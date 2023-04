Badas ir augantis skurdas nė motais – kaip Kim Jong Unas jau 10 metų kontroliuoja Šiaurės Korėją

Nepaisant augančio skurdo ir bado, brutaliai įtvirtinęs valdžią jis išlaikė diktatorišką dinastiją, rašo „Radio Free Asia“ (RFA).

Akivaizdu, kad 2021 m. sausį 8-ąjį Korėjos darbo partijos suvažiavimą atidaręs odine striuke vilkintis Kim Jong Unas yra nepajudinamai įsitvirtinęs kaip neginčijamas Šiaurės Korėjos autoritetas, kokiu prieš tai buvo jo tėvas ir senelis.

Galima drąsiai teigti, kad jau dešimtmetį šalį vairuojančio Kim Jong Uno valdžia yra absoliuti. Tačiau kai 2011 m. gruodį mirė jo tėvas Kim Jong Ilas, mažai kas nutuokė, ko tikėtis iš Šveicarijoje išsilavinimą įgijusio NBA gerbėjo, kuris paskutinėmis tėvo valdymo dienomis buvo paskirtas „didžiuoju įpėdiniu“.

Buvo maniusių, kad vakarietiškas Kim Jong Uno išsilavinimas gali paskatinti jį reformuoti skurstančią izoliacionistinę šalį, kurią jis ruošėsi paveldėti.

Kiti gi galvojo, kad 27 metų Kim Jong Unas netinkamas pratęsti dinastiją ir netrukus taps įtakingesnių ir labiau patyrusių pareigūnų marionete.

Buvo ir tokių, kurie vylėsi, kad vyresniojo Kimo mirtis taps Šiaurės Korėjos žlugimo prielaida.

„Tokiai Šiaurės Korėjai, kokią žinojome iki šiol, atėjo galas“, – praėjus vos kelioms dienoms po Kim Jong Ilo mirties leidinyje „The New York Times“ rašė buvęs Baltųjų rūmų patarėjas Azijos klausimais Victoras Cha.

„Ne taip svarbu, ar režimas subyrės per kelias ateinančias savaites, ar per kelis mėnesius, nes bet kuriuo atveju jis neturi šansų išsilaikyti“, – rašė V. Cha ir netgi išsakė mintį, kad po to Šiaurės Korėja de facto gali tapti Kinijos Liaudies Respublikos provincija.

Per pastarąjį dešimtmetį Kim Jong Unas įrodė, kad jo kritikai klydo, rašo RFA.

Kim Jong Unas ir jo dukra Ju Ae / AP nuotr.

Per 10 vadovavimo Šiaurės Korėjai metų šalis patyrė ir naujų pakilimų, ir gerai pažįstamų nuosmukių. Jis sudarė istorines diplomatines sutartis su Pietų Korėja ir JAV, o jo branduolinės ir raketų programos gerokai pažengė į priekį.

Nuskurdusi ekonomika

Tačiau Šiaurės Korėjos ekonomika vos gyva ir dėl dvigubo spaudimo – tarptautinių branduolinių sankcijų ir dėl COVID-19 apribojimų uždarytos sienos su Kinija – atrodo kur kas prasčiau nei tuo metu, kai jis perėmė valdžią. Vis dėlto mažai kas šiuo metu kalba apie režimo žlugimą.

„Perėmęs valdžią jis turėjo įrodyti likusiai vadovybei, ypač senajai gvardijai, kad iš tiesų gali primesti jai savo valią“, – RFA Korėjos tarnybai sakė Virdžinijoje įsikūrusio analitinio centro CNA tyrimų programos direktorius Kenas Gause`as.

Savo valdymo pradžioje Kim Jong Unas pradėjo kruviną susidorojimą su šimtais Vyriausybės pareigūnų, įskaitant savo paties dėdę Jang Song Thaeką, kurį paskutinėmis Kim Jong Ilo valdymo dienomis daugelis laikė faktiniu šalies vadovu.

Jang Song Thaekui buvo įvykdyta mirties bausmė neva už „mėginimą nuversti valdžią“, tačiau daugelio apžvalgininkų manymu, tokią baigtį lėmė jo noras vykdyti ekonomines reformas ir nesutarimai su Kim Jong Unu užsienio politikos klausimais.

2017 metais žūtbūtiniai bandymai konsoliduoti valdžią peržengė Šiaurės Korėjos ribas, kai Malaizijos oro uoste buvo nužudytas Kim Jong Uno brolis Kim Jong Namas – dvi moterys teigė buvusios apgaule įkalbėtos užtepti nervus paralyžiuojančios medžiagos ant nemalonę užsitraukusio vyresniojo brolio veido, nes manė, kad dalyvauja televizijos laidos pokšte.

Kim Jong Unas / AP nuotr.

Vienu metu atrodė, kad Kim Jong Namas yra pirmas eilėje į šalies lyderio postą po savo tėvo, tačiau kai kurie analitikai mano, kad jis neteko tėvo prielankumo po labai nemalonaus ir gėdingo vaido su Japonijos migracijos pareigūnais, kai bandė su šeima apsilankyti Tokijo Disneilende.

„Jei [Kim Jong Unas] nebūtų įsitraukęs į pačius kruviniausius Šiaurės Korėjos politikos aspektus, visai tikėtina, kad jis gal ir nebūtų nuverstas, tačiau būtų tapęs marionetiniu vadovu“, – sakė K. Gause`as.

„Esu tikras, kad Kim Jong Ilas išaiškino savo sūnui... ką tai reiškia ir kaip valdo Kimų šeima. Taisyklė numeris vienas: „Turi daryti viską, kas būtina. Nes suteikus šiai sistemai šansą, neliks pakantumo, kad valdžia pereina iš vienos Kimų kartos kitai“, – RFA aiškino jis.

Vienintelės komunistinio pasaulio paveldimosios dinastijos elitinė politika reiškiasi visiškai nuskurdintoje šalyje, kur didelė dalis gyventojų ne visada turi ką padėti ant stalo. Po dvejų koronaviruso pandemijos metų trūksta maisto, importas neatitinka paklausos, pasirodo pranešimų apie mirtis iš bado.

2012 m., prabėgus trims mėnesiams nuo valdymo pradžios, viename svarbiame renginyje Kim Jong Unas pažadėjo žmonėms, kad jie daugiau niekada nejaus alkio, kaip „Kančių maršo“ – 1994–1998 metais Šiaurės Korėjoje siautusio bado, nuo kurio mirė milijonai žmonių, arba, kai kuriais skaičiavimais, net 10 proc. šalies gyventojų – metu.

Kim Jong Unas / AP nuotr.

Susiveržkite diržus

2013 m. naujametinėje kalboje jis pažadėjo ekonominį stabilumą ir gyvenimo lygio augimą.

Tačiau šiandien valdžios institucijos sako žmonėms, kad jie turėtų ruoštis dar vienam „Kančių maršui“, o Kim Jong Unas viešai paragino šalies gyventojus vėl susiveržti diržus.

„Šiuo metu Šiaurės Korėja stengiasi tapti savarankiškai apsirūpinančia šalimi, tačiau iškyla viena problema – Šiaurės Korėja neturi pakankamai išteklių apsirūpinti savarankiškai, – RFA sakė Korėjos ekonomikos instituto vyresnysis direktorius ir bendradarbis Troy`us Stangarone`as. – Jai trūksta technologijų, energijos ir žemės ūkio bazės. Todėl didesnės dalies šalies gyventojų aprūpinimas maistu nėra stabilus, o miestai, neskaitant Pchenjano, nėra pakankamai išsivystę.“

Nepaisant ekonomikos krizės, Kim Jong Unas skelbia pergalę – šio mėnesio pradžioje politinio biuro posėdyje jis pareiškė, kad „šalies ekonomika yra valdoma ir stabili“, rašo RFA.

Japonijoje leidžiamo savaitraščio „Shukan Kinyobi“ vyriausiasis redaktorius Mun Song Hui RFA sakė, kad Kim Jong Uno išsakytą ekonominės padėties šalyje vertinimą sunku priimti.

Kim Jong Unas / AP nuotr.

„Kol sienos vis dar uždarytos ir tarptautinės sankcijos nesušvelnintos, sunku patikėti, kad yra kokių nors pasiekimų. Neįtikina teiginys, kad taip paprasta užsitikrinti savarankiškumą ir saviaprūpinimą, – sakė Mun Song Hui. – Priešingai, aš manau, kad didžiausia problema ta, jog šalies ekonominės politikos centre išlieka du sektoriai – žemės ūkis ir statybos.“

Jis pažymėjo, kad nuo pat pirmųjų savo valdymo dienų Kim Jong Unas bandė stiprinti abu šiuos sektorius, tačiau iki šiol jam nepavyko išspręsti problemų nė viename iš jų.

Madinga pora

Nors 25 mln. gyventojų turinčiai šaliai vadovaujantis Kim Jong Unas yra patyręs ir pakilimų, ir nuosmukių, daugiausia kalbų ir spekuliacijų susiję su jaunojo lyderio svoriu, sveikata ir mados pojūčiu.

Praėjusiais metais Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba apibūdino Kim Jong Uną kaip „itin nutukusį“.

2012 metais, vos pradėjęs eiti pareigas, 170 cm ūgio Kim Jong Unas svėrė apie 90 kg. Nuo to laiko jis kasmet priaugdavo maždaug po 6 ar 7 kg, tad 2020 m. Šiaurės Korėjos lyderio svoris jau siekė 140 kg.

Be to, 2020 m. viduryje Kim Jong Unas buvo dingęs iš viešumos – tai paskatino spėliones apie jo sveikatos būklę. Pasklidus gandams apie lyderio mirtį, stebintieji situaciją Šiaurės Korėjoje ėmė domėtis Kimų dinastijos įpėdinystės linija.

Kim Yo Jong / AP nuotr.

Vieni manė, kad jį pakeis sesuo Kim Yo Jong, garsėjanti valstybinėje žiniasklaidoje skelbiamais ne itin diplomatiškais pasisakymais apie Pietų Korėjos ir JAV vyriausybes. Tačiau Kim Jong Unas grįžo į viešumą, o Kim Yo Jong po 2021 m. sausį įvykusio 8-ojo partijos suvažiavimo buvo pažeminta pareigose.

Antrą kartą ilgesniam laikui dingęs Kim Jong Unas vėl pasirodė 2021 m. viduryje gerokai sulieknėjęs. Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad net ir „Jo Aukščiausiasis Orumas“, kaip paprastai vadinamas Šiaurės Korėjos lyderis, „kentėjo“ kartu su savo žmonėmis ekonominio sunkmečio ir maisto trūkumo laikotarpiu.

Šiuolaikinis lyderio kultas pasireiškia tuo, kad 25 mln. gyventojų turinčioje šalyje aktyviai kopijuojamas Kim Jong Uno ir jo žmonos aprangos stilius.

Kai 2013 m. jo žmona, dainininkė Ri Sol Ju, pasirodė su prabangaus prancūzų prekės ženklo „Chanel“ suknele, užsisuko visa klastočių pramonė, leidžianti Šiaurės Korėjos moterims rengtis kaip Ri Sol Jul, tik už prieinamesnę kainą.

Kim Jong Unui ir kitiems aukšto rango pareigūnams svarbiuose oficialiuose renginiuose pradėjus rodytis su juodais odiniais švarkais, jauni vyrai nusprendė, kad oda šiais metais yra pagrindinė mados tendencija.

Kim Jong Unas stebi balistinės raketos bandymą / AP nuotr.

Jokių susitarimų su Trumpu

Tikriausiai didžiausia Kim Jong Uno sėkmė kartu yra ir didžiausia jo nesėkmė.

Du susitikimai su JAV prezidentu Donaldu Trumpu 2018 m. Singapūre ir 2019 m. Vietname, taip pat trumpas D. Trumpo vizitas 2019 m. Šiaurės Korėjoje, abiejų Korėjų pasienyje esančiame Panmundžome, buvo pirmieji tiesioginiai Šiaurės Korėjos lyderio ir pareigas einančio JAV prezidento kontaktai.

Nors abu vizitai buvo vertinami kaip Pchenjano viešųjų ryšių laimėjimas, jų metu nepavyko susitarti dėl Šiaurės Korėjos ekonomiką žlugdančių sankcijų sušvelninimo.

„Jei Šiaurės Korėjos ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimai būtų buvę sėkmingi, būtų buvę galima išspręsti ekonominių sankcijų problemas ir pakeisti šalies raidos kryptį link reformų bei atsivėrimo“, – RFA sakė Park Won Gonas iš Ewha Womans universiteto Seule. – Tačiau taip neatsitiko.“

Po nesėkmingų aukščiausiojo lygio susitikimų Šiaurės Korėja 2021 m. grįžo prie išbandytos ginklavimosi strategijos ir, šiais metais surengusi keletą bandomųjų raketų paleidimų, pristatė naujus ginkluotės pajėgumus.

Iš šešių Šiaurės Korėjos iki šiol įvykdytų branduolinio ginklo bandymų keturi buvo atlikti valdant Kim Jong Unui.

Pirmasis, surengtas 2013 metais, greičiausiai sukėlė 14 kilotonų sprogimą. Pchenjanas teigė, kad 2016 m. sausį buvo susprogdinta vandenilinė bomba, o 2016 m. rugsėjį Šiaurės Korėja paskelbė sėkmingai išbandžiusi branduolinę kovinę galvutę, kurią galima pritvirtinti prie raketos.

Kim Jong Unas / AP nuotr.

Teigiama, kad 2017 m. atliktas naujausias Šiaurės Korėjos branduolinis bandymas taip pat buvo vandenilinė bomba, o Pietų Korėjos meteorologijos asociacija apskaičiavo, kad sprogimo galia siekė 50–60 kilotonų.

Nuo 2012 m. Šiaurės Korėja taip pat atliko 43 raketų, iš kurių keturios praskriejo virš Japonijos teritorijos, bandymus. Pirmąjį tarpžemyninės balistinės raketos bandymą Pchenjanas atliko 2017 m., tad tikėtina, jog Šiaurės Korėja yra pajėgi smogti net JAV šiaurės rytuose esantiems miestams.

Stiprus lyderis, bet silpna ekonomika

Tarp kitų pavyzdžių, rodančių, kad grįžtama prie balansavimo ant bedugnės krašto, paminėtini 2020 m. Šiaurės Korėjos Kesongo mieste sunaikintas Pietų Korėjos įsteigtas Korėjų ryšių biuras ir galutinai nutrauktos karštosios linijos tarp Pchenjano ir Seulo.

Šiaurės Korėja kaltina Pietų Korėjos Vyriausybę nesugebant sutramdyti jos teritorijoje veikiančių aktyvistų, kurių daugelis yra pabėgėliai iš Šiaurės Korėjos, dabar karšto oro balionais per sieną leidžiantys atsišaukimus prieš Pchenjano režimą.

Karštosios linijos neveikė iki 2021 m. spalio.

Analitikai mano, kad dėl ekonominės krizės visuomenės parama Kim Jong Unui menksta, nors tai įvertinti uždaroje diktatūroje nėra lengva.

Nors Kim Jong Unui pradėjus eiti pareigas daugelis nemažai tikėjosi iš naujojo lyderio ir atrodė, kad jis pritaria ekonominėms reformoms, sienos su Kinija uždarymas, maisto trūkumas ir asmenybės kulto stiprėjimas privertė sunerimti ir taip sunkiai galą su galu suduriančius gyventojus.

Kim Jong Unas su dukra dalyvauja tarpžemyninės balistinės raketos bandymuose / AP nuotr.

Pasak Pietų Korėjoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos „SaveNK“ direktoriaus pavaduotojos Kim Min Jung, Kim Jong Uno bandymai „sudievinti save“ neduoda norimų rezultatų.

„Nepaisant žmogaus teisių suvaržymų, Šiaurės Korėjos gyventojų mąstymas keičiasi. Per prekybą prie išorinės informacijos prieigą gaunantiems žmonėms atsiveria akys, – sakė ji. – Nors Kim Jong Unas konsolidavo valdžią sėdamas baimę, jis turi ir silpnų vietų.“

K. Gause`o teigimu, per dešimtmetį tvirtai užveržęs apynasrį Kim Jong Unas, nepaisant visų Šiaurės Korėjos problemų, tvirčiau kontroliuoja ir šalies valdžios struktūrą.

„Jis sustiprino savo valdžią. Dabar režimo viduje jam nebėra jokios opozicijos. Atrodo, kad jo padėtis yra pakankamai stabili, tačiau jam visiškai nepavyko išjudinti ekonomikos, kuri, manau, yra svarbiausias jo vizijos komponentas“, – aiškino jis.