Užverbuotų „Wagner“ kalinių giminaičiai skundžiasi Prigožino pažadais: nei kūnų, nei pinigų

2022 m. vasarą privati karinė bendrovė „Wagner“ pradėjo aktyviai verbuoti Rusijos pataisos kolonijų kalinius. Bendrovės savininkas Jevgenijus Prigožinas asmeniškai lankėsi įkalinimo įstaigose ir nuteistiesiems, kurie sutiks vykti į Ukrainą, žadėjo pinigų ir malonę, ištarnavus bent šešis mėnesius. Tačiau praėjus keliems mėnesiams po to, kai kaliniai buvo išsiųsti į frontą, daugelis jų artimųjų taip ir nesulaukė J. Prigožino žadėtų pinigų ir net nežino, ar kariaujantys jų giminaičiai gyvi.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Nei gyvas, nei miręs

„Oi, merginos, man sunku net dėl to, kad mūsų vaikai – tėčio kopija. Kaip du vandens lašai. Man tikrai stogą nuraus“. Šią balso žinutę vienoje iš „Wagner“ pokalbių svetainių įrašė Tatjana Suvalova iš Murmansko srityje esančio Olenegorsko.

2023 m. vasario 11 d. ji palaidojo savo vyrą Pavelą Rumiancevą, kuris buvo išvykęs kariauti į Ukrainą privačios karinės bendrovės „Wagner“ gretose. Tačiau netrukus po laidotuvių Tatjanai buvo pranešta, kad Pavelas gyvas. O jos vyro tėvams, ketinusiems vykti į Sankt Peterburgą atsiimti atlygio ir apdovanojimų, paskambinęs „Wagner“ atstovas atšaukė vizitą, paaiškinęs, kad bandoma išsiaiškinti situaciją.

Pasak Tatjanos, keisti dalykai pradėjo dėtis laidotuvių dieną. Ant kapo atsisveikinimo metu įtrūko nuotraukos rėmelis. Nuo po ja stovėjusios degtinės taurės kelis kartus nukrito duona. O per mišias vis geso žvakės. Kunigas Tatjanai pasakė, kad taip nutinka, kai žmogus yra gyvas.

Tatjana pradėjo paiešką ir susisiekė su giminaičiais vadinamojoje „Luhansko liaudies respublikoje“ – jos vyro mirties liudijimą išdavė Luhansko ligoninė. Tačiau medikai atsakė, kad Pavelas Rumiancevas nebuvo registruotas jų ligoninėje nei kaip žuvusysis, nei kaip sužeistasis. Nebuvo pas juos ir tokias tatuiruotes kaip Pavelo turėjusio vyro.

Morge vyriausiasis gydytojas pripažino, kad parašas mirties liudijime yra jo, bet teigė neprisimenąs mirusiojo su tokiu apibūdinimu, o ir sąraše tokio žmogaus nėra. Rostovo ligoninėje, į kurią vežami sužeistieji, Pavelo taip pat nebuvo. Tatjana išplatino jo nuotrauką pokalbių svetainėse. Kažkas parašė, kad matė jos vyrą, gydomą Belgorodo ligoninėje dėl galvos ir galūnių sužeidimų. Jis esą nieko neprisiminė ir neturėjo jokių dokumentų, tačiau ten išbuvo neilgai, netrukus buvo kažkur perkeltas. O kur – nežinoma. Šioje vietoje pėdsakai nutrūksta.

Belgorodas / AP nuotr.

„Paskutinį kartą tėvams jis skambino balandžio 23 d. Telefonu jis neva pasakė: „Tėti, čia aš“, – pasakoja Tatjana. – Ir kartą atsiuntė man nuotrauką. Joje tikrai buvo jis. Aš jau nebežinau, kuo tikėti. Jei grįš, vadinasi, gyvens. Tokių žmonų kaip aš, kurių vyrų kūnai buvo sumaišyti ir jos nežino, ką palaidojo, šiuo metu labai daug. O iš pačių vyrų jokių žinių.“

Tatjanos profilyje socialiniame tinkle VK įkelta Pavelo nuotrauka gedulo rėmelyje su prierašu „Tu – mūsų didvyris“. Šalia nuotraukos „LLR“ medalis ir kažkas panašaus į diplomą su užrašu „kovojo už Luhansko Liaudies Respublikos laisvę ir nepriklausomybę“.

Pavelas ir Tatjana augino penkis vaikus – du bendrus ir tris Tatjanos, kuriuos Pavelas įsivaikino. Jam buvo skirta trejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė – dirbo fabrike brigadininku ir buvo pripažintas kaltu dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

J. Prigožino spaudos tarnyba kol kas neatsakė į „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) užklausą apie P. Rumiancevo likimą.

„Dienos neužteks peržiūrėti visus mirusiuosius“

Pokalbių svetainė „Telegram“ kanale, kur bendrovės „Wagner“ užverbuotų kalinių artimieji bando rasti apie juos informacijos, primena atskirą socialinį tinklą, turintį beveik devynis tūkstančius narių visoje šalyje. Viename bendrame pokalbių kambaryje yra daugiau nei 250 grupių, pagal kurias galima mokytis šalies geografiją. „IK-43 Kemerovas“, „Samara IK-16“, „IK Nr. 6 giminaičiai“, „Sankt Peterburgas“, „Maskva-Wagner“, „Novosibirskas. Kasa“, „Ufa. Kasa“, „Krovinys 200“, „Wagner“ žuvusiųjų atpažinimas“, „Siutina požiūris į artimuosius“, „Ar karas pakeitė žmones?“

Grupėje „Wagner“ žuvusiųjų atpažinimas“ artimieji teiraujasi, kaip atlikti DNR tyrimą, jei mirusiojo nepavyko atpažinti skrodimo metu, ir ar galima atlikti ekshumaciją, jei karstas nebuvo atidarytas.

Ukrainoje kariavusio „Wagner“ samdinio laidotuvės Rusijoje / Vida Press nuotr.

Kiek žemiau pateikiamas dialogas apie „muzikantų“ (taip save vadina „Wagner“ kovotojai – red. past.) nuostolius Ukrainoje. Rašyba ir skyryba netaisyta.

„Merginos, matėt, vis rodo, kiek žuvo ZSU karių, o apie „Wagner“ net neužsimenama, nutylima, kiek jų žuvo... Net per tam tikrą laikotarpį... Baisu darosi...“.

„Pamirškit, nelaukit manęs iš Ukrainos. Ten tiek žuvusių „Wagner“ kovotojų, kad dienos neužteks peržiūrėti visus mirusius“.

„Pas mus kaip visada visiška betvarkė, deputatai sėdi ir galvoja, kaip paremti SKO dalyvius, o iš tikrųjų tai visiems nusiš... Kas žūsta, o kas lobsta“.

„Mano brolis žuvo 03.01 sprogus termobarinei bombai, suplėšė gabalais, nepavyko atpažinti“.

„Mano broliui irgi tas pats nutiko, bijau atidaryti karstą“.

„Jūs įsitikinusios, kad to reikia? Pasiskaitykite apie tą sviedinį. Pagal galingumą jis prilygsta atominei bombai“.

„Wagner“ kovotojų žmonų paskyrose gausu šeimos nuotraukų. Vyrai, apkabinę savo moteris, vaikus ir motinas. Ir įkalinimo bausmės daugelio palyginti nedidelės, kaip ir mūsų jau minėto P. Rumiancevo. Tačiau daugelis „Wagner“ samdinių našlių, sielvartaujančių dėl savo vyrų, jaučia neapykantą ne Rusijos valdžiai, kuri sukėlė karą, ar J. Prigožinui, užverbavusiam jų vyrus, o Ukrainai.

„Tik išgirstu „š“ vietoje „č“ (žodžio „kas“ (rus. „что“) tarimas, primenantis ukrainietišką – red. past.), net nebandau slėpti pasidygėjimo, – rašo Viktorija ir iš karto priduria, – iš tikrųjų labai didžiuojuosi savo vyro pasirinkimu. Vaikai labai didžiuojasi. Mūsų tėtis didvyris. Gražiai išėjo.“

„Tau juk visai nedaug beliko...“

Jekaterina Kondratjeva (pavardė pakeista pašnekovės prašymu – red. past.) pokalbių grupėje „Sankt Peterburgas“ ieško savo vyro brolio Andrejaus. Andrejui 28 metai, kariuomenėje jis netarnavo dėl autoavarijoje patirtų sužalojimų. Iš jam skirtos trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmės 2022 m. gruodį jam buvo likę pusantrų metų. Tačiau tada kolonijoje pasirodė „Wagner“ verbuotojai.

„Kai jis man paskambino ir pranešė, kad nusprendė vykti į karą, aš jam pasakiau: „Gal tau su galva negerai? Tau juk visai nedaug beliko, – Pasakoja Jekaterina. – Bet jis pasakė, kad nebegali sėdėti tarp keturių sienų ir nori išeiti. Dar sakė, kad eis ginti savo tėvynės. Niekas jo nevertė to daryti. Manau, jam tiesiog nusibodo sėdėti kalėjime. Jis kreipėsi dėl lygtinio paleidimo, bet jam buvo atsakyta.“

„Wagner“ atstovas / Vida Press nuotr.

Anot Jekaterijos, prieš patekdamas į kalėjimą Andrejus jau buvo nuteistas lygtinai, tačiau jis nieko nenužudė, neapiplėšė ir neprekiavo narkotikais. Be brolio jis dar turėjo tėvą ir seserį, tačiau su jais nebendravo. Tėvas paliko šeimą, kai Andrejus buvo mažas, o su seserimi santykiai nesusiklostė.

Mama mirė praėjus porai mėnesių po to, kai Andrejus atsidūrė kalėjime. Tuo metu, kai pateko į įkalinimo įstaigą, jis turėjo merginą, bet ji jo nesulaukė. Jau ištekėjo ir susilaukė kūdikio, – pasakoja Jekaterina. – Taigi jis neturi nieko, tik mane ir mano vyrą. Tik mes jo ir laukiame. Mano vyras, žinoma, irgi pasakė „kvailys“, kai sužinojo, kad Andriuša išėjo į karą. Girdėjome, kad iš tų, kurie ten nuvyksta, mažai kas grįžta. Kita vertus, ką daryti, toks buvo jo sprendimas.“

Apie tai, kad gali žūti, pasak Jekaterinos, Andrejus stengėsi negalvoti, o kai ji prakalbo apie tokią tikimybę pokalbio telefonu prieš jam išvykstant iš kalėjimo metu, jis ėmė ją drąsinti, sakydamas, kad viskas bus gerai ir kad jis tikrai grįš. Tačiau atsisveikindamas pridūrė, kad „jei žus, vadinasi, taip buvo lemta“.

Penki nežinios mėnesiai

„Nuo to pokalbio gruodį, kai jis paskambino iš kolonijos, daugiau skambučių nesulaukėme, – sako Jekaterina. – Tada jis pasakė, kad parašė man įgaliojimą ir kad aš gausiu pinigus. Jokių kontaktinių duomenų jis man nedavė. Tik sakė, kad su manimi bus susisiekta. Paskambins žmogus ir pasakys, kur man atvykti atsiimti pinigus.“

Tačiau praėjus penkiems mėnesiams Jekaterina vis dar negavo jokių pinigų. O ir Andrejus nė karto su jais nesusisiekė. Jos draugė, kurios vyras taip pat tarnavo „Wagner“ gretose, vis dėlto sulaukė skambučio. Iš pradžių skambino vienas asmuo, paskui kitas, pranešė adresą, kuriuo nuvykus bus išmokėti pinigai. Pinigus ji gavo, pateikusi pasą. Tačiau tokių žmonių kaip Jekaterina, kurie kol kas negavo jokių išmokų, anot jos, labai daug. O buhalterijos telefonas nuolat užimtas – labai daug bandančių prisiskambinti.

„Šiuo atveju net ne piniguose laimė. Neduos, tai neduos. Svarbiausia, kad jis būtų gyvas, – sako Jekaterina. – Bet šiuo atžvilgiu taip pat niekas neaišku. Jo pavardės nėra nei belaisvių, nei žuvusiųjų sąrašuose. Yra žmogus, Sergejus, atsakingas už žuvusiųjų grupę. Su juo susirašinėju jau keturis mėnesius, bet jis visada rašo vieną ir tą patį: laukite. O paskutinį kartą parašė, kad išsiuntė užklausą, ir paprašė manęs po savaitės perskambinti. Tačiau pokalbių grupėje perskaičiau, kad jei tokius dalykus rašo, labai tikėtina, kad žmogaus jau nebėra gyvo. Kol kas mums nepavyko nieko sužinoti. Žinoma, mes tikimės ir laukiame. Jis turėtų grįžti birželį jau atitarnavęs.“

Rusijos gynybos ministerijos išplatintos nuotraukos, kuriose užfiksuoti rusų kariai Ukrainoje / AP nuotr.

Privačios karinės bendrovės reklamose ir straipsniuose apie ją nuolat teigiama, kad išmokas gali gauti sutartį pasirašęs kovotojas, arba jo įgaliotas asmuo, ir pabrėžiama, kad atlyginimai mokami reguliariai, o J. Prigožino struktūros apskaitos sistema veikia tiksliai.

„Nėra buvę nė vieno atvejo, kad pinigai nebūtų išmokėti. Tai labai svarbu bendrovės įvaizdžio prasme. Supraskite, kad jei bent vienam kovotojui nebus sumokėta jam pažadėta suma, bendrovė praras patikimo darbdavio statusą, busimų ir esamų samdinių pasitikėjimą“, – rašoma viename iš nesuskaičiuojamų straipsnių, aiškinančių, kaip išlošia stojantieji į „Wagner“ gretas. Deja, Jekaterinos atvejis tai paneigia.

Atsakydama į RFE / RL užklausą apie vėluojančias išmokas žuvusiųjų artimiesiems, bendrovės „Wagner“ spaudos tarnyba atsiuntė garso įrašą, kuriame pats J. Prigožinas aiškina, kad jo spaudos tarnyba visada atsako į visus žuvusių kovotojų artimųjų prašymus, kad visi gauna išmokas, o jei artimieji pinigų negavo, vadinasi, kovotojas juos užrašė kažkam kitam.

„Galime padėti pabėgti“

Iš pradžių Andrejus bausmę atliko „Krestų“ kalėjime Sankt Peterburge, bet vėliau buvo perkeltas į 5-ąją pataisos koloniją Metalostrojaus kaime. Iš ten jis ir išvyko į karą. Jekaterina kolonijoje nesilankė – daug darbų, mažas vaikas – tačiau jie dažnai susiskambindavo. Karo tema jų pokalbiuose praktiškai nebūdavo liečiama.

Jiems pasakojo apie karą ir apie tai, kokie siaubingi dalykai ten vyksta. Nežinau, kas ten pas juos buvo atvykęs, J. Prigožinas ar kas nors kitas. Bet tokių kalbų buvo. Kad renkama stiprių, drąsių vyrų komanda ir panašiai. Ir atlyginimas, aišku, buvo žadamas didelis, be to, po pusmečio jie turėjo grįžti namo. Manau, kad visi dėl to ir išvažiavo“, – svarsto ji.

Ukrainoje kariavusio „Wagner“ samdinio laidotuvės Rusijoje. Jevgenijus Prigožinas / Vida Press nuotr.

Jekaterina ne iš karto sutiko pasikalbėti su RFE / RL žurnalistu, nes iš pradžių manė, kad tai dar viena apgavystė. Per penkis Andrejaus paieškų mėnesius ji kelis kartus susidūrė su sukčiais, rašiusiais neva jo vardu ir prašiusiais pagalbos. Vieną kartą ji sulaukė žinutės, kad Andrejus yra ikiteisminio sulaikymo izoliatoriuje Rostovo srityje ir jam reikia pagalbos.

„Su manimi susisiekė kažkoks vyras ir pasakė, kad mane surasti prašęs giminaitis, – pasakoja Jekaterina. – Paklausiau, iš kur jis žino, kad kalba apie man artimą žmogų. Jis pasakė, kad parodė Andrejui mano nuotrauką iš savo „Telegram“ paskyros ir jis neva mane atpažino. Dar sakė, kad jis prašo atsiųsti vaistų. Jis man padiktavo sąrašą, kurį turėjau užsirašyti, bet tuoj pat pasisiūlė pats viską nupirkti, nes užtruks nemažai liko, kol siuntinys pasieks Rostovą. Aš atsakiau, kad pinigų pervesiu tik tuo atveju, jei išgirsiu Andrejaus balsą arba gausiu nuotrauką. Jis supyko ir liepė man greičiau apsispręsti, nes Andrejus netrukus bus išsiųstas atgal į Ukrainą. Štai ir viskas.“.

Vėliau Jekaterina gavo žinutę, kad įmanoma suorganizuoti Andrejaus pabėgimą, bet už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Jis pats neva nori pabėgti, bet reikia giminaičių sutikimo, kad jie yra pasiryžę priglausti bėglį. Paprašius pasikalbėti su pačiu Andrejumi, „pabėgimo organizatoriai“ po trumpos pauzės pasakė, kad skambutis kainuos penkis tūkstančius rublių.

„Esame pėstininkai“

Kai kalba pasisuka apie karą, Jekaterina sako, kad apskritai nereikėjo jo pradėti. Ir kad karą reikėjo išspręsti derybomis.

„Žinoma, man gaila Ukrainos civilių, nes tai – prezidentų karas, – sako ji. – Jie turėjo viską išspręsti tarpusavyje, o ne griauti miestus. Va Bachmutą subombardavo ir ką? Dabar ir jį atstatinėsime? Mes savo šalyje išgyvename krizę. Bet kad jau karas prasidėjo, žinoma, aš esu prieš Volodymyrą Zelenskį, nes jis pirmas pradėjo, tarkime, su belaisviais... (Turimas omenyje V. Zelenskio sprendimas paleisti kovinę patirtį turinčius belaisvius iš Ukrainos kolonijų, priimtas vos prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai – red. past.).

Pasak Jekaterinos, V. Putino sprendimas siųsti rusų belaisvius į frontą ir po šešių mėnesių suteikti malonę visiems išgyvenusiesiems turės liūdnų pasekmių Rusijai.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

„Pažiūrėkite, kiek žmonių šiuo metu laisvėje. Prievartautojų, maniakų, žudikų... Svarbiausia tai, kad jų galvose niekas nepasikeis. Atvirkščiai, po patirto streso jie bus dar agresyvesni. Jei tave nuteisė, turi atlikti bausmę, o ne išeiti į karą ir po pusmečio vaikščioti laisvėje lyg niekur nieko. O kiek jaunų niekuo neprasikaltusių vyrų gavo šaukimus į šį karą! Nesvarbu, ar jie turi vaikų, ar ne. Jei tik esi tinkamas tarnybai, eini. Taip negalima... Jokie pinigai nesugrąžins žmogui gyvybės... Bet mes nieko negalime pakeisti, tai ne mūsų galioje. Mes esame pėstininkai... Ir savo tėvynę, žinoma, turime palaikyti. Prašau, nerašykite apie mus blogų dalykų“, – baigia pokalbį Jekaterina.

Išvyko į Ukrainą ginti šeimas

Jekaterina nėra vienintelė, jau kelis mėnesius negalinti rasti savo giminaičio. Pokalbių svetainėje, kur bendrauja kalinių artimieji, dešimtys žmonių, bandančių ką nors sužinoti apie užverbuotus giminaičius ir jiems priklausančias išmokas, žinučių.

„Ar yra kas nors iš Jablonevkos? Išvyko lapkritį, paskutinį kartą skambino prieš Naujuosius metus. Žuvusiųjų sąraše nėra, jau penkis mėnesius nerandu jokių pėdsakų“, – rašo pokalbio dalyvė slapyvardžiu „Liulek“.

Jos vyras taip pat išvyko į Ukrainą iš „Krestų“. Per septynis mėnesius ji gavo tik vieną nedidelę išmoką. O jos draugei iki šiol iš viso niekas nieko nesumokėjo.

„Ieškome dviejų žmonių, gavau tik pirmąją (išmoką – red. past.), o mano draugei apskritai niekas neskambino. Jie abu vienu metu išvyko iš skirtingų kolonijų“, – priduria ji. Moteris atsisakė RFE / RL korespondentui papasakoti apie vyro paieškas ir problemas dėl mokėjimų. O paklausta, kas paskatino jos vyrą užsirašyti į „Wagner“ ir vykti į karą, atsakė: „Ką jūs turite omeny, sakydamas „paskatino“? Tai labai kvailas klausimas. Jie ten išvyko tėvynę ginti ir savo šeimas tuo pačiu! Viso gero“.

Ukrainoje kariavusio „Wagner“ samdinio laidotuvės Rusijoje. Jevgenijus Prigožinas / Vida Press nuotr.

Prieš savaitę J. Prigožinas pareiškė, kad karo Ukrainoje metu žuvo 20 tūkst. „Wagner“ samdinių – pusę šio skaičiaus, anot jo, sudarė nuteistieji iš Rusijos kalėjimų. Per visą kovų Bachmute laikotarpį, iš kalėjimų jis surinko 50 000 kalinių.

2023 m. vasario viduryje Baltieji rūmai apskaičiavo, kad per visą karą Ukrainoje nukentėjo daugiau nei 30 000 žmonių, įskaitant žuvusius ir sužeistuosius. Šiuos skaičius pateikęs JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby teigė, kad iš viso kare žuvo 9 000 „Wagner“ samdinių. Maždaug pusė jų žuvo nuo 2022 m. gruodžio vidurio. Apie 90 proc. žuvusiųjų gruodį, pasak J. Kirby, yra buvę belaisviai. „Jie su savo naujokais, daugiausia nuteistaisiais, elgiasi kaip su patrankų mėsa, tiesiogine to žodžio prasme, nesusimąstydami meta juos į mėsmalę“, – sakė jis.