Baltarusijos opozicijos atstovas apie Rusijos lėktuvo susprogdinimą: tai ne paskutinė operacija, dar daug jų yra ruošiama

Pirmadienį paskelbta, kad netoli Minsko esančiame aerodrome buvo sunaikintas Rusijos žvalgybinis lėktuvas A-50U. Kaip vyko operacija, kas už jos slypi ir kokią žinią tokie incidentai siunčia Aleksandro Lukašenkos režimui? Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ diskutavo baltarusių opozicijos politikas Franakas Večiorka ir apžvalgininkas Vytis Jurkonis.

– Pone Večiorka, jūs buvote vienas pirmųjų viešai paskelbusių, kad netoli Minsko dronais atakuotas ir sunaikintas Rusijos žvalgybinis lėktuvas A-50U. Ir tai, pasak jūsų, padarė Baltarusijos partizanai. Kaip įvyko visa operacija?

F. Večiorka: Tai buvo organizuota Baltarusijos partizanų. Kiek žinome, tam buvo rengiamasi 3–4 mėnesius ir tie žmonės jau paliko šalį, dabar jie yra saugiame prieglobstyje. KGB šiuo metu, žinoma, ieško tų žmonių ir, atrodo, kad panašių operacijų bus dar daugiau suorganizuota, kadangi tie partizanai jau prieš maždaug metus buvo atlikę ne vieną išpuolį, gadino geležinkelio bėgius.

– Ar operacija įvykdyta bendraujant su ukrainiečiais, ar savarankiškai Baltarusijos opozicijos atstovų?

F. Večiorka: Nepriklausomai, gana nepriklausomai. Kiek mes žinome, Lukašenkos specialiosios tarnybos pirmiausia susisiekė su diversantais Ukrainoje, iš karto po to jie sustiprino pasienio priežiūrą. Nebuvo žinoma, ar tai buvo Baltarusijos, ar Ukrainos diversantai, ir buvo imtasi tikrinti visą teritoriją aplink tą aerodromą.

Baltarusijos diversantai yra visiškai kitokie žmonės, jie yra išsilavinę. Po 2022 metų, kai prasidėjo karas, jie nusprendė priešintis ir parodyti, kad baltarusiai nepasiduoda ir aktyviai remia Ukrainą ir jos kovą.

Rusijos karinis lėktuvas A-50 / AP nuotr.

– Pone Jurkoni, sunaikinto lėktuvo vertė – daugiau nei 300 milijonų eurų. Jeigu palygintume, tarkim, su naikintuvais F-16, tai F-16 kainuoja 10 kartų mažiau negu šitas lėktuvas. Operacija jau dabar atrodo kaip viena didžiausių diversijų šiame kare. Kaip jūs ją matote?

V. Jurkonis: Na, ji labai ryški, bet, kaip ir minėjo ponas Franakas Večiorka, būta tų sabotažo veiksmų ir geležinkelių partizanų, mes žinome, kad ir kiberpartizanai dirbo virtualioje erdvėje, „nulaužinėdami“ serverius, gaudami ir teikdami duomenis Ukrainos kolegoms. Lygiai taip pat mes žinome, kad yra kovojančių baltarusių Ukrainoje. Man atrodo, šis įvykis yra simbolinis, nes susijęs su metinėmis. Be to, turbūt tai svarbu pasakyti, nes yra labai daug tokių, kurie kaip ir inkščia, kad neva Baltarusijoje viskas baigėsi, jokių protestų nėra.

Reikia suprasti, kad tie protestai ir akcijos turi milžinišką kainą ir riziką, bet jie niekur nedingo. Baltarusijos žmonės priešinasi ir Kremliaus vykdomai agresijai prieš Ukrainą, ir lygiai taip pat Baltarusijos režimo represijomis, kurios tęsiasi. Reikėtų pasakyti, kad, deja, mes dažniausiai atkreipiame dėmesį į tokius įvykius, bet mažiau dėmesio skiriame tam, kas vyksta po to. O po to yra bangos represijų. Žmonės, tie patys geležinkelio partizanai, buvo suimti, vienam buvo peršauta koja. Tos represijos nusipelno tarptautinio dėmesio, deja, jo sulaukia gerokai mažiau negu tokio pobūdžio įvykiai.

Baltarusiai (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

– Režimo reakcija kol kas nėra labai išsami, jeigu ją vertintumėme. Sušauktas Saugumo tarybos posėdis ir apie kažkokius suėmimus bent jau dabar nėra skelbiama. Kaip jūs vertinate režimo reakciją?

V. Jurkonis: Aš manau, kad akivaizdu, jie negali pripažinti to viešai. Vienaip ar kitaip bus bandoma kažkaip užvelti, kad čia galbūt įvyko kažkoks incidentas. Bet represijų banga iš karto, kaip minėjo ponas F. Večiorka, prasideda, suiminėja žmones. Ir netgi tų žmonių, kurie vykdė operaciją, jeigu jie ir yra išvykę iš Baltarusijos teritorijos, bus ieškoma, nes Baltarusijos režimui būtina įsiteikti Kremliui, parodyti, kad jie veikia ir kad jie neva kontroliuoja savo teritoriją. Baltarusijos režimas turės parodyti, kad jie tebėra saugi platforma Kremliaus kariams.

Rusijos kariai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Pone Večiorka, nėra aišku, kiek Rusija turi tokių lėktuvų, kalbama, kad galbūt 9, gal iki 15 – nėra aiškių skaičių, tik vienas jų buvo Baltarusijoje. Jeigu Baltarusijos kovotojai gali sėkmingai įvykdyti tokio lygio operaciją ir sėkmingai atsitraukti, tai ką dar gali padaryti Baltarusijos kovotojai?

F. Večiorka: Neįsivaizduojame, ką apskritai gali padaryti baltarusiai. Žinoma, represijos riboja galimybes įvykdyti pasipriešinimą. Po sėkmingos operacijos su geležinkelio bėgiais, buvo sustiprinta geležinkelių apsauga, buvo stabdomas eismas tuose miestuose, kur buvo tikėtini išpuoliai ir, žinoma, buvo prevenciškai areštuojami įvairių pasipriešinimo grupių asmenys.

Tai tikrai ne paskutinė operacija, neabejoju, kad po mėnesio ar dviejų mes matysime daugiau panašių operacijų. Dar daug jų yra ruošiama ir pogrindyje veikiantys partizanai tikrai dar vykdys išpuolius ir prieš Lukašenkos infrastruktūrą.

Žinoma, jiems reikia paramos, jiems reikia išteklių energijos ir kibernetiniams partizanams kartais reikia tiesiog lėšų, kad galėtų sėkmingai įvykdyti internetines operacijas, paralyžiuoti tam tikrų svarbių institucijų veiklą.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Logiška manyti, kad tokios operacijos neįvykdysi be pačios Baltarusijos ar Rusijos pareigūnų, karinių pareigūnų pagalbos. Jūsų manymu, ar kariuomenėje yra daug Lukašenkos režimo priešininkų?

F. Večiorka: Sunku pasakyti. Žinome, kad Lukašenkos režimas karo pradžioje bandė paskaičiuoti, kiek jų maždaug yra. Ir išsiaiškino, kad iš tiesų parama Ukrainai didžiulė, bet parama karui – visiškai menka. Būtent dėl to Lukašenka neskatino prisijungti Baltarusijos armijos prie karo, nes jis suvokia, kad daug kas nepalaiko to karo ir armija gali atsisukti prieš patį Lukašenką. Jis tą puikiai supranta. Taip pat jis supranta, koks yra nepasitenkinimo lygis jo paties rate.

Mes žinome, kiek žmonių dalijasi su mumis informacija apie rusų karių judėjimą mūsų šalyje, Baltarusijoje, kiek dalijasi informacija apie Sviatlanos Cichanouskajos aplinką. Net ir tokiais laikais žmonės vis tiek nori padėti demokratiniams pokyčiams.

Protestai Baltarusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

– Pone Jurkoni, jūsų vertinimu, kiek gali būti Lukašenkos priešininkų pačioje kariuomenėje?

V. Jurkonis: Na, sunku kalbėti apie skaičius, bet mes akivaizdžiai žinome, kad tokių yra. Pirma, ką parodė ir 2020 metai, buvo viešai pasirinkusių žmonių pusę, tautos pusę, pasisakančių prieš represijas. Prasidėjus karui, duomenys apie Kremliaus karių buvimą Baltarusijos teritorijoje yra nutekinami, yra tiesiog vidaus šaltiniai, vadinasi, kad žmonių, kurie dar būdami režimo gretose priešinasi, yra, mes tik nežinome, ar jų yra labai daug.

Dar reikia pasakyti, kad jie teikia duomenis tokioms pilietinėms iniciatyvoms kaip „Belaruski Hajun“, t. y. „Baltarusiškas Hajunas“, kuris iš principo atlieka tokią, jeigu galima pasakyti, pilietinės žvalgybos funkciją, atskleisdami dislokuojamus rusų karius Baltarusijos teritorijoje ir padėdami tiek Ukrainai, tiek Baltijos šalių ir kitoms euroatlantinės bendruomenės žinyboms.

Vytis Jurkonis / Fot. J. Stacevičius/LRT

– Ne kartą kalbėta, kad Lukašenkos režimas žlugs tik tada, kai taip nuspręs šalies jėgos struktūros. Ar tai realiai dar gali atsitikti, turint galvoje ir daugiatūkstantines Rusijos pajėgas šalyje? Ar dar toks planas yra realus, pone Večiorka?

F. Večiorka: Žinoma, Rusijos karių egzistavimas Baltarusijoje atitolina pokyčius Baltarusijoje, nes žmonės iš tiesų bijo priešintis, kai yra Rusijos kariai. Tačiau Lukašenkos režimas šiuo metu tikrai netinkamai veikia ir jo galimybės užtikrinti režimo veiklą yra ribotos.

Be politinės paramos, be finansų, be vizitų pas Putiną, kur jis keliauja kas 2–3 savaites, jis iš tiesų nieko daug padaryti negali ir niekas jo nepripažįsta prezidentu. Jis mato, kad sankcijos silpnina ekonomiką ir nėra laisvų finansų, ir tai priverčia jį susimąstyti, kurią pusę palaikyti. Jis mato, kad žmonės palaiko Cichanouskają, ir bando numatyti, ko galima tikėtis ateityje. Jis suvokia, kad ateitis bus kitokia, greičiausiai ne su Lukašenka. Mes manome, kad demokratiniai pokyčiai netoli.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Kalbant apie Lukašenkos susitikimus – rytoj yra numatytas susitikimas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir šią popietę pasirodė informacija, kad Baltarusija pradės serijinę karinių dronų gamybą. Žvalgyba jau anksčiau pranešė, kad Kinija svarsto aprūpinti Rusiją koviniais dronais. Ar tai gali būti daroma per Baltarusiją, jūsų manymu?

F. Večiorka: Tai gali būti daroma per Baltarusiją. Ir atrodo, kad Kinija siekia padėti Rusijai išvengti sankcijų. (...) Kadangi visas tranzitas per Europos Sąjungą, Lietuvą yra uždarytas, bando padėti išvengti sankcijų, Rusijai netiesiogiai padeda. Bet mes ir Vakarų pasaulis turime pasiųsti aiškų signalą Kinijai, kad tai nėra priimtina. Ir nerimą kelia, kad kinai pradeda bendrauti su Lukašenka. Tai tam tikra prasme yra jo pripažinimas.

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas / AP nuotr.

– Pone Jurkoni, jūsų manymu, ar gali Kinija per Baltarusiją imtis aprūpinti Rusiją kariniais dronais?

V. Jurkonis: Mes žinome, kaip veikia Pekinas. Pekinas veikia, stengiasi veikti dažniausiai netiesiogiai. Buvo kalbama apie sankcijas, bet tokio pobūdžio veiksmai perduodant tam tikras technologijas arba galbūt ir dronus yra įmanomi todėl, kad Baltarusijos režimas iš principo, jau galima sakyti, yra Kremliaus ginklanešys, milžiniškas Kremliaus angaras, puolant Ukrainos teritoriją. Suprasdamas, kad karas Ukrainoje yra labai jautri tema, Pekinas galbūt pasirinks veikti netiesiogiai ne per Rusiją, bet per Baltarusiją. Mes matėme, kad Baltarusijos režimas prieš dešimtmetį ne kartą atliko tokį vaidmenį, atlieka ir dabar.