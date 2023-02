Pavilionis apie Bideno kalbą Varšuvoje: lyginant su lavoninės kalba, kurią pasakė Putinas, pasidaro aišku, kas yra laimėtojas

Minint Rusijos invazijos Ukrainoje metines, antradienį Lenkijoje viešintis JAV prezidentas Joe Bidenas sakė kalbą. Jis akcentavo, kad prieš metus visi bijojo, jog Kyjivas kris po rusų kojomis, tačiau pirmadienį pats J. Bidenas apsilankė Ukrainos sostinėje.

Apie tai „Dienos temoje“ – Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis ir Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala.

– Pone Pavilioni, ką išgirdote prezidento kalboje Varšuvoje?

Ž. Pavilionis: Tokia, sakyčiau, pergalės kalba, būsimos pergalės. Yra aiškus signalas Rusijai, kad „tu pralaimėsi, ypač tą galbūt paskutinę savo ataką“. Taip pat labai gera netiesioginė kalba sutelkti visas pasaulio demokratijas, tiesioginė žinia ir Kinijai, kad „pamąstyk, ką darai“. Na, ir aišku, žinia pačios Amerikos auditorijai – „tai yra Amerika, mes kovojame už savo vertybes“.

Joe Bidenas Varšuvoje / AP nuotr.

– Ir Amerikoje kuo toliau, tuo labiau reikia įrodinėti, kad parama Ukrainai reikalinga. Matom, kas vyksta valdžios sluoksniuose.

Ž. Pavilionis: Taip. Įdomus Moldovos ir ES narystės paminėjimas. Aš manau, tai taikoma ir Ukrainai. Galima sakyti, – netiesioginis raginimas pradėti derybas. Baltarusija paminėta kaip dalis paketo, nepaminėtas Sakartvelas. Bet bet kokiu atveju tai yra labai gera žinia mums. Mes turime galingiausią pasaulio karinės ir ekonomikos atstovą, kuris aiškiai pasakė, kad „aš jus ginsiu, aš su jumis“. Lyginant su lavoninės kalba, kurią Putinas šiandien pasakė, pasidaro aišku, kas čia yra laimėtojas. Tai yra tik laiko klausimas.

Žygimantas Povilionis / E. Genio/LRT nuotr.

– Pone Kojala, kokie akcentai jums labiausiai įstrigo?

L. Kojala: Iš tikrųjų pats faktas, kad prezidentas iš Kyjivo atvyksta į Varšuvą, randa laiko antrą kartą per metus apsilankyti Lenkijoje, siunčia signalą visam mūsų regionui. Be abejo, tai yra didelė pagarba Lenkijai dėl jos reikšmingo vaidmens stiprinant Ukrainos gynybinius pajėgumus, bet tai kartu ir žinia mums visiems. Mes tai turėtume traktuoti kaip žinią ne vien Lenkijos žmonėms, bet ir visam regionui ir, be abejo, visam pasauliui, nes Jungtinių Valstijų prezidento vizitas siunčia signalą tarptautiniu mastu.

Tai parodo, kad Ukrainos klausimas tikrai nėra dingęs iš akiračio, nėra nuovargio, apie kurį mes kalbame kone nuo pirmos karo dienos, kad jis tuoj Vakarų šalių sostinėse ims vyrauti. Kol kas taip nėra ir tai tikrai didelis kontrastas su ta Putino kalba akmeniniais veidais. Turbūt net ir toje kalboje galėjome išskaityti, kad Putinui nėra ką pasakyti pergalingo. Tai, aišku, labai džiugina.

Linas Kojala / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Gana įdomi retorika: „Putinas suprato kariaujantis su tauta, kuriai vadovauja vyras, kurio drąsą nukalė ugnis ir plienas“ – taip J. Bidenas apibūdino prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

L. Kojala: Bet tai turbūt nėra perdėjimas. Mes matome, kad prezidentas Zelenskis iš tikrųjų yra kariaujančios valstybės vadovas, jis ir toliau gina savo šalį. Ir, be abejo, Jungtinių Valstijų vaidmuo čia yra kertinis, nes suprantame, kad tai yra didžiausias Ukrainos rėmėjas, kalbant apie ginkluotės sistemų perdavimą, apie amuniciją. Tai yra labai svarbu ir ateičiai, nes tas įsipareigojimas negali dingti. Nepakaks to, kas buvo nuveikta per metus, kad Ukraina laimėtų. To reikės dar ne vienerius metus bet kuriuo atveju, net ir pasiekus pergalę, nes akivaizdu, kad grėsmė – ilgalaikė.

– Pone Pavilioni, ar nepritrūko kokių nors svaresnių pažadų, žinios dėl proveržio kare?

Ž. Pavilionis: Man įdomiausia vieta, kurią jis pakartojo porą kartų, kad Rusija siekė NATO „finliandizacijos“, o gavo Suomijos ir Švedijos įstojimą į NATO. Tai, kad jis minėjo NATO plėtrą, yra gerai. Žinoma, man labai pritrūko Ukrainos paminėjimo, tačiau jis mįslingai nuklydo į Vašingtono susitikimą, kuris vyks dar kitąmet, bus galbūt paskutinis jo šitoje kadencijoje. Bet kokiu atveju aš galbūt per daug noriu matyti tai, kas nebuvo iki galo pasakyta, bet manau, kad durys – tarp eilučių tokia Ezopo kalba – yra atviros ir NATO plėtrai. Mums tiesiog dabar reikia labai rimtai dirbti kuriantis koalicijas už NATO plėtrą.

Joe Bidenas ir Andrzejus Duda susitinka Varšuvoje / AP nuotr.

– Pone Kojala, jūs tą Ezopo kalbą, tai, kas liko už paraščių, užčiuopėte?

L. Kojala: Aš gal pirmiausia norėčiau pažymėti tai, kas buvo tiesiogiai paminėta, – bus ginamas kiekvienas NATO centimetras. Mes gal prie šitos frazės jau esame pripratę, bet nepamirškime, kokia yra jos reikšmė. Mes nuolatos turime suvokti, kad NATO aljansas turi būti palaikomas ir dar prieš keletą metų buvo kai kurių Europos šalių vadovų kalbų, kad NATO išgyvena „smegenų mirtį“. Akivaizdu, kad taip nėra ir nereikia Ezopo kalbos, o labai tiesioginių pareiškimų, kad NATO ne tiktai yra gyvas, bet ir auga, ir aišku, kad tas augimas viena ar kita forma turės įtraukti ir Ukrainą. Šiandien turbūt visi sutiktų, kad Ukraina negalės likti Europos žemėlapyje pilkąja zona, o kito atsakymo, kaip NATO, per visą Europos pokario istoriją mes neturime.

– Pone Kojala, svarbus akcentas ir neskelbtas vizitas į Kyjivą. Kaip šiandien paaiškėjo, 10 valandų traukiniu garbaus amžiaus prezidentas keliauja į Kyjivą. Ką tai parodo?

L. Kojala: Tai parodo, kad jis neklausė savo saugumo patarėjų, kurie greičiausiai nerekomendavo jam vykti. Apskritai prezidentai retai vyksta į šalį, kurioje, akivaizdu, nėra nei Jungtinių Valstijų karinių pajėgų, nei galime laikyti ją saugia valstybe todėl, kad prieš ją vykdoma agresija. Tai parodė politinį ryžtą ir tai, jog Ukrainos sėkmė bus tiesiogiai susieta su J. Bideno prezidentavimo palikimu. Kitaip tariant, jo asmeninis politinis palikimas labai priklauso nuo Ukrainos sėkmės ir tai savaime irgi yra labai pozityvu, nes prezidentas bus suinteresuotas visą likusį savo darbą prezidento poste stengtis, kad Ukrainai pasisektų.

Joe Bidenas ir Volodymyras Zelenskis Kyjive / AP nuotr.

– Pone Pavilioni, kiek tai simbolinis vizitas?

Ž. Pavilionis: Aš vis galvoju, kaip dar geriau pavadinti tą kalbą, ir kažkodėl į galvą ateina žodžiai „tai yra Putino pralaimėjimo kalba“. Tai, kad tai padaryta dieną prieš, tai, kad tai padaryta pažeidžiant visas taisykles ir padaryta saulės apšviestame Kyjive, kad kalboje įvardyta visa tai, ko Putinas norėjo: ir parklupdyti, ir Kyjivą paimti energetiškai ir kaip tik nori mus suskaldyti, o mes susivienijome. Iš Putino veido buvo matyti, kad jis žinią priėmė, jis pralaimėjo ir dabar tiktai galbūt mėnesiai beliko, kad mes tai įrodytume visi kartu.

– Abu minite Putiną. Išties įdomus sutapimas, kad šiandien buvo Putino metinis pranešimas. Kaip sakėte, ten labiau „lavoniniai“ veidai vyravo. Išgirdote ką nors naujo, be nuolatinių kaltinimų Vakarams?

L. Kojala: Iš tikrųjų naujų žinių nebuvo – visą tai mes esame girdėję seniau. Akivaizdu, tai yra alternatyvios realybės pasirodymas. Vienintelė galbūt žinia, kuri nuskamba Vakaruose, yra dėl sutarties STARS suspendavimo, branduolinės ginkluotės ribojimo sutarties, bet vėlgi tas suspendavimas, nors teisiškai turbūt sunku įsivaizduoti tokios sutarties suspendavimą, irgi nėra kažkas nauja, nes de facto ta sutartis neveikia, inspekcijos nebuvo vykdomos. Tad net ir šį aspektą turbūt galime laikyti tiktai konstatavimu to, kas vyksta jau seniai, ir jokių naujų žinių mes neišgirdome. O aplinkybė, kad jis beveik nekalbėjo apie tai, kas vyksta Ukrainoje, turbūt įrodo, kad jis nelabai turi ką pasakyti. Akivaizdu, kad kelti tikslai nėra realizuoti.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Galbūt dėl to kalba ir buvo atkelta iš praėjusių metų?

L. Kojala: Galbūt. Matome, kad Putinas jau ne vieną kartą atsisakė kalbėti su žurnalistais savo tradiciniuose formatuose ir pan., nes yra akivaizdu, kokių klausimų kiltų galbūt net ir Kremliaus kontroliuojamai žiniasklaidai, o atsakymų jai neturi.

– Pone Pavilioni, tai kam kalbėti dvi valandas, jeigu neturi nieko naujo pasakyti?

Ž. Pavilionis: Grynai vidaus auditorijai, dar sutelkti šalį paskutiniam smūgiui, kuris, žinome, kuo baigsis. Labai liūdna kalba, nežinau, gal jau paskutinė jo metinė kalba. Labai norėčiau tikėti, kad taip ir bus.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ponas Kojala jau užsiminė apie Lenkijos reikšmę regione. Per ne visus metus – antras Jungtinių Valstijų prezidento vizitas. Kaip jūs tai aiškintumėte?

Ž. Pavilionis: Taip, bet kartu ir ne tik Lenkijos. Aš dar niekada istorijoje, gal tiktai mūsų stojimo į NATO laikais, neprisimenu tokio susivienijusio Aljanso. Tikrai visapusiškai. Mes šiandien esame ir lenkai, ir amerikiečiai, ir ispanai, ir italai, ir britai, ir prancūzai, mes visi esame šiandien ukrainiečiai. Tai yra tiesa, tai jau nebėra tik žodžiai.

– Pone Kojala, ar tikrai visi esame ukrainiečiai, matydami debatus dėl ginklų tiekimo Ukrainai tose pačiose NATO sostinėse?

L. Kojala: Debatai vyksta, bet aš manau, kad yra ir proveržio ženklų. Britų premjeras neseniai Miunchene labai gerai pasakė, kad per artimiausius kelis mėnesius Ukrainą pasieks daugiau ginkluotės negu per pastaruosius metus kartu sudėjus. Tikrai manau, kad Vakarų šalys tikisi proveržio, kurį galėtų padaryti Ukraina, kontratakuodama ir atsiimdama bent dalį šiandien okupuotų teritorijų. Parama galbūt nėra tokia sparti, kaip mes norėtume, procesas yra klampus, tai yra demokratija. Vis tiktai daug raudonų linijų, kurios egzistavo praėjusių metų pavasarį, vasarą, rudenį ar žiemą, manau, jau yra peržengtos.

Gitanas Nausėda. / E. Blaževič/LRT

– Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda drauge su regiono lyderiais susitiks su prezidentu J. Bidenu. Kokios žinios galime sulaukti iš Jungtinių Valstijų?

Ž. Pavilionis: Aš tikiuosi, kad bus paminėtas ir Vilniaus NATO viršūnių susitikimas, ką mes konkrečiai galėtume padaryti. Galbūt bus dar viena žinia būtent tuo klausimu, ko labiausiai trūksta, t. y. Ukrainos narystė NATO. Bet nemanau, kad tai bus pasakyta viešai.

– Pone Kojala, kaip jūs manote, ar Vilnius bus minimas, ar vėlgi, kaip ir šiandien, bus labiau užsiminta apie dar po metų Jungtinėse Valstijose vyksiantį NATO viršūnių susitikimą?

L. Kojala: Aš manau, kad neišvengiamai Vilnius turės skambėti, nes mums aktualu ne tiktai Ukrainos ateitis, artėjant Aljanso link, bet ir NATO rytinio sparno stiprinimas. Nuo Madrido praėjo pusiaukelė, bet akivaizdu, kad tikrai dar yra namų darbų, kuriuos reikėtų padaryti tam, kad jaustumėmės NATO rytiniame sparne saugūs ne tik dėl politinių deklaracijų, bet ir dėl faktinio NATO sąjungininkų buvimo čia didėjimo.

– Pasaulį apskriejo dar viena žinia – Jungtinės Valstijos perspėja dėl galimybės, kad Kinija gali tiekti ginklus Rusijai. Kiek ši tema yra rimta? Kiek tai perspėjimo signalas?

L. Kojala: Tai yra rimtas perspėjimo signalas. Žinome, kad praėjusiais metais Jungtinės Valstijos siuntė aiškų signalą Pekinui, kad jeigu tai nutiks, tuomet Kinija galėtų tikėtis Vakarų sankcijų, kurios Kinijai yra labai reikšmingos, jeigu jos būtų pritaikytos. Žinome, kad svarbiausi Kinijos prekybos partneriai yra Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga. Rusija tame sąraše yra toli, tad akivaizdu, kad tai galėtų būti labai negatyvus reiškinys ir, aišku, dar labiau pablogintų Vakarų ir Kinijos santykius, kurie dėl objektyvių priežasčių blogėja jau kurį laiką.

Kinija / Asociatyvi / AP nuotr.

– Pone Pavilioni?

Ž. Pavilionis: Man dar patiko tas triskart „no“, kuris nėra skirtas tik Rusijai. Autokratijoms triskart „ne“, neleisime atimti laisvės, teritorijų, ateities, bet kartu yra ir „ne“ bendradarbiavimui su autokratiniais režimais. Vakarai dešimtmečius Rusijai ir Kinijai krovė pinigus ir pamatė, kad invazija yra Antrojo pasaulinio karo lygio. Tai, ką ir Linas sako, – Kinija yra daug labiau priklausoma nuo Vakarų nei Rusija. Užtektų tik pradėti įvedinėti sankcijas ir šis milžinas, manau, pasirodytų esantis molinėmis kojomis.

– Bet ar ne per daug optimistinė kalba? Prezidentas Bidenas išgyrė demokratiją, kad tik demokratijos gali išgyventi, tačiau pasaulyje demokratijų mažėja ir jos susiduria su vis daugiau problemų ir iššūkių.

L. Kojala: Taip, tai yra didelė problema. Matyt, kad reikia suprasti, jog Kremliaus žinutė, kad ir kokia neįtikinanti Vakaruose, pasiekia ausis kituose pasaulio regionuose. Be abejo, tai silpnina ir tų pačių sankcijų poveikį, nes yra galimybių tarsi jas bent iš dalies apeiti ir tai sunkina Ukrainos gynybos galimybes, nes net ir ginkluotės galbūt viena ar kita forma, kaip žinome, iš Irano ir kitų šalių Rusija gali gauti. Tad akivaizdu, kad sutelkti likusius pasaulio regionus, kurie nebūtinai yra demokratiški, Vakarams yra viena iš svarbiausių užduočių.