Blinkenas Artimuosiuose Rytuose ragina kovoti su Irano grėsmėmis, deeskaluoti įtampą tarp Izraelio ir Palestinos

Artimuosiuose Rytuose viešintis JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas ragina malšinti regione tvyrančią įtampą bei kruviną smurto protrūkį. Paskutinė konflikto eskalacija tarp Izraelio ir palestiniečių įsiplieskė po reido Vakarų krante bei išpuolių rytų Jeruzalėje.

Anksčiau planuotą vizitą regione pradėjęs Egipte, kuris ilgą laiką tarpininkavo sprendžiant Izraelio ir palestiniečių konfliktą, A. Blinkenas Tel Avive susitiko ir su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu, o antradienį pokalbius tęs su Palestinos prezidentu. Valstybės sekretorius teigia, kad su regiono atstovais aptars ne tik šią eskalaciją, bet ir tvyrančią įtampą su Iranu.

Bombas gabenantys bepiločiai naktį nusitaikė į Irano karinę gamyklą centriniame Isfahano mieste, praneša šalies pareigūnai, teigdami, kad skraidykles pavyko perimti, bet jos padarė žalos, nors aukų išvengta.

„Šis bailus poelgis – dalis pastarųjų mėnesių Irano tautos priešų pastangų, kad Islamo respublika jaustųsi nesaugi. Tokios priemonės negali paveikti mūsų specialistų valios ir ketinimų taikiai branduolinei plėtrai“, – pabrėžia Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras-Abdollahianas.

Panašu, kad už išpuolio – Izraelis, teigia JAV pareigūnai ir atmetė bet kokį Vašingtono prisidėjimą, nors daugiau ir nekomentuoja.

Incidentų nekomentuoja ir Izraelis, laikosi pozicijos apie konkrečius incidentus nekalbėti, tačiau ne karta sakė, kad yra pasirengę atakuoti Irano objektus, jei diplomatiniais keliais nepavys apriboti Teherano branduolinės programos.

Įtampa tarp Irano ir Vakaru tvyro ne tik dėl branduolinės veiklos, bet ir dėl žiauraus elgesio su protestuotojais, fiktyvų teismų jiems skelbiant mirties nuosprendžius.

Iranas / Asociatyvi / AP nuotr.

Įtampa – ir dėl šių dronų tiekimo Rusijai, kuri iranietiškus bepiločius naudoja agresijai Ukrainoje. Teheranas neslepia, kad juos Maskvai siuntė, bet teigia, kad tai darė iki Kremliaus pradėto karo.

Draugystę demonstruojanti Rusija suskubo pasmerkti dronų atakas prieš Irano karinę gamyklą, teikdama, kad tai provokacija, galėjusi eskaluoti ir tai įtemptą padėtį regione.

Visa tai – į Artimuosius Rytus atvykus A. Blinkenui, kurio pirmoji stotelė – Egiptas;

„Labai svarbu, kad ir toliau kovotume su įvairiais Irano vykdomais veiksmais regione ir už jo ribų, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ir žmonių gyvybei. Dabar matome ir Rusijos agresijos Ukrainoje paramą, aprūpinimą bepiločiais ir galbūt kitomis karinėmis technologijomis“, – sako A. Blinkenas.

Tačiau Iranas – toli gražu ne vienintelė A. Blinkeno vizito tema – jis jau nusileido Izraelyje, bet dar prieš tai paragino nusiraminti ir deeskaluoti įtampą tarp izraeliečių ir palestiniečių, konflikte paaštrėjus smurtui, kuris nuo metų pradžios pareikalavo mažiausiai 35 palestiniečių – tiek kovotojų, tiek civilių – gyvybių.

Antony Blinkenas ir Benjaminas Netanyahu / AP nuotr.

Įtampa paaštrėjo po ketvirtadienį okupuotame Vakarų Krante, Dženino pabėgėlių stovykloje vykdyto kariuomenės reido. Kaip teigia Izraelis – išsiaiškintas teroristų tinklas, tačiau tarp dešimties žuvusių – du civiliai.

Ši reidą sekė išpuolis netoli sinagogos Rytų Jeruzalėje – užpuolikas nušovė 7 žmones, šeštadienį kitoje vietoje sužaloti dar du melstis ėję asmenys.

„Kiekvieno pareiga yra imtis priemonių įtampai malšinti, o ne ją kurstyti. Siekti dienos, kai žmonės nebejaus baimės savo bendruomenėse, namuose, garbinimo vietose. Tai vienintelis būdas stabdyti kylančią smurto banga, nusinešusią per daug gyvybių, per daug izraeliečių, per daug palestiniečių“, – akcentuoja A. Blinkenas.

Antony Blinkenas Artimuosiuose Rytuose / AP nuotr.

Tai teigia pasakęs ir per susitikimą su politikos veteranu, Izraelio premjeru B. Netanyahu, kuris dar sekmadienį pranešė apie griežtesnę kovą su išpuolį vykdančiais asmenimis.

Tarp planų – jų šeimoms atimti socialinių garantijų. Šeimos netekų sveikatos draudimo ar namų – penktadienio išpuolį įvykdžiusio palestiniečio namai jau užplombuoti.

Artimiesiems gali būti panaikintas leidimas gyveni Jeruzalėje, atimta Izraelio pilietybė.

B. Netanyahu paragino ir laisvesnes sąlygas civiliams įsigyti ir nešiotis ginklus, nors ir akcentavo nesiimti atsakomųjų veiksmų. Apie tokius palestiniečiai jau pranešė.

Pirmadienį susitikęs su Izraelio pareigūnais, antradienį A. Blinkenas kalbėsis su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, kurį bandys įtikinti atnaujinti saugumo klausimų koordinavimą su Izraelių. Jį M. Abbasas nutraukė po naujausių išpuolių Vakarų Krante.

Mahmudas Abbasas / AP nuotr.

A. Blinkenas kartoja, kad JAV palaiko dviejų valstybių sprendimą, tačiau jis, apžvalgininkų svarstymais, kaip niekada toli.

Naujos B. Netanyahu vyriausybės, kuri yra istoriškai dešiniausia, partneriai nepalaiko Palestinos valstybingumo, o pačios Palestinos teritorijos kontrolė padalinta tarp dialogo norinčio M. Abbaso, bei kalbėtis su Izraelių atsisakančios grupuotės Hamas.

Be to, apklausos rodo, kad dvejų valstybių sprendimą palaikančių rekordiškai nedaug – tam pritaria trečdalis palestiniečių ir panašiai tiek Izraelio gyventojų.