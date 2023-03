„Taršos bomba“: Bideno palaimintam milžiniškam naftos ir dujų gavybos projektui Aliaskoje – kritikos lavina

Prezidentas Joe Bidenas patvirtino milžinišką naftos ir dujų gavybos projektą Aliaskoje, kuris leis per 30 metų išgauti daugiau nei pusę milijardo barelių naftos. Prieštaringas sprendimas sulaukė didžiulės kritikos iš aplinkosaugininkų, kurie projektą vadina taršos bomba, griaunančia JAV kovos su klimato kaita įsipareigojimus.

Rumunijai prilygstantis nacionalinis naftos rezervatas Aliaskoje iki šiol buvo didžiausia neliečiama gamtinė teritorija JAV.

Netrukus čia bus pradėtas vystyti vienas didžiausių naftos gamybos projektų šalyje. J. Bideno administracija jam pritarė po penkerius metus trukusių diskusijų. Šį sprendimą labiausiai kritikavo aplinkosaugos aktyvistai.

„Turime skubiai atsisakyti iškastinio kuro ir naftos plėtros projektų regione, kuris labiausiai paveiktas klimato kaitos. Arktis šyla keturis kartus greičiau nei likusi planetos dalis“, – pabrėžia Biologinės įvairovės centro teisininkė Kristen Monsell.

Bendrovė „Conoco Phillips“ Aliaskoje planuoja statyti tris gręžimo aikšteles, kurios per ateinančius tris dešimtmečius leis per dieną pagaminti iki 180 000 barelių naftos. Tai maždaug trečdalis to, ką per dieną perduoda Aliaskos naftos tiekimo sistema.

„Projektas „Willow“ yra reikšmingas pasauliniu mastu. Kalbame apie 600 milijonų barelių naftos. Tai infrastruktūra, kuri naftos gamybai atvers visą Vakarų arktį“, – nurodo NVO „žemės teisingumas“ vadovė Abigail Dillen.

Aliaska / Asociatyvi / AP nuotr.

Į projektą planuojama investuoti aštuonis milijardus dolerių, kurie turėtų sukurti tūkstančius naujų darbo vietų vienoje skurdžiausių valstijų ir taip ją prikelti iš dešimtmečius trunkančio ekonominio sąstingio. Vien iš mokesčių valstija per metus uždirbs nuo 5 iki 9 mlrd. Dolerių. Jam pritaria ir dalis Aliaskos čiabuvių grupių, tačiau aplinkosaugininkai žada bylinėtis.

„Bideno administracija Amerikos žmonėms laužo ne tik pažadus, bet laužo ir įstatymus“, – tvirtina K. Monsell.

Joe Bidenas / AP nuotr.

Prieš rinkimus žadėjęs valstybinėje žemėje neleisti pradėti nė vieno naujo naftos gręžinio, J. Bidenas pasipiktinimą dėl sprendimo bando sumažinti plėsdamas saugomą Arkties vandenyno ir Aliaskos teritoriją. Ji didės pusseptinto milijono hektarų.

„Tai, kad administracija šį sprendimą bando pridengti kitų federalinių žemių išsaugojimu, yra per mažai ir per vėlu“, – teigia NVO „Maisto ir Vandens stebėsenos“ direktorius Jimas Walshas.

Aliaska / Asociatyvi / AP nuotr.

Projektas „Willow“ taip pat mažesnis, nei norėjo „Conoco Phillips“. Vietoj 5 gavybos aikštelių leistos tik 3, tačiau peticija prieš projektą jau surinko 3 milijonus parašų. Į Baltuosius rūmus išsiųsta per milijoną protestų laiškų.

„Daugybė klimato aktyvistų prarado pasitikėjimą Bidenu. Socialiniuose tinkluose, ypač „Tiktok“ kilo didžiulis visuomenės pasipiktinimas, ypač tarp jaunų žmonių“, – sako K. Monsell.

Piktinasi ir dalis J. Bideno demokratų partijos narių. Dvi dešimtys jų įspėja apie smūgį šalies prestižui dėl pažadų lyderiaujant kovoje su klimato kaita.

Per 30 metų projektas „Willow“ į atmosferą paleis 278 milijonus tonų anglies dvideginio. Tai prilygsta 70 anglis deginančių šiluminių jėgainių arba taršai, kurią per metus šalies keliuose išskiria 2 milijonai automobilių.