Ekspertas: branduolinis atgrasymas veikia – NATO nekariauja Ukrainoje, o Rusija nepuola Aljanso

Lawrence`as Freedmanas ne vienerius metus praleido studijuodamas karą ir diplomatiją. Britų istorikas specializuojasi tarptautiniuose santykiuose, užsienio politikoje ir strategijoje. Jis yra parašęs mokslinių darbų apie Šaltąjį karą, branduolinį atgrasymą ir karinių operacijų politiką. 2019 metais „Oxford University Press“ išleido jo knygą „Ukraina ir strategijos menas“ (angl. „Ukraine And The Art Of Strategy“) – Rusijos ir Ukrainos konflikto ištakų bei raidos analizę per strategijos prizmę.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Mielai šiandieninius gynybos ir užsienio politikos klausimus komentuojantis L. Freedmanas buvo „Chilcot Inquiry“ – komisijos, tyrusios JK vaidmenį Irako kare, – nariu.

Interviu „Radio Free Europe / Radio Liberty“ Sakartvelo tarnybai L. Freedmanas kalbėjo apie karo Ukrainoje beprasmiškumą, kiekvienos iš pusių pergalės tikimybę ir kodėl jis nemano, kad Vladimiras Putinas panaudos branduolinį ginklą.

– Jūsų knygose apie strategiją vis pasikartoja mintis, kad karai labai retai vyksta taip, kaip planuota. O kai nukrypstama nuo plano, belieka tikėtis, kad priešininkas nepasinaudos tavo klaidomis. Ar Ukrainos karas yra klasikinis to pavyzdys? Jei taip, ką tai reiškia Rusijai?

– Tam tikra prasme tai yra ekstremalus atvejis. [Kai kurie iš mūsų] netikėjo, kad Rusija pradės karą. Niekada taip nemaniau, nes niekada negalima atmesti galimybės. Tačiau galima suprasti ir skeptikus, nes labai sunku įsivaizduoti, kaip Rusija galėtų laimėti šį karą vien dėl Ukrainos dydžio ir gyventojų skaičiaus, pajėgų, karių, kurių prireiks neribotą laiką kovojant su sukilimais, pasipriešinimu ir pan.

[Rusijai] nebuvo sėkmingos net ir pradinės karinės operacijos [Ukrainoje]. Taigi tai, galima sakyti, yra net geresnis pavyzdys [kaip karas pasisuka ne taip, kaip planuota] nei, tarkime, 2003 m. karas Irake. Kadangi 2003 m. Irake iš karinės pusės pradžioje viskas vyko pagal planą; problemų kilo po to.

Vietoje kelių dienų, kurios turėjo baigtis marionetinės vyriausybės pasodinimu Kyjive, turime žiaurų karą, sugriovusį didelę dalį Ukrainos, nubloškusį Rusiją dešimtmečiu atgal karinės modernizacijos prasme, pražudžiusi dešimtis, galbūt net šimtą, tūkstančių žmonių. Ir visa tai dėl labai menkos naudos. Didesnė dalis teritorijos, kurią rusams pavyko užgrobti, buvo užimta pačioje karo pradžioje. Dalies jos teko atsisakyti, nes nebebuvo jėgų išlaikyti, iš kitos dalies jie tiesiog buvo išstumti.

Rusijos gynybos ministerijos išplatintos nuotraukos, kuriose užfiksuoti rusų kariai / AP nuotr.

Jei vertintume Rusijos karinius laimėjimus, net ir įskaitant Soledarą bei galbūt Bachmutą (miestus Donecko srityje), tai labai nereikšminga. Tuo labiau, kad ir tai, kas jiems atiteko, užėmimo metu buvo sunaikinta. Taigi nepanašu, kad jiems būtų pavykę paimti kažką labai vertingo.

Todėl galima sakyti, kad tai iš tiesų yra beprasmiškas karas.

– Kalbant apie Iraką, jūsų trumpa, tačiau labai daug pasakanti replika apie tai, kokias pamokas Didžioji Britanija išmoko dalyvaudama kare, buvo: „Daugiau taip nedarykite“. Kaip manote, ar rusai kada nors įgis bent dalelę šios akivaizdžios išminties?

– Manau, kad šiandien niekam nekyla abejonių, jog yra nemažai rusų, kurie puikiai suvokia, kad viskas einasi ne taip, kaip tikėtasi, kad [Rusijai] nepavyko pasiekti nė vieno tikslo ir kad tai nubloškė jų šalį dešimtmečius atgal.

Ekonomika praėjusiais metais atsilaikė tik dėl energijos kainų, tačiau energijos kainos krito, be to, Rusija prarado didelę rinkos dalį. Į Rusiją nėra investuojama. Taigi šalyje yra ekonomikos nuosmukio laikotarpis, klausimas tik, kiek spartaus.

Daugelis rusų tai puikiai supranta. Tačiau tai iššaukė kažkokį susitelkimo efektą. Šalyje tvyranti atmosfera neleidžia žmonėms atvirai reikšti minčių, todėl aš įtariu, kad daugelis rusų šiuo metu yra neigimo būsenoje. Manau, kad [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino problema tam tikra prasme yra, kaip užbaigti šį karą, nepasiekus jo tikslų.

– Ar jis gali jį užbaigti?

– Manau, jam tai labai sunku, nes vos tik karas baigsis, prasidės skaičiavimas. Ir karo kaina bus palyginta su jo nauda. Man atrodo, kad tai turi įtakos šiuo metu taikomai strategijai... Paaiškinti tai, kas šiuo metu vyksta, su kokiu žiaurumu jie puola Bachmutą, galiu tik tuo, kad jie vis dar viliasi užimti visą Donecko sritį ir išlaikyti visą Luhansko sritį, manydami, kad tai gali suveikti.

Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas, Valerijus Gerasimovas / AP nuotr.

– Tai gali būti suvokiama kaip pergalė? Pergalė, kurią jie gali „parduoti“?

– Tai galėtų būti suvokiama kaip pergalė, kurią jie gali „parduoti“. Jų problema yra ta, kad ukrainiečiai geriausiu atveju gali sutikti su paliaubomis. Jie tikrai nesutiks su [paliaubomis], numatančiomis suvereniteto perdavimą. Taigi praktikoje tai netoli tenuves. Tai tiesiog reiškia, kad lieka nestabili situacija. Tačiau situacija bet kuriuo atveju liks nestabili, kol Rusijoje bus tokia valdžia su tokiu požiūriu į Ukrainą.

Taigi, kaip jau ne kartą įsitikinome iš istorijos, karus lengviau pradėti nei baigti. Reikia nepamiršti, kad šis karas iš tiesų prasidėjo 2014 m. Tačiau jis buvo sutramdytas, ir vienas iš klausimų, kuriuos reikės atsakyti ateityje, – ar jį vėl bus galima kaip nors suvaldyti. [Konfliktas] nebuvo įšaldytas; žmonės vis tiek žūdavo. Bet aš nežinau, ar ateityje jis kokiu nors būdu bus įšaldytas. Vertinant visas galimybes, [įšaldytas konfliktas] yra tiek pat tikėtinas kiek ir bet kuris kitas sprendimo būdas.

Visiškas taikos susitarimas, mano nuomone, šiuo metu yra praktiškai neįmanomas dėl reparacijų, karo nusikaltimų. Norint užbaigti šį karą, reikia, kad Maskvoje pasikeistų valdžia arba, kad V. Putinas kokiu nors būdu būtų pastumtas į šalį. Šiuo metu tam nesimato jokių galimybių. Bet visko gali atsitikti. Turiu galvoje, kad niekas iš tikrųjų nežino, kas vyksta Maskvoje.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Ar paliaubos yra labiau tikėtinas scenarijus nei vienos ar kitos pusės besąlyginė pergalė?

– Nemanau, kad Rusija galėtų pasiekti besąlyginę pergalę, nes tiesiog neįsivaizduoju, kaip ji galėtų parklupdyti Ukrainą. Todėl ji gali kažkaip kitaip apibrėžti pergalę.

– O ar gali Rusija būti besąlygiškai nugalėta?

– Jei Ukrainai pavyktų išstumti Rusijos pajėgas iš visos Ukrainos, tai Rusijai būtų pralaimėjimas. Tai nėra visiškai neįmanoma, bet manau, kad šiuo metu tai būtų labai sunku. Bet nėra neįmanoma. Manau, kad prarasti Krymą V. Putinui vienareikšmiškai būtų didelis pralaimėjimas. Jei rusai būtų nustumti iki 2013 m. arba 1991 m. sienų, tai tikriausiai dar būtų galima kaip nors apžaisti, išsireikalavus garantijų rusakalbiams ir pan. Spėju, kad ateina laikas, kai nebelieka prasmės laikytis įsikibus iš esmės tų pačių anklavų, nuo kurių šis karas prasidėjo.

Nesu tikras, kad jei būčiau Ukrainos generolas, man būtų taip svarbu atsikovoti kiekvieną teritorijos centimetrą. Manau, kad tam tikru momentu Rusijos pajėgoms iškils poreikis persigrupuoti ir jei jos suvoks, kaip beprasmiška [laikyti] teritorijos gabalus vien dėl to, kad galėtum parodyti kažką laimėjęs, galbūt atsiras galimybė [Rusijos pajėgoms] atsitraukti bent jau tam, kad galėtų laisviau kvėpuoti...

Ukrainiečiai turi daugiau šansų laimėti nei rusai, kurie, mano manymu, neturi jokių galimybių, bent jau vertinant jų pradinius tikslus. Tačiau jie visada gali [juos] permąstyti. Visgi ukrainiečiams taip pat labai sunku, todėl labiau tikėtina, kad bus chaotiška pabaiga, o ne aiški karo baigtis, kuri užtikrintų taiką ilgesniam laikotarpiui.

– O ar įmanoma sąlyginė, dalinė Ukrainos pergalė? Kaip tai galėtų atrodyti?

– Jei pažvelgtumėte atgal į tai, ką karo pradžioje sakė [Ukrainos prezidentas Volodymyras] Zelenskis, juos, manau, tenkintų grįžimas prie vasario 23 d. [sienų] (Rusijos invazija į Ukrainą prasidėjo 2022 m. vasario 24 d.). Galbūt jie to nepriėmė, bet V. Zelenskis aiškiai galvojo apie kai kurių problemų sprendimus, pasiūlant bendrą pilietybę. Manau, kad tam tikrais būdais jie galėtų įsivaizduoti gyvenimą tokioje situacijoje.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Tai tapo sudėtingiau. Buvo laikotarpis, maždaug rugsėjo mėnesį, kai ukrainiečiai pakankamai optimistiškai vertino savo galimybes, nes atrodė, kad jie perėmė iniciatyvą, [bet] tada rusai mobilizavosi. Ir tapo sunkiau, nes vien karių skaičius daug ką reiškia. Daug daugiau, nei, turiu prisipažinti, aš maniau. Be to, rusai šiuo metu geriau organizuoti. Jie turėjo laiko susitvarkyti mobilizaciją, išsiaiškinti, ką jie daro su savo kariuomene; jų bendra forma pagerėjo. Ir oras nebuvo palankus [Ukrainos kariuomenei]. Taigi, abi pusės dabar ieško naujų puolimo galimybių...

Dabar, manau, rusai galvoja turį pakankamai karių, ko neturėjo anksčiau, tačiau jie nebeturi įrangos, nes daug jos prarado. Jų įranga pakankamai prasta. Todėl norėdami pulti, jie turės kliautis brutalia jėga ir nesibodėti didelio aukų skaičiaus.

Ukrainiečiai nori daugiau manevruoti. Tačiau, kaip matėme, šio karo mūšių laukuose manevruoti nėra taip paprasta, nebent priešo linijose pavyktų rasti pažeidžiamą vietą. Todėl manau, kad reikia palaukti keletą mėnesių ir kai pamatysime, kaip viskas klostosi, bus lengviau suprasti abiejų pusių pajėgumą.

– Kalbant apie Rusijos [karinę] vadovybę, leiskite paklausti apie neseniai įvykusį persistumdymą. Vadovauti Ukrainos kampanijai buvo paskirtas generolas Valerijus Gerasimovas, kuris, kaip pranešama, gavo aiškų V. Putino įsakymą iki kovo užimti visą Donbasą. Ar tai puslapis iš knygos „Paimti Kyjivą per tris dienas“?

– Jei V. Putinas iš tiesų nori tai padaryti, panašu, kad jis pasitenkintų Donbasu, žinoma, jei iš tiesų toks buvo nurodymas. [Visgi] tai tik ataskaita; aš irgi ją mačiau. [V. Gerasimovui] bus labai sunku tai padaryti. Jie gali paimti Bachmutą, nes ukrainiečiams tai labai sunkus mūšis, nors jie didvyriškai laikosi. Tačiau kokia bus to kaina.

Visada reikia apsvarstyti, kokią kainą esate pasiruošęs mokėti, [pavyzdžiui], ar neprarasite savo geriausių karių, kurie bus reikalingi vėlesniam puolimui. Iki pastarojo persistumdymo rusai iš esmės tik gynėsi – jų gynybos linijos buvo visai neblogos. Vienintelė [privati karinė bendrovė] „Wagner“ tęsė puolimą. Manau, kad V. Putino požiūriu, neužtenka vien gerai gintis. Jis nori grįžti į puolimą. Ukrainiečiai, žinoma, nori to paties.

Manau, kad per ateinančias kelias savaites rusams bus labai sunku suorganizuoti puolimą. Ukrainiečiai kalba apie galimą naują mobilizacijos Rusijoje bangą, nes jie nori, kad ir toliau jiems būtų tiekiama Vakarų ginkluotė, ir tai visiškai logiška... Man atrodo, kad šiuo metu Rusija turi pakankamai tvirtas gynybines pozicijas. Nesu tikras, ar jiems pakaktų kovinės galios [puolant] įveikti ukrainiečius... Jei būčiau ukrainietis, man beveik kiltų pagunda palaukti, kol rusai pirmi išeis į puolimą, nes, manau, kad taip būtų lengviau juos nugalėti, nei patiems veržiantis į priekį.

„Wagner“ būstinė / AP nuotr.

– Kad ir kaip būtų nemalonu, aš norėjau jūsų paprašyti į tai pažvelgti taip pat ir iš Rusijos perspektyvos. Pažvelgti į situaciją V. Gerasimovo akimis ir pasvarstyti, kas strategiškai būtų prasminga.

– Nemanau, kad rusams didesnė dalis to, kas vyksta, atrodo prasminga. Nes labai sunku užimti kažkieno teritoriją. Yra Donbaso gabalai, kuriuos jie jau anksčiau buvo užėmę ir iš kurių buvo paimta nemaža dalis Rusijos kariuomenę sudarančių karių. Galbūt jie kontroliuoja tą teritoriją. Galbūt jie gali prisimesti savo valdžią Mariupoliui (Rusijos kariuomenė šį Azovo jūros uostą užėmė gegužę). Bet tai bus pakankamai sunku, be to, visada liks galimybių sabotažui ir panašiems veiksmams. Labai sunku – kaip žinome, kaip Vakarai žino – užimti teritorijas, [kur] nesi laukiamas.

Nemanau, kad Rusijai yra gerų sprendimų. Tikrai nemanau. Gali būti sprendimų, kurie trumpą laiką tenkintų Kremlių, bet, kaip sakau, jiems bus labai sunku išsilaikyti, užimti visus [pietinius] Chersono [ir] Zaporižios regionus ir pan. Manau, kad jų maksimalus tikslas galėtų būti Donbasas, bet ir čia jie dar toli gražu nekontroliuoja visos Donecko [srities]...

Kariniu požiūriu tai yra viskas, ką jie galėtų padaryti. Ir vis dėlto niekaip neapleidžia jausmas, kad V. Putinui ne mažiau svarbu yra sunaikinti Ukrainą kaip modernią šalį. Yra keršto už tai, kad ukrainiečiai atsisakė nusilenkti jo valiai, aspektas.

Žiūrint iš karinės pusės, Rusijos galimybės labai ribotos, tačiau ji gali bandyti įvairius dalykus. Ukrainiečių vietoje, neskubėčiau. Nemanau, kad jie turi daug šansų surengti sėkmingą puolimą, tačiau taip pat nemanau, kad ir Rusija turi daug šansų naujame puolime... Taigi, svarbūs keli dideli žingsniai...

Sakyčiau, Ukrainos požiūriu, situacija, kai rusai atsidengia, norėdami judėti pirmyn, darant prielaidą, kad juos bus galima sustabdyti, būtų geresnė ir lengviau kontroliuojama. Tai galėtų atrodyti, kaip 1918-ieji, kai vokiečiai pakilo į didžiulį puolimą ir išsisėmė, o tada sąjungininkai sugrįžo.

Mano akimis žiūrint, V. Putino nekantrumas yra didelė Rusijos karinės vadovybės problema. V. Gerasimovas visada buvo netoliese, nėra taip, kad jis būtų naujokas šioje situacijoje... Šiuo metu jo užduotis yra užtikrinti, kad V. Putino valia būtų įgyvendinta, o Putinui šiuo metu, atrodo, kad reikia rimtesnio puolimo, – jie aiškiai kažkam ruošiasi. Tačiau kam tiksliai ir kada, šiandien sunku pasakyti.

Vladimiras Putinas, Valerijus Gerasimovas / AP nuotr.

– Jie ginkluojasi, jie dvigubina karių skaičių. Ar Vakarų pagalba taip pat turėtų padvigubėti ir padvigubės?

– Vakarų veiksmus varžo du dalykai, na, galite ginčytis ir sakyti, kad trys dalykai. Vienas iš jų yra ekonominis. [Vakarai] priėmė smūgį... tad kad ir ką V. Putinas bandė daryti su energijos krize, tai suveikė, nes pastarieji metai buvo ekonomiškai ir politiškai destabilizuojantys, ypač Europai. Tačiau jie tarsi jau išbrenda iš šio liūno, galbūt kils daugiau problemų, [bet] tikrai ne tiek, kiek tikėjosi V. Putinas.

Antra, yra politiniai klausimai apie Rusijos provokavimą, [apie] pastūmėjimą per toli, apie eskalacijos grėsmę, kurie vienais ar kitais būdais atsispindi diskusijose Vašingtone ir Berlyne. Manau, kad diskusijos Berlyne kartais yra sunkiai suvokiamos – minimalūs skirtumai tarp tankų tipų ir pan. Diskusijos Amerikoje yra suprantamesnės, iš esmės jos susijusios su tuo, kad jei leisime ukrainiečiams sistemingai apšaudyti Rusijos teritoriją, tai gali būti vertinama kaip eskalacija.

Ir yra trečiasis elementas, mano nuomone, pats rimčiausias. [Tai] Ukrainai reikalingi ginklai, jų atsargos, logistika ir priežiūra, leisianti ukrainiečiams efektyviai juos panaudoti. Manau, kad tai yra stabdantis veiksnys, bet kalba neina apie ryžtą. Man atrodo, kad politinis ryžtas yra. Juk negirdime sakant: „Oi, Zelenski, tau reikia derėtis“.

Jei V. Putinui pavyktų sugalvoti kažką panašaus į kompromisą, kažką, kas galėtų padėti rasti bent kokią nors išeitį, V. Zelenskiui būtų daromas rimtas spaudimas į tai žiūrėti rimtai. Bet jis neturi ką pasiūlyti. Aš manau, kad [Prancūzijos prezidentas Emmanuelis] Macronas ir [Vokietijos kancleris Olafas] Scholzas tai pripažįsta; tai pripažįsta ir [Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi] Sunakas bei [JAV prezidentas Joe] Bidenas.

Joe Bidenas / AP nuotr.

– Kokie galėtų būti realūs Vakarų karo tikslai? Ar jie skiriasi nuo Ukrainos tikslų?

– Visada buvo laikomasi pozicijos, kad tam tikrais atžvilgiais karo tikslus nustato žmonės, kurie kariauja. Šiuo atveju tai yra Ukraina. Nors su šiuo karu siejama labai pavojinga idėja, neva kariaujama svetimomis rankomis – ukrainiečiai kovoja už amerikiečius.

– Iki paskutinio ukrainiečio...

– Manau, kad tokia analizė yra užgauli. Šią mintį dažnai lydi teiginys, kad Vakarų tikslas yra skatinti Rusijos susiskaldymą, nors tai, mano manymu, visai nėra Vakarų tikslas. Nemanau, kad yra daug manančių, jog tai garantuotų stabilumą Europoje ar kažką panašaus. Kai kurie žmonės gali taip galvoti, tačiau tai nėra oficiali Vakarų vyriausybių pozicija.

Manau, kad jie labiau norėtų rimtos vyriausybės Maskvoje, kuri turėtų tam tikrą legitimumą ir gebėtų racionaliai elgtis savo kaimynų ir likusio pasaulio atžvilgiu. Bet iki to dar tolokai. Iš tiesų Vakarams nėra prasmės kelti kažkokius tikslus Rusijai, nes tolesnis jos kelias priklausys nuo daugybės veiksnių pačioje Rusijoje; ir tai tikrai nėra priežastis kariauti. Todėl Vakarų tikslai buvo suformuluoti kaip Ukrainos nepriklausomybė ir teritorinis vientisumas.

Nemanau, kad Vakarai spaus Ukrainą prisiimti radikalesnių ar labiau maksimalistinių tikslų, nei ukrainiečiai yra pasirengę sau kelti. [Jei] ukrainiečiai būtų pasirengę priimti kompromisinį variantą, įtariu, kad tai būtų priimta [ir Vakaruose], o jei ukrainiečiai norėtų kovoti, tai taip pat būtų suprasta...

Nereikia dėl to būti naiviems. Bus pasiektas taškas – jei šiuo metu situacija vis dar yra patinė, nors nesu tikras, kad taip yra, – bet tarkime, jei po šešių mėnesių viskas atrodys taip, kaip atrodo dabar, manau, kad bus bandoma ieškoti būdų bent pristabdyti konfliktą. Nemanau, kad Vakarai nori kažko kito nei ukrainiečiai. Karuose tikslai ir priemonės visada turi būti suderinti. O jei priemonių nėra, gali tekti susitaikyti su nemaloniais rezultatais, bent jau trumpuoju laikotarpiu...

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Kai Vakarų atsovai kalba neleisiantys V. Putinui ir Rusijai pasiekti pergalės Ukrainoje, jų pasisakymuose dažnai skamba frazė „užtikrinti strateginį Rusijos pralaimėjimą“. Norėčiau jūsų paklausti, kaip galėtų atrodyti tas strateginis pralaimėjimas?

– Aš manau, kad strateginis pralaimėjimas yra tuomet, kai nepajėgi pasiekti išsikeltų tikslų, – šia prasme jie jau pralaimėjo.

Po to galima kelti papildomus tikslus. Kovo 25 d. papildomas tikslas buvo užimti Donbasą, bet ir jis kol kas neįgyvendintas. Taigi, nemanau, kad strateginis pralaimėjimas yra labai sudėtinga sąvoka. Klausimas, kiek rusai tai pripažįsta. Nuo pat pirmosios dienos susiduriame su viena vienintele problema – rusai turi užbaigti šį karą. Tačiau V. Putinas atsisako jį užbaigti, manau, jis bijo jį užbaigti. Taigi, [karas] tęsiasi, žmonės toliau žūsta. Ir kol Rusijoje neatsiras ryžto pripažinti, kad strategiškai tai yra pralaimėtas žaidimas ir kad kažkaip reikia išbristi iš šios pelkės, tol būsime ten, kur esame...

Jei įsitrauktų Vakarai, jei NATO kariuomenės prisijungtų prie Ukrainos kariuomenės, užbaigti šį karą būtų labai paprasta, bet labai pavojinga... Tad mes tikimės įvairių dalykų, tačiau labiausiai turbūt tikimės, kad Maskva pripažins, jog šis karas niekur neveda ir ji nebegali sau leisti jo tęsti, kai laimėjimai tokie menki.

Vladimiras Putinas prie Rusijos raketų-nešėjų / AP nuotr.

– Manau, kad viena didžiausių Vakarų baimių yra scenarijus, kuriame Rusija panaudoja branduolinį ginklą. Jūs rašėte: „Bet kokio branduolinio išpuolio prieš Ukrainą politinė rizika būtų didesnė už galimą naudą. Aukų gali būti ir tarp Ukrainoje gyvenančių etninių rusų, o radioaktyvių dulkių debesys gali nuslinkti link Rusijos“. Panašu, kad jūsų analizė grindžiama prielaida, kad V. Putinas įvertins situaciją ir elgsis racionaliai. Bet ar tikrai taip bus?

– Aš pakankamai nuosekliai laikiausi savo nuomonės šiuo klausimu ir niekas kol kas neprivertė manęs persigalvoti. Kadangi [V. Putinas] priėmė vieną kvailą sprendimą, visada yra tikimybė, kad jis gali priimti ir antrą. Tačiau akivaizdu, kad jis labai efektyviai išnaudojo branduolinį ginklą kaip atgrasymo priemonę. Jei branduolinis ginklas neegzistuotų, nėra pagrindo manyti, kad Vakarai nekovotų patys petin su ukrainiečiais, siekdami įveikti [Rusijos] agresiją.

V. Putinas aiškiai pasakė vasario 24 d. [ir] pakartojo vasario 27 d. [ir] po to dar ne kartą kartojo, kad branduolinio karo pavojus – jis to taip tiesiai šviesiai nepasakė, bet akivaizdu, kad turėjo omenyje, – taps realus, vos tik NATO tiesiogiai įsitrauks į karą Ukrainos pusėje.... Ir šis atgrasymas pasiteisino. Lygiai taip pat jis buvo atgrasytas nuo bandymų pulti NATO šalis. Taigi, viskas gerai, tai padeda apriboti konfliktą. Jis eskaluoja konfliktą, nori, kad ukrainiečiams dar labiau skaudėtų, ir jam tai pavyksta. Jis nori panaudoti ugnies jėgą ir jis ją naudoja. Tačiau jei viskas pakryptų link taktinio branduolinio ginklo, tai jam sukeltų pernelyg daug komplikacijų ir rizikų – jam ne kartą buvo pasakyta, kad tai gali iššaukti kaip tik tokį Vakarų įsitraukimą, kokio jis labiausiai nenorėtų.

Baimė buvo gal kiek didesnė prieš kelis mėnesius, kai atrodė, kad Ukrainai tikrai gerai sekasi stumti rusus atgal, bet aš visada maniau, kad ji perdėta.

Žinoma, negalima to visiškai atmesti, nes Rusija yra branduolinė valstybė, turinti didelių pajėgumų. Tačiau [tai] būtų didelė rizika Rusijai be akivaizdžios naudos. Tikėtina, kad bandant panaudoti branduolinį ginklą, raketa bus numušta, išmušta arba susprogs ne taip, kaip numatyta, detonuos ar dar kas nors panašaus įvyks. Juk šis ginklas nebuvo naudojamas ilgą laiką. Tokių dalykų neįmanoma numatyti, be to, manau, turėtume pastebėti aiškius ženklus, kad tam ruošiamasi, o kol kas aš nieko panašaus nematau.