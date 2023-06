Deputatas, dėl kurio Moldova pirmoji pripažino Lietuvą nepriklausoma: už tokį žingsnį iš Gorbačiovo sulaukėme atsako

„Džiaugiuosi, kad tuo metu mums pavyko pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, tai buvo drąsus gestas. Michailas Gorbačiovas ir jo pakalikai į tai reagavo labai griežtai, grasino mums“, – LRT RADIJUI sako Valeriu Matei, Moldovos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, pasiekęs, kad 1990 m. gegužės 31 dieną Moldova pirmoji pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. Nors tarptautinio svorio toks pripažinimas neturėjo, nes Moldova tebepriklausė Sovietų Sąjungai, V. Matei teigimu, anuomet tai buvo svarbus žingsnis to paties siekiančiai jo šaliai.

– Kaip sutikote žinią, kad 1990 m. kovo 11-ąją Lietuva atkūrė nepriklausomybę?

– Tai buvo laikas, kai ką tik buvo pasibaigę Parlamento rinkimai Moldovos Respublikoje, o po pirmojo šaukimo Parlamentas vėliau paskelbė Moldovos Respublikos nepriklausomybę. Taigi žinią apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą priėmėme kaip labai džiugią naujieną, nes ir mūsų politinės platformos, su kuria ėjome į rinkimus 1990 m., tikslas buvo išėjimas iš sovietų imperijos.

Žinoma, mums buvo didelis džiaugsmas, kad Lietuva pirmoji žengė šiuo keliu, todėl iš karto, kai susirinko Parlamentas, pirmomis sesijos dienomis aš, kaip jo narys, inicijavau, kad būtų pripažinta Lietuvos nepriklausomybė. Dėl to parašiau laišką išrinktajam Parlamento pirmininkui Mircea Snegurui ir prezidiumui, kurio narys buvau.

(...) Tuo metu Parlamentas rinkdavosi į pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija paprastai trukdavo iki liepos pradžios. Taigi iškėliau šį klausimą Parlamento prezidiumui, tai aptarėme ir nutarėme įtraukti į darbotvarkę. Apie tai informavome draugus ir kolegas iš Lietuvos Seimo – Vidmantą Žiemelį, Egidijų Klumbį, Laimą Andrikienę. Juos puikiai pažinojau, anksčiau buvau lankęsis Lietuvoje surengtoje konferencijoje, skirtoje Molotovo–Ribbentropo paktui aptarti. Buvome tos pačios nuomonės, taip pat vertinome šį tironišką paktą, nukreiptą prieš trečiąsias valstybes.

Valeriu Matei, 1996 m. / Asmeninio archyvo nuotr.

Labai džiaugėmės, kai mūsų draugai iš Lietuvos, Seimo nariai, visi trys atvyko į Kišiniovą. Deja, Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo kelias Moldovos Parlamente nebuvo lengvas. Tam prireikė net trijų posėdžių. Pirmuose dviejuose posėdžiuose, kuriuose dalyvavo mūsų draugai iš Lietuvos – V. Žiemelis, E. Klumbys ir L. Andrikienė, neužteko kvorumo.

(...) Mums pavyko tai padaryti per trečiąjį šio klausimo svarstymą, tai buvo gegužės 31 d., deja, jau nedalyvaujant kolegoms iš Lietuvos. Taigi tądien trečią kartą stovėjau Parlamento tribūnoje ir dėsčiau argumentus, kodėl reikia pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo labai svarbu ir Moldovai, nes imperinio centro reakcija būtų leidusi mums sužinoti, kas mūsų laukia, mat tuo metu mes taip pat rengėme savo nepriklausomybės deklaraciją.

Deja, mums nepavyko paskelbti visiškos Moldovos nepriklausomybės deklaracijos. 1990 m. birželio 23 d. mes priėmėme Molotovo–Ribbentropo pakto įvertinimą ir deklaraciją apie suverenitetą, joje, žinoma, buvo pripažinta vietinių įstatymų viršenybė prieš sąjunginius įstatymus. Nustatėme apribojimus dėl emigracijos Moldovos teritorijoje. Taigi paskelbėme suverenitetą, tačiau tai nebuvo visiška nepriklausomybė, ne tokia nepriklausomybė, kokios norėjome, nes neturėjome Parlamente daugumos.

Moldova / „Shutterstock“ nuotr.

– Kokių reakcijų iš Lietuvos sulaukėte?

– Tuomet reakcijos Lietuvoje buvo labai geros. (...) Džiaugiuosi, kad tada mums pavyko pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, tai buvo drąsus gestas. Dėl to sulaukėme sveikinimų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš mūsų draugų iš Latvijos, Estijos ir Sakartvelo.

Imperinis centras taip pat reagavo. Michailas Gorbačiovas ir jo pakalikai reagavo labai griežtai, grasino imtis įvairiausių ribojančių priemonių ir pamažu jas pritaikė. Jie ėmė skatinti separatistinį judėjimą kairiajame Dniestro upės krante, aktyvavo visus prokomunistinius ir prosovietinius elementus, padedami sovietų 14-osios armijos. Tą patį darė ir pietuose – kaimuose, kuriuose gyveno gagaūzai.

(...) Iš Maskvos atsiųstos ištisos komandos užsiėmė paslėpta propaganda, veikė prieš Moldovą. Deja, neturėjome priemonių ir tiek politinės vienybės, kad šie veiksmai būtų užgniaužti nuo pat pradžių, nes Moldova tuo metu, taip pat, kaip ir Lietuva, neturėjo nei kariuomenės, nei lojalios policijos, daugumos jų pažiūros buvo komunistinės.

Michailas Gorbačiovas / AP nuotr.

– Sovietų Sąjunga kitą dieną atšaukė jūsų Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Pakalbėkime apie šio pripažinimo teisinį statusą, turint omenyje tai, kad Moldova tada buvo Sovietų Sąjungos dalis.

– Na, mes ir buvome, ir nebuvome Sovietų Sąjungoje, nes tuo metu jau buvome panaikinę Konstitucijos straipsnius apie vadovaujamąjį Komunistų partijos vaidmenį. Taip pat buvome priėmę atskirus sprendimus, kad sovietiniai įstatymai iki suvereniteto paskelbimo negalioja mūsų teritorijoje, nebent būtų ratifikuoti. Taip pat priėmėme specialų įstatymą dėl emigracijos, pastatėme užtvarą dėl to, kad daugybė žmonių į Moldovą kasmet atvykdavo iš Sibiro platybių ir kitur. Mūsų santykiai su centru buvo gana įtempti, kaip ir Baltijos šalių. Mūsų veiksmas turėjo simbolinę prasmę. Žinoma, tarptautinės teisės požiūriu mes dar nebuvome tarptautinės teisės subjektas, taip pat, kaip ir Lietuva.

Sovietų Sąjunga panaikino mūsų Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, bet mes tam neteikėme jokios reikšmės. Tiesiog Parlamente kalbėjome apie šį grubų kišimąsi į mūsų suverenitetą ir tai, kad mums jų sprendimas neturi jokios teisinės galios.

Toks stalo tenisas tęsėsi labai ilgai. Dar 1990-ųjų gruodį M. Gorbačiovas išleido specialų dekretą dėl Moldovos, reikalaudamas, kad mes panaikintume Parlamento priimtą aktą dėl Molotovo–Ribbentropo pakto teisinių ir politinių aspektų, kad panaikintume deklaraciją dėl suvereniteto. Mes, žinoma, to nepadarėme. Tada neleidome surengti vadinamojo sąjunginio referendumo, o 1990 m. birželį surengėme rimtą konferenciją apie Molotovo–Ribbentropo paktą, joje dalyvavo parlamentarai ir istorikai iš 17 šalių.

Priėmimas Kišiniove. Valeriu Matei (dešinėje) sveikinasi su tuomečiu NATO generaliniu sekretoriumi Javieru Solana ir tuomete Švedijos užsienio reikalų ministre Anna Lindth / Asmeninio archyvo nuotr.

(...) Tada priėmėme Molotovo–Ribbentropo pakto Kišiniovo deklaraciją, kuri smarkiai prieštaravo visai jų imperinio centro politikai, ir paskelbėme visišką nepriklausomybę, remdamiesi anksčiau priimta suvereniteto deklaracija. Bet 1991-ųjų rugpjūtį kelias buvo daug sunkesnis, nes 14-osios armijos veiksmai buvo labai šiurkštūs.

Tai, kad visiškai atsiskyrėme nuo imperijos, lėmė gana ilgai trukusį karą prie Dniestro upės. Moldovos Parlamentas specialiu sprendimu tai apibrėžė kaip Rusijos agresiją. (...) Šis karas turėjo rimtų pasekmių. Žinoma, jis sugriovė Moldovos ekonomiką. Mūsų ekonominis ir socialinis vystymasis buvo nublokštas 25 metus atgal.

– Kaip apibūdintumėte dabartinę Moldovos situaciją, turėdamas omenyje Rusijos karą Ukrainoje?

– Moldovos situacija sudėtinga. Visų pirma, mūsų šalyje daugiausia pabėgėlių iš Ukrainos, jei skaičiuotume pabėgėlių skaičių, tenkantį gyventojų skaičiui. Moldova – labai solidari su Ukraina, (...) daug padarė, kad pabėgėliai jaustųsi gerai: pakeitė teisės aktus, suteikė teisę dirbti, teisę į nemokamas studijas.

Moldova solidari su Ukraina visais atžvilgiais. Per Moldovą eina keliai, kuriais eksportuojami Ukrainos grūdai ir kiti produktai. Per Moldovą keliauja ir parama iš Europos Sąjungos, skirta Ukrainai. Dėl šio Moldovos solidarumo su Ukraina Rusija skiria daug finansų Moldovos penktajai kolonai, per savo agentus vis agituoja, užsiima propaganda, pasitelkia tam ir diplomatiją.

Rusija siekia kaitinti situaciją Uždniestrėje, kur, primenu, vis dar yra ta buvusi 14-oji armija. Dalį jos jie pervadino, pavadino neva taikdariais. (...) Iš tiesų tai okupuota teritorija, jie prisidengdami ta 14-ąja armija paskelbė vadinamąją Uždniestrės Moldovos Respubliką, kurioje egzistuoja viskas, išskyrus Moldovos kultūrą, kalbą, mūsų dvasią. Ten visiška propaganda, kuri daug kur perspjauna Stalino ar Goebbelso propagandą, tai fašistinis komunistuojantis režimas su homo sovieticus mentalitetu. Jie save laiko sovietų imperijos tąsa ir, žinoma, juos visais atžvilgiais remia Rusijos Federacija.

Valeriu Matei, 2018 m. / Asmeninio archyvo nuotr.

(...) Rusija pateikia tai taip, kad tai ne jų kariuomenė, o Uždniestrės. Rusija pasauliui sako, kad mūsų karių Uždniestrėje yra tik keli tūkstančiai ir tai yra vidinis tarpusavio konfliktas. Iš tiesų tai nėra vidinis politinis konfliktas, tai anklavas, kurį sukūrė Rusija, prisidengdama 14-ąja armija per agresyvų karą prieš Moldovos Respubliką. Tai teritorija, kurią yra okupavusi Rusijos Federacija. Tai yra tąsa Rusijos agresijos, kurią įvairiomis formomis ji vykdo nuo pat savo atsiradimo politiniame pasaulio žemėlapyje po oficialaus SSRS iširimo.

– Grįžkime prie Moldovos žingsnio pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Ar pakankamai dėkinga Lietuva Moldovai už tokią drąsą?

– Lietuva yra viena iš tų šalių, kurios remia Moldovos Respubliką Europos integracijos kelyje, mūsų artėjimą prie Europos Sąjungos, tai yra siekiant normalaus gyvenimo, normalių sąlygų. Mūsų vieta ir yra Europoje. Mes esame Rumunijos, esančios ES ir NATO, dalis, kuri buvo okupuota pagal slaptuosius Molotovo–Ribbentropo pakto protokolus. Iš tiesų nėra moldavų kalbos, yra tik rumunų, tai rumunų kultūros ir tautos dalis, kurią okupavo ir kur buvo diegiama žiauriausia rusifikacijos ir denacionalizacijos politika.

Ji ėjo su antirumunišku lozungu, viskas, kas buvo rumuniška, buvo naikinama. Moldovoje ištremtų ir nužudytų žmonių skaičius siekė 850 tūkst. Taigi trečdalis Besarabijoje, Rytų Moldovoje, gyvenusių žmonių buvo nužudyti arba išsiųsti į Sibirą ar Tolimuosius Rytus. (...) Neliko nė vienos knygos su lotyniškais rašmenimis ar kultūrinio laikraščio, jau nekalbant apie politinį. Bibliotekos visiškai, 100 procentų, buvo sunaikintos. Iš 35 vienuolynų vienas liko veikiantis, kiti buvo nusiaubti. Buvo sunaikinti bažnytiniai archyvai, retos knygos, ikonos. Kai kurios vertybės buvo išvežtos į Maskvą, kai kurios tiesiog dingo.

(...) Jų politika Besarabijoje buvo labai žiauri, grubi. Jie toleravo tik tuos, kurie laikė save homo sovieticus, moldavų sovietinės tautos dalimi, kuri iš tikrųjų niekada ir neegzistavo.