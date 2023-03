Apdovanojimą iš Zelenskio Kyjive gavęs Landsbergis: tai visos valstybės įvertinimas

Penktadienį Lietuvos užsienio reikalų ministras lankėsi Kyjive, kur susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir prezidento administracijos vadovu Andriju Jermaku. V. Zelenskis ministrui skyrė trečiojo laipsnio kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo ordiną už pagalbą Ukrainai. Kaip LRT RADIJUI sakė G. Landsbergis, tai yra visos šalies įvertinimas už Ukrainai skirtą pagalbą.

– Ministre, lankotės Kyjive, koks yra jūsų vizito tikslas?

– Oficialus tikslas – susitikti su kolegomis, bendraminčiais kitų institucijų, pakalbėti apie artėjantį Vilniuje NATO viršūnių susitikimą, galimus lūkesčius, rezultatus ir kelią pirmyn. Didelė dalis diskusijos, kuri bus Vilniuje, bus apie Ukrainą: apie praktinę pagalbą Ukrainai, apie politinį Ukrainos artėjimą prie NATO, kuris eventualiai turėtų baigtis naryste Aljanse. Visa tai įdomu ir svarbu labai susiderinti, kad kalbėtume vienu balsu, norime palaikyti Ukrainą tiek, kiek galime.

Šalia to yra, aišku, labai aktualūs ir rūpimi dalykai dėl situacijos fronte. Kaip ir kiti laukiame Ukrainos kontratakos, akivaizdu, kad Ukraina jai ruošiasi, telkia jėgas, įdomu, kokios pagalbos jai dar reiktų, kokios ginkluotės, ką jau yra gavę, ką galima būtų dar pristatyti, kuo Lietuva gali būti naudinga, kad ta ataka būtų kuo efektyvesnė ir palinkėti jiems, kad tai būtų galbūt vienu žingsniu arčiau tos galutinės pergalės, kuria tikrai tikime. Tą žinią perdaviau visiems, kuriuos šiandien sutikau (...). Lietuva yra viena iš tų garsiausiai kalbančių ir tikinčių ta galutine, tikra Ukrainos pergale, atsikovojant visas teritorijas, visas žemes, kurios yra užimtos.

Kelio ženklas į Belgorodą ir Kyjivą / AP nuotr.

– Jūs užsiminėte apie NATO viršūnių susitikimą Vilniuje. Ar išgirdote iš Ukrainos pareigūnų, kokie jų lūkesčiai šiam susitikimui?

– Jie yra įvardiję savo lūkesčius ir anksčiau, šiandien mes turime vieną labai akivaizdų lūkestį, apie kurį galbūt nesame linkę tiek daug kalbėti, apie kurį nuomonės yra skirtingos, tai Ukrainos prašymas priimti ją į Aljansą. Politiniu požiūriu tas prašymas niekuo nesiskiria nuo Suomijos ir Švedijos prašymų – tokia pati forma, tokia pati teisė būti apsvarstytam. Akivaizdu, kad niekas nenori to klausimo neatmesti ar ignoruoti, klausimas tik, kokiu būdu geriausia būtų prie to prašymo prieiti, kaip jį išdiskutuoti, kokį kelią pasiūlyti.

Ukraina tikrai yra pasiryžusi atlikti reikiamas reformas, atitikti reikalavimus, kurie yra keliami Aljanso nariams, ir vieną dieną prisijungti prie šio ir Lietuvos saugumą užtikrinančio klubo.

– Jūs užsiminėte ir apie pagalbą, paramą Ukrainai, ar išgirdote lūkesčių, kokios konkrečiai pagalbos iš Lietuvos norima tikėtis?

– Nepaisant to, kad Lietuva yra viena iš valstybių, kuri (...) yra suteikusi paramos nepaprastai daug, mes esame viršiję 400 mln. eurų ribą vien tik gynybos pagalbos, tačiau dažnu atveju mūsų pagalba būna politinė ar diplomatinė. Mes savo pavyzdžiu ar argumentais, diskusijomis ir raginimu galime paskatinti kitus nenusukti akių nuo Ukrainos ir toliau Ukrainai padėti.

Šiandien pagrindinis poreikis yra amunicijos, didelė dalis technologijų ir įrangos, kuri yra pažadėta, atvyksta į Ukrainą, tą patvirtina ir kolegos, su kuriais kalbėjomės. Dėl to yra toks svarbus ES praeitą savaitę sprendimas per metus sutelkti milijoną vienetų amunicijos 155 mm ir tai ypatingai svarbus signalas (...).

Rusijos karas prieš Ukrainą. Bachmutas / AP nuotr.

– Kai kurios bendrijos šalys sako siūlymus, kad reiktų tą sumą didinti. Kiek tai įmanoma, kad toks sprendimas būtų priimtas?

– Vis neišvengiamai žvilgteliu į praeitį tam, kad ar tai, ką mes darome, turi kažkokių panašumų su praeitimi. Tai, kas buvo sutelkta Ukrainai per metus, buvo beprecedentė parama, JAV su visais partneriais – tiek ES, tiek pasaulyje – suteikė paramos už daugiau nei 60 mlrd. eurų, tai yra labai didelė suma. Jei pažiūrėtume, kiek pinigų buvo išleista karinei operacijai Afganistane, mes kalbame apie dešimt, o gal dvidešimt kartų didesnės sumas. Akivaizdu, kad įsipareigoti Ukrainai skirti pagalbos daugiau, mano nuomone, dar nesame viso to šulinio išsėmę. Aš suprantu, kad diskusija sudėtinga, reikia įtikinti žmones, rinkėjus, nes daugelyje valstybių artėja rinkimai, galbūt ne visi mano, kad turi tiekti Ukrainai tiek pat paramos, tačiau nepaisant to, kad sumos atrodo įspūdingos, mes esame anksčiau dalyvavę, Lietuva taip pat, siekiant stabilizuoti padėtį viename ar kitame regione ir tikrai didesniuose savo apimtimi. Manau, kad dar yra kur pasistengti.

– Kalbant apie dabartinę karo padėtį. Kalbame apie Bachmutą, kokios ukrainiečių pareigūnų nuotaikos apie padėtį fronte?

– Kai kuri informacija, kuri mums buvo pateikta, nebūtinai yra tokia optimistiška, vis tik jėgos, prieš kurias kovoja ukrainiečiai, yra nepaprastai didelės, Rusija yra pajėgi, ir yra tai įrodžiusi, atstatyti savo pajėgumus ir nepaisant susprogdintų tankų skaičiaus, kuris pribloškia, tačiau Rusijos fabrikai toliau dirba. Taip, sankcijos riboja sukurti moderniausius takus, bet paprastesnius jie geba daryti, jie geba remontuoti jau sugadintus tankus.

Nepaisant, kad tikimės greitos pergalės, vieno reikšmingo smūgio, vis dėl to, mėginu kalbėti, kad iš mūsų pusės Ukraina kovoja prieš nepaprastai galingą priešą, mūsų įsipareigojimas Ukrainai neturi būti trumpalaikis, neturi būti vienai atakai, mes turime iš tikrųjų būti su jais, kol bus pasiekta pergalė.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Bachmutas / AP nuotr.

– Gavote apdovanojimą iš Volodymyro Zelenskio už pagalbą Ukrainai. Ką tai jums reiškia?

– Aš nelabai žinau, kaip tai priimti, aš retai turiu ką pasakyti tokiose situacijose. Kiek nuo manęs priklauso, esu dėkingas, dariau ir darysiu tą patį, kuo tikiu ir dėl Ukrainos. Tikiu, kad tai yra mūsų visų kova ir pergalė, kurios siekiame. Manau, kad tai įvertinimas bendro rezultato, visų pirma diplomatinės tarnybos, kuri kiekvieną dieną prieš karą ir gerokai iki karo dirbo telkdama pagalbą Ukrainai ir dirbo padėdama Ukrainai. Lygiai taip pat visos valstybės, kur, turbūt, galiu būti atstovas šalies, kur ne tik politikai, ne tik viena valdančioji ar opozicinė partija širdimi yra su Ukraina, bet yra visa šalis, kur kiekvienas iškeliantis vėliavą, kur kiekvienas, paaukojantis eurą „Radarom“ akcijai, ateinantis į mitingą yra tas tikrasis rėmėjas, o aš galiu būti tik kuklus atstovas valstybės.