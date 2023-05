Lenkijos publicistas Michnikas apie žiniasklaidos laisvę: vyksta šalies putinizacija

„Mes, žurnalistai, esame tarsi Kapitolijaus žąsys, klegenimu išgelbėjusios miestą. Mes esame tie, kurie signalizuoja apie pavojų“, – interviu LRT.lt sako „Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis redaktorius Adamas Michnikas. Lenkų publicistas, disidentas ir vienas pagrindinių Lenkijos Liaudies Respublikos demokratinės opozicijos veikėjų perspėja apie visuomeninės žiniasklaidos nacionalizavimą.

Šią publikaciją galite skaityti ir lenkų kalba.

– Praėjusią savaitę paskelbtame 2023 metų pasaulio spaudos laisvės indekse („World Press Freedom Index 2023“) Lietuva pakilo dviem pozicijomis aukštyn – iš devintos į septintą. Lenkija taip pat šoktelėjo, yra devyniomis pozicijomis aukščiau – 57 vietoje, tačiau vis dar toli nuo ES vidurkio. Balandžio pabaigoje pristatyti Višegrado grupės šalių žiniasklaidos laisvės tyrimo rezultatai, kuriuose Lenkija taip pat atsidūrė pilkame gale. Kokia išties spaudos ir žodžio laisvės situacija jūsų šalyje?

– Nuomonę formuojanti nepriklausoma Lenkijos žiniasklaida yra dvigubai puolama valdančiųjų (PiS – red. past.) ir turi objektyvių verslo problemų. Kalbant apie šiuos iš viršaus nukreiptus išpuolius, valdančiojoje stovykloje vyrauja tam tikra tendencija: iš esmės žiniasklaidos pareiga yra rašyti taip, kad valdžia būtų patenkinta tuo, ką skaito apie save. Jei valdžia nepatenkinta, ji turi dvi priemones tai išreikšti. Pirma, tai oficialūs pliaukštelėjimai, kurių opozicija ar nepriklausoma žiniasklaida sulaukia iš valdžios institucijų, o paskui – vieša kritika.

Tai tam tikra strategija, nes valdžia sako, kad neduos pinigų vienam ar kitam leidiniui. Tai taikoma ir vertinant valdžios politiką, ypač personalinę politiką. Tarkime, komplektuojant kultūros įstaigų personalą, svarbu ne kompetencija, tik prieinamumas. Antra, tai žiniasklaidos užtvindymas ieškinių mase.

Nuolat esame kaltinami daugybę nusikaltimų. Užuot leidę laiką rengiant laikraščio numerį, radijo ar televizijos laidas, praleidžiame jį prokuratūroje ir teismuose, posėdžiuose. Nors valstybės administracija – prokuratūra, slaptosios tarnybos – visiškai šališka, to negalima sakyti apie teismus. Todėl valdžios institucijos dažnai pralaimi teismus. Jaroslawas Kaczyńskis pralaimėjo bylą dėl šmeižto prieš Radosławą Sikorskį. Jarosławas Moraczewskis pralaimėjo bylas prieš „Gazeta Wyborcza“ redakciją.

Kita vertus, ši valdžia kuria oligarchinę struktūrą. Klasikinis pavyzdys – įmonė „Orlen“ ir jos prezidentas Obajtekas, nusipirkęs daugybę regioninių leidinių, kur dirbo profesionalūs žurnalistai. Stalino metodais išmetė visus nepriklausomus ar nepaklusnius žurnalistus ir įdarbino šalininkus, liokajus. Tai akivaizdžiai kenkia žiniasklaidos nepriklausomumui ir pagrindinei jos funkcijai.

Visada sakau, kad mes, žurnalistai, esame tarsi Kapitolijaus žąsys, klegenimu išgelbėjusios miestą. Mes esame tie, kurie signalizuoja apie pavojų. Mano manymu, valdžia nori, kad žiniasklaida būtų dvariška ir aprašinėtų pasaulį taip, kad patiktų valdžiai. Tai sąmoninga politika.

Tačiau yra ir kitas aspektas – rinka. Vadinasi, partinė žiniasklaida gali tikėtis paramos per reklamą, o mes negalime. Be to, įvairiose valstybinėse institucijose galioja draudimas prenumeruoti „Gazeta Wyborcza“. „Orlen“ degalinėse „Gazeta Wyborcza“ tiesiog paslėpta. Laikraštį tariamai galima nusipirkti, bet jo nematyti. Jei paprašysite pardavėjo, jis nueis ir suras. Ne kartą su tuo eksperimentavome.

Taigi, viena vertus, kalbama apie normalią, sąmoningą valdžios politiką, kuria siekiama silpninti nepriklausomą žiniasklaidą, siekiant ją sunaikinti. Kita vertus, apie tam tikrą objektyvią rinkos situaciją, kai žiniasklaida išskaidyta taip, kad su valdžia ar valstybės iždu susijusioms institucijoms neleidžiama talpinti reklamos (tačiau, kaip visi žinome, žiniasklaida pati savęs neparduos ir neišlaikys).

– Kokia buvo žiniasklaidos padėtis (įskaitant visuomeninę žiniasklaidą, pavyzdžiui, TVP televiziją) prieš J. Kaczyńskio partijai ateinant į valdžią?

– Kadaise mano viršininkas ir mokytojas Antonis Słonimskis sakė, kad tik Dievas objektyvus. Mes esame žmonės, esame šališki. Nenoriu sakyti, kad spauda tais laikais buvo bešališka kaip Viešpats Dievas, nes tai būtų netiesa. Bet anksčiau jokia žiniasklaida nebuvo taip diskriminuojama kaip dabar. Anuomet, jei turėjome didelį tiražą, galėjome tikėtis privačių ir valstybinių skelbimų. Dabar galime tikėtis tik privačių ir nepriklausomų nuo valdžios institucijų. Šia prasme galima kalbėti apie regresą. Tačiau tiesa ta, kad žiniasklaidos srityje tai tam tikro platesnio regreso pilietinių laisvių ribojimų dalis. Ji liečia kultūrą, muziejus, teatrus, pagaliau žirgynus. Tiesą sakant, ji paliečia viską, kur valdžia godžiai kiša rankas. Mano kolega sako, kad tai atvirkštinis karalius Midas.

– Paminėjote daugybę ieškinių ir kitų apribojimų, ar gali būti, kad nepriklausoma žiniasklaida kada nors neteks kvapo ir nebeegzistuos?

– Nežinau, ar tai įmanoma, bet žinau, kad to bijome. Baimė didžiulė. Norėčiau pasakyti, jei amerikiečiai nebūtų tvirtai laikęsi pozicijos dėl TVN (viena didžiausių privačių ir nepriklausomų televizijų Lenkijoje su amerikietišku kapitalu – red. past.), neturėtume televizijos tokiu pavidalu, kokiu dar turime.

– Amerikiečiai laikėsi tvirtos pozicijos, tačiau kai TVN parodė reportažą apie Joną Paulių II, JAV ambasadorius buvo iškviestas į Lenkijos užsienio reikalų ministeriją „ant kilimėlio“.

– Tai absurdas, nesąmonė. Iškviesti JAV ambasadorių ant kilimėlio dėl televizijos laidos? To apskritai neverta komentuoti. Visiška kvailystė.

– Lenkija, kartu su Lietuva ir kitomis Baltijos valstybėmis, padeda karo nuniokotai Ukrainai. Lietuvoje Lenkija laikoma bene didžiausia Putino režimo kritike, o jūs situaciją šalyje apibūdinate kaip „šliaužiančią putinizaciją“. Ką turite omenyje?

– Tai paradoksas. Reikia pasakyti, kad politikoje Ukrainos atžvilgiu ši vyriausybė vykdo aiškiai proukrainietišką politiką. Dėl to nekyla jokių abejonių. Nekritikuojame ir nepuolame vyriausybės šiuo klausimu.

Tačiau kalbant apie vidaus politiką, pastebima visiška putinizacija. Juk Putinas taip pat nepradėjo nuo to, kad viską panaikino. Jis ėjo žingsnis po žingsnio. Jis pradėjo nuo tarnybų, paskui buvo prokuratūra. Paskui žiniasklaida, bet kurį laiką buvo tokios salelės. Jų vis dar yra ir Lenkijoje. Rusijoje tai buvo „Novaja Gazeta“, „Echo Moskvy“ ir taip toliau. Ir Kaczyńskis eina būtent šiuo keliu, įskaitant tai, kad nesąmoningai cituoja Putiną. Putinas sakė: „Rusija gali pakilti nuo kelių“, o Kaczyńskis sako: „Lenkija keliasi nuo kelių“. Tai juk plagiatas. Taigi šia prasme apie putinizaciją galima ir reikia kalbėti. Tai savotiška šliaužianti putinizacija. Tačiau Putinas iš pradžių taip pat šliaužė. Stalinas irgi nebuvo tas pats 1925 ir 1937 metais.

– Jūsų draugas Tomas Venclova interviu mūsų portalui teigė, kad niekada nesakys „fašistas“, „rašistas“ ar „orkas“, nes tai nužmoginimas ir dėl to sulaukė žinomų žurnalistų ir intelektualų kritikos. Ar pritariate jo nuomonei?

– Yra toks posakis: „Rusijoje buvo skruzdėlės, kurios karia, ir skruzdėlės, kurias karia.“ Kiekviena tauta savyje turi skirtingų spalvų – yra ir juodo, ir balto. Ir kaltųjų, ir nekaltųjų. Jei kritikuoju Putiną, nereiškia, kad esu Rusijos priešas ar rusofobas. Jei sakau, kad rusai genetiškai turi užkoduotą žiaurumo, beatodairiškumo, vagystės jausmą, tai rusofobija. Vadinasi, kažkas kaltas vien dėl to, kad gimė rusu. Ir dėl šios priežasties jis gali būti stigmatizuojamas, niekinamas, atstumiamas.

Visa didžioji Europos kultūra persipynusi su rusų kultūra. Ir turbūt Europoje nėra mąstančio žmogaus, kuris tai paneigtų. Nėra Europos kultūros be Puškino, Lermontovo, Čechovo, Tolstojaus, Turgenevo kultūros. Sąrašą būtų galima tęsti. Tai buvo genialūs rašytojai.

– Tačiau galbūt galime kaip nors pateisinti lietuvius? Jie, kitaip nei lenkai, patyrė dešimtmečius trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją.

– Nenoriu kalbėti apie lietuvius, tegul tai daro mano draugas Venclova. Kalbėsiu apie lenkus. Mes 123 metus buvome padalyti rusų, bet dėl to Puškinas nenustojo būti geru rašytoju. Mintis, kad dėl Stalino ar Putino nusikaltimų Rachmaninovas ar Stravinskis turėtų būti pašalinti iš Europos kultūros, yra beprotiškas idiotizmas. Iš esmės, savęs kastracija.

Turiu pasakyti, kad nesuteikiu sau teisės vertinti tam tikro emocinio ar ekstremalaus ukrainiečių elgesio, ant jų kasdien krinta bombos. Ir čia paprasčiausiai tyliu. Jei būčiau ukrainietis, atsargiai pasakyčiau, kad Bulgakove galima įžvelgti ką nors daugiau nei „ukrainożercę“, o Tolstojuje – ką nors daugiau nei rusų imperialistą. Tai mūsų kultūros sudedamoji dalis. Turime tai sielose, galvose ir širdyse. To neįmanoma išrauti, kaip iš organizmo išpjauti piktybinį auglį, vėžį ar limfomą. Tai neįmanoma. Tikrai įmanoma išpjauti tai, kas dehumanizuoja. Galiu sakyti, kad kokiu nors būdu Duginas ar Prachanovas yra atsakingi už šiuos nusikaltimus. Tai labai sudėtinga, bet reikia atskirti šiuos du dalykus. Vienas dalykas – Prilepino knyga „The Monastery“ – išskirtinė, o kitas – pasisakymai politiniais klausimais, už kuriuos jis galbūt turėtų būti teisiamas kaip karo nusikaltėlis. Juk Knutas Hamsunas, šlovinęs Hitlerį, nenustojo būti geru norvegų rašytoju.

– Ar susidorosime su rusų nemėgimu?

– Turėsime problemų, todėl tai, ką sakote, tiesa. Iš tiesų, lietuviai vis dar prisimena trėmimus, represijas, rusifikaciją, tai buvo ne taip seniai. Tas pats yra ir Lenkijoje. Lengva paspausti du mygtukus: antirusišką ir antivokišką. Reikia pabandyti suprasti, iš kur tai kyla. Tai nėra gerai. Tai kenkia ir lenkams, ir lietuviams. Šiuo klausimu esu visiškai Venclovos pusėje. Jis didelis Lietuvos patriotas, daug nuveikęs Lietuvos kultūrai. Lietuviai turėtų būti jam už tai dėkingi. Tačiau mintis staiga paimti jį po botagu ir užčiaupti burną – tiesiog absurdiška. Tai lietuvių kultūros kastravimas.

– Ar matote karo Ukrainoje pabaigą?

– Šiandien jos nematau, tačiau nereiškia, kad nebus. Galimi įvairūs scenarijai. Viena aišku – kol Putinas bus valdžioje, taikos regione nebus. Jis dabar tarsi Hitleris bunkeryje, visiškai prarado ryšį su realybe. Jis tarsi iš kitos planetos. Tai, ką jis dabar padarė su Ukraina, yra Putino Rusijos savižudybė. Kad ir kaip baigtųsi šis karas, putiniškos Rusijos nebebus.