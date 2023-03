Manhatano apygardos teisme Trumpas išgirs baudžiamuosius kaltinimus – kas laukia buvusio JAV prezidento?

JAV teisėsauga oficialiai pareiškė baudžiamuosius kaltinimus buvusiam šalies prezidentui Donaldui Trumpui dėl nelegalių finansinių operacijų per rinkimų kampaniją. Buvęs JAV vadovas jau išgyveno du apkaltos procesus ir kitas bylas, tačiau galiausiai teisme atsidurs dėl skandalo, susijusio su pornografinių filmų aktore Stormy Daniels ir jai sumokėtų pinigų už tylą.

Kaltinamojo akto nepamatysime ir galutinai nesužinosime, kokie kaltinimai pateikti D. Trumpui, kol teisėjas nepareikš jų pačiam kaltinamajam. Tačiau dėl to D. Trumpas turi atvykti į Manhatano apygardos prokuratūrą, kur turėtų būti suimtas. Tokia procedūra yra standartinė JAV, tačiau ši toli gražu tokia nebus.

Kaltinamasis, kuris sutinka pasiduoti, paprastai prisistato sutartą dieną ir sutartu laiku. Taigi D. Trumpas turėtų atvykti į Manhatano apygardos prokuratūros pastatą, kuris sujungtas su baudžiamųjų bylų teismo pastatu. Tokiu būdu būtų išvengiama viešumo ir didžiulio smalsuolių būrio.

„Pagaliau. Demokratija veikia taip, kaip ir turi veikti. Žmonių riaušės, smurtas – ne tai, ko mums reikia. Sveikinu, Amerika“, – džiaugiasi niujorkietė Elizabeth Blaise.

Donaldui Trumpui bus pristatyti baudžiamieji kaltinimai / AP nuotr.

Čia pat paimami kaltinamojo pirštų atspaudai. Padaroma nuotrauka policijos archyvui. Tokia nuotrauka su prezidento, taip pat ir vyriausiojo karinių pajėgų vado atvaizdu, JAV istorijoje būtų pirmoji. D. Trumpui, kaip ir kiekvienam kitam šioje šalyje suimtam ir pirštų atspaudus davusiam asmeniui, būtų išduotas sulaikymo protokolas, kuris liudytų apie šį suėmimą.

Nors paprastai kaltinamiesiems, sulaikytiems dėl nusikalstamų veikų uždedami antrankiai, neaišku, ar buvusiam prezidentui bus padaryta išimtis dėl jo statuso. Daugumai kaltinamųjų rankos surakinamos už nugaros, tačiau kai kuriems kaltinamiems valstybės tarnautojams, kurie, teigiama, kelia mažesnį pavojų, rankos surakinamos prieky.

Apžvalgininkai spėja, kad D. Trumpui bus padaryta išimtis. Dėl to bus nuspręsta dar iki arešto ir tai padarys ne tik apygardos prokuroras, teisėjai, bet ir saugumo tarnyba, kuri visą laiką saugo esamus ir buvusius aukščiausius šalies pareigūnus.

Saugumo agentai D. Trumpą privalės lydėti per visas procedūras, be to, saugumo sumetimais, jie prieš D. Trumpo pasirodymą prokuratūros ir teismo pastatą aptvers nuo pašalinių, o patį kaltinamąjį atveš ne per paradines duris.

„Buvęs Amerikos prezidentas nebus tąsomas priešais reporterius. Jis nebus vedžiojamas kaip nusikaltėlis. Jam nebus uždėti antrankiai ar grandinės. Jis pats pasiduos. Bet jis turės praeiti visas procedūras, kurias turi atlikti bet kuris kaltinamasis, kuriam pareikšti federalinio ar valstijos baudžiamojo teismo kaltinimai“, – nurodo buvusi Niujorko apygardos prokuroro padėjėja Danya Perry.

Kai kaltinamieji atlieka visus registracijos formalumus, jie atvesdinami į laikino sulaikymo kamerą, kur laukia teisėjo, turinčio supažindinti kaltinamąjį su pareikštais kaltinimais. Dėl statuso ir saugumo D. Trumpas greičiausiai į kamerą nebus atvesdintas, ir ne jis lauks teisėjo, o atvirkščiai.

Vėliau D. Trumpas pasirodys teismo salėje. Per posėdį teisėjas paprašys jo prisipažinti dėl jam pateiktų kaltinimų. Kaip ir dauguma kaltinamųjų, buvęs JAV prezidentas beveik neabejotinai savo kaltę neigs. Prokurorai ir D. Trumpo advokatai taip pat gali aptarti tvarkaraščio sudarymo klausimus ir procesą.

„Tai be galo įdomi byla dėl daugelio priežasčių. Čia susikerta teisė ir politika, o paprastai jos nesusikerta. Istoriškai, pavyzdžiui, Teisingumo departamentas niekada nesikišo į politinius rinkimus. Jie nepareiškia kaltinimų prieš pat rinkimus. Suprantama, iki 2024-ųjų prezidento rinkimų dar daugiau nei metai. Teisiniu požiūriu, jei Trumpas vėl tampa prezidentu, jis negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn“, – aiškina buvęs federalinis prokuroras Neamas Rahmanis.

Todėl greičiausiai dar tą patį vakarą D. Trumpas vakarieniaus Floridoje, į kurią po pasirodymo Manhatano teisme grįš privačiu lėktuvu.

Nors trečią kartą į prezidento postą kandidatuojančio D. Trumpo advokatai sakė, kad jis pasiduos tam, kad jam galėtų būti pareikšti kaltinimai, be to, pats D. Trumpas prieš porą savaičių prognozavo savo suėmimą, artimi jam šaltiniai teigė, kad žinia apie jam gresiančius kaltinimus buvusį JAV prezidentą išmušė iš vėžių.

„Jis taps prezidentu. Pamatysite“, – įsitikinusi kalbinta Floridos gyventoja.

Formaliai, D. Trumpas nėra pirmasis JAV prezidentas, kuris būtų suimtas. 1872 metais tokią dalią patyrė 18-asis šalies vadovas Ulysses Grantas. Jis viršijo greitį vežimu, traukiamu arklio.

Šiam D. Trumpo skandalui prilygsta nebent Richardo Nixono atsistatydinimas 1974 metais dėl Votergeito skandalo. Dėl jo keletas buvusio prezidento patarėjų atliko realias bausmes kalėjime, pats R. Nixonas to išvengė, nes sulaukė amnestijos iš postą perėmusio Geraldo Fordo.

Richardas Nixonas / AP nuotr.

Netoli baudžiamosios bylos buvo atsidūręs ir Billas Clintonas. Viešbučio darbuotoja Paula Jones apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu viešbučio kambary 1991 metais, kai jis buvo Arkanzaso gubernatorius. Prezidento poste 1998 metais jam buvo surengta apkalta dėl to, kad melavo apie dvejus metus trukusį romaną su Baltųjų rūmų stažuotoja Monika Lewinsky, tačiau jis buvo išteisintas. Jo populiarumas visiškai nenukentėjo, reitingai tik augo.

Hillary Clinton ir Billas Clintonas, dėkojantis Demokratams, nepalaikiusiems jo apkaltos (1998 m.) / AP nuotr.

D. Trumpas neslepia, kad šį teisinį procesą ruošiasi panaudoti rinkimų strategijoje, kuri padėtų mobilizuoti jo rinkėjus. Teisiškai, vykdyti rinkimų kampaniją jam nėra jokių kliūčių, jų nebūtų, net jeigu jis būtų suimtas.

„2024-taisiais bus lemiamas mūšis, ir jis bus didžiulis. Sugrąžinate mane į Baltuosius rūmus ir jų viešpatavimas baigsis. Amerika vėl bus laisva“, – sako D. Trumpas.

Buvę prokurorai abejoja, kad D. Trumpas atsidurs kalėjime. Bet kokie jam pateikti kaltinimai bus palyginti nedidelio lygio nusikaltimai, todėl net jei D. Trumpas būtų nuteistas, jam, kaip pirmą kartą nusikaltusiam asmeniui, vargu ar grėstų laisvės atėmimo bausmė.