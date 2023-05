LRT iš Latvijos. „Mano tėvas sako, kad aš nacis“: kaip vieno prorusiškiausių miestų veidą keičia karas

Daugpilis – antras pagal dydį Latvijos miestas, iš čia gyvenančių 80 tūkstančių gyventojų maždaug pusė yra etniniai rusai, apie penktadalis – latviai. Rusų kalba šiame mieste skamba bene visur, o vietos gyventojai pasakoja, kad plataus masto karas Ukrainoje privertė čia gyvenančius rusakalbius rinktis aiškią poziciją.

„Fitnes centrs“ – skelbia ryškus užrašas ant seno pastato greta Daugpilio traukinių stoties. Čia kasdien dienas leidžia Olegas Burinskis – pastate įsikūrusio sporto klubo savininkas.

Olegas – Latvijos pilietis, tačiau kalba rusiškai – save vadina „rusifikuotu latviu“. Jis yra ir vienas garsiausių Ukrainą palaikančių balsų mieste. Prasidėjus plataus masto karui, Olegas visiems pabėgėliams iš Ukrainos ėmė siūlyti nemokamus abonementus, kad lankytųsi jo sporto klube. Tačiau po kurio laiko iš Daugpilio Dūmos sulaukė žinios apie iškeldinimą iš miesto centre buvusių sporto klubo patalpų.

„Mums tris kartus padidino nuomos mokestį, o tada iš ten išvarė. Meras davė mums šešias dienas viskam išvežti – šimtą tonų geležies, – sako O. Burinskis. – Dabar ta patalpa tuščia, nenaudojama, griūvanti, drėgna ir nevėdinama, nors tai istorinis architektūros paminklas. Tai buvo visiškai politinis spaudimas, nes niekada neturėjome problemų dėl nuomos, visada mokėjome laiku.“

Olegas itin kritiškai vertina Daugpilio merą, kurio viešuose pasisakymuose nuskambėjo žodžiai, esą Krymas yra Rusijos, ar, pavyzdžiui, tai, kad dėl tragedijos Bučoje ukrainiečiai ir amerikiečiai kalti tiek pat kiek rusai: „Mūsų Dūma iš karto užėmė prokremlišką poziciją. Mūsų vicemeras yra iš partijos, kuri atvirai palaikė invaziją – pirmą dieną jie kalbėjo: „Putinas geras“, „taip reikia“, „Putinas laimės karą“, stojo į jo pusę ir ėmė bausti visus, kurie reiškė proukrainietišką poziciją.“

Daugpilyje įkurto naujienų portalo „Chayka“ vyriausioji redaktorė Inna Plavoka antrina O. Burinskiui sakydama, kad plataus masto karas Ukrainoje atskleidė įtampas, kurios anksčiau nebuvo tokios akivaizdžios.

Daugpilis / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

„Karo pradžia parodė: mūsų šalyje yra dvi bendruomenės, jos visiškai skirtingose informacinėse erdvėse. Deja, dalis rusakalbių jaučiasi ne Latvijos dalimi, o vis dar Sovietų Sąjungos, Rusijos ar ko nors panašaus dalimi“, – sako I. Plavoka.

Tai tiesiogiai pajuto ir jos vadovaujama „Chayka“.

„Pirmąją karo savaitę sulaukėme atsisakymų mūsų prenumeratos socialiniuose tinkluose, kasdien po keliasdešimt žmonių. To anksčiau niekada nematėme. Taip buvo, nes jie visiškai nepritarė mūsų pozicijai; jie manė, kad tai buvo ne karas, o specialioji operacija, kad Rusija gelbsti pasaulį nuo fašizmo ir panašiai. Duok Dieve, kad Ukraina laimėtų ir karas baigtųsi, o tie žmonės, kurie palaiko arba vis dar nesupranta, pagaliau suprastų, kas vyksta, ir suvoktų, kad vietoj Ukrainos gali būti Baltijos šalys – Latvija, Lietuva ir Estija, – sako I. Plavoka. – Labai kvaila manyti, kad ši agresija jų neliečia. Žmonės dažnai rašo komentaruose: „Kodėl jūs rašote apie karą? Rašykite apie problemas, vykstančias mieste.“ Vadinasi, šie žmonės vis dar nesupranta, kad karas yra ir jų problema, jų vaikų, jų vaikų ateities problema, jų šalies, miesto ateities problema.

I. Plavoka, kaip ir tūkstančiai Latvijoje gyvenančių rusakalbių, turi vadinamąjį „nepiliečio statusą“, nors anksčiau sako nesusimąsčiusi, kad jai reikia Latvijos pilietybės, teigia, jog plataus masto karas privertė pakeisti nuomonę – Ina ruošiasi laikyti latvių kalbos egzaminus ir siekti Latvijos pilietybės. „Pajutau labai stiprų norą jokiu būdu nebūti siejama su Rusijos Federacija, nors ir kalbu rusiškai“, – priduria Inna.

Daugpilyje gimęs ir augęs Vadimas Bogdanovas, turintis Latvijos pilietybę, sako, kad tapatybės klausimas jam itin sudėtingas. „Atrodo, lyg niekur nesijaučiu savas“, – sako Vadimas. Jis nuolat įsivelia į ginčus socialiniuose tinkluose, kur garsiai reiškia proukrainietišką poziciją.

„Dauguma mano giminaičių, kai kas atvirai, kai kas garsiai nesakydami, palaiko Rusiją. Į mano klausimus „kodėl taip?“, jie atsako, kad tai šlovinga praeitis, tai – supervalstybė, ir jie didžiuojasi tuo, nors nė karto nėra ten buvę. Tai neva priklausomybė kai kam dideliam, „net jei tai tiesiogiai manęs ir neliečia, tikiu: esu labai didelio dalis“. Ir kai tas didelis pradeda griūti, jie pradeda jį ginti“, – pasakoja Vadimas.

Vadimas / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

Jis pats dešimt metų gyveno Rusijoje, mokėsi aktorystės Sankt Peterburge. Sugrįžęs į Daugpilį jau septynerius metus dirba miesto teatre, kur spektakliai skamba rusų, latvių, taip pat ir latgalių kalbomis. Pats Vadimas – rusakalbis, kaip ir visa jo šeima.

„Mano giminė čia gyvena jau apie 100 metų, tačiau nei močiutė, nei giminaičiai, kuriuos pažįstu, latviškai gerai nekalba, nors šešios septynios mūsų kartos jau gyvena Latvijos teritorijoje. Vaikystėje gana retai sutikdavau latvių. Net nustebdavome – lyg užsienietį gatvėje pamatai. Nesirūpinau latvių kalbos mokymusi, dėl to dabar, žinoma, gailiuosi“, – sako Vadimas.

Jam plataus masto karas Ukrainoje reiškia ne tik padidėjusią įtampą, bet ir skaudžias problemas, nesusikalbėjimą su artimiausiais šeimos nariais. Dar gyvendamas Rusijoje Vadimas pakvietė ir savo tėvą, tačiau jis Rusijoje neužsibuvo, nes šalis jam visiškai nepatiko. Tada tėvas Vadimui sakė, kad tai apgavysčių ir pavojaus pilna šalis. Nepaisant to, prasidėjus plataus masto karui, tėvas pradėjo kritikuoti Vadimą dėl jo proukrainietiškos pozicijos: „Mano tėvas mano, kad aš – nacis. Kartą jis paskambino ir pasakė: „Vadimai, kas su tavimi atsitiko? Prisimenu tave mažą, kojytes, pėdutes bučiuodavau, kaip tu pavirtai naciu?“

Praėjusių metų apklausų duomenimis, 80 proc. latviakalbių palaiko Ukrainą, o tarp rusakalbių tokių vos ketvirtadalis.

„Chayka“ redaktorė I. Plavoka sako, kad problemos įsisenėjusios, delsta jas spręsti ir tai atvedė į dabartinį tašką.

„Manau, problema ta, jog žmonės jau labai seniai Rusijos informacinėje erdvėje. Jiems nebuvo suteikta galimybė turėti kokybišką alternatyvą rusų kalba. Be to, kalbinė integracija per tuos 30 metų buvo labai silpna ir lėta. Žmonės iš tikrųjų neturėjo daug galimybių ir nebuvo motyvuoti, svarbiausia, mokytis latvių kalbos. Dabar galime klausti, kiek norime, kodėl šie žmonės nemoka latvių kalbos, bet faktas tas, kad nemoka. Šį klausimą reikėjo išspręsti per tuos 30 metų“, – sako I. Plavoka.

Pernai Latvijos įstatymų leidėjai nusprendė, kad Latvijoje gyvenantys Rusijos piliečiai turės išlaikyti latvių kalbos egzaminą, kad neprarastų leidimo gyventi šalyje. Šiuo pokyčiu spėjo pasinaudoti ir Kremliaus propaganda, skelbianti neva Ryga engia šalyje gyvenančius rusakalbius.

I. Plavoka kritiškai vertina vyresnių Rusijos piliečių galimybes išmokti latvių kalbą. Jos 72-ejų mama, turinti Rusijos pilietybę ir Rusijoje gyvenusi didžiąją dalį gyvenimo, taip pat turės laikyti šį egzaminą.

„Ji turi išmokti kalbą per kelis mėnesius. Gegužę ketina laikyti egzaminą. Mamai kyla nuolat spaudimas, nesijaučia gerai, visą laiką patiria stresą. Mūsų šeimoje tai yra tragedija, kasdien apie tai diskutuojame, mama piktinasi manimi ir broliu, nes jai atrodo, kad mes irgi kažkaip dėl to kalti“, – sako I. Pavoka.

Oficialiais duomenimis, Daugpilyje gyvena daugiau kaip keturi tūkstančiai Rusijos piliečių.

Daugpilio vidurinė mokykla / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

Rusų kalbos atsisakymas mokyklose – iššūkis vietos švietimo įstaigoms

Latvijoje nuo kitų mokslo metų mokyklose palaipsniui bus mokoma tik latvių kalba. Ne išimtis ir vadinamosios tautinių mažumų mokyklos, kuriose pamokas lanko daug rusakalbių. Latvijos įstatymų leidėjų teigimu, ši reforma – vienintelis būdas užtikrinti visišką kitakalbių integraciją šalyje, tačiau rusakalbių gausiai apgyvendinto Daugpilio ir jo rajono gyventojai nėra tikri, ar pavyks šiuos pokyčius greitai įgyvendinti.

Bikerniekai – maždaug 400 gyventojų turintis miestelis netoli Daugpilio. Čia nuo seno gyvena sentikiai, šalia kaimo kapinių stovi žalia medinė cerkvė. Keli šimtai metrų nuo jos – miestelio mokykla. Dauguma čia besimokančiųjų – rusakalbiai, vartojantys šią kalbą ne tik mokykloje, bet ir namuose. Latviai Bikerniekuose sudaro vos dešimtadalį gyventojų. Kaip sako miestelio mokyklos direktorius Aleksejs Mackevičs, vietos gyventojams latvių kalba – tarsi užsienio.

„Šiais metais minėsime šimtąsias mūsų mokyklos įkūrimo metines, nuo pat pradžių tai buvo rusų mokykla. Dabar mūsų – mokinių, mokytojų, tėvų – laukia didelis iššūkis. Mūsų regione absoliučiai visi kalba rusiškai, tai istoriškai rusakalbis regionas. Čia labai sudėtinga surasti laisvai latviškai kalbančių žmonių. Pavyzdžiui, jei kalbame apie namų darbus, tėvai visiškai negali padėti savo vaikams, nes jie nesupranta latviškai. Mokytojams taip pat sudėtinga mokyti latviškai“, – sako Bikerniekų pradinės mokyklos vadovas.

Bikerniekų mokykla / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

Pagal praėjusiais metais patvirtintą tvarką, nuo kitų mokslų metų mokyklose palaipsniui bus atsisakoma rusų kalbos – rugsėjį pirmieji šią reformą pajus pirmų, ketvirtų ir septintų klasių moksleiviai. Kitais metais – trečių, šeštų ir devintų. O po trejų metų jau visos pamokos Latvijoje turės vykti tik valstybine kalba.

Remiantis šiuo metu galiojančia tvarka, pirmų–šeštų klasių mokiniai ne mažiau kaip pusę mokomosios medžiagos mokosi latviškai, o septintų–devintų – ne mažiau kaip 80 procentų. Šio reikalavimo Bikerniekų pradinėje mokykloje laikomasi, tačiau A. Mackevičs nuogąstauja dėl praktinio naujos reformos įgyvendinimo.

„Didžiausia problema – psichologinė. Įsivaizduokim, kad du žmonės yra rusakalbiai, tarpusavyje kalbasi rusiškai, tai jiems psichologiškai labai sunku pradėti kalbėti kita kalba. Pavyzdžiui, ketvirtų ir septintų klasių moksleiviai, kurie anksčiau kalbėdavo rusiškai, nuo kitų metų turės pradėti kalbėti latviškai. Jie juk žino, kad mokytojas gali kalbėti ir rusiškai, kas jiems būtų lengviau. Tas pats ir su mokomąja medžiaga – jiems lengviau viską suprasti savo gimtąja kalba. Taigi didžiausias barjeras, kurį reikės peržengti – psichologinis“, – sako A. Mackevičs.

Už pusvalandžio kelio nuo Bikerniekų – Daugpilis, čia esančioje miesto vidurinėje mokykloje iš viso mokosi beveik pusantro tūkstančio mokinių, įskaitant ir ikimokyklinukus. Didžioji dalis pamokų čia vyksta latviškai. Kalbos mokymo procese reforma, pasak mokyklos direktoriaus Imaro Zuciko, paveiks maždaug dešimtadalį mokytojų. Šiuo metu mokyklos vadovybė, anot jo, ieško būdų, kaip padėti mokytojams, kurių latvių kalba silpna, o galimi keliai yra papildomi kalbos kursai ar mokytojų profesinis perorientavimas, pavyzdžiui, į mokytojų padėjėjus.

Aleksejs Mackevičs / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

„Aplinkybės rodo, kad dabar yra tas laikas, kai reforma turi būti vykdoma. Žinoma, yra įvairių aspektų, kuriems galima pritarti arba nepritarti. Manau, kad apskritai visuomenė laimės. Tik labai svarbu palikti tą vietą ir erdvę, kur rusakalbiai žmonės galės galvoti, kalbėti ir realizuoti save savo gimtąja kalba. Išsilavinimą mokiniai turi įgyti latvių kalba. Taip jie gali įsitraukti į Latvijos visuomenę. Atsižvelgiant į mūsų miesto kontekstą – mokykla yra vienintelė vieta, arba viena iš retų vietų, kur kalbamasi latviškai“, – sako I. Zuciks.

Praėjusiais metais Latvijos švietimo ir mokslo ministerija paskelbė ir apie planus nuo 2026-ųjų mokyklose atsisakyti rusų ir kaip antrosios užsienio kalbos. Ją pakeistų Europos Sąjungos šalių ar kitų, su kuriomis Latvija bendradarbiauja švietimo srityje, kalbos. Realybė Latvijoje kiek sudėtingesnė – pagal apklausas, beveik pusėje Latvijos mokyklų negalima pasirinkti jokios antrosios užsienio kalbos, mokomasi tik rusų. Daugpilio vidurinėje mokykloje anglų kalbos mokančios Tatjanos Gzybowskos manymu, sprendimas atsisakyti rusų kalbos kaip antrosios užsienio perteklinis.

„Daugpilyje rusakalbių bendruomenė yra didelė, taigi mano nuomonė yra ta, kad jie turi turėti galimybę mokytis rusų kalbos, literatūros. Tam, kad geriau suprastų savo pačių kultūrą. Taigi nemanau, kad šie pokyčiai yra gera idėja, ypač vietose, kur rusakalbių bendruomenės yra didelės“, – teigia T. Gzybowska.

Tam, kad pavyktų mokyti ir kitų užsienio kalbų, reikalingi mokytojai, o jų trūksta. Šis argumentas gausiai linksniuojamas ir dėl mokytojų galimybių visas pamokas mokyti tik latvių kalba, nes mokytojų, galinčių laisvai kalbėti latviškai, taip pat trūksta. 40 metų rusų kalbos mokytoja dirbanti Veslava sako, kad sprendimas logiškas, bet šiuo metu trūksta resursų tam įgyvendinti.

Aleksejs Mackevičs / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

„Pas mus yra daug žmonių, kuriems reikia latvių kalbos kursų, kad jie pagaliau išmoktų valstybinę kalbą. Ir tai yra didelė problema. Užsienio kalbos, kurių mokomės, vis keičiasi ir tai logiška, tačiau reikia įvaldyti ir valstybinę kalbą. Tam reikia resursų. Tačiau patys žmonės yra pasiruošę, nes juos domina geresnės darbo galimybės, kurios atsiveria mokant valstybinę kalbą“, – sako rusų kalbos mokytoja Daugpilyje dirbanti Veslava.

Daugpilio švietimo departamento vedėja Marina Isupova teigia, kad mokytojų rengimo mokyti tik latviškai klausimas – valstybės lygio problema. Daugpilio vietos valdžia mokytojams rengia latvių kalbos kursus, tačiau M. Isupova jų galimybes greitai persiorientuoti tik į latvių kalbą vertina skeptiškai.

„Mūsų duomenimis, apie trečdaliui mokytojų, nepaisant to, kad jie turi dokumentą, kuris patvirtina latvių kalbos mokėjimą C1 lygiu, būtina imtis priemonių kalbai gerinti. Vidutinis mūsų mokytojų amžius yra 50 ir daugiau. Ir tai yra mokytojų kategorija, kuriems mokytis naujų dalykų sudėtinga ir kurie laukdami pensijos nelabai ir nori mokytis. Žinoma, kad mes jiems organizuojame kursus, mokome kalbos, bet reikia būti realistams. Stebuklų neįvyks“, – teigia M. Isupova.

Pasak Latvijos valdžios institucijų, naujas švietimo įstatymas yra platesnių pastangų, kuriomis siekiama sumažinti Rusijos įtaką šalyje, dalis.