Rusų kankinimus išgyvenusi ukrainiečių paramedikė nepamirš priešų žodžių: tavo gyvybė nieko verta, tavo valstybė neegzistuoja

Vilniuje vieši 3 mėnesius rusų nelaisvėje laikyta garsi Ukrainos paramedikė Julija Pajevska-Taira, kurios įkurtam savanorių greitosios pagalbos korpusui „Tairos angelai” priskiriama šimtai išgelbėtų gyvybių. Jos prie kūno tvirtinama kamera įrašyti sukrečiantys vaizdai iš naikinamo Mariupolio apie karo žiaurumus, sužeistų ir mirštančių Ukrainos vaikų, Ukrainos, o taip pat ir Rusijos karių gelbėjimą apskriejo visą pasaulį.

Šiandien ji čia planuoja rinkti paramą žuvusių ir į nelaisvę paimtų karių šeimoms. Sacharovo premijos laureatė laidoje „Dienos tema“ – apie patirtus išgyvenimus, siekį padėti kitiems ir svajonę pasiekti pergalę.

– Nuo jūsų išlaisvinimo praėjo 7 mėnesiai. Kaip jūs šiandien jaučiatės?

– Aš dar atsigaunu, ačiū.

– Jūsų vienas iš planų buvo atstatyti sveikatą. Ar ji pilnai atsistatė per šitą laiką?

– Deja, dar ne. Ir dar man reikia daug ką padaryti. Viena operacija jau buvo padaryta ir reikia dar vienos operacijos, o po to mes žiūrėsime, kaip aš atsigausiu.

Julija Pajevska / AP nuotr.

– Mano minėtuose vaizduose, kuriuos jūs nufilmavote ir kurie buvo slapčia išgabenti tampone AP žurnalistų per patikros postus iš naikinamo Mariupolio, buvo ir scena, kur jūs padedate sužeistam rusų kareiviui ir vadinate jį „saulute“. Ar dabar, perėjusi tą, kaip jūs sakote, 3 mėnesių pragarą, žmonių, kurie matėt, kaip elgiasi su moterimis, matėt, kaip elgėsi su vaikais. Ar jūs elgtumėtės lygiai taip pat, padėtumėte tam sužeistam rusų kariui?

– Žinoma, aš padėčiau taip pat, nes medikai privalo suteikti pagalbą bet kam. Ir būtent „saulute“ aš jį pavadinau ne dėl meilės jam, o tam, kad parodyčiau, kad aš nežiūriu į jį kaip į priešą, nes mes nekariaujame su sužeistaisiais arba su moterimis ir vaikais.

– Kaip jūs minėjote, medikai, paramedikai, jų darbas toks yra, bet kaip kiekvieną dieną susidurti su sužeistųjų arba mirštančiųjų akimis ir rasti jėgų kitą dieną vėl eiti į frontą?

– Čia labai sunku, bet toks yra mūsų likimas. Mes turime elgtis kaip civilizuoti žmonės, ne kaip kažkokie orkai be teisės ir be įstatymo. Mes iš tikrųjų taikomės prie įstatymų, civilizuoto pasaulio įstatymų, tai tiesiog yra kraujyje. Žinoma, nieks nemyli Rusijos, ypač po to, ką ji padarė, bet tai nereiškia, kad mes turime elgtis panašiai kaip jie.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Jūs esate sakiusi, kad moterys fronte yra daugiau tvarkos ir daugiau patogumo. Jūs pati fronte nuo 2014 metų. Kodėl jums tai buvo svarbu?

– Aš supratau, kiek reikėjo medikų. Aš esu paramedikė, neturiu specialaus išsilavinimo medicininio, bet kaip paramedikė aš esu efektyvi ir 2014-2015 m. su medikais fronte buvo daug problemų, evakuacijos užimdavo labai daug laiko ir mes daug prarasdavom žmonių vien dėl to, kad neužtekdavo kvalifikuotų specialistų. Moterys, vyrai – jokio skirtumo. Yra tik tavo sugebėjimai. O moterys dauguma yra medikės ir jos iš tikrųjų labai puikiai ir labai kietai dirba. Aš labai džiaugiuosi tuo.

– Medikas, paramedikas, jis labai gerai supranta, kas vyksta su žmogaus kūnu. Jūs 3 mėnesius buvote priversta gyventi siaubingomis sąlygomis. Jungtinių Valstijų Kongreso Helsinkio grupei liudijote apie tuos mėnesius, kai jūs ne tik fiziškai ir emociškai kankino, bet ir buvo siūlymų nusižudyti. Ar jūs suradote psichologinių priemonių, priežasčių, kaip ir kodėl jūs nepalūžote?

– Aš daug metų užsiiminėjau joga ir būtent karo menu, ir aš esu psichologė, baiginėju dabar universitetą, psichologija yra mano specialybė. Tai iš tikrųjų labai didelis lygis ir aš labai puikiai suprasdavau, kas vyksta, psichologiškai man buvo kažkiek lengviau negu kitiems žmonėms vien tik dėl to, kad aš suprasdavau, kaip iš tikrųjų yra išdėliota ir kaip yra statoma propaganda ir kur yra jų pamatai, kaip spausti asmenybę.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Susprogdintas daugiabutis Dnipre / AP nuotr.

– Ar galima įžiūrėti kokį nors raštą atpažinti tai propagandai?

– Žinoma, jums pradeda pasakoti, kad jie turi teisę spręsti mūsų likimą arba jūsų, pavyzdžiui, likimą, arba bet kokios tautos likimą, tai reiškia jau yra propaganda. Tave žemina, nuolat aiškina, kad tavo gyvybė nieko neverta, kad tavo valstybė neegzistuoja, kad Prezidentas pabėgo, kad valstybė jau yra sugriauta ir kariuomenė yra jau sunaikinta ir jokios vilties nėra. Jų akyse tu matai, kad jie meluoja. Meluoja nuolat, jais pasitikėti visiškai negalima, o be to, karo garsai buvo. Aš girdėjau ir supratau, kad jeigu vyksta mūšis šalia Donecko, tai kaip Kyjivas jau gali būti nugalėtas? Tai yra melas.

– Jūs viešite Lietuvoje ir vienas iš jūsų tikslų arba norų yra surinkti paramą jūsų sukurtam fondui „Svajok svajonę“ žuvusių arba į nelaisvę paimtų karių šeimoms. Apie ką jie svajoja?

– Aš svajoju apie pergalę, aš svajoju apie naują valstybę, kuri yra sėkminga, kad visi, kas yra įkalinti, kad visi grįš ir mes atstatysime jų sveikatą ir jų psichologinę būseną, kad palaikysime juos.

Man labai rūpi būtent likimas visų žmonių, kurie yra dabar nelaisvėje. Mes turime daug praradimų, yra labai daug sužeistų žmonių. Būtent dėl to. Kai kuriems iš jų reikalinga pagalba, kuri brangiai kainuoja, ir būtent dėl to mes sukurėme šitą fondą, kad palaikytume ir vaikus, ir jų šeimas. Žmonių, kurie yra nelaisvi. Vaikai labai kenčia. Jeigu jus matytumėte tų vaikų akis, kai mes jiems dovanas atvežėme būtent Kalėdoms, jie buvo labai laimingi. Sakė: taigi nuo tėčio, nuo tėčio. Iš tikrųjų tai nebuvo nuo tėčio, bet mes nesakėme jiems. Galvoju, tegul tiki, kad tai yra nuo jų, nuo tėvo. Kai kas iš tų tėvų jau grįžo ir aš labai džiaugiuosi, kad jiems pavyko sugrįžti.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Vienas iš jūsų dar vienų planų šiemet yra sudalyvauti britų princo Hario sužeistų veteranų įkurtose „Invictus“ žaidynėse. Pernai dėl suprantamų priežasčių jums nepavyko, šiemet jūs planuojate tą padaryti. Kaip jūs, kaip sportininkė, vertinate Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas leisti varžytis rusų ir baltarusių sportininkams po neutralia vėliava kitąmet Paryžiuje?

– Aš esu labai nepatenkinta Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu, kad yra leidimas rusams ir baltarusiams sportininkams dalyvauti. Sportas tai ne vien tiktai apie varžybas, bet tai yra apie žmogiškumo idealą.

Sportas ugdo mūsų geriausias savybes. Ir taip pat sužeistieji, būtent kariškiai, kurie dalyvauja „Invictus“ žaidynėse, jie ir treniruojasi tam, kad atsigautų ir kad savo savybes geriausias atnaujintų, kad nuimtų tą psichologinę apkrovą ir tą savo neapykantą. Tai yra labai svarbu. Ir aš labai prašau palaikyti Ukrainos sportininkai iniciatyvą, kurie šiuo metu planuoja kreiptis į Tarptautinį olimpinį komitetą, kad jie atšauktų tą savo sprendimą. Dėl to, kad sportas tai apie taiką, o ne apie karą. Sportas, tai yra apie draugystę ir apie sąžiningą draugystę, o ne apie tai, kad valia primesta kitų tautų ir kitoms tautoms iš kitų valstybių.

– Vakarai šią savaitę pademonstravo politinę valią ir pasiuntė aiškų signalą Kremliui, kad jie yra pasiruošę būti su Ukraina ir remti Ukrainą tiek, kiek reikės. Yra kalba apie tankus, jau yra kalbama ir apie naikintuvus. Ko dar trūksta iki pergalės?

– Aš manau, kad reikia daugiau visam pasauliui susiruošti, susitelkti ir organizuoti tokią planuotą pagalbą, kuri atitinka Ukrainos kariuomenės reikmes, nes Ukraina parodė visam pasauliui, kad ji tikrai labai sąžiningai elgiasi karo lauke. Ir taip pat aš esu čia, kad ir padėkočiau už jūsų pagalbą mums fronte ir kaip rūpinatės mūsų sužeistaisiais, ypač už rūpestį mūsų moterimis ir vaikais. Ačiū jums labai už tai.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ačiū jums, kad kovojate ir už mus.

– Jūs matote tikrus draugus, kurie visada ateis jums į pagalbą. Mes su jumis.