Ukrainą krečia korupcijos skandalas – pareigūnų akiratyje muitinė, oligarchai ir Gynybos ministerija

Su Rusija kariaujančią Ukrainą ir toliau krečia korupcijos skandalai. Pareigūnų akiratyje – ir muitinė, ir oligarchai, net šalies Gynybos ministerija. Tačiau, kaip LRT RADIJUI sakė Ukrainos karo teisės studijų centro vadovas Oleksandras Musijenko, šie tyrimai demonstruoja ne tik seną korupcijos problemą šalyje, bet ir pareigūnų bei gyventojų siekį ją išrauti su šaknimis.

O. Musijenko teigimu, šie tyrimai atspindi jau seniau pradėtą Ukrainos institucijų kovą su korupcija.

„Tęsiasi ta kova, kuri prieš tai jau buvo pradėta. Prezidentas minėjo, kad bus tas pratęsimas <...>. Tai ypač liečia tuos pareigūnus, kurie yra ypač korumpuoti, arba kur visuomenė turi klausimų dėl jų veiklos“, – teigia O. Musijenko.

Šiuo metu pranešama, kad Ukrainos valstybė dėl korupcinių schemų galėjo patirti apie 1 mlrd. Ukainos grivinų (24,7 mln. eurų) žalą.

„Čia yra ne viena schema. Yra tiriamos kelios schemos, kurios buvo aptiktos. Visos kratos, kurios buvo daromos šiai dienai, buvo susijusios su tokiais klausimais kaip biudžeto lėšų neteisingas panaudojimas, kai yra vagystė iš biudžeto lėšų ir pinigų nurašymas per valstybės įmones ir kompanijas“ – teigia ekspertas.

Pašnekovas pažymi, kad pinigų plovimas vyko ir per valdžios, ar su ja susijusius pareigūnus. Be to, teisėsaugai klausimų kilo ir dėl kai kurių Aukščiausiosios Rados narių.

Trečiadienį atliktos koordinuotos kratos vietose, susijusiose su aukšto rango oligarchu bei buvusio Dniepropetrovsko gubernatoriumi Ihoriu Kolomoiskiu ir buvusiu vidaus reikalų ministru Arsenu Avakovu, taip pat sostinėje esančiose mokesčių tarnybose.

Ihoris Kolomoiskis / AP nuotr.

„Kas liečia I. Kolomoiskį, yra tiriama veikla ir jo dalyvavimas naftos kompanijoje, kuri turi valstybės kapitalą. Nagrinėjamos finansinės schemos, ar buvo vagiami valstybės pinigai ir po to buvo išvedami į kitas valstybes, ar pinigai buvo tiesiog plaunami tose kompanijoje“, – dėsto O. Musijenko.

Apie A. Avakovo atvejį kol kas mažai yra žinoma, pripažįsta analitikas. Jo teigimu, žinoma tik tiek, kad atliktos kratos buvo susijusios su „Airbus“ sraigtasparnių tiekimu.

Arsenas Avakovas / Vida Press nuotr.

Ukrainos Generalinė prokuratūra pranešė apie įtarimus buvusiam Gynybos ministerijos valstybinių pirkimų departamento direktoriui Bohdanui Chmelnyckiui, buvusiam gynybos viceministrui Vjačeslavui Šapovalovui ir valstybinės įmonės „Promoboroneksport“ direktoriaus pareigas ėjusiam Volodymyrui Tereščenkai. Jie įtariami valstybės lėšų iššvaistymu, taip pat nekokybiškų prekių, tokių kaip maistas ir šarvuotos liemenės, pristatymu šalies ginkluotosioms pajėgoms.

Ketvirtadienį atleistas ir departamento direktorius, atsakingas už šarvuotų liemenių pirkimą.

„Deja, visuomenei tai yra labai jautrios temos. Kai vyksta šalyje karas, gynybos ministerijos klausimai yra labai jautrūs visuomenėje ir nepaisant to, kad tyrimas kol kas dar vyksta, jau yra sureaguota ir padaryti sprendimai“, – tikina analitikas.

V. Zelenskis / AP nuotr.

Komentuodamas visus šiuos Ukrainą purtančius korupcijos skandalus, O. Musijenko svarsto, kad nepaisant to, jog net ir tokioje situacijoje atsiranda pasipelnyti norinčių asmenų, svarbu ir tai, kaip Ukrainos visuomenė bei institucijos reaguoja ir yra pasiruošusios su korupcija kovoti iki galo.

„Deja, reikia pripažinti, yra tokių žmonių, kurių bando net karo metu gauti sau naudos. Bet iš kitos pusės, yra demonstruojamas atvirumas ir skaidrumas – tai iš savo pusės demonstruoja Ukraina bei parodo, kad ji netoleruos tokių žmonių, kurie yra korumpuoti“, – teigia pašnekovas.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Korupcija išlieka didele Ukrainos problema. Iki Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ši šalies buvo laikoma viena korumpuočiausių Europoje. 2021 metais „Transparency International“ korupcijos suvokimo indekse Ukraina užėmė 122 vietą iš 180-ties šalių, oligarchinę Rusiją aplenkdama tik keliolika vietų.

Antikorupcinės reformos – vienas pagrindinių Europos Sąjungos reikalavimų Ukrainos kelyje į Bendriją.

Viso pokalbio klausykite laidos įraše radiotekoje.