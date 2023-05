Buvęs Medvedevo patarėjas: Putinas reiškia karą

Vladimirui Putinui reikia karo, kad kontroliuotų Rusiją – pokalbis su pasaulinio lygio ekonomistu, buvusiu Dmitrijaus Medvedevo patarėju, o dabar Paryžiuje įsikūrusio „Sciences Po“ universiteto prorektoriumi Sergejumi Gurijevu apie demokratiją, manipuliatorių diktatūrą, taip pat apie karą ir sankcijas.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „EurActiv“ originalus kūrinys.

Serejus Gurjevas – buvęs prestižinės Naujosios ekonomikos mokyklos Maskvoje rektorius, buvęs prezidento Dmitrijaus Medvedevo patarėjas. Nuo 2008 iki 2012 m. jis buvo valstybinių įmonių valdybos ir stebėtojų tarybos narys. Tačiau nuo 2013 m. Rusijos valdžios institucijų „užsienio agentu“ laikomas ekonomistas yra emigracijoje. Šiandien profesorius S. Gurjevas yra „Sciences Po“ universiteto Paryžiuje vicekancleris ir, be kita ko, grupės, atsakingos už tarptautinių sankcijų Rusijai rengimą, narys.

Aptarėme jo naująją knygą „Diktatoriai manipuliatoriai. Naujasis tironijos veidas 21 amžiuje“ (angl. „Spin Dictators. The New Face of Tyranny in the 21st Century“), parašytą kartu su profesoriumi Danieliu Treismanu. Knygoje vaizduojamas besikeičiantis šiuolaikinių diktatorių įvaizdis, perėjimas nuo 20 a. būdingos baimės diktatūros prie vadinamosios „manipuliatyvios diktatūros“. S. Gurjevas ir D. Treismanas tai apibūdina taip: „Autokratiniai lyderiai visame pasaulyje nusimetė karines uniformas ir susitikimuose pradėjo rodytis vilkėdami klasikinius kostiumus. Dauguma jų atsisakė viešų oponentų egzekucijų. Daugelis dalyvauja kasmetiniame ekonomikos forume (...) Davose, siekdami užsitikrinti pasaulio elito prielankumą. Šie naujieji diktatoriai samdo apklausų rengėjus ir konsultantus. (...) Tikslas liko tas pats – išlaikyti politinės valdžios monopolį“. Tačiau „užuot naudoję griežtas represijas, naujieji diktatoriai manipuliuoja informacija“.

– Kaip padidinti liberalių demokratijų atsparumą?

– Išmokų sąlygiškumas, atsižvelgiant į lojalumą tarptautinės organizacijos vertybėms, gali sukurti tinkamas paskatas neperžengti raudonų linijų. Nes nedemokratiniai režimai linkę bandyti ardyti tarptautines organizacijas. Galime pateikti 2022 m. pavyzdį, kai matėme, kaip Vengrija, būdama ES narė, trukdė įvesti atsakomąsias sankcijas Rusijai, taip pat Turkija, NATO narė, sulėtino Švedijos ir Suomijos stojimą į Aljansą. Taigi, turime paveikti nedemokratinius režimus per liberalias institucijas. Taip pat matėme, kad Europos Sąjunga pagaliau suprato Viktoro Orbano režimo keliamą pavojų ir ėmė sieti finansinę paramą iš struktūrinių fondų su sąlyga, kad bus laikomasi teisinės valstybės principų.

Sergejus Gurievas ir Dmitrijus Medvedevas / AP nuotr.

– Tačiau tokių valstybių politikai kaltina ES pažeidžiant jų suverenitetą.

– Europos Sąjunga grindžiama konkrečiomis vertybėmis. Jei tam tikroms šalims tos vertybės nepatinka, jos gali pasitraukti, kaip tai padarė Jungtinė Karalystė. Tam tikros organizacijos kuriamos remiantis tam tikrais principais ir niekas neverčia šalių į jas stoti. Tačiau jei prisijungiate prie tam tikros tarptautinės sutarties ar tam tikros tarptautinės organizacijos, aukojate dalį savo suvereniteto, nesvarbu, ar tai būtų PPO ar ES. Taip, prisijungdami prie tarptautinės liberalios tvarkos atsisakote dalies savo suvereniteto, tačiau daugelis šalių to nori, ir vienas iš pavyzdžių yra NATO. Pagrindinis skirtumas tarp posovietinių šalių, kurios dabar yra laisvos, ir posovietinių šalių, kurių teritorijoje vis dar yra Rusijos karių, paprastai yra narystė NATO. Nors narystė NATO reiškia dalies nacionalinio suvereniteto atsisakymą.

– Ar Lenkija yra tokia pat manipuliatyvi diktatūra kaip Vengrija?

– Ne, politologai Lenkiją laiko demokratine valstybe, o tarp Lenkijos ir Vengrijos yra didelis skirtumas. Šiandien Vengriją daugelis politologų laiko nedemokratine valstybe, o Lenkija vis dar laikoma demokratine šalimi. Tačiau turėčiau pasakyti, kad mes prisimename 2015 m. PiS pareiškimus, kai Jaroslawas Kaczynskis sakė: „Mes pastatysime Budapeštą prie Vyslos“.

PiS Vyriausybė daugeliu atžvilgių seka Vengrijos „Fidesz“ pavyzdžiu. Tačiau kol PiS nelaimi kiekvienų rinkimų, o Lenkijos pilietinė visuomenė klesti, manau, per anksti būtų sakyti, kad Lenkija yra nedemokratinė valstybė.

Viktoras Orbanas kalba Konservatorių politinių veiksmų konferencijoje (CPAC) Teksase / AP nuotr.

– Nors Lenkijoje rinkimai nėra klastojami, dauguma kitų diktatūros bruožų, įskaitant vykdomosios valdžios kontrolės nebuvimą, valdžių atskyrimo panaikinimą, valstybinės žiniasklaidos perėmimą ir regioninės žiniasklaidos pirkimą per valstybinę bendrovę, taip pat opozicijos priskyrimą valstybės priešams ir užsienio agentams, palaikantiems vokiečius ir neokolonijinę ES imperiją, yra pakankamai akivaizdūs.

– Sutinku, kad daug PiS Vyriausybės įgyvendintų sprendimų yra panašūs į tai, ką daro Vengrijos ar kitų šalių manipuliatyvios diktatūros, tačiau tai dar ne viskas. Lenkija laikoma demokratine valstybe, nes tam tikros raudonos linijos nebuvo peržengtos. Lenkija pradėjo dialogą su Briuseliu teisėjų ir teisinės valstybės klausimais. JAV priklausanti televizijos kompanija TVN24 vis dar egzistuoja ir veikia.

Mes dar nesame pasiekę tokio lygio, o jūs manęs klausėte, kas gali užkirsti kelią tapti nedemokratine valstybe. Kaip jau sakiau, tai yra aktyvi pilietinė visuomenė, žurnalistai, teisininkai, žmogaus teisių gynėjai.

Donaldas Trumpas neabejotinai norėjo paversti Jungtines Amerikos Valstijas manipuliatyvia diktatūra, tas pats pasakytina ir apie Silvio Berlusconi. Ir šios šalys kol kas atlaikė puolimą. Taigi, iš šių pavyzdžių galima pasimokyti.

Jaroslawas Kaczynskis / AP nuotr.

– Kaip populizmas susijęs su manipuliatyvia diktatūra?

– Tai susiję, bet nėra tapatu. Gali būti kairiųjų populistų, gali būti dešiniųjų demokratinių populistų. Šiandieninei Italijos Vyriausybei vadovauja dešiniųjų populistų partija, kairiųjų populistų bloko „Syriza“ suformuota Graikijos Vyriausybė pralaimėjo demokratinius rinkimus ir buvo priversta pasitraukti. Gali būti populistų, kurie nenori savo šalies paversti nedemokratine. Taip pat yra diktatorių manipuliatorių, kurių nepavadinsi populistais, – pradėkime kad ir nuo Lee Kuano Yew pavyzdžio Singapūre, kuris tikriausiai buvo pirmasis diktatorius manipuliatorius, bet tikrai nebuvo populistas. Galima rasti tokių pavyzdžių, bet taip, labai dažnai šie du dalykai sutampa – jau minėjome V. Orbano, D. Trumpo ir S. Berlusconi, kurie norėtų būti manipuliatyviais diktatoriais, pavyzdžius.

Mano kolega Moritzas Schularickas yra atlikęs tyrimą, kuriame nagrinėjamas populizmas vyriausybėje. Jei pažvelgtumėte į visus populistinius režimus, valdžiusius nuo 1900 m., dauguma jų, atėję į valdžią, iš tikrųjų stengiasi sunaikinti stabdžių ir atsvarų sistemą, apriboti sąžiningą politinę konkurenciją, varžyti demokratiją ir įtvirtinti nedemokratinius režimus. Tai greičiau taisyklė nei išimtis. Viena iš minėtų stabdžių ir atsvarų yra teisinė valstybė, kita, žinoma, žiniasklaidos laisvė.

Sergejus Gurievas / AP nuotr.

– Kaip manote, kada ir kaip baigsis karas Ukrainoje.

– Nesu karo ekspertas, o šis karas bus laimėtas arba pralaimėtas mūšio lauke. Mano darbas – analizuoti žiniasklaidą, politiką, politinę ekonomiką, o karui Ukrainoje ne tai turi pirminę reikšmę. Karui Ukrainoje svarbiausia tankai ir raketos, todėl daug kas priklausys nuo to, ar Vakarai toliau rems Ukrainą, didins paramą Ukrainai. Vladimiras Putinas tikisi, kad Vakarai pavargs, nustos remti Ukrainą ir Ukraina pralaimės. Iki šiol V. Putinas klydo; yra keli galimi scenarijai. Vienas scenarijus – Ukraina laimės šį karą, atgaus savo teritoriją, gaus įšaldytą Rusijos turtą ir pradės atstatymo darbus.

Galimas ir kitas scenarijus – Ukraina neatgaus visos teritorijos ir liks fronto linija, kaip tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos. Juk žinote, kad iki šiol Šiaurės Korėja ir Pietų Korėja nėra pasirašiusios taikos sutarties. Taigi galite įsivaizduoti įšaldytą konfliktą, kuris tęsis tol, kol V. Putinas bus gyvas. V. Putinas niekada nesutiks savanoriškai atiduoti Ukrainai žemių, o Ukraina nesutiks pasirašyti taikos sutarties, kol neatgaus visos teritorijos.

Žinoma, visada yra galimybė, kad Ukraina pralaimės – tai nėra neįmanoma, jei Vakarai nustos remti Ukrainą. Ir tai būtų labai svarbus signalas tokioms šalims kaip Lenkija, nes matėme, kad V. Putinas nesustoja, ir matėme, kad V. Putinas reiškia karą. V. Putinui reikia karo, kad galėtų kontroliuoti Rusiją.

– Ką manote apie Vakarų sankcijas Rusijai, kaip jos veikia, ar jos sėkmingos?

– Vakarų sankcijos Rusijai buvo sėkmingos, deja, kai kurios iš šių sankcijų buvo per vėlyvos –sankcijos dėl naftos buvo pritaikytos per vėlai. Jos įsigaliojo gruodį, taigi V. Putinas per 2022 metus uždirbo nemažai pinigų. Tačiau jos pagaliau įsigaliojo ir tai puiku. V. Putinas turi biudžeto deficitą ir tai mane džiugina. Džiaugiuosi, kad Varšuvoje aptarėme kitą svarbų dalyką – naftos kainų viršutinės ribos mažinimą. Šiandien naftos kainos viršutinė riba yra 60, bet jeigu Vakarų koalicija sumažins naftos kainos viršutinę ribą, kaip nuo pat pradžių siūlė Lenkija, galbūt lėtai, palaipsniui, bet sumažins ją iki žemesnio lygio – 55-50-45, galiausiai V. Putinas turės dar mažiau pinigų žudyti ukrainiečius. Tačiau turėtume suprasti, kad jokios ekonominės sankcijos nesustabdys V. Putino ryžto tęsti šį karą.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Tačiau sankcijos veikia taip, kaip ir turėtų veikti, – sankcijos mažina V. Putino išteklius, padedančius jam žudyti ukrainiečius ir naikinti Ukrainos miestus. Todėl ekonominės sankcijos yra tokios svarbios ir kol kas joms pavyko apriboti V. Putino galimybes. Jei prisiminsime pastaruosius mėnesius, V. Putinui nepavyko užimti daugiau Ukrainos teritorijos. Taigi šia prasme sankcijos suvaidino svarbų vaidmenį.

– Ar vis dar turite butą Rusijoje, ar vis dar nuomojatės ir „planuojate grįžti namo“, kaip sakėte 2014 m.?

– Ne, 2021 m. Rusijos Vyriausybė paskelbė, kad Aleksejaus Navalno fondas yra ekstremistinė organizacija. Kaip šios „ekstremistinės organizacijos“ rėmėjas supratau, kad turiu išvežti visą savo turtą iš Rusijos, nes jis bus įšaldytas, – taip ir padariau. O dabar esu užsienio agentas, todėl net negalėjau parduoti savo buto.