieita. Tada buvo nuspręsta veikti patiems, t. y. kantriai kaupti nuosavus išteklius iš aukso gavybos“, – rašoma „Janolovo“ telkinio plėtrai skirtame įvaizdiniame leidinyje.

Tiltas per Leną ir 7 Kinijos bendrovės

Anot respublikos vadovybės, bendrovės „Hua Qin An Ju“, „Zhongdian“, „Bo Chi Heilongjiang“, „Heilongjiang Main Economic and Technology Development Company“, „Zhoda Corporation“ ir bankas „China Development Bank“ 2015 m. pagal koncesijos sutartį pasiūlė pastatyti tiltą per Lenos upę.

Šiame sąraše nėra įmonės „Sinohydro Corporation Limited“, tačiau žiniasklaidoje kalbant apie tilto per Leną statybas minima būtent ji. Ši 1950 m. įkurta korporacija priklauso valstybinei inžinerijos ir statybos bendrovei „PowerChina“. Bendrovės atstovai ne kartą lankėsi Jakutske. 2016 m. kovą delegacija, vadovaujama Eurazijos departamento direktoriaus pavaduotojo Chengo Shijuno, surengė darbinius susitikimus su potencialiais projekto dalyviais iš Jakutijos pusės.

„Galiu drąsiai teigti, kad pradėjome pirmąjį realaus darbo etapą“, – jo žodžius tuomet citavo respublikos vyriausybės spaudos tarnyba.

Tų pačių metų gegužę bendrovės darbuotojai atvyko į Jakutiją stebėti ledonešio, kad galėtų panaudoti įgytą patirtį projektuojant tiltą. Tačiau jie praleido ledo pajudėjimo momentą. Visgi tai nesutrukdė regiono valdžiai surengti spaudos konferenciją su „Sinohydro“ atstovais.

„Su atitinkama atsakinga agentūra iš anksto buvo suderintos numatomos ledonešio datos. Tačiau sunku prognozuoti, kada ledų srautas pajudės iš tikrųjų“, – sakė Investicijų plėtros agentūros vadovas Aleksejus Zagorenka, pridūręs, kad visi tarpiniai derybų dėl investicinių projektų etapai turėtų būti fiksuojami spaudoje.

2017 m. rugsėjį Rytų ekonomikos forumo užkulisiuose duodamas interviu TASS Jakutijos vadovas Jegoras Borisovas sakė, kad „Sinohydro“ iki metų pabaigos pateiks pasiūlymus dėl tilto per Leną statybos koncesijos sutarties. Taip neįvyko, ir Kinijos bendrovė pamažu dingo iš informacinės darbotvarkės.

Nauji laikai – nauji projektai

Per pastaruosius ketverius metus Jakutijos valdžios institucijos paskelbė, kad kinai domisi šernienos ir jautienos pirkimu, kad bendrovė „China Overseas Holding Group Smarter City Fund Co. Ltd“ nori statyti viešbutį Jakutske, o „Jinan“ – kokso ir chemijos gamyklą Neriungrio rajone. Tačiau toliau pareiškimų dėl ketinimų šie projektai taip ir nepasistūmėjo.

Šiuo metu respublikos vyriausybė skelbia apie du projektus: valstybinės bendrovės „Jakutijos geležinkeliai“ dalyvavimą tiesiant Džalindą ir Mohę jungiantį geležinkelio tiltą ir energetikos projekto įgyvendinimą Lenske. Ne visai aišku, koks Jakutijos bendrovės vaidmuo tilto per Amūro upę projekte, kuriam iš Rusijos pusės vadovauja Amūro sritis. Tačiau „Jakutijos geležinkeliai“ praneša, kad bendrovės atstovai vyko į Kiniją ir surengė susitikimą Kinijos ambasadoje Maskvoje.

Ne ką daugiau žinoma ir apie Jakutijos mieste Lenske planuojamą statyti elektros energijos eksportui į Kiniją skirtą elektrinę, kuri turėtų pradėti veikti 2028 m. Skaičiuojama, kad projekto vertė sieks 870 mlrd. rublių (apie 10 mln. eurų). Jį planuojama įgyvendinti padedant Kinijos korporacijai „Sinohydro“, kuri anksčiau norėjo dalyvauti statant tiltą per Lenos upę. Šiuo tikslu viename bute Jakutske buvo įregistruota bendrovė „Sila Jakutii“. Ji priklauso Aleksejui Kravčenkai iš Sankt Peterburgo ir kinui Li Duanui. Įmonei vadovauja maskvietė Jevgenija Kitajeva, naujienų agentūros „Desten Partners“ ir vaizdo filmus bei televizijos laidas kuriančios bendrovės „Backstage“ įkūrėja.

Problema ne Kinijoje

Buvęs Jakutijos investicijų pritraukimo ir eksporto skatinimo agentūros vadovas Aleksandras Kondrašinas sudėtingiausiu derybų požiūriu Jakutijos ir Kinijos projektu vadina suskystintų gamtinių dujų kompleksą. Jis turėjo būti statomas nedidelės suskystintų gamtinių dujų gamyklos pagrindu. Projektu susidomėjo Kinijos privati energetikos bendrovė „Jovo Group“, įsikūrusi Guangdžou mieste ir užtikrinanti 30 proc. provincijos, kuri savo ekonomikos dydžiu lenkia Rusiją, SGD importo. Iki 2019 m. lapkričio buvo atlikti preliminarūs skaičiavimai, parengta galimybių studija.

„Tačiau bendrovė atsisakė šio projekto, daugiausia dėl sudėtingos logistikos, įskaitant būtinybę gabenti dujas per Vladivostoko uostą. Prasidėjus pandemijai jie pareiškė, kad sutelks dėmesį į alternatyvius projektus Pietryčių Azijoje“, – sakė buvęs pareigūnas.

A. Kondrašino teigimu, Kinija apskritai mažai investuoja užsienyje, o Rusija, Kinijos požiūriu, šiandien priskiriama prie verslui rizikingų šalių. Kinai pirmenybę teikia prekybai su Rusija; ateityje jiems gali būti aktualūs išteklių projektai šioje šalyje; dėl prieigos prie gamtinių išteklių jie net gali būti pasiryžę rizikuoti.

Jo pirmtakas Aleksejus Zagorenka pagrindine nesėkmingų projektų priežastimi įvardijo pernelyg dažną derybininkų kaitą Jakutijos pusėje.

„Kinijos verslininkai dirba remdamiesi santykiais. Reikia laiko susipažinti, susibendrauti, kad įgytumėte pasitikėjimą, kuris padės pasiekti rezultatų. Viena iš pagrindinių mūsų problemų derantis su Kinijos partneriais yra dažna derybininkų kaita. Keičiantis balsams ir veidams jie pasimeta“, – samprotavo jis.

Daug metų Kinijoje gyvenanti ir didelėje korporacijoje dirbanti jakutė sako žinanti atsakymą į klausimą, kodėl Kinijos bendrovės mielai sudaro ketinimų protokolus, bet neskuba įgyvendinti projektų.

„Negaliu jo įgarsinti, pasakysiu tik tiek – problemų ieškokite ne Kinijoje“, – pasakė į projektus Tolimuosiuose Rytuose investuojančios bendrovės darbuotoja ir atsisakė bendrauti net garantavus anonimiškumą. – Palaukime geresnių laikų.“

Nacionalinio mokslinių tyrimų universiteto Aukštosios ekonomikos mokyklos profesorius, ekonomikos mokslų daktaras Igoris Lipšicas mano, kad neverta laukti Kinijos investicijų į Rusijos ekonomiką.

Šiandien Rusija yra besitraukianti rinka, nes ir gyventojai, ir įmonės skursta. Vidurinioji klasė išvyksta, o tai labai mažina paklausą. Todėl manau, kad masinio investicinio proceso nebus. Prieš kokius dešimt metų to dar buvo galima tikėtis. Tačiau Rusija vykdė tokią beprotišką ekonominę politiką, kad neliko jokios motyvacijos į ją investuoti“, – aiškino ekspertas.