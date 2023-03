Kilus pasipiktinimui Floridos mokykloje, Italija kviečia pamatyti Dovydo skulptūrą

Florencijos muziejus sekmadienį pakvietė vienos Floridos mokyklos mokinius bei jų tėvus asmeniškai apžiūrėti Michelangelo Dovydo skulptūrą po to, kai mokyklos direktorė buvo priversta atsistatydinti dėl tėvų skundų dėl to, kad per dailės pamoką šeštos klasės mokiniams buvo parodytas nuogo Renesanso šedevro atvaizdas.

Tuo tarpu Florencijos miesto meras Dario Nardella socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė kvietimą šios mokyklos direktorei atvykti į Italiją, kad jis galėtų asmeniškai ją pagerbti. Pasak D. Nardellos, painioti meną su pornografija yra „juokinga“.

Tokia neįtikėtina italų reakcija rodo, kad Europoje, kur, nepaisant stiprėjančių dešiniųjų nuotaikų ir valdymo tendencijų, Renesansas ir jo šedevrai, netgi nuogi, kitaip nei JAV, paprastai nėra prieštaringai vertinami.

Italai sureagavo į tai, kad Talahasio klasikinės mokyklos taryba praėjusią savaitę privertė atsistatydinti direktorę Hope Carrasquillą. Šioje mokymo įstaigoje galioja politika, reikalaujanti iš anksto informuoti tėvus apie mokomus „prieštaringai vertinamus“ dalykus.

H. Carrasquilla yra įsitikinusi, kad mokyklos taryba į ją nusitaikė po to, kai keli tėvai pasiskundė dėl pamokos, kurioje buvo rodoma 1504-ųjų penkių metrų aukščio marmurinės nuogo Dovydo skulptūros nuotrauka. Šis Italijos Renesanso epochos šedevru laikomas kūrinys vaizduoja biblijinį Dovydą, einantį į kovą su Galijotu ir apsiginklavusį vien tikėjimu į Dievą.

Pasak buvusios mokyklos direktorės, du tėvai skundėsi, kad jiems iš anksto nebuvo pranešta, jog pamokos metu bus parodytas nuogumas, o kitas tėvas šią skulptūrą pavadino pornografine.

Akademijos galerijos, kurioje yra saugoma Dovydo skulptūra, direktorė Cecilie Hollberg stebėjosi šia kontroversija.

„Manyti, kad Dovydas gali būti pornografinis, iš tiesų reiškia nesuprasti Biblijos turinio, neišmanyti Vakarų kultūros ir Renesanso meno“, – interviu telefonu teigė ji.

Ji pakvietė direktorę, mokyklos tarybą, tėvų ir mokinių bendruomenę pamatyti statulos „tyrumą“.

Talahasio klasikinė mokymo įstaiga yra chartijos mokykla. Ji finansuojama mokesčių mokėtojų lėšomis ir yra nemokama, tačiau jos veikla yra beveik visiškai nepriklausoma nuo vietos mokyklų tinklo ir ją savo vaikams renkasi tėvai, kurie nori alternatyvos valstybinių mokyklų mokymo programai.

Trečius metus veikiančioje mokykloje mokosi apie 400 mokinių nuo darželio iki 12 klasės. Šios mokymo įstaigos programa yra parengta pagal Hilsdeilo koledžo – konservatyvios krikščioniškos Mičigano mokyklos, kuri dažnai konsultuoja Floridos gubernatorių Roną DeSantisą švietimo klausimais, – mokymo programą.

Talahasio klasikinės mokyklos tarybos pirmininkas Barney Bishopas žurnalistams teigė, kad nors skulptūros nuotrauka turėjo įtakos H. Carrasquilla nušalinimui, tačiau tai nebuvo vienintelis veiksnys. Jis atsisakė išsamiau komentuoti šį sprendimą.

„Tėvai turi teisę žinoti, kai jų vaikas mokomas prieštaringos temos ir vaizdų“, – interviu internetiniam žurnalui „Slate“ sakė B. Bishopas.

Amerikos akademijos Romoje Humanitarinių mokslų departamento vadovė Marla Stone pareiškė, kad šis incidentas Floridos valstijoje yra tik dar vienas aštrėjančių JAV kultūros karų epizodas, ir kėlė klausimą, kaip skulptūra gali būti vertinama taip prieštaringai, kad dėl jos rodymo reikia iš anksto informuoti mokinių tėvus.

„Čia turime moralinį kryžiaus žygį prieš kūną, lytiškumą ir lyties raišką bei istorijos neišmanymą“, – elektroniniame laiške teigė M. Stone.

„Incidentas susijęs su baime, grožio, skirtingumo ir meno teikiamų galimybių baime“, – pridūrė ji.

Michelangelo Buonarroti Dovydo skulptūrą sukūrė tarp 1501 ir 1504 metų Florencijos katedros užsakymu. Skulptūra yra Akademijos galerijos puošmena, kasmet pritraukianti į muziejų 1,7 mln. lankytojų.

„Amerikiečiai, norintys pasidaryti asmenukę ir pasimėgauti šios statulos grožiu, yra labai laukiami“, – sakė C. Hollberg.

Šiame muziejuje, kaip ir daugelyje kitų Europos muziejų, studentų grupės įleidžiamos nemokamai. Tačiau nebuvo jokių užuominų, kad miestas ar muziejus finansuotų šią kelionę.