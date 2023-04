Kariuomenė: Vakarų Krante kariai nušovė vyrą, įtariamą automobiliu sužeidus 3 jaunuolius

Vakarų Kranto pietuose Izraelio kariai šeštadienį nušovė įtariamą užpuoliką, automobiliu sužeidusį tris jaunuolius, pranešė kariuomenė ir medikai.

Kariuomenė pranešė, kad teroristu vadinamas vyras surengė „taranavimo išpuolį šalia Beit Umaro miesto“ ir buvo neutralizuotas, o jos atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad įtariamas užpuolikas žuvo.

Pagalbos tarnybos „Magen David Adom“ medikai sakė, kad trys vyrai, patyrę sunkių, vidutinio sunkumo ir lengvų sužalojimų, buvo nuvežti į Jeruzalės ligonines.

Duomenų apie įtariamą užpuoliką iš karto nebuvo pateikta.

Naujausias smurto protrūkis įvyko praėjus mažiau nei parai po to, kai Jeruzalės Al Aksos mečetės komplekse arabas izraelietis, kaip įtariama, išplėšė iš policijos pareigūno ginklą ir per susirėmimą iš jo iššovė, o po to buvo nušautas.

Šeštadienio incidentas nutraukė santykinį smurto protrūkio nurimimą nuo musulmonų pasninko mėnesio Ramadano pradžios prieš maždaug 10 dienų.

Nuo metų pradžios konfliktas nusinešė 88 palestiniečių, įskaitant kovotojus ir civilius, ir vieno arabo izraeliečio gyvybes.

Per tą patį laikotarpį žuvo dar 14 izraeliečių, įskaitant saugumo pajėgų narius ir civilius, ir vienas ukrainietis, rodo AFP duomenys, pagrįsti oficialiais abiejų pusių šaltiniais.