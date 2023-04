Maria Domanska. Vakarai bijo dar blogesnio Putino įpėdinio, bet pabandykite rasti dar blogesnį

Rusijos invazija į Ukrainą atskleidė sąsajas tarp represyvaus vidaus valdymo ir agresyvios užsienio politikos. Kol Rusija išliks diktatūra, ji kels egzistencinę grėsmę Europos saugumo tvarkai. Todėl Vakarai yra suinteresuoti, kad dabartinis Rusijos valdymo modelis būtų galutinai sugriautas. Vladimiro Putino pasitraukimas iš posto suteiks trumpalaikę galimybę politiniams pokyčiams. Priešingai plačiai paplitusiems nuogąstavimams, šio autokratinio pseudostabilumo pabaiga gali atverti kelią tvariai taikai Europoje.

Rusijos vidaus ir užsienio politikos sąsajos

Rusijos sprendimų priėmėjai invaziją į Ukrainą apibūdina kaip tariamą „gynybą“ nuo agresyvios NATO karinės ekspansijos. Tačiau ne NATO, o Maskva siekė peržiūrėti saugumo tvarką Europoje. Kremlius savo strateginius tikslus Vakarų atžvilgiu aiškiai išreiškė 2021 m. gruodžio mėnesio ultimatumuose. Pirma, Rusija norėjo diskredituoti ir marginalizuoti NATO bei įgyti veto teisę visais su Europos saugumu susijusiais klausimais. Antra, ji siekė kontroliuoti vadinamąją posovietinę erdvę kaip savo privilegijuotų interesų zoną. Antrasis tikslas puikiai atitiko 1945 m. Jaltos susitarimo filosofiją.

Tačiau daug požymių rodo, kad Rusijos vadovybė nusprendė įsiveržti į Ukrainą ir pradėti neakivaizdinį karą prieš NATO pirmiausia dėl vidaus politinių priežasčių. Agresija buvo sumanyta kaip „išankstinė gynyba“ prieš liberaliąją demokratiją, kurią Rusijos valstybinė propaganda vadina „nacizmu“. Ukrainos visuomenės politiniame įgalinime Kremlius įžvelgė potencialiai užkrečiamą pavyzdį rusams. Ukrainos okupacija turėjo sukurti tam tikrą strateginį gylį ir apsaugoti V. Putino neototalitarinį režimą nuo „pavojingų“ vertybių sklaidos. Tarptautinė izoliacija buvo laikoma priimtina agresijos kaina ir galimybe įtvirtinti diktatūros pozicijas. Kadangi V. Putinas yra įspraudęs save į užkloto tampymo į vieną ar kitą pusę paradigmą, vienintelė jį tenkinanti „saugumo garantija“ yra NATO ir ES, kaip bendromis demokratinėmis vertybėmis ir interesais grįstos Vakarų bendruomenės ramsčių, išardymas.

Todėl vienintelis būdas išvengti didelių politinių ir ekonominių neramumų Europoje ateityje yra pašalinti pagrindinį egzistencinių grėsmių saugumo tvarkai šaltinį. Reikia, kad Rusijoje pasikeistų politinė vadovybė ir būtų tvariai išardyta stabdžių ir atsvarų stokojanti autokratinė valdymo forma. Nedidelė platesnio elito ir visuomenės nekontroliuojama grupė žmonių Rusijos politinėje sistemoje gali priimti tarptautiniam saugumui itin svarbius sprendimus. Ilgalaikis Vakarų tikslas turėtų būti užtikrinti, kad Kremliuje vykstantys sprendimų priėmimo procesai atitiktų tarptautinę teisę, ir užkirsti kelią bet kokiai ginkluotai agresijai ateityje. Kad šis tikslas būtų įgyvendintas ir sistema taptų saugi, Rusijos Vyriausybę privalo kontroliuoti vidaus veikėjai – įtakingos politinės institucijos ir visuomenės grupės.

Iš užburto priklausomybės nuo autoritarinio režimo rato Rusija gali išeiti tik patyrusi vienareikšmišką putinizmo kaip neoimperinio politinio projekto nesėkmę. Kadangi šis projektas daugiausia grindžiamas potencialu destabilizuoti tarptautinę tvarką, Vakarai turi sutelkti dėmesį į Rusijos žalos potencialo sumažinimą iki absoliutaus minimumo, ir panaudoti visas turimas priemones šiam tikslui pasiekti. Jie turėtų siekti griežtesnių ir veiksmingesnių ekonominių sankcijų ir užtikrinti Ukrainos karinę pergalę. Rusija visada žaidė viršydama savo galimybes, o Vakarai yra linkę vengti investuoti savo didžiulius politinius, ekonominius ir socialinius išteklius į ilgalaikę saugumo strategiją.

Tarkime, kad Rusija – branduolinė valstybė – nebus nubausta už kruviniausio nuo 1945 m. karo Europoje sukėlimą. Tokiu atveju ateinančius dešimtmečius stebėsime katastrofiškas to pasekmes pasaulio saugumui ir politinei bei ekonominei tvarkai. Pamokos, kurias Kinija išmoks iš šio konflikto, paskatins ją siekti savo revanšistinių ambicijų. Tikėtinas branduolinių ginklų gamybos intensyvėjimas visame pasaulyje, nes tarptautinės teisės pagrindai ilgam bus stipriai pažeisti.

Todėl esame suinteresuoti, kad iki 2024 m. prezidento rinkimų V. Putinas prarastų legitimumą Rusijos visuomenės ir valdančiojo elito akyse. Tai reiškia, kad Ukraina turi laimėti karą 2023 m. Taip pat būtina skubiai atstatyti Ukrainą ir paversti ją tvirta ir stabilia demokratine valstybe, ES ir NATO nare su puikiai veikiančia rinkos ekonomika. Šie pasiekimai Rusijai ir kitiems karingiems režimams pasiųstų aiškią žinią, kad karas yra neproduktyvi užsienio politikos priemonė.

Kol V. Putinas lieka valdžioje, apie politinės sistemos liberalizavimą negali būti nė kalbos. Tačiau galima paruošti dirvą būsimai Rusijos transformacijai. Nors Kremlius užgniaužė paskutinius pliuralizmo ir opozicijos likučius, didesnė dalis elito ir visuomenės vis aiškiau suvokia, kad putinizmas atvedė šalį į aklavietę.

Galimybių langas po Putino pasitraukimo

V. Putino pasitraukimas iš posto automatiškai nesukels reikšmingų pokyčių politinėje sistemoje, nors naujoji vadovybė gali siekti geresnio tarptautinio įvaizdžio. Iki šiol Rusijos autoritarizmas lengvai atgydavo dėl savo gilių šaknų – patrimonialinės valstybės, kaip asmeninės vadovo nuosavybės, sampratos ir patrono–kliento santykių logikos, kaip pagrindinio socialinių ir politinių sąveikų organizavimo principo. Be to, lyginamieji tyrimai parodė, kad personalistiniai režimai, tokie kaip Rusijos, retai kada sėkmingai pereina nuo diktatūros prie demokratijos. Tačiau pasitraukus V. Putinui, trumpam atsivers galimybių langas. Tikėtina, kad karo trauma ir neigiami ekonominiai bei socialiniai padariniai užaštrins politinio–verslo elito ir visuomenės poreikį keistis. Būtų labai svarbu pasinaudoti šia derlinga dirva politinėms ir ekonominėms reformoms.

Naujoji vadovybė automatiškai bus silpnesnė ir labiau pažeidžiama nei dabartinė. Siekdama išorinio legitimumo ir didesnės paramos šalies viduje, ji gali inicijuoti du kokybinius pokyčius: sušvelninti agresyvią užsienio politiką mainais į sankcijų sušvelninimą ir liberalizuoti neototalitarinę vidaus politiką. Nors demokratizacija artimiausioje ateityje bus nereali, ankstyvuoju politinės transformacijos etapu būtų palyginti nesunku į Rusijos politinę sistemą įvesti pliuralizmą.

Kol naujoji vadovybė įtvirtins savo valdžią, Vakarų prioritetas turėtų būti kuo labiau išplėsti reformų galimybių langą ir neleisti jam vėl dešimtmečiams užsiverti. Naująją vadovybę Vakarai turėtų pripažinti tik tada, kai ji panaikins represinius įstatymus, užkertančius kelią politinei konkurencijai, paleis visus politinius kalinius ir surengs laisvus, tarptautinės bendruomenės prižiūrimus rinkimus. Jei naujoji Vyriausybė ir toliau pažeidinės žmogaus teises, turėtų nusiristi dar viena sankcijų banga. Jų kaina Vakarams bus nereikšminga, nes iki to laiko būsime atsiriboję nuo anksčiau itin svarbių Rusijos žaliavų tiekimo. Ilgalaikėje perspektyvoje Vakarų lyderiai turėtų paraginti Rusijos valdžios institucijas sukurti institucinę sistemą, kuri užtikrintų tolesnę transformaciją. Kuo ilgiau centrinė valdžia bus atgrasoma nuo autoritarinės valdymo formos, tuo didesnė tikimybė, kad visuomenė išmoks užkirsti kelią kito į V. Putiną panašaus lyderio įsitvirtinimui valdžioje.

Ateinančiais metais reikės aptarti Vakarų strategijos, grįstos atsargiai naudojamais meduoliais ir botagu, detales. Tačiau politikos pokyčiai įmanomi tik mums pakeitus mąstymą apie Rusiją. Taip yra todėl, kad jis dažnai grindžiamas baimėmis ir klaidingomis prielaidomis, kurias kursto Kremliaus remiama propaganda.

Vakarų baimės – Putino žaidimo dalis

Vakarai santūriai reaguoja į Ukrainos karinės pagalbos prašymus, baimindamiesi V. Putino branduolinio šantažo ir karo eskalavimo. Tačiau, kaip parodė pastarieji metai, Maskvai nereikia preteksto, kad eskalacija taptų viena pagrindinių „derybų“ priemonių. Bauginimą ir šantažą ji laiko refleksyvios Vakarų vyriausybių kontrolės mechanizmus. Kremlius sugalvojo vadinamąją „NATO grėsmę“, kad pateisintų V. Putino neoimperinę agresiją. Kartu Rusija baiminasi galimo ginkluoto konflikto su NATO – kiekvieną kartą, kai Vakarai pademonstruodavo tvirtą ir konsoliduotą požiūrį į Maskvos grasinimus, tie grasinimai pasirodydavo tušti. Vienas iš pavyzdžių – Vakarų ginklų tiekimas Ukrainai, kuris vyksta nenutrūkstamai, nepaisant daugkartinių Rusijos perspėjimų susprogdinti konvojų. Tai leidžia daryti išvadą, kad eskalacija mums gresia tada, kai Maskva mus suvokia kaip silpnus (kaip prieš 2022 m. vasario 24 d.), o ne tada, kai demonstruojame tvirtą charakterį ir solidarumą su Ukraina.

Vakarų ekspertai ir politikai nerimauja, kad Rusijos karinio pralaimėjimo Ukrainoje atveju galimi politiniai neramumai gali į valdžią atvesti „dar blogesnį už V. Putiną“. Tačiau tarp pagrindinių Rusijos politinių ir karinių veikėjų būtų sunku rasti „dar blogesnį už V. Putiną“, atsižvelgiant į tai, kad V. Putinas pradėjo agresyvų karą Europos viduryje, pavertė Rusiją smurtu ir savivale grįsta valstybe–agresore ir griebėsi branduolinio šantažo, kad liktų nenubaustas už savo veiksmus. V. Putinui pasitraukus, estafetę greičiausiai perims kompromisiniai veikėjai, kurie stengsis užglaistyti situaciją, užuot ją dar labiau eskalavę. Pagrindiniais „baubais“ įvardijami Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas ir privačios karinės bendrovės „Wagner Group“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas greičiau yra V. Putino įrankiai nei savarankiški politiniai veikėjai. Jie gali bandyti daryti įtaką galios žaidimams su savo privačiomis kariuomenėmis. Vis dėlto jiems nepavyks užsitikrinti platesnio politinio ir ekonominio isteblišmento, įskaitant teisėsaugos institucijas ir slaptąsias tarnybas, paramos. Pagrindinis Vakarų rūpestis nekontroliuojamos kovos dėl valdžios Rusijoje atveju būtų branduolinių ginklų saugumas. Jie turi būti atiduoti į patikimas rankas, nes valdant V. Putinui jie nėra saugiose rankose.

Taip pat vyrauja fatalistinis įsitikinimas, kad autokratijos žlugimas lemtų valstybės žlugimą ir rimtą Eurazijos destabilizaciją. Tačiau tarp diktatūros ir pavojingo chaoso nusidriekęs platus galimybių spektras. A priori jas atmesti reiškia žaisti V. Putino žaidimą. Šis žaidimas grindžiamas dogma, kad Rusija gali egzistuoti tik tol, kol yra valdoma geležiniu kumščiu. Dėl to daugelis Vakarų lyderių pateko į spąstus – jie mūsų ir mūsų kaimynų saugumo sąskaita nuolat sudarinėjo „pragmatiškus“ susitarimus su agresyviu režimu. Už šią manipuliaciją brangiai mokame nuo 2022 m. vasario 24 d., o Ukraina – nuo 2014 m.

Baimė, kad dėl galimo su politiniais pokyčiais, elito kovomis ar neigiamu ekonominiu reformų poveikiu susijusio nestabilumo gali kilti etninio separatizmo banga ir žlugti Rusijos valstybingumas, nėra pagrįsta. Nė vienas Rusijos regionas, kuriame gyvena etninės mažumos, neturi potencialo atsiskirti. Visuose juose kyla viena ar kelios kliūtys, trukdančios sėkmingai įgyvendinti separatistines tendencijas: teisėto elito, atstovaujančio regioniniams interesams, stoka, nepakankama ekonominė bazė, didelė finansinė priklausomybė nuo federalinio biudžeto, sienų su kitomis šalimis nebuvimas arba dominuojančio nerusiško etnoso, turinčio tvirtą istorinį, kultūrinį ir kalbinį identitetą, nebuvimas. Daugelyje regionų juntamos antimaskvietiškos nuotaikos atspindi ne separatistines idėjas, o pasipriešinimą pernelyg platiems federalinės biurokratijos įgaliojimams ir ambicijoms. Be to, radikalias nuotaikas vis dar slopina nemalonūs prisiminimai apie SSRS žlugimą.

Nuogąstavimai, kad dėl galimo „žeminančio“ pralaimėjimo Ukrainoje Rusijos visuomenėje ims masiškai reikštis „Veimaro sindromas“, nėra nepagrįsti. Šis sindromas gali atsirasti, jei rusams nebus pasiūlyta patraukli alternatyva imperinei idėjai, iki šiol formavusiai jų kolektyvinį tapatumą. Tačiau daugelis, regis, pamiršta, kad „Veimaro sindromas“ (noras atkeršyti už tariamas skriaudas) jau reiškiasi ir yra tapęs šio karo socialiniu pagrindu. Nors tikrasis Rusijos piliečių žeminimo šaltinis yra autokratinis valdymo modelis, Kremliui pavyko sėkmingai demonizuoti Vakarus rusų akyse. Visuomenės imlumas imperiniam diskursui didele dalimi paaiškinamas tuo, kad istorine propaganda, didžiosios galios retorika ir geopolitiniu revanšizmu dešimtmečius buvo kompensuojamas piliečių politinės įtakos ribojimas, ekonominiai sunkumai ir ateities vizijos nebuvimas.

Tikrieji pavojai Rusijos kaimynėms slypi visai kitur. Jie kyla tiesiogiai iš V. Putino represijomis, masine indoktrinacija ir valstybės kriminalizavimu iš viršaus į apačią grindžiamo pseudostabilumo. Esame pavojingo valstybės jėgos panaudojimo monopolio „perdavimo“ į neteisėtos „Wagner“ grupuotės rankas liudininkai. Smurto išplitimas ilgai išliks rimta socialinė problema – smurtas, kaip pagrindinis valstybės ir visuomenės santykių reguliatorius, tapo esminiu kolektyvinės tapatybės elementu. Masinis ginklų ir iš Ukrainos grįžtančių traumuotų karo veteranų antplūdis šią problemą tik pagilins. Rusus taip pat smarkiai apnuodijo genocidines neapykantos kalbas skleidžianti Kremliaus remiama propaganda. Jie abejoja pagrindiniais su karu susijusiais faktais ir pačiu objektyvios tiesos egzistavimu. Nė vienos iš šių ligų negali išgydyti „stabili“ autokratija. Kuo daugiau laiko praeis ir kuo labiau Rusija užsidarys nuo išorinio pasaulio, tuo labiau šios ligos gilės ir sudarys sąlygas naujam karui

Fetišuodami Rusijos stabilumą neatsižvelgiame į tai, kad Rusija niekada nebuvo tokia stabili kaip 2022 m. sausį. Susidorojimas su demokratine opozicija ir pilietine visuomene 2021 m. buvo būtina sąlyga pradėti ginkluotą agresiją prieš Ukrainą. Be to, nuo 2022 m. vasario Rusija ne kartą skelbė kariaujanti su Vakarais. Kremliaus valdantieji neslepia savo strateginių tikslų transatlantinės bendruomenės atžvilgiu – sėti politinį chaosą Europoje ir JAV, kuris lemtų radikalaus populizmo ir smurto plitimą bei teisinės valstybės eroziją. Maskva atsitraukia tik susidūrusi su karine jėga, o derybas dažnai traktuoja kaip dūmų uždangą tolesnei agresijai. Rusijos centrinės valdžios susilpnėjimas dėl politinių ir ekonominių neramumų bent jau apribotų jos galimybes imtis priešiškų išorės veiksmų – ar tai būtų dar viena invazija į kaimyninės šalies teritoriją, ar kraštutinių dešiniųjų perversmo sąmokslų (ar kitokio pobūdžio ardomosios veiklos) Vakaruose rėmimas. Suprantama, kad Vakarų liberalios demokratinės dialogo kultūros paveiktiems žmonėms sunku pripažinti šią tikrovę ir atitinkamai į ją reaguoti. Vis dėlto turime suprasti, jog pavojus neišnyks vien dėl to, kad jį ignoruosime.

Rusijos Federacija turi federalizuotis

Tikra federalizacija būtų veiksmingiausias būdas pašalinti agresyvius karus iš Rusijos užsienio politikos priemonių arsenalo. Ne dar vienas „valdymas geležiniu kumščiu“, o politinės valdžios ir finansinių išteklių decentralizacija leistų sistemai tapti labiau nuspėjama ir paklūstančia įstatymams. Laikui bėgant ir plėtojant neprievartinius konfliktų išreiškimo ir sprendimo mechanizmus, gali pasirodyti pirmieji dialogo kultūros daigai. Vietos ir regionų gyventojų, įskaitant etnines mažumas, įgalinimas galėtų tapti veiksminga Rusijos imperinio revanšizmo atgimimo prevencija. Ilgalaikėje perspektyvoje visuomenės kaip valstybės bendrasavininko jausmo stiprinimas padėtų diskredituoti dabartinį valdžios ir visuomenės santykių modelį, kai vienintelė asmens įgalinimo forma yra įsivaizduojamas indėlis į imperinę valstybės didybę. Iki šiol Vakarai visiškai ignoravo Rusijos etninę ir kultūrinę įvairovę, taip demonstruodami kolonialistinį mąstymą (kuris buvo būdingas ir Ukrainos atžvilgiu, reiškęsis per „pirmiausia Rusija“ politiką).

Neigiamą politinių ir ekonominių permainų poveikį galėtų sušvelninti keli veiksniai. Nors didžiąją Rusijos ekonomikos dalį kontroliuoja valstybė, ji iš esmės vadovaujasi rinkos ekonomikos principais. Mažosios ir vidutinės įmonės pasirodė esančios pakankamai atsparios grobuoniško valstybinio kapitalizmo sukeltiems sukrėtimams. Federaliniu ir regioniniu lygiu yra pakankamai kvalifikuotų biurokratų, kad būtų galima įgyvendinti seniai ekspertų parengtus reformų planus. Be to, Rusija turi nemažai intelektinių išteklių užsienyje. Kuo greičiau atsiras galimybė vykdyti pertvarką, tuo didesnė tikimybė, kad emigrantai sugrįš ir bus galima bent iš dalies sustabdyti 2022 m. suintensyvėjusį protų nutekėjimą. Kitas nepakankamai įvertintas išteklius yra pilietinė visuomenė, šiuo metu atkurianti savo organizacinę struktūrą išeivijoje.

Nors Rusijos visuomenė yra autoritarinio valdymo produktas ir didelė visuomenės dalis deklaruoja remianti „specialiąją karinę operaciją“, ši parama toli gražu nėra entuziastinga. Dominuoja racionalių išgyvenimo strategijų paieškos itin represyvaus režimo sąlygomis, vyraujant masinei indoktrinacijai ir didėjant skurdui. Nors šiuo metu šie niuansai neturi didelės reikšmės, nes pasyvi visuomenė yra paranki V. Putinui, ateityje tokio pobūdžio racionalaus prisitaikymo modeliai gali sušvelninti audringus politinius pokyčius.

Kaip atrodys Rusija po V. Putino? Daug kas priklausys nuo Vakarų ryžto daryti įtaką politiniams įvykiams. Vienintelė alternatyva būtų ilgalaikis ir brangiai kainuojantis karinis atgrasymas, kuris gali turėti neigiamų pasekmių mūsų pačių politinėms sistemoms. Nors Vakarai negali kištis į Rusijos vidaus reikalus, jie negali ir sėdėti rankas sudėję. Pasyvi pozicija nepadės Rusijai išsivaduoti iš užburto priklausomybės nuo autoritarinio režimo rato, o skambi frazė „Rusijos nepakeisi“ taps savaime išsipildančia pranašyste.

