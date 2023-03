Lenkijoje nusižudė politikės sūnus – pedofilija atskleista norint pakenkti opozicijai?

Lenkijoje kilo gedulo banga ir pasipiktinimas, nes nusižudė opozicijos parlamentarės Magdalenos Filiks 15-metis sūnus, kai kelios radijo stotys padėjo viešai atskleisti, jog šis vaikas yra seksualinio išnaudojimo auka.

Nepriklausomas Lenkijos žiniasklaidos portalas „OKO.press“ inicijavo protesto notą, joje žurnalistai ir visuomenės veikėjai yra kviečiami nedalyvauti su valdančiaisiais susijusioje žiniasklaidoje – televizijose TVP, „TVP Info“ ir radijo stotyje „Radio Szczecin“ (Šcecino radijas).

Piotras Pacewiczius, „OKO.press“ vyriausiasis redaktorius ir protesto iniciatorius, teigia, kad skandalas yra gera pamoka valdantiesiems, tačiau vargu ar iš jos bus pasimokyta.

– Apie parlamentarės M. Filiks sūnaus savižudybę pradedama kalbėti ir užsienyje. Ar galite žingsnis po žingsnio papasakoti, kaip įvyko tragedija?

– Pagrindinės Lenkijos opozicinės partijos „Pilietinė platforma“ (PO) parlamentarė Ščecine M. Filiks susilaukė trijų vaikų. 2020 metais berniukas tapo seksualinės prievartos auka. Prievartautojas – politikas, dirbęs Vakarų Pomeranijos vaivadijos maršalkos biure Ščecine. Apie įvykį paauglys pranešė policijai. Tai svarbu, nes smurto aukos dažnai neturi drąsos kreiptis į teisėsaugą, bet jis apsisprendė. Tyrimą atliekančios institucijos patikino, kad jo asmens duomenys niekada nebus atskleisti.

Verta paminėti, kad byla buvo baigta išskirtinai greitai. Pakako metų, kad teismas pedofilui skirtų beveik penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Tai gana griežta bausmė. Šiuo metu kaltininkas yra kalėjime. Be to, atliekant tyrimą jis buvo apkaltintas tokiais nusikaltimais kaip narkotikų tiekimas nepilnamečiams ir didelio narkotikų kiekio laikymas.

Viešojoje erdvėje informacija apie bylą buvo pateikta gana sausai. Tačiau praėjusių metų gruodžio 29 dieną visuomeninė žiniasklaida – Ščecino radijas ir „TVP Info“ – priminė atvejį, paskelbę apie jį, tarsi tai būtų paskutinės minutės naujiena. Jie taip pat pranešė, kad priekabiavimo auka tapo žinomos parlamentarės sūnus. To pakako, kad internete, ypač tarp dešiniųjų pažiūrų naudotojų, pasklistų informacija, atskleidžianti aukos ir politikės tapatybę.

Reikia pabrėžti, kad M. Filiks valdžiai visada buvo nepatogi. Viena garsiausių jos surengtų akcijų buvo protestas, per kurį šalies paminklai buvo aprengti marškinėliais su užrašu „Konstitucija“. Taip ji norėjo atkreipti dėmesį, kad „Teisės ir teisingumo“ valdžia pažeidžia šio dokumento principus.

Po 2022 m. gruodžio 28 d. kilo neapykantos banga prieš M. Filiks. Ji buvo apkaltinta savo vaiko nepriežiūra. Dešinioji žiniasklaida teigė, kad politikė pati perdavė vaiką pedofilui. Be to, buvo ir persekiojimo atvejų, įskaitant mokyklos, kurioje mokėsi paauglys, teritoriją. Tai lėmė dramatišką berniuko sprendimą atimti sau gyvybę vasario 17 d.

Verta pridurti, kad šią neapykantos kampaniją buvo bandoma sustabdyti, taip pat tą bandyta daryti ir TVP televizijos programų taryboje, tačiau jos nariams tai nepavyko. Provyriausybinė Nacionalinė transliuotojų taryba, prižiūrinti visuomeninę žiniasklaidą, paskelbė griežtą papeikimą. Tarybos pirmininkas paskelbė, kad žiniasklaidos veiksmai kelia grėsmę pedofilijos aukų saugumui, todėl buvo pradėtas tyrimas, iškilo baudžiamosios atsakomybės klausimas.

– Kaip manote, ar žiniasklaida iš to pasimokys? Dabar susiduriame su naratyvu, kad dėl visko kalta pati PO partija.

– Skandalas patvirtina, kad valdančiųjų žiniasklaida elgiasi neatsakingai, kurdama sensacijas tik dėl politinių priežasčių. Taip norima parodyti tariamą PO demoralizaciją.

Žiniasklaida iš to tikrai nepadarys išvadų, bent jau tokių, kurias privalo, nors Nacionalinės transliuotojų tarybos sprendimas yra labai reikšmingas. Aišku, kad net ir šioje jėgų stovykloje vyksta susiskaldymas. Pasigirdus protesto balsams, medijos akimirkai sustingo. Dabar dešinieji pradėjo kontrataką, jie priminė vieną PO atstovo P. Boryso pareiškimą, kad nusikaltimo auka buvo „mūsų parlamentarės sūnus“. Tačiau jis tą paskelbė kaip tik tada, kai visas internetas jau ūžė. Taigi, Borysas nieko neatskleidė, be to, į jo pareiškimą tuomet niekas nekreipė dėmesio. Šiandien jis pateikiamas kaip įrodymas, kad būtent jis atskleidė, kas buvo auka, todėl yra kaltas dėl berniuko mirties.

Manipuliavimas vyriausybine žiniasklaida yra visiškas reikšmių apvertimas. Politinę atmosferą Lenkijoje lemia artėjančių rinkimų karštinė. Bet kokios nesąmonės kartojasi ir yra perdedamos tol, kol gali pakenkti opozicijai. Už to slypi tikėjimas, kad tokiu būdu galima jai įkąsti, balinant save.

Protestas Lenkijoje prieš TVP / AP nuotr.

Propagandos kūrimas ir su ja susijęs žiaurumas ir toliau viešpataus. Pateiksiu pavyzdį su naratyvu, kad jei PO ateis į valdžią ir laimės rinkimus, uždraus lenkams valgyti mėsą ir lieps valgyti kirminus. Atrodo, kai kas išprotėjo, bet žinutė yra būtent tokia. Tai susiję su naujais ES reglamentais, leidžiančiais tam tikromis dozėmis į maisto produktus dėti dirvinių vabalų. Šiandien Lenkijoje vis girdime du dalykus: P. Borysas atsakingas už nekalto vaiko mirtį, o jei rinkimus laimės opozicija, vietoj mėsos valgysime kirminus. Tai propagandos kalbos patologija.

– „OKO.press“ redakcija inicijavo protesto akciją. Papasakokite daugiau apie tai.

– Žurnalistų bendruomenė nori pasisakyti šiuo klausimu. Žmonės, kurie daro tokius etikos nusižengimus, prisistato kaip žurnalistai. Mūsų nuomone, tai nėra geras terminas. Jie ne žurnalistai, o politinius užsakymus vykdantys žmonės.

Jau du kartus organizavome panašias protesto akcijas. Rinkome parašus gindami nepriklausomą televiziją TVN, kurią valdžia norėjo likviduoti. Surinkome per 1200 žurnalistų parašų. Tai didelis skaičius. Taip pat protestavome dėl žiniasklaidos prieigos prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos apribojimo, kur vykdoma migrantų atstūmimo politika.

Vakar paskelbėme apie šią iniciatyvą, o jau turime apie 300 parašų. Šis skaičius vis auga. Reikalaujame nubausti kaltuosius. Tiesa, abejoju, ar tai įmanoma dabartinėmis politinėmis sąlygomis. Norime, kad žurnalistai nepriimtų kvietimų dalyvauti „TVP Info“ televizijoje ir Ščecino radijuje. Tai švelni boikoto forma, ne per daug kategoriška. Juk mes neprašome to daryti politikų. Visų pirma – tai ne žurnalistų reikalas. Kitas dalykas – sunku bent nepabandyti taisyti situacijos.