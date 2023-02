Didvyriai žūva, o žmonos tampa našlėmis: „Niekas nežadėjo, kad mūsų vyrams taip nenutiks“

Didvyriai žūsta. O moterys, kurios dar vakar buvo žmonos, tampa našlėmis. Siekdamos palaikyti viena kitą, praėjusią vasarą jos sukūrė uždarą „Facebook“ grupę „Esame kartu“. Iš pradžių joje buvo 15 narių, dabar – apie 500. Tris iš jų „Hromadske“ žurnalistė pakalbino apie gyvenimą iki 2022 m. vasario 24-osios, apie jų vyrus ir kaip bendruomenė padeda išgyventi sielvartą.

„Sutikau tūkstančius žmonių šioje planetoje, bet nė vienas iš jų nebuvo panašus į Vovą“

„Mūsų gyvenimas buvo puikus. Kai susitikome, atrodė, kad tai tęsis amžinai. Galėdavome atsipalaiduoti, būdami kartu“, – apie mylimąjį Volodymyrą Hunko pasakoja Oksana Borkun iš Irpinės. Nepaisant gilaus sielvarto, kuris fiziškai užpildo kambarį net ir pokalbio telefonu metu, ši moteris spinduliuoja meile. Ji tokia sodri, kad, atrodo, galėtum paliesti.

Kad ir ką darydavo įsimylėjėliai – sodindavo gėles, gelbėdavo kates ar kiekvieną savaitgalį keliaudavo po Ukrainą – jiems buvo lengva kartu. Nes jie buvo labai panašūs. Jie net gimė tą pačią dieną – balandžio 23-iąją.

„Dėl savo darbo pobūdžio sutikau tūkstančius žmonių šioje planetoje (Oksana dirbo direktore įvairiose įmonėse – red.), bet nė vienas iš jų nebuvo panašus į Vovą. Aš nė kiek neperdedu, – atsidūsta moteris. – 2014 m. jis kaip savanoris perėjo Ilovaiską ir Širokinę, keturis mėnesius buvo nelaisvėje. Jis buvo mušamas, bet dainavo ukrainietiškas dainas. Jis neigiamai žiūrėjo į įmones, kurios nemoka mokesčių, todėl ieškojo darbo su oficialiu atlyginimu. Jis negalėjo užsimerkti prieš neteisėtus veiksmus, griaunančius valstybę. Jis sugebėdavo padėti visiems, prašantiems pagalbos. Jis mokėjo susirasti draugų, visi jo draugai buvo Ukrainos patriotai, kurie nedvejodami išėjo jai tarnauti. Jis mylėjo gyvūnus, o pamatęs vaikus... tiesiog išsilydydavo. Bet mes neturėjome laiko susilaukti savų. Vova mane vis tikino, kad visa tai mūsų dar laukia.“

Vasario 24 dieną jis nuvežė Oksaną į Užhorodą ir grįžo pas saviškius. Jis buvo paskirtas į prezidento pulką, tačiau labai norėjo vykti į frontą.

„Aš čia baigiu apkerpėti“, – sakė Volodymyras.

Jis nuolat ieškojo galimybių pereiti į kitą dalinį. Galiausiai tokia proga atsirado po to, kai Volodymyras sužinojo apie savo draugo žūtį. Taigi vasarą jis pateko į Bachmutą. O po savaitės žuvo.

Oksana jautė, kad taip nutiks. Ji sakė Volodiai, nenorinti be jo gyventi. Jis ją išbarė sakydamas, kad ji neturinti teisės taip galvoti. Likus trims dienoms iki tragedijos ji jautėsi taip, lyg krūtinę slėgtų didžiulis akmuo, – negalėjo kvėpuoti.

O tada paaiškėjo, kad ant jos vyro užgriuvo trijų aukštų pastatas – dvi raketos pataikė į gamyklos rūsį, kuriame miegojo Ukrainos kariai. Tiksliai pataikyta – 7 žuvo, 12 sužeistų. Panašu, kad kažkas iš vietos gyventojų išdavė slėptuvės koordinates. Volodią ištraukęs bendražygis patvirtino, kad tai tikrai jis – mirtis vyrą ištiko akimirksniu.

Telefonu išklausiusi žinią apie vyro žūtį, Oksana padėjo ragelį, išėjo į laukus ir rėkė. Labai ilgai rėkė.

33 metų Volodymyro Hunko laidotuvės buvo surengtos sausakimšoje Šv. Mykolajaus katedroje. Draugai, giminės, bendražygiai ir tautiečiai sakė: „Žuvo geriausias Ukrainos Vova“. Kai jį vežė namo į Vinicos sritį palaidoti, kiekviename kaime pakeliui į gimtąją Obodivką jį pasitiko klūpančių žmonių koridorius.

„Niekada nebuvau mačiusi, kad susirinktų tiek daug žmonių. Apskritai nelabai ką atsimenu nei apie tą dieną, nei apie kitus porą mėnesių“, – prisipažįsta Oksana. “

Ji metė visus darbus ir leido sau kurį laiką tiesiog liūdėti. Tačiau socialiniame tinkle „Facebook“ atsirado našlių bendruomenė, kur ji pastaruosius tris mėnesius aktyviai darbuojasi.

Oksana ir Tetiana Vacenko-Bondareva yra šios grupės įkūrėjos. Iš pradžių tai buvo nedidelė, uždara bendruomenė, kad niekas netrukdytų savo komentarais ir beverčiais patarimais: „Paleisk“, „Laikykis“, „Nesikrimsk“, „Susirasi kitą“. Tai tarsi nuvertina vyrų netekusių moterų sielvartą.

„Visuomenė nenori to girdėti, ji nori tokius dalykus kuo giliau paslėpti. Ji ragina kuo greičiau išeiti iš šios būsenos, bet taip nebūna. Kiekviena mergina turi savo istoriją ir savo tempą – kai kurios rado kūną, kai kurios jo ieško, kai kurios palaidojo savo artimiausią žmogų, o kai kurios nežino, kaip jis žuvo, abejoja, ar tikrai jų vyras buvo palaidotas. Stengiamės, kad grupėje būtų patogu visoms. Kad visos galėtų pasidalinti savo mintimis žinodamos, jog nesulauks pasmerkimo“, – sako Oksana.

Tačiau grupė teikia ne tik terapinę pagalbą – bendruomenės teisininkai padeda sutvarkyti išmokas po vyro mirties. Kol kas dėl biurokratinių pinklių vos kelios našlės sulaukė joms priklausančių pinigų. Yra ir žmogiškasis faktorius – giminės bylinėjasi dėl palikimo.

Oksana papasakojo vėžiu sergančios ir du vaikus auginančios moters, kuri buvo atleista iš darbo, istoriją. Po vyro mirties pasirodė jo motina, prieš 20 metų atidavusi sūnų į vaikų namus ir niekuomet juo nesirūpinusi. Tačiau ji atėjo į laidotuves su pretenzija: „Kur mano pinigai? Aš esu jo mama“.

Sunkumų kyla ir tose šeimose, kur vyro ir moters santykiai nebuvo teisiškai įforminti. Net jei yra vaikų, reikia teisme įrodyti, kad tai – šeima.

Grupėje esančioms našlėms padeda teisininkai, gydytojai, buhalteriai, savanoriai, psichologai. Oksana Borkun skelbia informaciją socialiniuose tinkluose ir filmuoja vaizdo įrašus, kurie sulaukia milijonų peržiūrų. Po kiekvieno vaizdo įrašo grupė pasipildo 20-30 naujų narių. Taip pat daugėja humanitarinės pagalbos iš viso pasaulio.

„Aš tęsiu savo vyro gerus darbus; Šv. Mikalojaus dieną jis visada dalindavo vaikams dovanas. Tą patį ir aš darau, tik kiek didesniu mastu, – pirmą kartą pokalbio metu pašnekovė nusišypso. – Tai suteikia man jėgų, kūnas atsigauna. Ir aš jaučiu, kad už mūsų pečių stovi gerumo legionas, kuris mums padeda. Ir Vova jame.“

„Karas mus suvedė ir karas mus išskyrė“

Nadia atkreipė Andrijaus dėmesį į save 2014 metais vykusiuose kursuose civiliams, nusprendusiems išmokti bazinių karinių įgūdžių. Jai labai tiko karinė uniforma, jos raudoni plaukai plaikstėsi it „gražiausios gėlės“, kaip vėliau jai sakė Andrijus.

Jis pasisveikino, bet ji nekreipė į jį dėmesio. Įžeistas vaikinas prie jos nesiartino tris mėnesius. Kol pati Nadia nepaprašė jo išmokyti tyliai eiti miško paklote. Taip jie pradėjo bendrauti kursų metu. O po užsiėmimų sėdėdavo ant Kyjivo cirko laiptų ir kalbėdavosi. Abu jie sąmoningai ruošėsi karui.

Nadia ir ketveriais metais jaunesnis Andrijus Lytovčenka jau kaip pora išvyko į rytus dirbti savanoriais medikais.

Tuomet Nadia nerūpestingai pareiškė: „Pabandykime, gal pavyks“.

Bet Andrijus jai atkirto: „Tik rimtai. Jei susitikinėsime. Aš galvosiu apie tave kaip apie savo būsimo vaiko motiną“.

Tik Donbase ji suprato, kokį žmogų sutiko, – 30 laipsnių šaltis, o jis kas valandą naktį keliasi pašildyti sužeistuosius vežusius automobilius.

Jis pasipiršo po dviejų rotacijų, kai jiedu jau gyveno kartu. Atnešė puokštę gėlių ir dėžutę su žiedu: „Tuoksimės“. Nadia nesunkiai prisimena tą vasarą. Dieną prieš piršlybas ji kepė aviečių pyragą ir pagavo save galvojant: „Kaip būtų smagu už jo ištekėti. Nuo Andrijaus dvelkia tokiu gerumu ir ramybe. Jis yra man skirtasis“.

2017 metais Andrijus gavo darbą Prancūzijoje, mokslinių tyrimų institute. Kol jis dirbo, žmona rašė knygą, o vakarais jiedu eidavo į šokius. Niekada vaikų nenorėjusią Nadią apėmė jausmas, kad ji norėtų susilaukti kūdikio su šiuo vyru.

Jis dalyvavo gimdyme Marselio ligoninėje. Andrijus šaukė garsiau nei akušerė: „Nagi! Stumk!“ Dvi paras nemiegojo – taip džiaugėsi sulaukęs sūnaus. Jis bėgiojo aplink namus, mankštinosi, o tada likdavo su mažuoju Marku, kad mama galėtų pailsėti.

2022 metų vasario 24 dieną pora atšventė penktąsias vestuvių metines. Per tą laiką jie buvo susipykę gal tik kokius penkis kartus. Nadia neprisimena, kad jos vyras būtų dėl ko nors jai priekaištavęs ar kuo nors nepatenkintas.

„Jis buvo savimi pasitikintis, linksmas, sąžiningas, nemokėjo meluoti, nesuprato meilikavimo ir veidmainystės. Jis buvo aukščiau viso to. It atversta knyga“, – prisimena moteris.

Vasario 24-ąją Nadia neabejojo, kad Andrijus grįš į Ukrainą. Kažkada jie tarėsi kartu eiti kariauti, jei įvyktų invazija, tačiau penkių mėnesių Markas tuomet dar nebuvo gimęs.

„Karas mus suvedė ir karas mus išskyrė, – sako Nadia ir prisipažįsta iš pradžių kiek pyktelėjusi, kad vyras ją paliko svečioje šalyje, išnuomotame bute su mažu vaiku ant rankų. Tačiau vėliau ji įveikė šią traumą. – Tai nėra būdas palaužti žmogų. Juk aš jį įsimylėjau todėl, kad jis buvo karys. Stiprus, motyvuotas žmogus, nebijojęs mirti, kad galėtume gyventi šiandien. Kad mūsų vaikas ir visi Ukrainos vaikai galėtų gyventi.“

Kol jos vyras kovojo Charkivo srityje, Nadia ieškojo automobilio jo būriui, rinko pinigus ir galiausiai nusiuntė jam „Nissan X-TRAIL“ nuotrauką: „Pažiūrėk, ar toks tinka? Nupirkti?“

Tačiau jos mylimasis automobilio taip ir neišvydo.

Andrijus Lytovčenka, šaukinys „Ašmenys“, žuvo liepos 12-osios naktį netoli Dementijivkos kaimo, vienam batalionui rotacijos metu keičiant kitą. Žvalgybinė grupė, kurioje buvo ir Andrijus, pateko į rusų pasalą. Žvalgams buvo pasiūlyta pasiduoti. Jie atsisakė. Keturi iš jų, įskaitant „Ašmenis“, buvo nušauti iš karto, o dviem sužeistiems pavyko pabėgti.

Nadiai buvo pranešta, kad jos vyras tikriausiai yra nelaisvėje. Vėliau ji sužinojo, kad nuo Andrijaus žūties nakties fronto linija buvo pralaužta ir jau savaitę vyko įnirtingos kovos. Liepos 21 dieną jai buvo oficialiai pranešta apie vyro žūtį.

Kūnas buvo nuvežtas į morgą, o Andrijaus mama suskubo palaidoti sūnų, neatlikusi DNR tyrimų.

„Vizualiai kūnas buvo neatpažįstamas – šautinė žaizda galvoje, užminuotas, gulėjęs lietuje ir saulėje. Visa tai kartu su kirmėlėmis buvo atvežta maiše. Iš to mūšio negrįžo 100 žmonių, 26 iš jų žuvo. Likusieji pakliuvo į nelaisvę arba dingo be žinios. Jie mums atidavė kūną karste. Jie taip pat mums davė neva Andrijaus neperšaunamą liemenę be ševronų ir jo KOYOT batus. Nors pagal procedūrą drabužiai turėjo būti sudeginti. O ar rašistai nebūtų pavogę 290 eurų kainuojančių batų? Juk jie vagia kur kas pigesnius daiktus“, – svarsto moteris.

Nadia nežino, ką galvoti, – jos vyras buvo palaidotas kapinėse netoli Kyjivo, bet ar tikrai? Kol kas visas galimas versijas ji atidėjo į šalį. Kai šiek tiek nusiramins ir sukaups jėgų, ji grįš į Ukrainą ir reikalaus ekshumacijos. Jei reikės, kreipsis į teismą.

Psichologas ir našlių bendruomenė jai tapo geriausia terapija.

„Šiuo metu man vienintelė paguoda yra bendravimas su merginomis. Turiu apie 20 artimų draugių. Jaučiu jas taip, lyg jos būtų mano antrasis aš. Čia galime kalbėti apie tai, ko negalėtume pasakyti savo šeimos nariams ar draugams iš realaus gyvenimo. Mes visos esame skirtinguose etapuose – kažkas savo mylimąjį palaidojo vakar, o kažkas prieš 10 mėnesių. Tačiau yra ir tokių, kurios išgyveno šią būseną ir atsistojo ant kojų“, – pasakoja Nadia.

Siekdama įamžinti savo vyro atminimą, Nadia pasakoja apie jį žurnalistams ir ketina surengti keletą foto parodų skirtinguose Prancūzijos miestuose. Ji mėgins surinkti 10-15 ukrainiečių šeimų, kurių vyrai žuvo kare, istorijas. Moteris taip pat ieško rėmėjų kurie padėtų išleisti knygą. Skyrius apie savo artimuosius joje parašė moterys iš karo našlių bendruomenės.

„Merginos kartais klausia, kodėl, kodėl žuvo būtent mūsų vyrai? O aš joms sakau: niekas mums nežadėjo, kad mūsų vyrams taip nenutiks. Žmonės žūsta kare“, – skaudžiai atvirus pokalbius prisimena Nadia.

Ji visgi nupirko tą „Nissan X-TRAIL“ ir netrukus ketina nuvairuoti jį į Ukrainą ir perduoti Andrijaus būrio vadui.

Iki paskutinio atodūsio jis šaudė iš kulkosvaidžio ir šaukė: „Šlovė Ukrainai! Tegyvuoja Baltarusija!“

„Mačiau jį tokį vienišą, žiūrintį šuns akimis. Tuo pačiu metu jis buvo toks ramus, santūrus, su didžiule vidine jėga – aš norėjau jį tiesiog žmogiškai palaikyti!“ – 43 metų Olena Herhel prisimena, kaip baltarusis Vasylis Parfenkovas 2015-ųjų pradžioje, stačiatikių Kalėdų išvakarėse, atėjo į Kyjivo savanorių centrą. “

Aktyvistas beveik 20 metų kovojo prieš Aliaksandro Lukašenkos režimą. Jis atvyko į Kyjivą, vos paleistas iš kalėjimo, kur sėdėjo už dalyvavimą protestuose. Jis nusprendė kovoti už laisvą Ukrainą, nes jam tai buvo vienintelis būdas išlaisvinti Baltarusiją.

Olena ir trejais metais jaunesnis Vasylis tą naktį susidraugavo ir po to kartas nuo karto susiskambindavo. Kartais pavykdavo ir susitikti – ji dirbo savanore karo medike, o jis kovojo Ukrainos nacionalistų organizacijos gretose rytuose.

Tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio – jie tiesiog „negalėjo nustoti kalbėtis“. Kai 2015 metų rugsėjį Vasylį sužeidė prie Piskų, moteris pajuto aštrų skausmą.

„Pajutau, kad tas žmogus man brangus, – prisipažįsta Olena. – O kai jis pasveiko ir išvyko į Čonharą savanoriu, neištvėriau ir parašiau jam žinutę: „Linkiu sėkmės. Lauksiu grįžtant“. Tai nebuvo tiesiai šviesiai ištartas „Aš tave myliu“, bet buvo galima perskaityti tarp eilučių“, – kiek raustelėjus sako ji.

Olena su džiaugsmu prisimena gražiausias judviejų akimirkas – pirmąjį jau kaip poros pasimatymą, Vasylio žinutę Valentino dieną su pasiūlymu tekėti ir susitikimą su jos mama, kuri buvo įspėjusi: „Dukra, pristatyk jį man tik tokiu atveju, jei tai iš tiesų rimta“.

Tai buvo rimta – Olena ir Vasylis susilaukė sūnaus Milano ir dukters Solomijos. Jie taip pat augino jos sūnų iš ankstesnės santuokos Liubomyrą. Taip jie penkiese laimingai gyveno Kyjive – vasarą su palapinėmis išsiruošdavo prie Dniepro ar Desnos, o žiemą laukdavo sniego. Olenos prisiminimai kupini sodrių spalvų: Vasylis lekia su vaikais rogėmis nuo kalno, grįžta namo iki siūlelio permirkusiais drabužiais; Vasylis vidury nakties pakuoja kalėdines dovanas – viskas apgalvota, įdomu, su užduotimis; Vasylis niūniuoja baltarusišką lopšinę „Mašinos miega garaže“ ir jaunylė Solia jos klausydama užmiega griečiau nei mamai dainuojant ukrainietiškas dainas.

Vasario 24-oji. Ir Olena, ir Vasylis žinojo, kad ši diena ateis, todėl jai ruošėsi, pradedant maisto atsargomis katei ir baigiant susitarimu, kur susitiks, jei kartais nutrūktų ryšys. Jie taip pat žinojo, kad vyras eis į karą, o moteris liks su vaikais. Jie pasielgė taip, kaip buvo susitarę, – jis ten saugos visus Ukrainos vaikus, o ji čia – judviejų.

Vasylis „iš pradžių kovėsi Kyjivo srityje, vėliau – netoli Mykolajivo, o paskui kartu su Konstantino Kalinausko pulku dengė iš Sjevjerodonecko besitraukiančius Ukrainos karius.

„Paskutinį kartą kalbėjomės birželio 24-ąją, o kitą dieną ryšys nutrūko. Dar nesijaudinau, nes jis turėjo būti bazėje. Birželio 26-ąiją visą dieną tvarkiau jo kabinetą – dėliojau nuotraukas, knygas, apdovanojimus. Jau buvau kiek sunerimusi. O 27 dieną sulaukiau skambučio iš pulko – jie nežino, kas atsitiko, Vasylis kartu su kitais vaikinais išėjo į žvalgybą ir visa grupė dingo“, – prisimena moteris.

Vėliau Olena surinko liudijimus ir priešo propagandos vaizdo įrašus apie „nužudytus banderovcus“ ir maždaug suprato, kas atsitiko.

Nedidelė žvalgų grupė turėjo patikrinti savo sektorių ir pridengti iš Lysyčansko besitraukiančius vaikinus. Dėl prasto matomumo dronas nebuvo pakeltas, o žvalgai užėjo keletą rusų tankų. Ukrainiečiai pamušė vieną iš jų, ir prasidėjo mūšis. Vasylis buvo sužeistas, jo būrio vyrai uždėjo turniketą jam ant kojos, o ant rankos jis užsidėjo pats.

Iki paskutinio atodūsio jis šaudė iš kulkosvaidžio ir šaukė: „Šlovė Ukrainai! Tegyvuoja Baltarusija!“ Paskutiniai jo žodžiai per raciją buvo: „Link mūsų artėja priešo tankas, mes su juo dirbame“. Po to ryšys nutrūko.

Olena pamatė savo žuvusį vyrą baltarusių vaizdo įraše ir atpažino jo ševroną ir pačios dovanotą diržą. Kūnas buvo tyčia paguldytas iškeltomis rankomis, tarsi Vasylis būtų ketinęs pasiduoti.

„Priešai nori pažeminti ukrainiečius net ir po mirties. O po tokiais įrašais rašo bjaurius komentarus: „Dar vienas žuvo“. Ir siunčia nuorodas į juos artimiesiems: „Čia galite palikti savo užuojautą“, – neslepia pasidygėjimo Olena.

Šiuo metu nežinoma, kur yra Vasylio Parfenkovo kūnas. Gal jį išsivežė rusai, kuriems už bet kokius pinigus buvo siūloma jį grąžinti, o gal jis liko gulėti mūšio lauke, užpiltas žemėmis. Kol fronto linija nepasistūmės, ten patekti neįmanoma – teritorija užminuota ir nuolat apšaudoma. Oficialiai vyras laikomas dingusiu be žinios.

„Kalbėjausi su savo draugais medikais ir jie patvirtino, kad esant tokiam stipriam kraujavimui, jis neturėjo jokių šansų. Tačiau būna dienų, kai mano vaizduotė piešia kitokius paveikslus, – atsidūsta Olena. – Nusiraminsiu, kai bus atliktas DNR tyrimas. Priešingu atveju visada yra 0,5 procento vilties. Noriu nešti Vasylio atminimą, pasakoti apie jį, kur tik galiu. Noriu, kad pasaulis žinotų, koks nuostabus žmogus kovojo už Ukrainą. Taip pat noriu, kad Rusija subyrėtų į šipulius.“

Našlių bendruomenė padeda Olenai susitaikyti su netektimi. Ji planuoja vesti taktinės medicinos mokymus. Ji taip pat palaiko moteris, kurios susilaukė vaikų jau po vyro žūties.

„Turime tris nėščiąsias ir jau keturis naujagimius“, – net per telefoną justi Olenos veidą nušviečianti šypsena.