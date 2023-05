Sakartvelo prezidentė provokacija vadina Rusijos sprendimą dėl tiesioginių skrydžių atnaujinimo ir vizų režimo panaikinimo

Rusija supykdė kaimyninį Sakartvelą naujomis skrydžių ir vizų taisyklėmis. „Dar viena Rusijos provokacija“, – trečiadienį tviteryje rašė Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili. Prieš tai Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo remiantis, bus atnaujinti tiesioginiai Rusijos oro bendrovių skrydžiai į Sakartvelą. Jie dėl dvišalių įtampų buvo nutraukti 2019 m. Be to, kartvelams – su kai kuriomis išimtimis – bus leista be vizų atvykti į Rusiją.

„Tiesioginių skrydžių atnaujinimas ir vizų draudimo panaikinimas yra nepriimtini, kol Rusija tęsia savo agresiją Ukrainoje ir yra okupavusi mūsų valstybės teritoriją“, – rašė S. Zurabišvili.

Abiejų valstybių santykiai yra labai įtempti – ypač nuo tada, kai Rusija 2008 m. kariavo karą prieš šią nedidelę šalį, esančią prie Juodosios jūros. Tada buvo nutraukti ir diplomatiniai santykiai. Iki šiol Maskva remia separatistines Sakartvelo teritorijas Pietų Osetiją ir Abchaziją ir regione dislokavo savo dalinius. Laikinas atsargus Maskvos ir Tbilisio suartėjimas baigėsi 2019 m., kai po vieno rusų politiko pasirodymo Sakartvelo parlamente kilo neramumai šalyje.

Maskva naujas kelionių taisykles dabar oficialiai argumentavo mėginimu „nuosekliai lengvinti komunikaciją ir kontaktus tarp Rusijos ir Sakartvelo piliečių“.