Erdoganas: Sirijoje nužudytas įtariamas IS vadas

Per Turkijos žvalgybos agentūros (MIT) vykdytą operaciją Sirijoje nukautas įtariamas grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) lyderis, sekmadienį pranešė Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.

„Įtariamasis „Daesh“ lyderis kodiniu vardu Abu Husseinas al Qurashi buvo neutralizuotas per operaciją, kurią šeštadienį Sirijoje įvykdė MIT“, – paskelbė jis per televiziją, pavartodamas arabišką IS organizacijos akronimą.

Lapkričio 30 dieną IS paskelbė, kad mirė ankstesnis jos lyderis Abu Hasanas al Hashimi al Qurashi, o vietoj jo paskirtas A. H. al Qurashi.

Naujienų agentūros AFP korespondentas Sirijos šiaurėje sakė, kad turkų žvalgybos agentai ir vietos karo policija, remiami Turkijos, šeštadienį atkirto zoną Džindairise, Afrino regione šiaurės vakaruose.

Gyventojai AFP teigė, kad operacija buvo nukreipta prieš apleistą fermą, kuri buvo naudojama kaip islamiška mokykla.

Nuo 2020 metų Turkija yra dislokavusi karius Sirijos šiaurėje ir kontroliuoja ištisas zonas padedama Sirijos pagalbinių pajėgų.

Balandžio viduryje Jungtinės Valstijos surengė sraigtasparnio reidą Sirijos šiaurėje, teigdamos, kad IS planavo išpuolius Europoje ir Vidurio Rytuose.

JAV centrinė vadavietė pranešė, kad per šią operaciją žuvo aukšto rango IS grupuotės lyderis. Jis buvo įvardytas kaip Abdas al Hadi Mahmudas al Haji Ali.

Įtariami IS kovotojai balandžio 16 dieną Sirijoje nužudė mažiausiai 41 žmogų, iš jų 24 civilius.

Pirmąją balandžio savaitę JAV pajėgos pranešė, kad nukovė IS lyderį, atsakingą už išpuolių Europoje planavimą, ir įvardijo jį kaip Khalidą Ayddą Ahmadą al Jabouri.

Tada, kai IS grupuotė buvo pasiekusi savo galios viršūnę ir kontroliavo Irako ir Sirijos teritorijas, ji prisiėmė atsakomybę už kelis išpuolius Europoje.

2019 metų spalį Vašingtonas paskelbė, kad per operaciją Sirijos šiaurės vakaruose nukovė IS lyderį Abu Bakrą al Baghdadi.

Nors IS grupuotė buvo išstumta iš didžiosios dalies teritorijos, kurią kadaise kontroliavo, ji vis dar rengia išpuolius Sirijoje.