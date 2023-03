Iš akiračio išnykę Ukrainos oligarchai – vis dar siekia išlaikyti savo įtaką ir verslus?

Ukrainoje tęsiantis karui atrodo, kad šalies oligarchai dingo iš radaro. Šios įtakingos figūros, dažnai laikomos neatsiejama Ukrainos politinės sistemos dalimi, tokiomis unikaliomis aplinkybėmis stengiasi išsaugoti save ir savo turtą.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „New Eastern Europe“ originalus kūrinys.

Oligarchija išvertus iš graikų kalbos reiškia „keleto valdžia“. Senovės graikų filosofas Aristotelis oligarchiją laikė bloga aristokratijos forma, kuomet valstybę valdo keli turtingi piliečiai, naudojantys viešuosius išteklius savo interesams. Prancūzijos revoliucija papildė šią idėją teiginiu, kad oligarchija yra politinės ir ekonominės galios sintezė. Visi šie reiškiniai, be jokios abejonės, buvo būdingi Ukrainai 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusios plataus masto invazijos išvakarėse.

Oligarchų klasė susiformavo dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, padedant antrajam Ukrainos prezidentui Leonidui Kučmai. Nuo to laiko oligarchai niekada nebuvo praradę įtakos. Jie buvo atstovaujami visose Ukrainos parlamento kadencijose ir visose vyriausybėse. Centrinės valdžios veiksmai visada buvo vertinami atsižvelgiant į tai, kuriam oligarchui naujasis valdžios sprendimas yra naudingas.

Siekdama susisteminti informaciją, Ukrainos žiniasklaida nuo 2000 m. pradžios ypatingą dėmesį skiria „oligarchologijai“. Tai žurnalistika politikos, ekonomikos ir pramogų pasaulio naujienų sankirtoje. Nuo pirmojo dešimtmečio vidurio Ukrainoje kasmet skelbiami oligarchų reitingai. Pirmasis tokį reitingą paskelbęs leidinys buvo žurnalas „Focus“, vėliau iš jo estafetę perėmė ukrainietiškas „Forbes“ leidimas.

Tokiu būdu oligarchai Ukrainoje tapo savotišku prekės ženklu. Kuo aukštesnė oligarcho padėtis reitinguose, tuo stipriau jis įtakoja įvykius.

Kas tradiciškai yra laikomi įtakingiausiais?

Turtingiausias Ukrainos žmogus Rinatas Achmetovas turi rimtų verslo interesų metalurgijos ir energetikos sektoriuje.

Ihorio Kolomoiskio ir Genadijaus Bogoliubovo duetas – įtakinga neoficiali „Privat Group“ – turinti interesų naftos perdirbimo, chemijos, energetikos, transporto ir kitose srityse.

Provakarietiški oligarchai, tarp kurių įtakingiausias Viktoras Pinčukas.

Kai kalba pasisuka apie Vyriausybės narių skyrimą, dažniausiai visi ima dairytis, ar atsiras naujas oficialus kurio nors iš šio trejeto kandidatas.

Tačiau Ukrainoje yra ir daugiau įtakingų oligarchų, tarp kurių paukštienos gamintojas Jurijus Kosiukas, geležies rūdos išgavėjas Kostiantynas Ževaga, Charkivo magnatas Oleksandras Jaroslavskis, dujomis ir chemikalais prekiaujantis Dmitrijus Firtašas, saulėgrąžų aliejaus gamintojas Andrijus Verevskis ir Herehos – pora, kuriai priklauso prekybos centras „Epicentr K“.

„Oficialus“ šalies oligarchas buvo ir yra ankstesnis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka. Šiandieninis prezidentas Volodymyras Zelenskis nuo pat pradžių buvo laikomas oligarcho Ihorio Kolomoiskio projektu, nes rinkimų kampanijos metu pastarasis jam padėjo su žiniasklaida. Tuo metu Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis buvo laikomas kandidatu iš Rinato Achmetovo stovyklos, o jo Vyriausybės ministrai atstovavo (ir galbūt tebeatstovauja) kitų įtakingų asmenų interesams.

Taigi prieš karą Ukrainos valdžia nebuvo atsiribojusi nuo bendros oligarchijos tendencijos.

Įstatymas „Dėl oligarchų“

Siekdamas išsaugoti savo poziciją, V. Zelenskis stengėsi atsiriboti nuo I. Kolomoiskio ir kitų oligarchų. Dabartinis prezidentas, kaip ir jo pirmtakas P. Porošenka, ryžtingai skelbė kovosiantis su oligarchais.

2021 metų rudenį parlamentas balsavo už jo pateiktą įstatymo „Dėl oligarchų“ projektą. Šiuo dokumentu buvo siekiama nutraukti politinės ir ekonominės galios sintezę šalyje. Šiame teisės akte oligarchas apibrėžiamas kaip didžiulį turtą valdantis asmuo, turintis įtakos politikoje ir žiniasklaidoje.

Pirmasis svarbus punktas naujajame projekte yra „oligarchų registras“. Valdžia pažadėjo 2022 metų pradžioje paskelbti oficialiai oligarchais pripažintų asmenų sąrašą. Valdžios institucijos galėtų pasinaudoti pirma minėtomis įtakos priemonėmis spręsdamos, kas bus įtrauktas į šį sąrašą. Tačiau sąrašas iki šiol nebuvo nepaskelbtas. Žinoma, Ukraina šiuo metu įsitraukusi į kur kas rimtesnį karą nei su šalies oligarchais.

Visgi Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksijus Danilovas rugsėjį duodamas interviu patikino visuomenę, kad prie registro dirbama kiekvieną dieną. Tačiau jis panašių pareiškimų yra daręs ir anksčiau.

Antras svarbus su šiuo įstatymu susijęs dalykas yra oligarchų įtaka žiniasklaidai. Yra nuomonė, kad šiuo įstatymu V. Zelenskis siekė sugriežtinti žiniasklaidos kontrolę. Situacija šalyje tokia, kad prezidentas neturi savų žiniasklaidos išteklių, o rinkėjų elgesį Ukrainoje vis dar lemia televizija. Galingiausius kanalus šalyje iki karo valdė oligarchai Rinatas Achmetovas („Ukraina“), Ihoris Kolomoiskis (1+1), Viktoras Pinčukas (ICTV, „Novyj kanal“, STB), Petro Porošenka. („Priamij“, „5 kanalas“) ir Kostjantynas Ževaga („Espresso“).

Nemaža televizijos kanalų grupė priklausė ir prorusiškam verslininkui Viktorui Medvedčukui. Tačiau 2021 metų vasarį Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba įvedė sankcijas ir šiuos kanalus uždarė. Kurį laiką likę oligarchai palaikė V. Zelenskį, mainais už valdžios palankumą. Tačiau prezidentas visą laiką jautė, kad oligarchai bet kurią akimirką gali duoti įsakymą sugriauti valdžios autoritetą.

Netrukus buvo sugalvota, kad administracinė įtaka galėtų būti vienas iš būdų neleisti oligarchams pasinaudoti savo galia. Įstatymas „Dėl oligarchų“ siūlo jiems pasirinkti, ko atsisakyti šalies politinėje, žiniasklaidos ir verslo srityse. Žiniasklaidos aplinkoje buvo manoma, kad oligarchai bandys išlaikyti savo įtaką, derėdamiesi su Ukrainos valdžia. Siekdama galutinai įtvirtinti savo autoritetą, prezidento administracija taip pat parengė įstatymą „Dėl žiniasklaidos“, kuriame įtvirtintos tam tikros „represinės“ normos žiniasklaidos savininkų atžvilgiu. Tačiau šis įstatymas vis dar nepatvirtintas dėl neatitikimo ES normoms. Oligarchai į valdžios veiksmus reagavo savaip. Pirmiausia P. Porošenka oficialiai perleido kanalą „Priamij“ kitiems žmonėms.

Visus planus sujaukė karas. Vos prasidėjus Rusijos invazijai, prezidento kanceliarija įvedė „vieningo transliavimo“ sistemą. Visi oligarchų televizijos kanalai buvo įpareigoti transliuoti prezidentūros patvirtintą turinį. Tačiau jie ir toliau privalo mokėti už šių kanalų išlaikymą. Tokiu būdu V. Zelenskis atsikratė oligarchų įtakos informacinei politikai, bent jau kol vyksta karas.

Susiklosčiusiomis aplinkybėmis I. Kolomoiskis ir V. Pinčukas ir toliau finansuoja kanalus, nors yra didele dalimi praradę įtaką redakcijos politikai. R. Achmetovas, priešingai, pardavė didžiausią televizijos kanalą Ukrainoje ir visus kitus savo žiniasklaidos projektus. Jis nebeatitinka visų būtinų oligarcho požymių, nes nebeturi akcijų jokioje žiniasklaidos priemonėje.

Kokios yra kovos su oligarchais pasekmės? Ukrainoje susidaro įspūdis, kad oligarchai išnyko kaip klasė. Nuo karo pradžios jų nematyti ir apie juos negirdėti. Televizijos kanalai ir kita Ukrainos žiniasklaida šiuo metu sutelkusi dėmesį į karą, sankcijas ir karo nusikaltimus. Apskritai, atrodo, kad oligarchai buvo pamiršti.

Tam tikra prasme tai galima būtų interpretuoti kaip pergalę prieš oligarchus Ukrainoje. Jei nieko nesakome apie žmogų, gali atrodyti, kad jo nebėra. Bet oligarchai egzistuoja ir net yra išlaikę įtakos svertus įvykiams šalies viduje. Galbūt būtų naudinga kiek iš arčiau susipažinti su kiekvienu iš įtakingiausių oligarchų.

Rinatas Achmetovas

Turtingiausias Ukrainos oligarchas dėl karo patyrė didžiausių nuostolių. Tačiau negalima teigti, kad tai jam išėjo vien į bloga. Jis galų gale sulaukė padoraus force majeure karo veiksmų pavidalu, kad sutartų dėl kai kurių skolų, susijusių su Vakarų paskolomis, nurašymo. Rusai sunaikino ir užėmė Mariupolį, kuriame veikė du dideli metalurgijos kombinatai. Jie sudarė R. Achmetovo „Metinvest“ grupės branduolį.

Liko geležies rūdos gavybos verslas, R. Achmetovui ir jo verslo partneriui Vadimui Novinskiui atnešęs milijardus JAV dolerių eksporto pajamų. Tačiau dėl karo rūdos nėra kur perdirbti, o eksportuoti iš Ukrainos itin sudėtinga dėl rusų blokuojamų uostų ir į vakarus einančių geležinkelio linijų nepatikimumo. Dėl šių priežasčių ši R. Achmetovo imperijos dalis yra atsidūrusi itin sudėtingoje situacijoje.

Jam priklausantis energetikos verslas nukentėjo kiek mažiau. R. Achmetovas valdo didesnę dalį Ukrainos elektros skirstymo tinklų. Prieš karą per juos šalyje buvo paskirstoma apie 50 procentų elektros energijos. Pasauliniu mastu tai laikoma stambiu ir įtakingu verslu. R. Achmetovas net eksportuoja elektrą iš Ukrainos. Nepaisant karo, panašu, kad energetikos fronte ne viskas klostosi taip blogai. Pavyzdžiui, prezidento kanceliarija nori suspenduoti vadinamąjį „RAB tarifą“ „Oblenergo“ (regioninėms įmonėms), kurių pagrindinis savininkas yra R. Achmetovas. Tačiau elektros eksporto srityje, kurią R. Achmetovas buvo monopolizavęs, atsirado stiprus konkurentas – Ukrainos valstybinė energetikos įmonė. Šią grupę kontroliuoja prezidento kanceliarija.

Norėdamas atsikratyti oligarcho statuso, R. Achmetovas pardavė turėtas akcijas Ukrainos žiniasklaidoje, net ir didžiausią rinkos dalį užimančiame kanale „Ukraina“. Jis ir toliau finansuoja žiniasklaidą Lenkijoje – įstatymas „Dėl oligarchų“ to nedraudžia. Tačiau, remiantis kita informacija, čia taip pat neišvengta etatų mažinimo.

R. Achmetovas visiškai arba iš dalies nustojo finansuoti didelę grupę Aukščiausiosios Rados deputatų. Teigiama, kad tokiu būdu jis įvykdė susitarimą su V. Zelenskiu. Panašu, kad pasitraukęs iš žiniasklaidos ir politikos jis gali sulaukti pagalbos versle. Išties, nėra jokių požymių, kad valstybė rimtai trukdytų jo verslui. Antimonopolinis komitetas neturi pretenzijų R. Achmetovo įmonėms, o tradiciškai su oligarchu siejamas ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis lieka Vyriausybėje. Iš R. Achmetovo viešųjų ryšių tarnybos pranešimų žinome, kad jis nuolat siunčia humanitarinę pagalbą nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams.

Ihoris Kolomoiskis

Šis oligarchas dirba kartu su Genadijumi Bogoliubovu. Duetui jau kurį laiką ramybės neduoda rimta problema – baudžiamasis persekiojimas JAV.

2016 m. nacionalizavus banką „PrivatBank“, paaiškėjo, kad prieš keletą metų du verslininkai iš jo pasiėmė apie 5,5 mlrd. JAV dolerių. Ukrainoje jiems dėl to niekas negresia, nes I. Kolomoiskis su partneriais gali užsitikrinti reikiamą teismo sprendimą, jei kokia nors problema iškiltų. Tačiau tie pinigai buvo investuoti, visų pirma, į nekilnojamąjį turtą JAV. Vargu ar I. Kolomoiskiui pavyks susitarti su JAV teismais, todėl vis dar laukiame jų sprendimo.

Štai kodėl V. Zelenskis neseniai atėmė iš I. Kolomoiskio Ukrainos pilietybę. Nežinau, kiek tai bus naudinga šiam oligarchui, bet tikriausiai egzistuoja kažkokia užkulisinė teisinė schema. Šiuo metu jis slapstosi nuo ekstradicijos į JAV kurortiniame Bukovelio miestelyje toli nuo fronto linijos.

Nors gali atrodyti, kad I. Kolomoiskis palaipsniui tolsta nuo aktyvaus verslo, taip toli gražu nėra. Pačioje karo pradžioje rusai sunaikino vienintelę Ukrainoje veikusią naftos perdirbimo gamyklą Kremenčuke, kuri priklausė oligarchui. Tačiau jis per savo žmones pradėjo supirkinėti alkoholio gamyklas bioetanolio gamybai ir siekia sumažinti akcizą degalams, kuriuose yra etanolio.

I. Kolomoiskis taip pat grįžo prie užsiėmimo, kuris buvo aktyviai skatinamas pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje, – agresyvaus įmonių perėmimo. Neseniai Rusijos verslo grupė „VS Energy“ per teismą bandė perimti Ukrainos oligarchui K. Ževagai priklausančius 40 procentų Poltavos kasybos ir perdirbimo gamyklos akcijų. Tai yra kasybos ir perdirbimo kombinatas, stambus geležies rūdos žaliavų eksportuotojas į Europą. Prieš daugelį metų K. Ževaga nupirko šią gamyklą iš rusų ir ant jos bazės netgi įkūrė tarptautinę įmonę „Ferrexpo“. Rusai susigriebė per pigiai pardavę ir daug metų kovojo teismuose, kad susigrąžintų tai, kas buvo prarasta, tačiau šiuo metu to padaryti nebegali.

Manoma, kad I. Kolomoiskis buvo ta „stebuklinga jėga“, karo įkarštyje padėjusi galutinai grąžinti šį turtą Ukrainai. Pats oligarchas jau seniai norėjo atimti šį verslą iš K. Ževagos, tačiau stebėtina, kad tai pavyko padaryti tik prasidėjus karui. K. Ževaga buvo užsipultas per teismus ir žiniasklaidą.

Tačiau I. Kolomoiskis neturi jokių vilčių atgauti „PrivatBank“ ar bent jau sulaukti kompensacijos iš valstybės. Dėl to jis net tris kartus kreipėsi į teismą. Tai leidžia manyti, kad prezidentūra nėra visiškai praradusi susidomėjimą toksiškiausio šalies oligarcho veikla. Apskritai I. Kolomoiskis yra legendinė figūra Ukrainoje. Jis jau seniai valdo „Ukrnaftą“, nors didžioji dalis įmonės akcijų priklauso valstybei. Karo išvakarėse jam vos nepavyko padalinti įmonės taip, kad jam atitektų jos turtas, o valstybei – skolos.

Pastaruoju metu I. Kolomoiskio interesai išryškėjo paskyrus jo atstovą į Valstybės turto fondą, kuris valdo valstybines energetikos įmones – pirmiausia „Centernergo“ ir Odesos uosto įmonę. Tokie paskyrimai ilgą laiką buvo viena mėgstamiausių Ukrainos oligarchų poveikio priemonių. Sėkmingai įdarbinus savo žmogų galima kontroliuoti valstybės įmonę, priverčiant ją dirbti oligarcho interesais. Prisiminkite oligarcho apibrėžimą Senovės Graikijoje – tai yra būtent tai.

Greičiausiai jums kyla klausimas, ar visa tai tiesa? Juk tokie dalykai negali vykti Europos valstybėje, kuri, padedama civilizuoto pasaulio, renkasi teisę į šviesią ateitį. Deja, šios problemos kyla ir dabartinėmis karo sąlygomis. Nuo dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio valstybės valdyme juntama stipri oligarchų įtaka. Net Maidano įvykiams nepavyko jos susilpninti. Belieka tikėtis, kad tai įvyks po karo kolektyvinių Vakarų atkaklumo dėka.

Viktoras Pinčukas

Pirmojo dešimtmečio pradžioje V. Pinčukas nusavino net kelis pramonės objektus, padedamas savo uošvio, buvusio Ukrainos prezidento Leonido Kučmos. Tačiau po 2004 m. įvykusios Oranžinės revoliucijos jis pakeitė savo oficialų statusą ir tapo filantropu bei šiuolaikinio meno žinovu. Visgi V. Pinčukas palaiko tvirtus finansinius ryšius su Vakarų įtakos grupėmis, kurios davė oligarchui paskolas turimų pramonės objektų atnaujinimui ir metalurgijos gamyklos, gaminančios ratų ruošinius ir vamzdžius, statybai.

2008 ir 2014–2015 m. finansinės krizės turėjo įtakos V. Pinčuko verslui – oligarcho įmones prislėgė skolos. Kai kuriais skaičiavimais, verslo savikaina netgi tapo neigiama. Tačiau V. Pinčukas turi plieninę valią laimėti, o tinkamai išnaudodamas resursus, gali ir toliau daryti rimtą įtaką Ukrainoje. Kalbama, kad jis taip pat prisidėjo prie V. Zelenskio pergalės prezidento rinkimuose (nors ne tiek, kiek I. Kolomoiskis), ir iš to gavo papildomos naudos.

Mėgstamiausia V. Pinčuko taktika yra vadinamieji „nematomi paskyrimai“. Daugelis įtakingų Ukrainos centrinės valdžios pareigūnų, kaip manoma, yra jo protežė. Jų padedamas, jis gali užsitikrinti nuolatinius užsakymus tiekti vamzdžius, ratų dalis ir pan.

Karas nesumažino V. Pinčuko turto – jis nieko neprarado ir net sugebėjo sutaupyti. Visų pirma, jis neatsikratė savo televizijos kanalų kaip R. Achmetovas, o tiesiog sumažino jų išlaidas. Tai rodo, kad V. Pinčukas žaidžia ilgą žaidimą, pasikliaudamas tvirtais ryšiais su Vakarais.

Jo pagrindinis koziris yra laikymasis atokiau nuo viešumo ir tvirti politiniai ryšiai. V. Pinčuko įvaizdis labai skiriasi nuo I. Kolomoiskio. Jo organizuojama kasmetinė politinių diskusijų platforma „TAIP“ suburia įtakingiausius Ukrainos politikos ir verslo atstovus.

Nuo pat Maskvos invazijos pradžios V. Pinčukas atsidūrė skandalo epicentre. Jo namuose netoli Kyjivo, kur Pinčukų šeima negyveno jau daug metų, buvo įkurta mobili ligoninė Ukrainos kariams. Šį žingsnį sveikino visa šalis. Tačiau po kurio laiko V. Pinčukas pareikalavo, kad medikai išsikraustytų iš jo namų.

Kiti įtakingi Ukrainos oligarchai

Dėl karo atsirado logistikos problemų, kurios tapo galvos skausmu į žemės ūkį orientuotiems Ukrainos oligarchams. Pavyzdžiui, Andrijus Verevskis ir jo holdingas „Kernel“ turi problemų su saulėgrąžų aliejaus ir grūdų eksportu. O Jurijus Kosiukas, priešingai, panaikinus muitus, padidino vištienos eksporto į Europą apimtis.

Tačiau Europos verslininkai jau reikalauja apriboti vištienos tiekimą iš Ukrainos.

Net ir atvėrus eksporto jūra kelius, Ukraina nėra pajėgi eksportuoti pakankamo kiekio grūdų. Naujausiais duomenimis, per du mėnesius jūra buvo eksportuota apie penkis milijonus tonų grūdų. Tačiau prieš karą toks kiekis būdavo išgabenamas kas mėnesį. Artimiausiais mėnesiais žemės ūkyje besispecializuojantys oligarchai jaus nemenką diskomfortą.

Dmytro Firtašas rado įdomų būdą išsaugoti savo dujų tiekimo verslą. Regioninių dujų įmonių teisės buvo perduotos valstybinėms įstaigoms, kurios tuo pačiu laikinai areštavo ir jų turtą. Tačiau D. Firtašas dalyvauja šių įmonių valdyme, todėl jam pavyko savo turtą išsaugoti.

V. Ževaga tapo Rusijos įmonių grupės „Lužnikovsky“ kartu su I. Kolomoiskiu įvykdyto agresyvaus įmonės perėmimo auka. V. Ževagai tarsi pavyko išspręsti savo problemas su dabartine valdžia, tačiau šis atvejis yra unikalus, nes jo priešininkai taip pat geba žaisti šį žaidimą.

Prasidėjus karui, P. Porošenka iš esmės užsitikrino valdžios malonę. Ankstesnių trejų metų patirtis parodė, kad labai sunku, netgi, galima sakyti, neįmanoma, pasodinti buvusį prezidentą į kalėjimą. Todėl nepaisant visuomenės reikalavimo nubausti P. Porošenką, jis liks laisvėje. Tačiau jo reputacijai padaryta nepataisoma žala. P. Porošenkos ateityje nematyti nieko gero. O Viktoro Medvedčuko likimas greičiausiai taps rimtu įspėjimu daugeliui šalies oligarchų.