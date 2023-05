LRT iš Ukrainos. Karo ekonomika: „Gąsdina ne tiek apšaudymai, kiek mintis apie tai, už ką pamaitinti vaikus“

Greta mirčių ir destrukcijos, Rusijos karas prieš Ukrainą griauna ir šalies ekonomiką. Ši smuko trečdaliu, o daugelis šeimų nebesugeba išmaitinti savo vaikų. Savanorių mobilizacija, kuri buvo tokia kritiška pirmosiomis karo dienomis, dabar nukrypo gelbstint skurstančius ukrainiečius.

Šią publikaciją galite skaityti rusų ir ukrainiečių kalbomis, o ją rengti padėjo Ukrainos žurnalistė Jevhenija Soboleva.

Šio Ukrainos socialinio ir ekonominio naikinimo padariniai aiškiausiai matomi paprastų žmonių gyvenimuose. Jų pasakojimuose baimė prieš gyvenimą ant skurdo ribos, kartais nusveria oro pavojaus sirenų ir raketų atakų baimę. Juose aiškiai matoma ekonominė šio karo pusė.

Kyjivas, 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Persikėlėliai

Praeitų metų kovas. Rusija puola Ukrainą keturiomis kryptimis. Milijonai ukrainiečių traukiasi į saugesnius regionus šalies vakaruose arba bėga į kaimynines valstybes. Eismą keliuose sunkina susiformavę kamščiai.

Olena iš Kyjivo buvo viena iš šimtų tūkstančių žmonių, įstrigusių tose spūstyse. Ji vairavo automobilį, ant galinės sėdynės sėdėjo jos 7-metis sūnus Prochoras ir 13-metė dukra Liza. Norėjo ištrūkti iš sostinės, prie kurios buvo priartėjusi Rusijos kariuomenė. Moteris laikinąjį prieglobsti rado Užkarpatės regione esančiame Ust Čornos miestelyje.

„Antrojo pasaulinio karo metais ten net vokiečiai nebuvo įžengę. Niekas ten neskraidė, ten buvo labai saugu“, – prisimena Olena.

Tačiau būdama apsupta Užkarpatės kalnų ir miškų, moteris negalėjo jaustis visiškai saugi. Likus trims savaitėms iki invazijos, Olena gavo darbą, apie kurį svajojo. Ji tapo rinkodaros specialiste vienoje Ukrainos įmonių. Priversta evakuotis iš Kyjivo, toliau dirbti moteris negalėjo, nes daug laiko skyrė vaikams, Užkarpatės miestelyje nebuvo darželių. Per trumpą laiką šeimos gyvenimas neatpažįstamai pasikeitė. „Viskas griuvo“, – sako Olena.

Olena savo bute Kyjive, 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Išvykusi iš Kyjivo, Olena ir jos vaikai buvo laikomi šalies viduje perkeltais asmenimis (VPA). Tai žmonės, kurie dėl kovų buvo priversti palikti namus, tačiau neišvyko iš Ukrainos, o persikėlė į saugesnius šalies regionus. Turėdama laikinai persikėlusiosios statusą Olena iš Ukrainos vyriausybė kas mėnesį gaudavo 2 000 grivinų (maždaug 50 eurų pagal dabartinį valiutos kursą) pašalpą per mėnesį. Padėjo ir vietiniai savanoriai. Užkarpatėje, prisimena Olena, šeima turėjo mažiau poreikių, todėl per evakuaciją pinigų pragyventi užteko.

„Ten vaikai gulėjo sniege ir purve. Ten buvo kaimų kaimas, kalnai, peizažas. Taigi nebuvo kur leisti pinigų. <...> ten buvo pigus maistas, o tik produktus ir pirkdavome“, – pasakoja moteris.

2022 m. balandžio pabaigoje Ukrainos ministrų kabinetas priėmė socialinės paramos rezoliuciją. Šiuo nutarimu nuspręsta, kad nuo gegužės išmokas iš valstybės gaus tik perkeltieji iš karo zonų, okupuotų teritorijų arba tie, kurių namai sugriauti. Tokie žmonės kaip Olena daugiau nebebuvo laikomi perkeltais asmenimis todėl, kad yra iš jau pavojingu nelaikomo Kyjivo, ir nebegalėjo gauti išmokų. Iki to laiko padėtis Kyjive ėmė stabilizuotis, o miesto meras Vitalijus Klyčko ragino kyjiviečius grįžti į sostinę po gegužės 9 d.

Olena nusprendė, kad laikas grįžti namo, nes tikėjosi Kyjive susirasti darbą.

„O kas, jei rytoj vėl?“

Grįžusi namo moteris buvo apimta baimės dėl karo į jos gyvenimą įnešto nepastovumo.

„Visiškai negaliu kurti planų, negaliu apie nieką svajoti. Šiandien darome šį bei tą, bet rytoj... gal ką nors suplanuosime rytojui. Nėra jokių rezervų rytojui, ką nors suplanuosime. Man trūksta pasitikėjimo, ramybės“, – būdama Kyjive šių metų sausį dalijosi Olena.

Moters sūnus šiais mokslo metais pradėjo lankyti pirmą klasę, jam reikėjo skirti daug laiko, dėl to Olena abejojo, ar pavyks suderinti darbą ir vaiko priežiūrą: „Tiesą sakant, bijojau vėl užsirašyti į darbą, o jei rytoj vėl? O jeigu situacija vėl taps kritinė ir vėl teks bėgti?“

Didžiojo karo metus Olena nedirbo, o kai kalbėjomės su ja sausį, ji pasakojo: „Dabar dirbu tik mama.“

Olena su sūnumi Prochoru ir dukra Liza. Kyjivas, 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Mamos darbui įtakos turėjo didėjanti infliacija, kuri 2022 m. Ukrainoje siekė šiek tiek mažiau nei 30 proc. Vis dėlto kai kurie produktai ir paslaugos šalyje pabrango gerokai daugiau. „Kiaušiniai tikrai pabrango dvigubai. Degalai prieš karą kainavo 30 grivinų už litrą, dabar – 50. <...> Taupau maistui, žuvis kartą per mėnesį“, – sako Olena.

Šalis be šviesos

Spalio 10 d. Rusija pradėjo bombarduoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Ištisi miestai liko be elektros, vandens ir šildymo. Tarp jų ir Kyjivas.

„Savo vaikus su kibiru siųsdavau į lauką rinkti sniego. Mes jį ištirpindavome ir tai buvo mūsų techninis vanduo (naudojamas, pavyzdžiui, indams plauti, – LRT). Šaldytuvas nustojo veikti, šaldiklyje buvo daug ledo, jis ištirpo ir tai mus irgi gelbėjo“, – prisimena moteris.

Olena su šeima gyvena nedideliame bute viename iš Kyjivo miegamųjų rajonų. Jame yra nedidelė virtuvė, atskiri vaikų ir mamos kambariai. Vaikų kambaryje ant grindų išmėtyti žaislai, o ant sienų – Prochoro piešiniai. Piešiniuose septynmečio berniuko akimis vaizduojamas karas: Ukrainos vėliavos, jų šeima, Užkarpatės kaimo namelis, kuriame jie gyveno pirmuosius tris invazijos mėnesius. Balkone kabo didelė mėlyna ir geltona vėliava. Meino meškėnų veislės katinas tingiai vaikštinėja tarp kojų. Kai Prochoras jį pakelia, atrodo, kad su katinu jie vienodo dydžio.

Prochoro piešinys / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Moteris pasakoja apie šių metų vasario pradžią. Tuo metu jos bute dvi dienas buvo tik dujos. Kad sušiltų, ji įjungdavo orkaitę ir atidarydavo dureles, kad šiluma pasklistų po visą nedidelį šeimos butą.

Olena net įžvelgė teigiamų dalykų, kai žiemą po 6–7 valandas per parą būdavo atjungiama elektra.

„Turiu vaizdo įrašą, ką darydavo mano dukra, kai ilgam dingdavo elektra. Ji pradėjo mokytis groti gitara. Ji grojo Viktoro Cojaus dainas prie žibintuvėlio šviesos. Aš su sūnumi buvau kitame kambaryje, taip pat turėjome žibintuvėlį. Jis žaidė šešėlių teatrą ant sienos. <...> Pradėjome daugiau skaityti“, – pasakoja Olena.

Olenos dukra Liza, jai 13 metų / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Moteris rado ir kitų gyvenimo be patogumų privalumų: „Dėl šviesos atjungimų labai sutaupėme pinigų.“

Vis dėlto dėl lėšų trūkumo Olena nustojo mokėti už komunalines paslaugas. Taip šiandien priversti gyventi daugelis ukrainiečių. Tie, kurių namai buvo sugriauti dėl kovų, ir kariaujantys mokesčių gali visai nemokėti.

Praėjusių metų kovą Ukrainos ministrų kabinetas išleido dekretą, draudžiantį esant karo padėčiai atjungti komunalines paslaugas šalies gyventojams, jei jie negali laiku susimokėti, ir įpareigojo neskirti baudų už nemokėjimą. Tačiau valstybė skolos nenurašys, ją reikės grąžinti pasibaigus karui.

Laisvoji rinka ir karas

2023 m. balandį buvo atkurta Ukrainos energetikos sistema, panaikinti apribojimai piliečiams vartoti elektros energiją ir atnaujintas Ukrainos elektros energijos eksportas į užsienio šalis. Tačiau praėjusią žiemą Ukrainoje įprasta vadinti sunkiausia per visą nepriklausomos šalies istoriją. Remiantis Pasaulio banko ir Jungtinių Tautų bendru tyrimu, dėl kritinės infrastruktūros apšaudymo padaryta žala Ukrainai siekė 10 mlrd. dolerių.

Rusijai atakuojant Ukrainos kritinę infrastruktūrą Kyjivo gatvėse buvo galima matyti veikiančius dyzelinius generatorius. Jie tiekė elektrą kavinėms ir kai kurioms parduotuvėms / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Laikraštis „The Wall Street Journal“ rašė, kad nuostoliai, patirti atstatant energetikos infrastruktūrą, ir lėtas finansinės paramos iš Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų srautas privertė Ukrainos vyriausybę spausdinti grivinas, dėl to infliacija tapo dar didesnė nei 2022 m. rudenį.

„Pradiniame invazijos etape mūsų pagrindinė problema buvo logistika – daugelio prekių tiesiog nebuvo, nes nebuvo kaip jų pristatyti. O dabar dėl to, kad elektra labai pabrango ir jos trūksta, gamintojai bus priversti didinti savo produktų kainas. Taigi infliacijos tipas kitais metais pamažu keisis. Tikimasi, kad infliacija pamažu lėtės, ir prognozuojama, kad šiais metais ji sieks 9 proc. Tačiau viskas pirmiausia priklauso nuo karo veiksmų“, – sako Ukrainos ministrų kabineto ekonomikos ekspertas Mychaila Zakonas.

Mychaila Zakon, Ukrainos ministrų kabineto ekonomikos ekspertas / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Šiandien Rusijos invazijos Ukrainai padaryta žala siekia 411 mlrd. dolerių, teigiama naujausioje Pasaulio banko ataskaitoje. Organizacijos teigimu, į šią sumą įeina tiek tiesioginė žala infrastruktūrai ir pastatams, tiek karo veiksmų poveikis žmonių gyvenimui. Kartu su tuo ataskaitoje nurodoma, kad suma nuolat auga.

Ukraina dabar gyvena pagal laisvosios rinkos dėsnius. Per karą valstybė nusprendė pernelyg nereguliuoti ekonomikos ir nemobilizavo jos karo veiksmams. Ekonomikos mobilizacija buvo būdinga valstybėms Antrojo pasaulinio karo metais, kai jų pajėgos buvo metamos į karo pramonę, o tai reiškė faktinę darbo rinkos kontrolę, kai žmonės buvo siunčiami į pramonės gamyklas įgyvendinti didelius gynybos užsakymus, tokiu būdu vystant ekonomiką.

Ministrų kabineto atstovas M. Zakonas nemato prasmės šalies vadovybei kištis į ekonomiką, vadovaujantis „20 amžiaus vidurio industrinio pasaulio“ principais.

„Dabar Ukrainoje, man atrodo, tai neturi prasmės, nes Ukraina per 30 metų nuėjo gana ilgą deindustrializacijos kelią ir iki plataus masto invazijos buvo postindustrinė ekonomika, kur dauguma žmonių dirba paslaugų sektoriuje. Ir todėl nėra ekonominės prasmės netgi per metus kurti pramoninę bazę, kuriai prižiūrėti ir vystyti reikėtų naudoti valstybinio ekonomikos reguliavimo metodus, taikytus per praeitus karinius konfliktus“, – sako M. Zakonas.

Pasak eksperto, šiuo metu svarbiausi vyriausybės intervencijos aspektai yra užsienio valiutų rinkos reguliavimas, kuris leidžia sumažinti infliaciją trumpuoju laikotarpiu, ir tarptautinei prekybai reikalingų išlaidų apskaičiavimas. Be to, Ukrainos vyriausybė padidino mokesčius, o tai savo ruožtu leidžia finansuoti gynybos išlaidas.

„Be to, kai kalbame apie išlaidas gynybai, svarbu suprasti, kad labai didelę dalį, daugiau nei 50 proc. šių išlaidų, sudaro atlyginimai. Vadinasi, tai nėra gynybos kontraktai ir naujų įmonių statyba <...>. Tai visai ne tai, ką matėme 20 amžiuje.“

Ukrainos kariai / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Laisvosios rinkos per karą idėja, kurios dabar laikosi Ukraina, turi kritikų. Londono ekonomikos mokyklos (LSE) tyrėjas Luke’as Cooperis neseniai išreiškė nuomonę, kad šalies išteklių nukreipimas karui laimėti yra laiko patikrintas būdas. Pasak L. Cooperio, laisvosios rinkos ekonomika negali gerai funkcionuoti karo sąlygomis. Kaip pavyzdį jis pateikia draudimų sritį, kurioje privačios bendrovės negali apskaičiuoti ir prisiimti visų rizikų, kai šalis nuolat apšaudoma.

Atsižvelgiant į aukštą korupcijos lygį ir į tai, kad Ukrainoje valdžią turi oligarchai, laisvosios rinkos idėja gali būti naudinga jiems. Būtent korupcija anksčiau lėmė tai, kad šalyje trūko investicijų, kurių reikėjo siekiant sukurti tvaresnę ekonomiką ir kurių prireiks ateityje šaliai atkurti. Valdininkas M. Zakonas tai irgi pabrėžia.

„Net nacionalinis kapitalas investuotas labai mažai. Investicijų problemų priežastis buvo prastas rinkų reguliavimas, labai prastai veikiantys teismai ir labai prastai veikiantys antikorupciniai įstatymai bei antikorupcinės institucijos. Jei ši problema bus išspręsta, šalis pasibaigus karo veiksmams labai rimtai pasikeis ir bus visai nepanaši į Ukrainą, kokia ji buvo iki invazijos. Tačiau tam reikės labai didelių pastangų“, – sako M. Zakonas.

„Žmones apėmė panika, darbo tiesiog nėra“

Iryna gyvena su keturiais vaikais savo bute Kyjive. Tris iš jų ji pagimdė, o ketvirtąjį, Andrejų, jie su vyru įsivaikino prieš 15 metų. Andrejus – paauglys, turintis negalią.

„Jis buvo vaikas, išmestas į šiukšlių konteinerį“, – sako Iryna.

Iryna kartu su dukra Polina ir sūnumi Andrejumi, šeimos bute Kyjive. 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Karas šeimą užklupo taip pat netikėtai, kaip ir Oleną bei jos vaikus: pirmi raketų smūgiai Kyjivui, kelias į Užkarpatę, į Irynos vyro tėvų namus, tris mėnesius trukusi evakuacija. Praėjusių metų pavasario pabaigoje šeima grįžo į gimtąjį Kyjivą.

Anksčiau Iryna dirbo architekte, būdama 50 m. išėjo į pensiją, kad galėtų prižiūrėti neįgalų vaiką. Moters vyras iki plataus masto invazijos vertėsi individualia veikla, užsiėmė remonto darbais, tačiau prasidėjus karui liko be darbo: „Visi išvyko, žmones apėmė panika. Niekas nieko nestato ir neremontuoja. Tiesiog nėra darbo.“

Šeima prarado pagrindinį pajamų šaltinį, tačiau Iryna sako, kad jiems pragyventi padeda santaupos ir užsienyje gyvenantys draugai. Dabar, pasak jos, šeima visus pinigus išleidžia maistui. Jos sūnus Andrejus gauna 2 400 grivinų neįgalumo pašalpą. Šie pinigai išleidžiami paauglio poreikiams, pavyzdžiui, naujiems akiniams, kuriuos jis neseniai gavo.

Didžiojo karo pradžia sutapo su svarbiu Andrejaus gyvenimo įvykiu. Likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos, Irynos sūnui atlikta sudėtinga stuburo operacija. Iš pradžių ją planuota atlikti padedant užsienio specialistams, tačiau Rusijai sutelkus kariuomenę prie sienų su Ukraina medikai iš užsienio atsisakė atvykti.

„Dėl karo amerikiečių medikai negalėjo atvykti, jie turėjo čia atlikti labdaringą misiją. Jie būtų atvykę į Ukrainą dirbti su sudėtingais atvejais, tokiais kaip mūsų Andrejaus, nemokamai darytų implantus, konsultuotų ir padėtų mūsų medikams atlikti operacijas. Toks buvo jų bendradarbiavimas. Bet tuo metu Putinas jau buvo pasiuntęs kariuomenę prie sienų, ir ten, Amerikoje, gydytojams buvo pasakyta, kad vykti į Ukrainą nesaugu. Jie atšaukė savo akciją, nesulaukėme jokios pagalbos. Dėl Putino“, – sako Iryna.

Irynos sūnus Andrejus / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Kai buvo apšaudoma Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūra, Iryna su Andrejumi ir vyru nuvyko į Kyjivo regione esantį sodą su židiniu, nes tai buvo vienas iš nedaugelio būdų sušilti. „Tuo metu bute buvo 9 laipsniai šilumos“, – sako moteris.

Irynos sūnus ir dukra liko Kyjive. Šaltyje Irynos duktė Polina tapė darbus Dailės akademijai. Tuo metu ji laikė egzaminus. Moters vyriausiasis sūnus Nazaras Kyjive liko dėl darbo, jis dirba informacinių technologijų (IT) įmonėje.

„Vaikai išgyveno. Temperatūra buvo 9–10 laipsnių šilumos, jie buvo suvynioti į tris sluoksnius drabužių“, – pasakoja Iryna.

Moters sūnus Nazaras dirba IT srityje – viename iš nedaugelio per karą pelningų Ukrainos ekonomikos sektorių. Pasak Irynos, jos sūnus geba padėti šeimai, tačiau nors ir turi darbą, po invazijos jo atlyginimas sumažintas perpus: „Jų įmonė neatsilaikė finansiškai, teko atleisti kelis darbuotojus.“

Andrejus žaidžia su katinu / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Dar labiau Ukrainos ekonomiką apkrovė tai, kad milijonai žmonių buvo priversti bėgti iš šalies.

„Dabar nėra jokių galimybių sugrąžinti žmones“

Tikslaus už Ukrainos ribų esančių žmonių skaičiaus neįmanoma suskaičiuoti, nes daug ukrainiečių išvyko ir grįžo į šalį pasikeitus kovų intensyvumui. Vis dėlto, Jungtinių Tautų duomenimis, šiuo metu bendras ES užregistruotų ukrainiečių pabėgėlių skaičius yra 8,1 mln. Be to, organizacija praneša, kad beveik trys milijonai ukrainiečių yra Rusijoje. Dar 5,4 mln. žmonių Ukrainoje, šių metų pradžios duomenimis, laikomi šalies viduje persikėlusiais asmenimis.

Dėl didžiausios migracijos Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos verslas, privačios įmonės ir viešasis sektorius neteko milijonų darbuotojų.

„Turime susigrąžinti žmones, turime iš naujo kurti darbo vietas, turime atkurti savo ekonomiką. Kaip to pasiekti? Nors ir mažinant mokesčių tarifus, bet turime ką nors daryti“, – sako Dmytro Aleksejenka, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC), kurie padeda tarptautinei prekybai ir lobizuoja verslo interesus valstybėje, Ukrainos padalinio viceprezidentas.

Ukrainos verslo bendruomenės atstovas Dmytro Aleksejenka / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Dabartinę Ukrainos mokesčių sistemą jis apibūdina kaip represinę, bet privatus sektorius visada reikalauja iš valstybės mažesnių mokesčių, o karo sąlygomis ne mokesčiai trukdo ukrainiečiams grįžti.

„Nematome, kad Europos vyriausybės masiškai mažintų paramos programas Ukrainos pabėgėliams. Tik jei taip atsitiks, matysime tam tikrą žmonių nutekėjimą atgal į Ukrainą, bet net ir to nepakaks, nes ukrainiečių pabėgėliai paprastai integruojasi į Europos visuomenę, jie ten randa darbą, vaikai pradeda lankyti vietines mokyklas ir t. t.“, – sako ministro kabineto ekspertas M. Zakonas.

Tuo tarpu karas tęsiasi visu pajėgumu ir daugeliui grįžti į Ukrainą nėra saugu.

„Šiuo metu, kai vyksta intensyvūs karo veiksmai, sugrąžinti žmones bus beveik neįmanoma. <...> sunku patikėti, kad, pavyzdžiui, Charkive visi pabėgėliai netrukus galės grįžti į miestą ir atkurti tą pačią ekonomiką, kuri buvo iki karo. O juk Charkivas, antras pagal dydį Ukrainos miestas, apšaudomas kone kasdien“, – tęsia M. Zakonas.

Kyjive paskelbtas oro pavojus, žmonės laukia jo pabaigos prekybos centre įrengtoje slėptuvėje. 2023 m. sausis. / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Svarbiausia – gynyba

Kai šių metų sausio pabaigoje kalbėjomės su Olena, atrodė, kad elektros energijos tiekimo nutraukimas ir raketų atakų grėsmė moters beveik negąsdino: „Tiesą sakant, visi tie „atskridimai“ dabar ne taip gąsdina, kaip tai, kad kartais nežinai, už ką pamaitinti vaikus.“

Moteris prisimena, kad sunkmečiu pažįstami žmonės dalijosi su ja savanorių kontaktais, kad ji į juos kreiptųsi humanitarinės ir finansinės pagalbos.

„Tačiau visi jie buvo skirti dirbti su perkeltais asmenimis. Net jei čia gyveni, dėl karo praradęs darbą ir augini du vaikus, nėra jokios įstatymų paramos arba ją tenka, taip sakant, išgraužti dantimis“, – sako Olena.

Turgus Kyjive, 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Moteris sako, kad bandant gauti pagalbos iš valstybės viskas atsiremdavo į Ukrainos biurokratiją: „Kai pradedi prašyti bet kokios paramos mūsų šalyje, susiduri su tokiais klausimais, kad net nenori jokios paramos.“

Grįžusi iš Užkarpatės į Kyjivą, Olena ir jos šeima negalėjo gauti humanitarinės pagalbos ir finansinių išmokų, nes nebuvo laikoma perkeltu asmeniu. Iryna mums pasakojo tą patį. Abi moterys teigė, kad išvykusios jautėsi saugiau nei gimtajame Kyjive, nes per evakuaciją turėjo valstybės paramą.

Šiandien Ukrainos vadovybė nėra pajėgi paremti tokius žmones kaip Olena ir Iryna.

„To neįmanoma padaryti, nes daugiau nei pusę visų išlaidų sudaro išlaidos gynybai. Valdžia dabar neturi efektyvių priemonių socialiai paremti gyventojus“, – sako M. Zakonas.

Daugiau nei 50 proc. Ukrainos išlaidų tenka gynybai / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Ekspertas pažymi, kad valstybė bando iš dalies finansuoti karo paveiktų teritorijų atkūrimą arba padengti Ukrainos pensijų fondo deficitą, kad galėtų išmokėti pensijas, tačiau šis finansavimas yra nereikšmingas infliacijos augimo kontekste.

„Valstybė galėtų kurti programas, garantuoti užimtumą arba finansuoti tam tikrus sektorius, investuoti į infrastruktūrą ar net į pačią pramonę. Nesigilinsime į detales, kiek tai dabar veiksminga, bet teoriškai tai būtų galima padaryti. Tačiau dabar valstybė neturi tokių galimybių. Ir, deja, sunku įsivaizduoti, kad šalis galėtų ką nors padaryti, nebent tik pamažu skatinti infliacijos mažinimą ir atkurti ekonominį aktyvumą Ukrainoje.“

Verta paminėti, kad programos bedarbiams palaikyti egzistuoja, tačiau, pasak M. Zakono, jos neveiksmingos: „Yra valstybinė programa, kuri vadinasi „Atkūrimo armija“. Ji numato, kad bedarbiai galėtų eiti dirbti už minimalų atlyginimą, atkurti nuo invazijos nukentėjusias teritorijas. Tačiau niekur nemačiau jokių reikšmingų programos sėkmės rodiklių. Iš to, ką mačiau, tai keli tūkstančiai žmonių (2023 m. pradžioje programoje dalyvavo 6,5 tūkst. žmonių, – LRT), kurie ėjo dirbti šių darbų.“

Ištuštėjęs prekybos centras Kyjive, 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

„Tapo lengviau“

Atėjus pavasariui, Ukrainos apšaudymų sumažėjo, tai jaučiama ir sostinėje.

„Dar prieš mėnesį kiekvieną dieną skambėdavo oro pavojaus signalai, tarsi pagal tvarkaraštį. Vaikus į mokyklą išvesdavau 8.30 val., 9 val. būdavau darbe ir prasidėdavo sirena. Kiekvieną dieną nuo 9 val. Per dieną būdavo keli oro pavojai. Dabar net neprisimenu, kada jie skambėjo. Praėjusią savaitę gal vieną kartą išgirdau. Prieš dvi savaites gal irgi vieną kartą. Bet dabar kažkaip labai ramu, bent jau Kyjive“, – balandžio viduryje sakė Olena.

Nuo mūsų pirmojo pokalbio su ja praėjo pustrečio mėnesio, dabar ji entuziastingai pasakoja savo gyvenimo pokyčius. Vasarį ji įsidarbino rinkodaros specialiste ir finansininke 3D spausdintuvų įmonėje. Pasak jos, jų dažni klientai – kariškiai. Tokiu spausdintuvu galima pagaminti iš drono numestos minos uodegą arba naktinio matymo prietaisų dalis.

„Dabar, žinoma, atkreipiu dėmesį į kainas ir akcijas. Nėra tokio dalyko, kad eitum į bet kurį prekybos centrą ir nežiūrėtum į kainas, bet tapo lengviau“, – sako Olena.

Pamažu moteris ėmė atiduoti skolas ir dabar su vaikais dažniau eina į muziejus, išvykas ir kino teatrus. „Taip pat atsirado galimybė daugiau aukoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – džiaugiasi Olena.

Olena savo buto virtuvėje. 2023 m. sausis / B. Gerdžiūno / LRT nuotr.

Iryna taip pat pasakoja, kad, nepaisant finansinio nestabilumo, tam tikras pastovumas gyvenime išlieka: „Pinigų nėra, bet kiekvieną mėnesį stengiamės pervesti bent 100 grivinų kariuomenei.“

Abiejų herojų paklausėme, ką jos mano apie Europoje ir visame pasaulyje augantį nepasitenkinimą dėl užsitęsusio karo ir jo poveikio ekonomikai, apie kartais populistinių politikų ir įvairių šalių piliečių nuotaikas, kurie paramą Ukrainai laiko pagrindine pasaulio ekonomikos nuosmukio priežastimi ir Kyjivas vis dažniau raginamas sėsti prie derybų stalo, žmonės pavargo nuo karo.

„Mes tikrai neisime į taikos derybas, net jei mums būtų labai blogai. O jei kam nors dar yra blogai, tai visiškai ne Ukrainos, kuri ginasi, o Rusijos, kuri užpuolė, kaltė“, – įsitikinusi Olena.

Kartu Iryna mano, kad Ukraina kovoja ne tik už savo laisvę, bet ir už likusį pasaulį: „Jei Europos šalys nepadės, teks tiesiogiai kovoti su Putinu. Ukraina negalės atlaikyti tokio puolimo. Ir tada tai bus ne tik diskomfortas, kad kas nors pabrango, Europa pajus karinę Putino agresiją, – ir priduria: – Todėl esu labai dėkinga, kad mus remia, Ukraina viena pati nesusitvarkytų. Esu dėkinga visoms šalims už tai, kad mums duoda ginklų, finansų ir emociškai palaiko, nes tik tai mums suteikia vilties, kad išliksime ir laimėsime. Tik ši parama ir palaikymas, nes Ukraina pati to padaryti negali, neturim tiek jėgų. Jei ukrainiečiai pamatytų, kad yra palikti vieni, juos apimtų panika.“