Vakarų Europa be Baltijos šalių būtų neliūdėjusi – kaip Latvija ir Estija žengė į ES

Lietuva kartu su Latvija ir Estija 2004 metų gegužės 1-ąją pravėrė Europos Sąjungos duris. Nors derybos dėl narystės sąjungoje buvo neįtikėtinai greitos ir sėkmingos, stojimo procese dalyvavę pareigūnai pamena, kad Vakarų Europa šį regioną matė kaip potencialiai probleminį dėl Rusijos kaimynystės. Tiek Latvija, tiek Estija buvo priverstos spręsti rusakalbių problemas, kuriomis apdairiai naudojosi Kremlius.

Estija dėl savo pasiekimų skirtingose srityse buvo pakviesta pirmoji pradėti stojimo į ES derybas dar 1997 m., o Latvija ir Lietuva tokio kvietimo sulaukė tik 1999 m. Toks Baltijos šalių išskyrimas sulaukė neigiamų Vilniaus ir Rygos komentarų. Tuometis Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius perspėjo ES lyderius, kad atidėliojimas gali vėl padidinti Rusijos įtaką Baltijos šalims, o Latvijos premjeras Andris Skele piktinosi, kad ES požiūris gali suskaldyti Baltijos šalių vienybę.

Tačiau dabar LRT.lt kalbinti Latvijos ir Estijos ekspertai teigia, kad Estija norėjo būti pirmūnė ir galbūt net greičiau įstoti į ES nei kitos Baltijos šalys.

Straipsnis trumpai Vakarų Europa Baltijos regioną matė kaip potencialiai probleminį dėl Rusijos kaimynystės.

Latvija ir Estija buvo priverstos spręsti rusakalbių problemas, kurias išnaudojo Rusijos propaganda, taip siekdama komplikuoti padėtį dėl stojimo į ES.

Estija buvo pirma pakviesta į ES, nes tam įtakos turėjo jos geresnė ekonominė, politinė ir administracinė situacija.

Estija norėjo būti pirmoji iš Baltijos šalių, pravėrusi ES duris.

Latvijai didelė problema buvo oligarchai, kurie smarkiai kišosi į politiką.

Euroskeptikų politikų abejose šalyse buvo mažuma.

Tiek Estija, tiek Latvija narystę ES matė kaip ekonominio, demokratinio saugumo garantą.

Noras būti pirmūne

Estija pirmoji iš Baltijos šalių buvo pakviesta derėtis dėl narystės ES. Tam įtakos turėjo geresnė ekonominė, politinė ir administracinė situacija. Kaip LRT.lt teigia Tartu universiteto Johano Skytte instituto daktaras Stefano Braghiroli, Estija nuo pat nepriklausomybės atgavimo tiek visuomenės, tiek politinio elito lygmeniu investavo visas pastangas euroatlantinei integracijai spartinti.

„Mano manymu, Estijoje politinis elitas buvo vieningesnis ir apskritai labiau pasiryžęs ne tik žodžiais, bet ir faktiškai imtis reformų“, – LRT.lt pabrėžia S. Braghiroli.

Estijos valdžioje buvusios partijos buvo proeuropietiškos, pasisakė už integraciją į Europą, o euroskeptikai buvo nustumti į politines paraštes. Rahvaliit partijos (kuri dabar yra prisijungusi prie EKRE partijos) nariai buvo aktyviausi euroskeptikai Estijoje, tačiau jų veikla buvo sutelkta į regionus.

Algirdas Brazauskas, Guntis Ulmanis ir Lennartas Meri susitinka su Billu Clintonu / AP nuotr.

Be to, Estijai daug reiškė Šiaurės šalių, o ypač Suomijos, parama europiniame kelyje, tačiau Talinas norėjo būti pirmūnas ir įstoti į ES su „pirmąja šalių banga“, kartu parodyti savo pranašumą prieš kitas Baltijos šalis.

„Manau, kad tikrai buvo sindromas, kuris ir dabar nėra iki galo išnykęs, kad mes norėjome būti klasės pirmūnai, geriausi mokiniai ES klausimu“, – juokauja S. Braghiroli.

Latvija stojimą į ES laikė bendru viso regiono klausimu dėl savo unikalios padėties. Kaip LRT.lt pasakoja Europos Komisijai ataskaitas apie Rygos pažangą rašiusi Latvijos universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų profesorė Žaneta Ozoliņa, Estija galėjo bendradarbiauti su Suomija, Lietuva su Lenkija, o Latvijai liko bendradarbiauti tik su dviem savo kaimynėmis, iš kurių tikėjosi palaikymo.

Latvijai viena didžiausių problemų stojimo tiek į ES, tiek į NATO buvo oligarchų įtaka politikams. Tuo metu šalyje buvo trys itin aktyviai savo interesus politikoje gynę oligarchai – Aivars Lembergs, Andris Šķēle ir Ainars Šlesers.

Ainars Šlesers / Vida Press nuotr.

Jie visi buvo glaudžiai susiję su šalyje vykdytu privatizavimu. A. Lembergs buvo Venspilio meru bei plėtojo transporto ir naftos tiekimo verslą. A. Šlesers – vienas iš „Rimi“ prekybos tinklo įkūrėjų.

Pasak Ž. Ozoliņos, tiek Briuselis, tiek Vašingtonas žinojo apie šią Rygos problemą, todėl vienas iš pagrindinių Latvijos tikslų buvo sumažinti priklausomybę nuo šių verslininkų.

„Buvo priimti teisės aktai, įsteigta speciali tarnyba, kuri turėjo informuoti visuomenę ir kartu vykdyti tyrimus dėl korupcijos“, – LRT.lt pasakoja Ž. Ozoliņa.

Nepaisant visų Baltijos valstybių pastangų kuo greičiau pasivyti ES standartus, Vakarų Europos šalys, o ypač Prancūzija ir Vokietija, manė, kad būtent šio regiono prisijungimas gali lemti dar didesnius nesutarimus su Rusija.

„Kalbėjau su daug įstatymų leidėjų – Baltijos šalys buvo laikomos problemiškomis, todėl daugelis Vakarų Europos valstybių turėjo sutikti su jų naryste ES, tačiau jei joms to nebūtų pavykę padaryti, Europoje niekas per daug dėl to nebūtų liūdėję“, – teigia S. Braghiroli.

Rusijos „nematoma“ propagandos ranka

Tiesioginės prieštaros Rusija dėl Baltijos šalių narystės ES neišsakė, tačiau kėlė probleminius klausimus, kuriuos teko spręsti visoms Baltijos šalims. Estija turėjo spręsti neratifikuotų valstybės sienų su Rusija klausimą, Lietuva turėjo sunkumų dėl Kaliningrado tranzito, Talinas ir Ryga susidūrė ir įsisenėjusiu rusakalbių tautinių bendrijų klausimu.

Rusija netgi grasino į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su ES neįtraukti naujų narių, tačiau ES ir Rusijos viršūnių susitikimuose šie klausimai buvo išspręsti pateikiant nuolaidų.

Tačiau rusakalbių tautinių bendrijų klausimas išliko vienas opiausių Latvijai ir Estijai. Gana didelė dalis šių šalių rusakalbių gyventojų neturėjo pilietybės ir nors tai nėra griežtai ES klausimas, jis susietas su Kopenhagos kriterijais, kuriais užtikrinamas „institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises, pagarbą mažumoms ir jų apsaugą, stabilumas“.

Pasak Latvijos universiteto profesoriaus Daunio Auerso, Latvija ir Estija buvo verčiamos sukurti kelią įgyti pilietybę rusakalbiams. Ryga nuo 1998 metų pradėjo svarbias reformas, kurios leido pamažu ištrinti šį klausimą iš dienotvarkės, tačiau ir toliau rusakalbių klausimus galimai išnaudojo Kremlius, siekdamas sunkinti Latvijos kelią į ES.

Sovietinis monumentas Rygoje / AP nuotr.

Viešumoje pasirodė žinučių, kad, priešingai nei sako Latvijos valdžia, rusakalbiams nereikia tapti Latvijos piliečiais, o juolab vėliau – Europos Sąjungos dalimi.

„Rusija manė, kad esant tokiam dideliam skaičiui nepiliečių, ES neatvers Latvijai durų (…). Tuo metu buvo daug veiklos, bet ne su šūkiu, kad Rusija yra prieš Latvijos narystę ES. Ji švariomis rankomis kaltę vertė kitiems“, – apie Rusijos veiklą sako Ž. Ozoliņa.

Ilgus metus Latvijos rusakalbiai ir patys latviai žiūrėjo rusiškus kanalus, jų kuriamą produkciją, kurioje atsispindėjo antieuropietiškas naratyvas. Rusija sėkmingai manipuliavo tuo metu opiomis Latvijai problemomis, kad išnaudotų įvairias nepatenkintas grupes.

„Kai Latvija norėjo įvesti dvikalbį ugdymą, kur 60 proc. veiklos būtų vykdoma latvių kalba, o likusieji 40 proc. rusų, šalyje kilo didelių protestų, į gatves išėjo studentai ir moksleiviai, tačiau to surengti nėra įmanoma be pinigų (…). Buvo visiškai aišku, kad tokie protestai surengti ne mokyklose“, – pastebi Ž. Ozoliņa.

Estija tokių didelių protestų nepatyrė, tačiau propagandinė kova taip pat vyko. Jau minėta Rahvaliit partija, o ypač jos politikai regionuose, aktyviai platino antieuropietiškus plakatus, kuriuose skelbta, kad „žuvis pūva nuo galvos“, „Estija pažeidžia 1 Konstitucijos straipsnį“. Taip siekta parodyti, kad estų nuomonės niekas neatsiklausia, o pats sprendimas stoti į ES yra pražūtingas šaliai.

„Galima manyti, kad tas euroskeptiškas vietines politines jėgas finansavo Rusija, tačiau jiems, matyt, tai nerūpėjo ir abejoju, kad jiems apskritai tai rūpėjo“, – pabrėžia Talino universiteto tarptautinių santykių instituto lektorė Catlyn Kirna.

Euroskeptiškas akcijas tiek Latvijoje, tiek Estijoje lydėjo valdžios kurtos palaikymo ES akcijos. Jose žvaigždės, politikai aiškino, kuo naudinga narystė ES. Tačiau kai kurios reklamos sukėlė dar didesnį pyktį viešumoje, pavyzdžiui, Estijos partija „Res Publica“ sukūrė plakatą, kuriame buvo teigiama: „Balsuokite už Europą, bus daugiau seksualių vyrų.“

Tačiau iš esmės rusakalbių mažumų nepasitikėjimas Europos Sąjunga išryškėjo surengtų referendumų metu. Latvijoje narystės ES referendumo metu daugiau nei 32 proc. gyventojų pasisakė prieš narystę. Daugiausia tokių asmenų buvo rusakalbių tankiai apgyvendintose vietose Rusijos ir Baltarusijos pasienyje. Estijoje rezultatai buvo labai panašūs, čia daugiau nei 33 proc. pasisakė prieš narystę ES.

Tačiau dėl gana didelio balsuotojų aktyvumo ir daugiau nei pusės balsuotojų pritarimo tokiam sprendimui visos Baltijos šalys užsitikrino savo narystę ES.

Kaip teigia LRT.lt kalbinti ekspertai, tiek Latvija, tiek Estija narystę Europos Sąjungoje matė kaip saugumo garantą plačiąja prasme – energetine, ekonomine ir demokratine.

„Latvijos įtraukimas į Vakarus – demokratiją ir rinkos ekonomiką – buvo kaip vienintelis įmanomas būdas sukurti stiprią, nepriklausomą valstybę“, – pabrėžia D. Auersas.