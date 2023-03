Teisininkas apie įkalintą Nobelio premijos laureatą Beliackį: jis nematė galimybių išvykti iš Baltarusijos

„Alesis Beliackis nematė galimybių išvykti iš Baltarusijos, tai buvo jo sąmoningas pasirinkimas“, – sako žmogaus teisių centro „Viasna“ teisininkas Pavelas Sapelka, komentuodamas Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistui, Nobelio taikos premijos laureatui Alesiui Beliackiui skirtą naują laisvės atėmimo bausmę.

Kovo 13–16 dienomis Strasbūre vyko Europos Parlamento plenarinė sesija, kurios metu buvo priimta rezoliuciją dėl piliečių laisvių situacijos Baltarusijoje. Rezoliucijoje buvo pasmerktos represijos prieš baltarusių aktyvistus, įskaitant lenkų ir baltarusių žurnalistą Andrzejų Poczobutą ir disidentą, centro „Viasna“ žmogaus teisių aktyvistą, Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Beliackį.

Kovo 3 dieną Minsko Lenino rajono teismas Baltarusijos žmogaus teisių gynėją nuteisė dešimčiai metų kalėjimo. Kartu su A. Beliackiu buvo teisiami jo kolegos iš žmogaus teisių organizacijos „Viasna“. Valentinas Stefanovičius buvo nuteistas devyneriems metams, Vladimiras Labkovičius – septyneriems, o už akių teistas Dmitrijus Solovjovas – aštuoneriems.

Pirmasis A. Beliackio teismas įvyko 2011 m. – tada jis buvo kaltinamas mokesčiu vengimu ir nuteistas ketverius su puse metų kalėti griežto režimo kolonijoje. 2014 m. A. Beliackis išėjo į laisvę.

„Dabartinis nuosprendis labiau primena demonstracinį keršto aktą, kai valdžiai nebesvarbu, ką apie juos pagalvos“, – sako žmogaus teisių centro „Viasna“ teisininkas Pavelas Sapelko.

Alesis Beliackis / AP nuotr.

– Pavelai, kaip pakomentuotumėte bausmes, kurios buvo skirtos centro „Viasna“ žmogaus teisių aktyvistams – nuo 7 iki 10 metų kalėjimo. A. Beliackiui skirta maksimali bausmė – 10 metų.

– Tai demonstratyviai žiaurus nuosprendis, kurio tikslas – parodyti valdžios kaip visumos požiūrį į žmogaus teisių aktyvistų veiklą, į NVO veiklą, apskritai į kitaminčių gyvenimo būdą.

– Net jei palygintume 2011 metus, kai A. Beliackiui buvo skirta 4,5 metų, ir dabar, kai jam davė 10 metų, – skirtumas didžiulis. Ar tai galima pavadinti maksimaliu varžtų užveržimu?

– Čia reikia palyginti ir sąlygas, kuriomis valdžia egzistavo.

Jei 2011-ieji buvo kiti metai po 2010-ųjų prezidento rinkimų, kai matėme protestų, matėme, kad nemažai Baltarusijos žmonių turi kitą kandidatą, nepalaiko A. Lukašenkos kaip amžino valdovo, tačiau vis dėlto negalėjome nepripažinti fakto, kad apskritai Baltarusijos valdžios legitimumu, tokiu de facto teisėtumu, mažai kas abejoja.

Galiu priminti, kad tada, 2010 m. gruodį, įvairiais skaičiavimais, į Nepriklausomybės prospektą Minske išėjo daugiausia apie 50 tūkst. žmonių. Visai kitokią istoriją stebėjome 2020 metais, kai į gatves išėjo šimtai tūkstančių. Ir tai buvo ne viena diena, masiniai protestai vyko vienas po kito.

Alesis Beliackis / AP nuotr.

Ir vėlgi kalbame tik apie tuos žmones, kurie išeina į gatvę. Matėme ir girdėjome tų žmonių, kurie buvo savo darbo vietose, požiūrį. Galbūt jie nedalyvavo protestuose, bet atvirai ir aiškiai sakė, kad ši valdžia jiems yra netekusi legitimumo.

Jie nelaikė A. Lukašenkos šalies vadovu. Jie suprato, kad didžioji dalis baltarusių pasisako už pokyčius.

Todėl jei 2011 metais valdžiai buvo reikalinga kuo greičiau atkurti santykius su kolektyviniais Vakarais, susigrąžinti prarastus ryšius, finansavimą, tai bijau, kad šiandien Baltarusijos valdžia tokio tikslo sau nekelia. Gali būti, kad ji apie tai svajoja, bet svajoja tyliai.

Nes tai, kad Baltarusijos valdžia neturi legitimumo už Baltarusijos ribų, ypač Europos kryptimi ir apskritai tarp demokratinių vyriausybių, yra faktas, su kuriuo niekas nesiginčys.

Todėl dabartinis nuosprendis labiau primena demonstracinį keršto aktą, kai valdžiai nebesvarbu, ką apie juos pagalvos. Nors įmanoma ir tai, kad netaikydami kankinimų mūsų kolegoms, jie vis dar pasilieka keletą būdų pasukti šią situaciją kita linkme. Tačiau iš esmės jie nebeslepia savo žmogėdriško įvaizdžio.

– 2014 metais išėjęs į laisvę, A. Beliackis savo paleidimą susiejo su griežta ES pozicija politinių kalinių klausimu. Tada ES dar turėjo svertų. Kokia situacija šioje srityje šiuo metu? Ar Europos Parlamento rezoliucija dėl politinių kalinių Baltarusijoje turės kokią nors reikšmę?

– Sakyčiau, kad svertų yra. Tik, deja, kol kas šie veiksmai dėl įvairių priežasčių neduoda rezultatų. Visų pirma, akivaizdu, kad reikia peržiūrėti, ar priemonės, kurių dėl įtarimų nusikaltimais žmoniškumui buvo imtasi prieš Baltarusijos valdžios institucijas, yra veiksmingos.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Antra, būtina patikrinti, kiek šios priemonės buvo veiksmingos. Kitaip tariant, galima imtis bet kokių priemonių, bet jei jos nebus efektyviai įgyvendintos, akivaizdu, kad jos turės kažkokį poveikį, galbūt net priešingą.

Ir, žinoma, turime atsižvelgti į geopolitinę situaciją. Nes Baltarusija šiuo metu Rusijos Federacijos yra įtraukta į karą prieš Ukrainą.

Taip, tai kol kas nėra susiję su tiesioginiu Baltarusijos piliečių siuntimu į karą. Bet šiame kare dalyvauja Baltarusijos karinė, civilinė, transporto infrastruktūra, pirmasis smūgis buvo smogtas iš Baltarusijos teritorijos, o tai jau savaime daug pasako apie situaciją.

O Rusijos parama, pakeitusi tą vaidmenį, kurį Rusija ir Vakarai dalijosi tarpusavyje, kai A. Lukašenka balansavo tarp šių dviejų išteklių centrų, sakyčiau, dabar taip pat turi įtakos Europos taikomų priemonių efektyvumui.

Bet noriu pažymėti, kad tai, kas vyksta šiuo metu, gali turėti tam tikrų uždelstų rezultatų. Kaip kadaise derybos su režimu, prekyba politiniais kaliniais mainais į spaudimo mažinimą ir pan., viena vertus, leido išspręsti šias taktines užduotis. Kitaip tariant, padėjo išlaisvinti politinius kalinius, dalį politinių kalinių, taip pasakyčiau, nes, pavyzdžiui, Mikalajus Statkevičius ir Mikalajus Jevtuchovičius atliko visą jiems skirtą bausmę.

Tačiau tuo pačiu režimas turėjo pakankamai laiko sustiprėti, kad galėtų dar labiau išplėsti savo įtaką visoms visuomeninio gyvenimo sferoms ir apskritai viskam Baltarusijoje.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Sakykite, ar palaikote ryšį su A. Beliackiu? Ar jo artimieji gali su juo bendrauti? Ir dar vienas klausimas – kodėl jis apskritai atsidūrė Baltarusijoje? Juk jau 2011 metai parodė, kad tai labai pavojinga.

– Tai buvo jo sąmoningas pasirinkimas. Jis nematė galimybių išvykti iš Baltarusijos. Iš esmės jis nujautė, kad bus suimtas. Deja, taip ir atsitiko. Kalbant apie bendravimą, tai jis praktiškai nevyksta. Retai, labai retai jam pavyksta laiškais susisiekti su kitais žmogaus teisių aktyvistais.

Ryšių per advokatus nepalaikome, nes advokatai yra labai įbauginti, – perdavus bet kokią, net ir visiškai nepavojingą informaciją, jiems gresia ne tik įkalinimas, bet ir baudžiamasis persekiojimas. Su šeimomis jiems leidžiama susirašinėti, yra tam tikras susirašinėjimo režimas, nors ne visi laiškai pasiekia adresatą tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės.

Kalbant apie pasimatymus, būna įvairiai. Pavyzdžiui, Alesis su žmona paskutinį kartą matėsi pasibaigus bylos tyrimui, lapkričio ar gruodžio mėnesį praėjusiais metais, tiksliai nepamenu. Ir tai buvo vienintelis pasimatymas.

Valentinas Stefanovičius ir Vladimiras Labkovičius matėsi su tėvais, nes jų žmonos gyvena ne Baltarusijoje. Ir tai buvo vienintelis pasimatymas per gana ilgą laiką, nuo 2021 m. liepos.

Telefoninių pokalbių iš viso nėra, jie nėra numatyti kaip bendravimo forma Baltarusijos teisės aktuose.

Alesis Beliackis / AP nuotr.

– Praėjusiais metais rengėte didelį pranešimą apie žmonių persekiojimą Baltarusijoje. Tokie žmonės jau skaičiuojami tūkstančiai, vien tik oficialių politinių kalinių – apie 1500. Kokius skaičius galėtumėte pateikti šiandien?

– Vienas iš pagrindinių rodiklių, pagal kurį matuojame represijų lygį, yra politinių kalinių skaičius. Šiandien apie 1450 žmonių žmogaus teisių aktyvistai yra pripažinę politiniais kaliniais. Ir tikriausiai yra dar keli šimtai žmonių, kurie galėtų būti pripažinti politiniais kaliniais.

Bet mes ne apie visus nuteistuosius ir ne apie visus sulaikytuosius žinome. Vėlgi galima ilgai aiškinti, kodėl. Žmonės yra įbauginti, jie dažnai bijo bendrauti su žmogaus teisių gynėjais.

Be to, norint dar kartą įvertinti šį skaičių – beveik 1500 – reikia turėti omenyje ir tai, kad daugiau nei 600 asmenų yra buvę politiniai kaliniai, dėl vienokių ar kitokių priežasčių paleisti. Vieni atliko bausmę, kitiems po suėmimo buvo pakeista kardomoji priemonė. Tai reiškia, Kad daugiau nei 2000 žmonių yra patyrę tokias ekstremalias represijas – įkalinimą.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Kalbant apie nuteistuosius dėl politinių motyvų, tikslaus jų skaičiaus nežinome. Turime informacijos apie 3000 žmonių. Tačiau greičiausiai jų yra 20–30 proc. daugiau.

Vėlgi, apie tam tikrą dalį nuteistųjų mes nežinome, nes žmonės bijo pranešti šią informaciją. Be to, dešimtys, mažiausiai dešimtys, o greičiausiai šimtai žmonių per mėnesį reguliariai patiria vadinamuosius trumpalaikius sulaikymus – 15-ai, 30-čiai, 45-ioms paroms.

Taip pat reikia pasakyti, kad nuo 2020 metų Baltarusijoje nebuvo surengtas nė vienas taikus susibūrimas. O daugiau nei 1200 visuomeninių organizacijų buvo likviduotos arba yra likviduojamos. Baltarusijoje neliko nė vienos registruotos žmogaus teisių organizacijos. Štai tokia situacija.