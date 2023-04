Meksikoje į vandens parką įsiveržė ginkluoti užpuolikai – žuvo 7 žmonės, tarp jų ir vaikas

Per incidentą La Palmos maudymosi kurorte Gvanachuato valstijoje Meksikoje žuvo šeši suaugusieji ir 7 metų vaikas.

Šeštadienį grupė ginkluotų vyrų užpuolė centrinės Meksikos dalies vandens parką ir, pasak valdžios institucijų, nužudė šešis suaugusiuosius ir septynerių metų vaiką, rašo DW.com.

Be to, per išpuolį vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas.

Incidentas įvyko po pietų La Palma maudymosi parke Kortazaro savivaldybėje Gvanachuato valstijoje.

Kortazaro miesto merijos pareiškime sakoma, kad policija „atvyko į įvykio vietą, kur rado... tris negyvas moteris, tris vyrus ir septynerių metų nepilnametį, be to, vienas asmuo buvo sunkiai sužeistas“.

Pareigūnų pareiškime nepateikta jokių įžvalgų apie galimą išpuolio priežastį.

Pastaraisiais metais Gvanachuato mieste padaugėjo su narkotikais susijusio smurto atvejų.