Viduržemio jūra – didžiausias kapinynas po atviru dangumi

Kokios asociacijos toptelėja galvon išgirdus „Viduržemio jūra“? Neaprėpiama žydrynė? Krištolinės įlankos? Saulės glamonėjamos pakrantės? O lavonais nusėtas dugnas netoptelėja?

Pietų Europą nuo Afrikos ir Azijos skiriantis vandens telkinys yra vienas gražiausių, nuo sodrios mėlynos iki krištolinės smaragdo spalvų palete akį maloninantis. Ilgais smėlio paplūdimiais, tarp uolų įsispraudusiomis romantiškomis įlankėlėmis, ant šlaitų pūpsančiais spalvingais miesteliais, pusiasaliais ir salomis lepinantis. Kelių šimtų rūšių žuvų, moliuskų, koralų povandeniniu pasauliu viliojantis. Skiriantis nuo karo, bado, smurto bėgančius, geresnio gyvenimo vilties uosto ieškančius.

Italijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, vien 2022 m. į Italiją atplaukė 104 tūkst. migrantų, daugiausia iš Afrikos šalių, Afganistano, Irano, Pakistano. Apie trys tūkstančiai Italijos krantų nepasiekė – nuskendo Viduržemio jūroje. Ir tai tik oficialūs vienerių metų skaičiai.

Migrantai Kalabrijoje / AP nuotr.

Didžiausia tragedija, vadinama migracijos dramos simboliu, registruojama 2013 m. spalį, kai prie Lampedūzos salos nuskendo 368 žmonės. Tragedijos sukrėsta Italija žuvusiems, daugiausia iš Eritrėjos, neturintiems nei vardo, nei istorijos, tik už kelis tūkstančius eurų žmonių kontrabandininkams sumokėtą vilties bilietą, surengė valstybines laidotuves. Visos svarbiausios šalies galvos tuomet priešais karstais nuklotą vaizdą prisiekė, kad tokios tragedijos daugiau niekada pasikartoti neturi. Net popiežius Pranciškus nuvyko į Lampedūzos salą, meldėsi už skenduolius, paleido jūros paviršiumi gėlių vainiką.

Nuo to laiko per dešimt metų Viduržemio jūroje nuskendo dar beveik 26 tūkstančiai migrantų. Vidutiniškai dešimt žmonių kasdien. Ir tai – tik oficiali statistika. Kiek laivų, gabenančių žmogiškos vilties krovinį, nuskęsta nesugebėję pasiųsti pagalbos šauksmo, nežino niekas.

Nei skambios kalbos, nei Italijos pradėta misija „Mare Nostrum“, nei Europos Sąjungos „Frontex Plus“ nesustabdė medinėmis valtimis geresnės ateities ieškančiųjų tragiškų odisėjų. Nepadėjo Viduržemio jūrai netapti didžiausiu kapinynu po atviru dangumi. Vyrų, moterų, vaikų. Be vardo, be veido, be ateities.

Migrantai Kalabrijoje / AP nuotr.

Prie jų dabar jau galima priskaičiuoti sekmadienį į Krotonės pakrantę pietiniame Kalabrijos Redžo regione išmestus ir gelbėtojų ištrauktus 59 lavonus, 14 jų – vaikų: devynių berniukų, penkių mergaičių, vienas naujagimio. Iš Turkijos Italijos link mediniu 20-ies metrų laivu išplaukę afganistaniečiai, iraniečiai, pakistaniečiai jūroje praleido keturias dienas. Perpildytas, apie 200 žmonių plukdęs laivas neatlaikė audros ir vos šimtas metrų nuo kranto tėškėsi į uolas.

„Vaizdas tiesiog drasko širdį: bangos į pakrantę išmeta kūnus – daugiausia moterų, vaikų, – laivo šipulius, gelbėtojai tarp bangų iš paskutiniųjų stengiasi išgelbėti žmones. Kur politika? Kur Europa?“ – tiesioginiame „Sky tg 24“ eteryje kalbėjo Kutro miestelio, prie kurio krantų sudužo laivas, meras Antonio Ceraso. Buvęs miesto ugniagesių vadas, 72 metų vyras, net tiesioginiame eteryje sunkiai tramdė ašaras.

Visos Italijos valstybės galvos: nuo prezidento Sergio Mattarellos, premjerės Giorgios Meloni iki ministrų bei visų partijų vadovų vėl vienu balsu kartojo – privalome kovoti su nelegalia migracija, kad išvengtumėte tokių tragedijų. Prie sukrėstų ir „niekada daugiau“ choro prisijungė ir Europos institucijų vadovai.

„Politikai nepadarė nieko. Migrantai toliau skęsta Viduržemio jūroje“, – nukirto kone kasdien sukežusiais laiveliais ar jūroje ištrauktus migrantus priimančios Lampedūzos buvęs meras Totò Martello.