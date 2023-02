Madagaskare ciklonas „Freddy“ pareikalavo 4 gyvybių

Per Madagaskarą trečiadienį slinko galingas ciklonas, kuris, judėdamas link Mozambiko, pražudė keturis žmones, pranešė nelaimių valdymo agentūra.

27 metų vyras, pučiant vėjui, kurio greitis siekė 130 km per val., nuskendo pakilusiame jūros vandenyje prieš pat ciklonui „Freddy“ antradienio vakarą pasiekiant Indijos vandenyne esančią salą.

Pareigūnai trečiadienio rytą pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki keturių.

Nacionalinė nelaimių valdymo agentūra BNGRC nurodė, kad nukentėjo apie 16 600 žmonių ir apgadinta daugiau kaip 6 750 namų.

Prancūzijos meteorologijos tarnyba „Meteo-France“ pranešė, kad ciklonas „Freddy“ susilpnėjo, kai pradėjo slinkti per salą, ir dabar jo vidutinis vėjo greitis siekia 55 km per val., o gūsiai – 75 km per valandą.

Nacionalinės nelaimių valdymo agentūros atstovas Faly Aritiana Fabienas (Falis Aritiana Fabjanas) pavadino „Freddy“ „vienu stipriausių ciklonų“, pastaruoju metu nuniokojusių salą, kuri per kasmetinį audrų sezoną, trunkantį nuo lapkričio iki balandžio, paprastai būna nusiaubiama kelis kartus.

Audra atnešė mažiau lietaus, nei baimintasi, bet vis tiek nuplėšė pastatų stogus, sulygino su žeme ryžių laukus ir išvartė vaismedžius.

Ciklonas sausumą pasiekė į šiaurę nuo Manandzario, 25 000 gyventojų turinčio pakrantės miestelio, kuris tebėra nuniokotas praėjusių metų ciklono „Batsirai“. Per jį Madagaskare žuvo daugiau kaip 130 žmonių.

„Tai sausas ciklonas, palyginti su „Batsirai“, todėl jis atnešė mažiau liūčių, bet vėjai buvo stipresni, todėl smarkiai nukentėjo infrastruktūra“, – AFP sakė F. A. Fabienas.

„Užfiksuota žala beveik vien tik dėl vėjo“, – pridūrė jis.

Ciklono padariniai Madagaskare / AP nuotr.

Pasieks Mozambiką

Kai „Freddy“ priartėjo prie Mauricijaus ir Prancūzijai priklausančios La Reunjono salos šiaurėje ir nepadarė didelės žalos, pareigūnai ėmėsi įvairių priemonių.

Keliuose regionuose antradienį likusiai savaitei buvo sustabdytos pamokos mokyklose, o Manandzaryje atsargumo sumetimais evakuota mažiausiai 8 000 žmonių.

Auštant gyventojai išėjo į gatves, kad įvertintų padarytą žalą.

Nepaisant tūkstančių smėlio maišų, panaudotų stogams sutvirtinti, metalo lakštai ir elektros kabeliai nuo vėjo jėgos buvo išmėtyti ant žemės.

Pascalis Salle`is vertindamas žalą, kurią patyrė vos atsigavęs po praėjusių metų ciklono „Batsirai“, susigraudino.

„Nemaniau, kad tai buvo galingesnis ciklonas nei „Batsirai“, – sakė jis. – Mano tvora nugriauta, 1 000 litrų plastikinė vandens talpykla atsitrenkė į kaimyno sieną.“

Jis pasakojo, kad jo namo langas buvo išdaužtas, o sodas užverstas smėliu.

„Negaliu to pakelti kasmet, tai neįmanoma“, – sakė jis.

Ciklono padariniai Madagaskare / AP nuotr.

„Freddy“ yra pirmasis ciklonas ir antroji atogrąžų orų sistema, užklupusi Madagaskarą šį sezoną, pranešė Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA).

Audra prasidėjo pirmąją vasario savaitę prie Australijos šiaurės vakarų ir Indonezijos pietų, o dabar jau trečią savaitę keliauja per Indijos vandenyną.

Jungtinių Tautų Pasaulinė maisto programa (WFP) apskaičiavo, kad Madagaskare gali nukentėti daugiau kaip 2,3 mln. žmonių.

Ciklonas prasidėjo tuo pat metu, kai pietinėje salos dalyje jau kelis mėnesius tęsiasi sausra, sukėlusi visuotinį badą.

Prognozuojama, kad ciklonas „Freddy“ penktadienį pasieks sausumą Mozambike kaip tikėtina atogrąžų audra ir galbūt atneš liūčių.