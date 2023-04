Popiežius ragina kovojančias puses Sudane palaikyti dialogą

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino kovojančias puses Sudane palaikyti dialogą, kruviniems susirėmimams tęsiantis jau antrą savaitę.

„Deja, padėtis Sudane tebėra sunki, – sakė pontifikas, kreipdamasis į susirinkusiuosius Vatikano Šv. Petro aikštėje. – Todėl dar kartą raginu kuo greičiau nutraukti smurtą ir atnaujinti dialogą.“

„Kviečiu visus melstis už mūsų brolius ir seseris iš Sudano“, – pridūrė jis.

Prancūzija, Italija, Turkija ir Jungtinės Valstijos pradėjo evakuoti savo piliečius ar diplomatinį personalą iš Sudano.

Per įnirtingus Sudano kariuomenės ir sukarintos grupės mūšius, per kuriuos, be kita ko, tankiai apgyvendintame Chartume vyksta antskrydžiai, žuvo daugiau nei 400 žmonių, o tūkstančiai buvo sužeisti.

Mūšiai tarp kariuomenės vado Abdel Fattaho al Burhano pajėgų ir jo buvusio pavaduotojo Mohamedo Hamdano Daglo greitojo palaikymo pajėgų (RSF) prasidėjo balandžio 15 dieną dėl ginčo dėl planuojamo RSF integravimo į reguliariąją kariuomenę.

Šis žingsnis buvo pagrindinė sąlyga susitarimui, kuriuo siekiama atkurti demokratinį pereinamąjį laikotarpį Sudane po to, kai kariuomenė 2019 metų balandį nuvertė buvusį lyderį Omarą al Bashirą po masinių piliečių protestų.