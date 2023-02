Ukrainos žurnalistas: „Wagner“ karių Rusija neskaičiuoja – juos siunčia kaip į skerdyklą

„Wagner“ kovotojų, kurių dauguma kaliniai, Rusija neskaičiuoja, juos siunčia kaip į skerdyklą, kur vienus žuvusiuosius tuoj pakeičia kiti, LRT RADIJUI sako Charkivo mieste gyvenantis ir dirbantis žurnalistas Jurijus Larinas. Anot jo, tokiu būdu Rusija faktiškai „utilizavo didelę dalį savo kriminalinio kontingento“.

– Labai daug įvairios informacijos pasiekia žmones apie karo eigą. Kokia situacija karo lauke pastaruoju laiku? Į ką jums svarbu atkreipti dėmesį artėjant vasario 24-ajai?

– Jei kalbėsime apie Charkivo sritį, tai ženkliai – kelis kartus – padidėjo pasienio gyvenviečių apšaudymas, taip pat ir gyvenviečių, esančių srities rytuose, kurios ribojasi su Luhansko sritimi. Be to, pastarąsias keturias, penkias dienas netgi Generalinis štabas praneša apie nepaliaujamas atakas prie gyvenvietės Dvurečnaja, kur Rusijos kariai šturmuoja nuolat. Kalbant apie visą fronto liniją – dideles pastangas priešas deda kaip ir anksčiau – Bachmuto ir Vuhledaro kryptimis.

– Jūsų žiniomis, iš kur rusai turi tiek karinės jėgos?

– Jei kalbėsime apie Charkivo sritį, tai jie daugiausia apšaudo regiono teritoriją iš Rusijos teritorijos. Tam kažkokių ypatingų jėgų nereikia. Paskutę savaitę jie labai aktyviai pradėjo naudoti aviaciją. Skraido pasieniu sraigtasparniai, lėktuvai, jie apšaudo pasienio gyvenvietes ir nuskrenda.

Rytuose, srities rytuose, gyvenvietėse prie sienos su Luhansko sritimi, jie telkė savo pajėgas nuo praeitų metų rudens, keturis–penkis mėnesius jie telkė jėgas Kremenaja, Svatovo kryptimi, todėl jie turi tam tikrų padalinių, kurie gali atakuoti.

Kalbant apie Bachmuto ir Vuhledaro kryptis, ten iki pastarųjų dienų daugiausia buvo naudojami privačios karinės kompanijos „Wagner“ padaliniai, kuriuos sudaro daugiausia dešimtys tūkstančių kalinių. Su šių žmonių gyvybėmis iš viso niekas nesiskaitė, juos paprasčiausiai siuntė kaip į skerdyklą.

Kaip man pasakojo kariškiai, jų taktika iš esmės tokia: Rusija siunčia grupę taip vadinamų mirtininkų, kurie priartėja, kiek įmanoma arčiau prie mūsų – Ukrainos – pozicijų, ten žūsta palikdami ginklus. Į jų vietą su lengva įranga atbėga kita banga, kuri stengiasi pasistūmėti dar porą metrų, žūsta, po jos eina kita... Tokiu būdu rusai faktiškai, atsiprašau už tokį žodį, utilizavo didelę dalį savo kriminalinio kontingento.

Dabar šie jau baigėsi ir Donbase pradeda naudoti kadrinius Rusijos armijos dalinius, surinktus po mobilizacijos. Priminsiu, mobilizacija Rusijoje vyko nuo rugsėjo pabaigos, o baigėsi kažkur gruodį. Dabar maždaug ir baigėsi šių šimtų tūkstančių mobilizuotų Rusijos karių parengimas. Ir juos metė į mūšį.

– Kaip ukrainiečių pajėgoms sekasi atsilaikyti fronte prieš Vladimiro Putino karius?

– Mes pakankamai ilgai – daugelį mėnesių – stiprinome savo pozicijas: statėme blindažus, statėme gynybą ešelonais, taigi, net praradę tam tikras pozicijas, atsitraukę, mūsų kariškiai patenka į jau įrengtas pozicijas, todėl tai leidžia jiems sulaikyti Rusijos armijos puolimą. Be to, nors mums, kai kartais labai kažko trūksta, padeda atsilaikyti sąjungininkai tiekdami ginklus.

– Ukrainos prezidento biuro patarėjas Mychailo Podoliakas interviu „Associated Press“ sako, kad Rusija tikrai pakeitė taktiką. Kad rusai pradėjo leisti specialius oro balionus ir raketas be sprogstamųjų galvučių, kurios klaidina šalies oro gynybą. Jūsų žiniomis, kuo pavojingi tokie muliažai, ar juos sudėtinga atskirti?

– Tikrai pastarąją savaitę labai dažnai pradėjo rodytis ypač Charkivo, Poltavos sričių teritorijoje, gretimose su Charkivu srityse, srityse, besiribojančiose su Rusija, tokie aerostatai. Kas tai? Tai maždaug 1,5–2 m diametro balionas, prie jo pritvirtinta folija ar kita medžiaga apvyniota konstrukcija, kuri labai gerai atspindi radijo signalus. Visi radiolokatoriai, kuriuos naudoja Ukrainos priešlėktuvinė gynyba, žinoma, reaguoja į tokį aerostatą.

Todėl, pirma, atskleidžia savo pozicijas, nes radiolokatorius įsijungia ir siunčia signalą, o žinome, kad yra Rusijos raketos, skirtos kovai prieš lokatorius. Gali būti, kad Rusija dėl to ir paleidžia šiuos aerostatus, kad surastų Ukrainos priešlėktuvinės gynybos pozicijas. Tai pirma.

Antra, Rusija tokiu būdu nukreipia, išsklaido mūsų priešlėktuvinės gynybos dėmesį, ir sumažina jos efektyvumą. Greičiausiai dėl to jie ir leidžia tuos aerostatus. Paskutinę savaitę jų pasirodė labai daug.

– JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Victoria Nuland sako, kad Ukraina turi teisę atakuoti Rusijos karinius objektus okupuotame Kryme. Diplomatės teigimu, Ukraina nebus saugi, jei Krymas nebus bent jau demilitarizuotas. Kada ukrainiečių pajėgos pradės masinį pusiasalio puolimą?

– Aš norėčiau, kad tai įvyktų kaip galima greičiau. Faktiškai tai gali prasidėti tada, kai mūsų sąjungininkai duos mums ginkluotę, sugebančią šaudyti 120 ir daugiau kilometrų atstumu. Nes pasiekti Krymą, kur sutelkta ženkli Rusijos mobilizuotų karių dalis, kuriuos ir naudoja puolimui pietų kryptimi, taip pat Rusijos lėktuvų, Rusijos technikos ženkli dalis, taip pat ir laivai, kurie leidžia raketas į Ukrainos teritoriją, tam reikia toliašaudės ginkluotės. Kai tik ji atsiras, aš manau, mūsų Generalinis štabas nesėdės sudėjęs rankų ir imsis visų būtinų veiksmų, siekiant išlaisvinti Ukrainos teritoriją.

– Socialiniame tinkle „Twitter“ „Visegrad 24“ skelbia, kad Lenkija suformavusi savo savanorių legioną, kuris pasirengęs kautis už Ukrainą. Pranešime nurodoma, kad jų padalinio misija bus atlikti žvalgybos ir sabotažo užduotis. Legioną sudarys pora dešimčių specialiųjų pajėgų karių. Pone Larinai, nors daug nekalbama apie svetimšalių, kovojančių Ukrainoje, pajėgas. Bet kokia tai jėga, kiek ji svarbi apskritai Ukrainai?

– Tai ką jūs sakote – man naujiena. Nesu girdėjęs apie Lenkijos padalinį. Vargu ar tai bus kadrinės Lenkijos ginkluotosios pajėgos, nes niekas be Ukrainos kare su Rusija nedalyvauja. Dėl užsieniečių savanorių aš noriu pasakyti, kad labai daug užsieniečių padeda fronto linijoje. Tarp jų ir tie, kurie teikia medicininę pagalbą.

Aš asmeniškai pažįstu savanorius ir amerikiečius, ir britus, kurie padeda medicinos klausimais. Be to, jei aš neklystu, pagal Ukrainos įstatymus, Ukrainos ginkluotose pajėgose turi teisę tarnauti kitų valstybių piliečiai po to, kai jie pasirašo atitinkamą kontraktą.

Jei tai tikrai taip – dėl Lenkijos legiono – kaip jūs sakėte, tai bet kokiu atveju bus įforminta, bus pasirašytas kontraktas ir tie žmonės tarnaus Ukrainos ginkluotose pajėgose ar kituose gynybos daliniuose. Ir suprantama, bet kokia pagalba Ukrainai yra labai svarbi. Aš, kaip Ukrainos pilietis, galiu tik sveikinti ir Lenkijos, ir kitų šalių savanorius, kurie nori mums padėti kare su Rusija.

– Aliaksandras Lukašenka sako, kad prie rusų puolimo prisidėtų tada, jeigu būtų užpulta Baltarusija, nors neslepia, kad leidžia naudotis šalies teritorija. Ar tai nėra tiesioginis Baltarusijos įsitraukimas į karą? Koks šios šalies vaidmuo, ar labai Minskas apsunkina situaciją?

– Aš manau, kad Baltarusija tiesiogiai dalyvauja kare prieš Ukrainą Rusijos pusėje nuo pirmųjų įsiveržimo dienų – nuo vasario 24-osios. Aš priminsiu, kad būtent iš Baltarusijos teritorijos link Kyjivo vasarį, kovą veržėsi pačios didžiausios Rusijos karių kolonos.

Be to, pirmosiomis dienomis netoli mano namų Charkive buvo sunaikinta Rusijos „Grad“ sistema, kūnų mūsų vaikinai ten neaptiko, bet Baltarusijos karinę uniformą – rado. Neatmetu galimybės, kad baltarusiai jau tarnauja Rusijos kadrinės armijos daliniuose, todėl esu įsitikinęs, kad Baltarusijai dėl karo Ukrainoje tenka tokia pat atsakomybė kaip ir Rusijai, kaip ir Iranui, kuris tiekia ginklus Rusijai.

– Dešimtasis Europos Sąjungos sankcijų Rusijai paketas apims prekybos apribojimus už 11 mlrd. Pasak „EUobserver“, į šį paketą, be kitų apribojimų, bendrija įtraukia draudimą eksportuoti santechnikos gaminius, tokius kaip klozetai, bidė, vandens nuleidimo mechanizmai. Reaguodamas į tai prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo, kad tegul rusai ima visus klozetus, jų prireiks pakeliui, ir grįžta namo. Pone Larinai, kokių minčių jums sukelia klozetų įtraukimas į sankcijų paketą?

– Tai fantastiškai nuostabu ir juokinga. Neseniai rašiau recenziją apie rusų vadovėlį, kurį rusai įvežė į okupuotą Charkivo sritį – po deokupacijos tie vadovėliai buvo išvežti. Taigi tarp pasiekimų, kurie buvo įtraukti į Rusijos istorijos vadovėlį, galite įsivaizduoti, todėl tai laikoma reikšmingu visai Rusijos visuomenei, o tai buvo 11 klasės vadovėlis, buvo nurodyta, kad dabar rusai turi galimybę naudotis tualetais. Atrodo, kad tai beveik smūgis į skaudžiausią vietą, – jei uždrausite rusams įvežti į Rusiją tualetus. Nemanau, kad jie greičiausiai įvertins bidė, vargu ar visi žino, kas tai yra, bet tualetai – tiesiog į pačią širdį.

Dėl sankcijų apskritai. Akivaizdu, kad bet koks Rusijos ekonomikos silpnėjimas veda prie Rusijos kariuomenės silpnėjimo, bet kokios sankcijos padės Ukrainai kovoti su Rusija. Atvirai kalbant, norėčiau, kad šios sankcijos būtų rimtesnės, nes, kiek žinau, tas pats didžiausias, svarbiausias Rusijai „Gazprombank“ nėra atjungtas nuo „Swift“. Manau, kad tai labai svarbu.

Dėl tualetų, be abejo, tai tiesiog į širdį Rusijos gilumos žmonėms, tačiau „Swift“ „Gazprombankui“ būtų daug didesnis smūgis ekonomikai ir visai Rusijai.

– Kitą savaitę laukiama V. Putino metinio pranešimo. Ar Ukraina turėtų teikti reikšmės tam, ką transliuoja V. Putinas?

– Aš manau, kad mes turime pažinti priešą, bent jau jo viešąją pusę. Žinoma, ji labai skiriasi nuo tikrosios padėties. Bet paklausyti verta. Mano, ir kaip žurnalisto, ir kaip Ukrainos piliečio požiūriu, verta.

Bet faktiškai ukrainiečiai sako „mums reikia savo darbus daryti“. Bet kokiu atveju mums neverta tikėtis kažkokių nuolaidų, kažkokio gailesčio, malonės iš Rusijos pusės, todėl mes ir toliau darysime savo darbą, ir nuo jokių Putino žodžių nepriklauso mūsų užduotis – pasiekti mūsų nepriklausomybės.