Buvęs JK oro pajėgų vadas: klaidingas įsitikinimas, kad orlaivių perdavimu Ukrainai būtų peržengta raudonoji linija

Iš pradžių buvo diskutuojama apie tankų siuntimą į Ukrainą, dabar kalba pakrypo apie lėktuvus. Daugiausia sovietiniais MiG besikliaunanti Ukraina ne kartą prašė Vakarų naikintuvų, kurie padėtų apsiginti nuo Rusijos atakų.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Tačiau iki šiol tiek Jungtinės Valstijos, tiek Jungtinė Karalystė sakė „ne“, neslėpdamos nuogąstavimų dėl galimo karo eskalavimo ir pirmenybę teikdamos karinei paramai kitose srityse. Kiti politikai ir ekspertai teigė, kad perdavus Ukrainai Vakarų gamybos orlaivius, kiltų per daug su apmokymu naudotis ir logistika susijusių iššūkių.

„Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Sakartvelo tarnybos žurnalistai kalbėjosi su buvusiu Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų vadu ir karo pilotu Gregu Bagwellu, šiuo metu vadovaujančiu Oro ir kosmoso energijos asociacijai – Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiai organizacijai, kuri skatina „diskusijas ir debatus apie tai, kokią įtaką oro galia daro šiandieniniam pasauliui“.

Oro pajėgų maršalas G. Bagwellas kalbėjo apie Rusijos oro galios trūkumus, priežastis, kodėl Vakarai taip bijo siųsti naikintuvus, ir kodėl universalus ir labai pajėgus F-16 būtų geriausias variantas Ukrainai.

– Nesuklysime sakydami, kad mažai kas rusams kare Ukrainoje klostosi pagal planą. Dėl kokių priežasčių Rusija nesugebėjo užsitikrinti neginčijamo pranašumo ore?

– Labai geras klausimas. Galima svarstyti, kad jie nemanė, jog jo prireiks, galbūt jie galvojo, kad viskas labai greitai baigsis, kad pasitelkę greitį ir didžiulę karinę galią jie destabilizuos šalį ir be didesnių problemų bei šurmulio ją perims. Mano manymu, tai buvo jų pirmoji klaida. Gali būti, kad jie niekada neturėjo tinkamo plano ir manė, kad užteks tikėjimo savo valia, todėl pasirinko neteisingą taktiką.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Aš, tiesą sakant, laikausi kiek kitokios nuomonės. Kalbant apie Rusijos [oro] pajėgumus, remiantis tuo, ką jie patys sakosi galį padaryti, galėtumėte manyti, kad jie prilygsta ar net yra pranašesni už Ukrainą ir galbūt net už Vakarus. Tačiau realybėje mes to pranašumo taip ir nepamatėme. Nusileidus geležinei uždangai tuo buvo šventai tikima, nes ant žemės orlaivis iš tiesų gali atrodyti labai pajėgus, be to, įspūdį daro jų skaičius. Bet jei nėra logistinio palaikymo, nėra tinklų, duomenų valdymo, tiekimo grandinės, ginkluotės sąsajos, jutiklių ir, ko gero, kas dar svarbiau, tinkamo apmokymų lygio, labai brangi, labai galinga technika negali atlikti savo funkcijų aukščiausiu lygiu.

Mano nuomone, Rusijos oro pajėgos kaip tik ir parodė negebančios išnaudoti visą šių platformų potencialą. Nes jų mokymas, mūsų akimis žiūrint, pernelyg griežtai reglamentuotas. Pernelyg šabloniškas. Jie yra nustatę griežtus procesus ir procedūras. Vakarai taip nekovoja. Esame kur kas lankstesni, nes turime tinklus ir jutiklius, [ir] mums patinka mūšyje elgtis daug lanksčiau. O Rusijai šioje srityje nesiseka. Jos arkliukas – masiškumas, siekis nustelbti priešininką kiekybe. Tai buvo įrodyta Sirijoje ir kitur, bet Ukrainoje, mano nuomone, jie sutiko priešininką, kuris mąsto daug protingiau nei jie, ir jie nepajėgia [jo] nugalėti.

Aš manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes nematome Rusijos oro pajėgų pranašumo. Tačiau tikriausiai yra dar vienas elementas – jie, panašu, prisibijo Ukrainos... Bijo, kad bus numušti Ukrainoje, praras aukščiausios klasės pakankamai brangią ir gana modernią įrangą ir pakenks žvalgybai... Todėl jie kliaujasi beatodairiškomis atakomis, arba tolimojo nuotolio raketomis, pasižyminčioms ribotu poveikiu tik fiksuotiems taikiniams, kuriais dažniausiai tampa civilinio pobūdžio objektai.

– Pereinant prie Vakarų šalių naikintuvų siuntimo į Ukrainą klausimo. Kokie yra motyvai, kokios jų nesiuntimo, dėl kurio šiuo metu Vašingtone, Londone ir Berlyne, panašu, yra sutariama, priežastis?

– Norėdamas atsakyti į jūsų klausimą, turėsiu pasitelkti vaizduotę, nes nematau akivaizdžios priežasties jų nesiųsti. Bet aš žinau, kodėl taip vyksta... Pagrindinė priežastis, dėl kurios nematėme Ukrainai perduodamų orlaivių, mano nuomone, yra klaidingas įsitikinimas, jog tokiais veiksmais būtų peržengta kažkokia raudona linija, susijusi su tuo, kas priimtina Rusijai. Ir, žinoma, Rusija stengiasi sudaryti tokį įspūdį, nes jai tikrai nereikia Ukrainos dangų raižančių ir jai papildomų problemų keliančių vakarietiškų lėktuvų. Man atrodo, kad galvojama, jog orlaiviai yra puolamojo pobūdžio ginkluotė ir gali smogti daug giliau, patekti į Rusijos teritoriją... Rusija, [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas, tai gali įvertinti kaip bet kokias ribas peržengiantį žingsnį ir neproporcingai sureaguoti. Be to, nerimaujama, kad tai gali įtraukti į konfliktą kitas šalis, NATO ir panašiai.

Volodymyras Zelenskis, Emmanuelis Macronas, Olafas Scholzas / AP nuotr.

Dėl suprantamų priežasčių visi stengiasi išvengti šio konflikto eskalavimo... Taigi, manau, čia ir yra pagrindinis klausimas. Ar mes, perduodami orlaivius, pastūmėsime Rusiją rinktis visiškai kitokį atsaką prieš Ukrainą, o galbūt ir prieš ją remiančias šalis? Man atrodo, kad taip neatsitiktų. Kad ir kaip Rusija nenorėtų matyti šiuolaikinių orlaivių ties fronto linija, tai nepastūmėtų jos imtis neracionalių veiksmų. Tokia mano nuomonė, kiti gali turėti kitokį požiūrį.

Žinau, kad rizika didelė, todėl žmonės nori tai labai gerai apgalvoti. Bet aš manau, kad jei jie būtų naudojami ribotai, tik oro gynybai ar Ukrainos gynybai, nėra pagrindo tai vertinti kaip konflikto eskalavimą. Tiesiog tautai būtų duotas įrankis apginti savo suverenias sienas pagal tarptautinę teisę. Čia nėra nieko, prie ko būtų galima prisikabinti. Manau, kad panašią situaciją stebėjome, kai buvo sprendžiama dėl tankų perdavimo. Anksčiau tankai buvo laikomi raudona linija, buvo manoma, kad juos perdavus, būtų žengta per toli. Bet šias stiklines lubas mes pramušėme.

– Ar pasikartos tankų istorija? Iš pradžių buvo vilkinamas sprendimas dėl tankų, bet galiausiai Vakarai nusileido. Ar situacija pasikartos?

– Manau, kad vėl galime pamatyti panašią įvykių seką, kuri neišvengiama, siekiant daryti spaudimą ir galų gale priimti sprendimą dėl orlaivių perdavimo. Jei pamenate, praėjusiais metais, pačioje karo pradžioje, kalbėjome apie galimą buvusių Rytų Europos sovietinio bloko šalių turimų MiG-29 [naikintuvų] perdavimą [Ukrainai], tačiau tai neįvyko, nes Lenkija nenorėjo jų atiduoti tiesiogiai, paprašė Amerikos būti trečiąja šalimi tarpininke, tačiau ši nesutiko. Tad fone yra diplomatinių problemų, susijusių su tuo, ką galima ir ko negalima perduoti.

F-15 naikintuvai / AP nuotr.

Viena iš priežasčių, kodėl pasisakau už F-16 naikintuvą, yra ta, kad ne viena šalis gali jų dovanoti. Ir tai nebūtinai turi būti Amerika, Amerikai tereikia duoti leidimą. Tačiau ji pati nebūtinai turi dalyvauti. Ir visai tikėtina, kad [Jungtinių Valstijų] prezidentas yra paskaičiavęs, kad jei ne jis yra tas asmuo, kuris tiesiogiai perduoda orlaivį, tai gali būti priimtina ir galbūt tas visus neraminantis slenkstis nebus peržengtas.

Taigi, manau, šioje vietoje, deja, pamatysime šiek tiek diplomatinio politinio šokio, kol pasieksime tą tašką, kai visi pasakys: „Gerai, padarykime tai“. Tikiuosi, kad jį pasieksime, nes mane neraminta štai kas – nėra taip paprasta pradėti mokytis valdyti naują orlaivį ir visas reikalingas sistemas bei situacijas. Aš manau, kad Ukraina tai padarys daug greičiau, nei padaroma įprastai. Jie gali greitai išmokti. Bet tankai jau važiuoja arba labai greitai išvažiuos. Jei pavasarį tankai pasieks fronto liniją, jie neturės oro paramos... Taigi, mes bandome padėti Ukrainai kovoti šį karą fazėmis, nesuteikiant visų reikalingų priemonių. Ir mane tai neramina – kaskart vis pramušdami naujas stiklo lubas, mes bandome kariauti kombinuotos ginkluotės karą žingsnelis po žingsnelio.

– Vokiečiai atsisakinėjo siųsti Ukrainai tankus, kol neįsitraukė JAV ir nepasiuntė savo „Abrams“. Kiek tikėtina, kad Danija ir Nyderlandai, o tai greičiausiai ir yra tos šalys, kurias turėjote omenyje sakydamas, kad Jungtinės Valstijos turi uždegti žalią šviesą kitoms šalims perduoti F-16 naikintuvus, gali pabūgti Rusijos?

– Taip, iš tiesų, tokia rizika yra. Ir todėl aš manau, kad Amerika, patinka jai tai ar ne, šioje vietoje turi didžiulę atsakomybę, nes ji yra laikoma lakmuso popierėliu, pagal kurį sprendžiama, ką galima daryti, o ko ne... Manau, kad „Abrams“ tankai buvo pažadėti, siekiant išeiti iš aklavietės, kurioje buvome atsidūrę dėl to, kas vyko Vokietijoje, nes, juk akivaizdu, jog „Leopard 2“ čia yra tinkamiausias tankas. Jų yra daugiau. [Be to], tai šiek tiek paprastesnis tankas nei „Abrams“, kuris komplektuojamas su reaktyviniu varikliu. Pastarasis beveik toks pat sudėtingas kaip F-16. Tuo labiau, kad jis atsidurtų labai toli nuo namų ir būtų reikalinga labai ilga logistikos grandinė, siekiant užtikrinti jo tinkamą priežiūrą.

Tankas „Leopard-2“ / AP nuotr.

Taigi, „Leopard 2“ yra geriausias variantas. Ir labai gali būti, kad pamatysime „Abrams“ stovinčius garažuose, bet taip ir neišjudančius į mūšio lauką. Bet jei tokia buvo „Leopard 2“ perdavimo kaina, tebūnie taip. Taigi, gali būti, kad Amerikai teks tapti fizine donore, kad suteiktų kitoms šalims pasitikėjimo. Gali būti, kad vien leidimo neužteks.

Aš negaliu kalbėti už Ameriką. [JAV prezidentui] Joe Bidenui vos prieš kelias dienas buvo užduotas šis klausimas ir jis gana ryžtingai atsakė „ne“ [naikintuvų siuntimui į Ukrainą]. Mano įsitikinimu, niekada nereikia sakyti priešui, ką ketini daryti. Visada geriau yra leisti priešui spėlioti...

Taigi, manau, padarėme keletą diplomatinių klaidų, atskleisdami savo planus... bet aš tikiu, kad [lėktuvai] galiausiai bus perduoti. Tikiuosi, kad tai įvyks pakankamai greitai... F-16 nėra vienintelis galimas variantas. Bet mano nuomone, visoms kitoms aplinkybėms esant vienodoms, dėl [F16] funkcionalumo, dėl to, kiek jų yra ir kur jie yra, dėl paramos tinklo, kurį galima greitai sukurti... ir dėl to, kad gali būti keletas donorų, neišskiriant vienos ar dviejų valstybių, šis orlaivis yra potencialiai geriausias variantas.

– Reikalingas apmokymas ir logistinės kliūtys yra bene pagrindiniai argumentai, atsisakant perduoti Ukrainai naikintuvus. Kiek laiko užtruktų apmokyti Ukrainos pilotus valdyti F-16?

– Jei esi karo pilotas, kitaip tariant, jei jau esi skraidęs su MiG-29 mūšyje, o būkime atviri, Ukraina šiuo metu turi bene daugiausiai patyrusių karo pilotų pasaulyje, kurie, tikiuosi, vis dar puikiai laikosi. Žinau, neturėtume kalbėti apie jų skaičių, bet tikiuosi, kad jų vis dar yra pakankamai. Tokio pasirengimo žmogus galėtų persėsti į naują orlaivį pagal šį konkretų scenarijų, nes, būkime atviri, vyksta karas dėl tautos išlikimo... per maždaug šešias ar aštuonias savaites.

Tai pakankamai agresyvus [terminas]. Bet aš manau, kad tai įmanoma. Naudojant virtualios realybės simuliatorius, nebūtinai išmokstant kiekvieną triuką ir kiekvieną sistemą, gauti pagrindus tikrai galima. Juk visi lėktuvai skraido taip pat – aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn. Droseliai į priekį, greitis didėja, droseliai atgal, mažėja. Tai yra pagrindiniai dalykai. Naudojimasis radaru, ginklų naudojimas, taikinių užfiksavimas reikalauja šiek tiek daugiau įgūdžių. Tačiau nenustebsite sužinoję, kad šiuolaikiniuose orlaiviuose, ypač šiuolaikiniuose vakarietiškuose orlaiviuose visa tai yra labai ištobulinta... Taigi, išmokti galima pakankamai greitai.

F-16 naikintuvai (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Tiesą sakant, tai nėra pats sunkiausias dalykas. Šiek tiek sunkiau techniniam personalui išmokti prižiūrėti ir remontuoti lėktuvą, pakrauti ginklus. Tai užtrunka šiek tiek laiko. Bet vėlgi, ir tai ne raketų mokslas... Pasitelkus virtualią realybę, techninis darbuotojas gali sėdėti su kamera ant galvos, o situaciją per nuotolį matantis specialistas gali jam aiškinti, ką ir kur daryti. Taigi, yra įvairių būdų, kaip tai padaryti... Mano nuomone, visa tai naudojama kaip pasiteisinimas, kodėl neduodama orlaivių, nes tai yra patogu. Jie kovoja jau metus; jie galėjo visą [mokymo] kursą pereiti jau du kartus.

Todėl nustokime dirbtinai kurti priežastis ir aiškinti, kad nėra pakankamai laiko, ir pereikime prie tikrosios tiesos – kada įgausime drąsos daryti tai, kas teisinga? Mokymai vyks. Ukraina tai padarys, nes jei per kelis mėnesius jie gali išmokti valdyti tris skirtingus tankus, išmoks valdyti ir F-16.

– Kiek svarbūs Ukrainai yra Vakarų gamybos naikintuvai, kaip jie galėtų pakeisti šio karo eigą? Ir ar Ukraina galėtų išsiversti be jų?

– Ukrainiečiai iš tiesų pasirodė esanti neįtikėtina tauta daugeliu atžvilgių, ir aš tai sakau labai nuoširdžiai, visa tauta ne tik pademonstravo nepaprastą atsparumą, gyvendama karo sąlygomis, bet ir gebėjimą veiksmingai atlaikyti bei pasipriešinti daug didesnės šalies agresijai, karinei galiai. Tai neįtikėtina. Daugeliu atžvilgių jie yra didžiausias savo pačių priešas, nes iš tiesų mes nematome, kokia beviltiška yra padėtis, juk visi mano, kad Ukraina pasiekė puikių pergalių, ir tai yra tiesa, bet jie vis dar patiria nepaprastai stiprų spaudimą.

Manau, kad reikėtų stengtis nepervertinti ukrainiečių pasiekimų, nors jie iš tikrųjų labai daug pasiekė. Jie aiškiai sugebėjo prilygti Rusijos oro pajėgoms tokiomis sąlygomis, kokios šiuo metu yra. Taip, kai kurias iš ilgesnio nuotolio raketų numušti sunkiau. Taip, iš dalies tai daroma naudojant „žemė-oras“, o ne „oras-oras“ sistemas. Norėčiau tikėti, kad Ukraina ras būdą, kad ir koks būtų priimtas sprendimas. Taigi, tai nėra nepakeičiamas dalykas, tačiau nenoriu, kad žmonės manytų, jog ir nedavus naikintuvų ukrainiečiams viskas bus gerai. Nes manau, kad jų pralaimėjimo rizika yra pakankamai didelė, jei nepadėsime maksimaliai.

Ukrainos MiG-29 naikintuvas / AP nuotr.

– Kokių neigiamų pasekmių Ukrainai galėtų turėti Vakarų atsisakymas tiekti naikintuvus?

– Atsakysiu į šį klausimą, išskaidydamas jį į du lygius – karinį lygį ir aukštesnį lygį, pavadinkime jį dvasinės būsenos komponentu. Manau, kad jei Vakarai apribos savo pagalbą tankais – tik tankai ir nieko daugiau, neperžengsime tankų lygmens – tai pasiųs labai prastą ir liūdną žinią Ukrainai. Jiems bus pasakyta: „Žiūrėkit, mes padėsime, kiek galėsime, bet visko neduosime“. Ir tai tikrai nepadės ukrainiečiams, kalbant apie jų dvasinę būseną ir įsitikinimą, kad mes esame jų tvirtas užnugaris, privalome būti jų užnugaris. Manau, tai taip pat pasiųs aiškią žinią Rusijai, kad raudonosios linijos iš tikrųjų egzistuoja. Ir jei V. Putinas pakankamai stipriai spustelės, jis gali priversti mus keisti elgesį. Ir tokiu būdu jis laimės. Nes jis visą laiką tikrina, kiek toli gali nueiti Ukrainoje ir likti nenubaustas. Tai vienas dalykas.

Aš manau, kad duodami jiems [lėktuvų], padarytume du dalykus. Mes padrąsintume Ukrainą... [su] moderniais orlaiviais, kurie, galiu pasakyti, išgąsdintų Rusiją. Jie jau dabar nelabai drįsta skraidyti virš Ukrainos. O kai ukrainiečiai turės F-16 su AMRAAM (pažangia vidutinio nuotolio raketa oras-oras), greičiausiai jų iš viso nebepamatysime. Taigi, tai neabejotinai turės įtakos Rusijos elgesiui ore.

Žinoma, tai neatgrasys jų nuo Ukrainos apšaudymo raketomis iš šimtų mylių atstumo. Tai netrukdys S-400 žemė-oras sistemoms veikti už Ukrainos teritorijos ribų. Tačiau tai pakeis skaičiavimus, nes, kaip žinome, Rusija jau dabar labai nedrąsiai naudoja savo oro pajėgas Ukrainoje.

Taigi, vienu ypu pakeistume visus skaičiavimus. Ir pasiųstume labai galingą žinią Rusijai, kad Vakarai nesiruošia nusileisti. Jie neketina apriboti pagalbos Ukrainai, nes kalba eina ne apie Ukrainos nepralaimėjimą, o apie jos pergalę. Ir jei norite tęsti karą, teks susidurti su visa Vakarų pramonės ir technikos galia, o mes turime daug daugiau nei jūs. Ir jei eisite tuo keliu, jūs (V. Putino Rusija) pralaimėsite. Ir kuo ilgiau tai tęsis, tuo skaudžiau jūs pralaimite ir būsite tokie silpni, kad [visų pirma], ši valdžia tikrai neišsilaikys. Antra, jūs nebūsite pajėgūs tęsti to, kuo šiuo metu grasinate, kaip šiuo metu vadovaujate ir bandote valdyti tarptautinę politiką. Ir tai būtų mūsų visų pergalė... Manau, kad orlaiviams net nereikėtų pakilti, kad būtų pasiektas toks rezultatas. Man atrodo, kad užtektų paskelbti apie [lėktuvų] perdavimą, ir ukrainiečiai jau šoktų gatvėse. Ir ne be pagrindo.

Kalbant apie karinį poveikį, F-16 yra labai pajėgi platforma – jis turi gerą radarą, gali skristi aukščiau daugumos rusiškų garso žvalgybos sistemų regione, išskyrus itin specializuotas. Jis turi su radaru susietą ginklų sistemą, kuri gali numušti didžiąją daugumą Rusijos orlaivių, dar jiems nespėjus užpulti. F-16 negali pasigirti tokiomis pačiomis slaptumo savybėmis kaip F-35 ir F-22. Bet aš esu kovojęs prieš F-16. Esu skridęs juo, bet ir kovojęs prieš jį. Jis mažytis, sunkiai pastebimas radaru, bet dar sunkiau įžiūrimas plika akimi danguje. F-16 ne be priežasties pravardžiuojamas angimi. Tai klastingas, apsukrus ir labai pavojingas lėktuvas.

Jei būčiau rusų pilotas, 100 valandų mokęsis skraidyti orlaiviu, dėl kurio šiek tiek nerimauju – nesu tikras ar mano ginklai iš tiesų veikia, nes man nebuvo leista jų panaudoti nei treniruotėse, nei mūšyje, aš bijočiau pakilti į orą, ypač nebūdamas tikras, ar nesutiksiu F-16.

Tai iš tiesų pakeistų jų požiūrį į [karą]. Apriboję Rusijos oro pajėgų įtaką mūšio lauke ir apskritai Ukrainoje, suteiktume Ukrainai erdvės atsikvėpti ir galimybę kombinuotai ginkluotei, kurią sudaro artilerija, HIMARS (didelio mobilumo artilerijos raketų sistemos), tankai ir visa kita, parodyti savo tikrąją jėgą. Ir padaryti tai negalvojant, kad pavojus gali užklupti iš dangaus. Toks derinys būtų nepaprastai galingas ir galiausiai privertų daugumą rusų suvokti, kad jie nelaimės...

Manau, kad jei V. Putinas nebus atsargus, jo sąjungininkai netrukus supras, kad rusiška įranga nėra gera – jis turėtų labai gerai apie tai pagalvoti. Iš tikrųjų, kad jau apie tai prakalbome, Vakarų oro galia ir Vakarų antžeminė galia su visais tais tankais yra daug geresnė nei Rusijos. Ir tai pasiųstų aiškią žinią jo sąjungininkams, ką jie iš tiesų turėtų pirkti ir kuo pasikliauti. Tai suvokus, per kariuomenę ir oro pajėgas nusiristų nerimo banga, nes dar labiau sumenktų pasitikėjimas sava įranga. Taigi, tai turėtų didžiulį poveikį ne tik taktinėje kovoje „oras-oras“.