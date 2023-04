Šiaurės Korėjos karinė tarnyba: trys metai ūkyje, o vietoje šautuvo – kauptukas

Šiaurės Korėja įveda privalomąją karinę tarnybą moterims ir pratęsia visų karių tarnybos laiką trejais metais. Kaip „Radio Free Asia“ (RFA) pranešė šaltiniai Šiaurės Korėjoje, šalies vadovybė įvedė privalomąją karinę tarnybą moterims, o siekdama kovoti su darbo jėgos trūkumu ūkiuose, trejais metais pailgino visų karių tarnybos laiką.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Asia“ originalus kūrinys.

Nuo balandžio įsigaliojus pakeitimams, vyrai vėl turės ištarnauti 10 arba 11 metų, o tai reiškia, kad buvo atšauktas 2021 m. priimtas sprendimas, kuriuo tarnybos laikas buvo sutrumpintas iki septynerių arba aštuonerių metų. Moterys, užuot savanoriškai tarnavusios penkerius metus, nuo šiol privalės ištarnauti aštuonerius.

Papildomi metai nebus skirti šaudymui į taikinius ar ilgų atstumų įveikimui, ruošiantis karui. Vietoj to kariai ims į rankas kastuvus ir kauptukus, kad padėtų ūkininkams auginti ir nuimti derlių.

„Pagal atnaujintas taisykles kariai pripažįstami atlikusiais karinę tarnybą tik tada, kai išvyksta į kaimo vietovę ir trejus metus dirba ūkyje; tik po to jie yra paleidžiami“, – RFA Korėjos tarnybai pasakojo šalies šiaurės rytuose esančios Šiaurės Hamgiongo provincijos gyventojas, saugumo sumetimais prašęs neskelbti pavardės.

Jau dabar didžioji dalis karinės tarnybos laiko praleidžiama dirbant sunkius darbus.

Karinis paradas Šiaurės Korėjoje / AP nuotr.

Šiaurės Korėjos Vyriausybė nuolat naudoja karius nemokamam darbui ūkiuose, anglių kasyklose ar statybose. Kareivio gyvenimas yra sunkus – gyvenimo sąlygos skurdžios, o maisto daviniai menki.

„Korėjos liaudies armijos realybė šiandien yra tokia, kad jaunimas vengia stoti į kariuomenę, o dėl prastos mitybos ir blogų gyvenimo sąlygų daugėja dezertyrų, – sakė šaltinis. – Be to, ir taip jau buvo manoma, kad tarnybos laikas per ilgas.“

RFA nepavyko išsiaiškinti, ar kariams, kurie pradėjo tarnybą po 2021 m. pakeitimų, bet iki šių metų balandžio, bus pratęstas tarnybos laikas, ir ar moterys, kurios nusprendė netarnauti, turės stoti į kariuomenę. Tačiau kariai, kurie turėjo būti demobilizuoti šiais metais, bus priversti tarnauti papildomus trejus metus.

Aukoja jaunystę

Pasak šaltinio, jaunuoliai įsiutę dėl tokio sprendimo, nes tai reiškia, kad didžiąją savo jaunystės dalį jie turės praleisti vilkėdami uniformą ir dirbdami sunkų darbą.

„Gražiausiais jaunystės metais vyrai turi paaukoti 10 ar 11 metų, o moterys – aštuonerius metus, todėl tie, kurie eina į kariuomenę, ir jų tėvai neslepia apmaudo, sakydami: „Kur dar pasaulyje egzistuoja tokia vergovė?“ – teigė šaltinis.

Privalomosios karinės tarnybos laikas Šiaurės Korėjoje jau dabar yra daug ilgesnis nei kitose šalyse. Kaimyninėje Pietų Korėjoje vyrai privalo tarnauti 18 mėnesių.

Manoma, kad dar daugiau jaunuolių bandys visais įmanomais būdais išvengti šaukimo į kariuomenę, RFA sakė taip pat savo pavardės skelbti nepanoręs šiaurinės Jangango provincijos gyventojas.

Karinis paradas Šiaurės Korėjoje / AP nuotr.

Yra keli būdai išvengti tarnybos. Paprastai nuo jos atleidžiami tie, kas turi neįprastų sveikatos problemų, problemų šeimoje arba yra laikomi keliančiais grėsmę saugumui, nes turi sąsajų su pabėgusiais iš šalies asmenimis.

Dar vienas būdas išsisukti yra studijos aukštojoje mokykloje, tačiau valdžios institucijos stengiasi šią spragą panaikinti.

„Jie ėmėsi priemonių apriboti žmonių, rekomenduojamų priimti į universitetus, skaičių, išskyrus tuos, kurie mokėsi gabiems vaikams skirtose vidurinėse mokyklose“, – sakė antrasis šaltinis.

Į gabiems vaikams skirtas mokyklas atrenkami geriausiai besimokantys moksleiviai. Kadangi manoma, jog baigę mokyklą, tokie mokiniai stos į universitetą, nuo tarnybos kariuomenėje jie atleidžiami.

Gyvenimas Šiaurės Korėjoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Antrasis šaltinis mano, kad tarnybos laikas pratęstas ne tik tam, kad būtų, kas dirba ūkiuose, bet ir siekiant apgyvendinti kaimiškas šalies vietoves.

„Jauni, į trečią dešimtį įkopę kariai eis į ūkius ir tikriausiai susipažins su vietinėmis merginomis. Tada jie tikriausiai sukurs šeimas ir liks gyventi kaime, – sakė šaltinis. – Tai gali padėti padidinti ūkininkų skaičių.“