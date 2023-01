Pasaulio pabaigos laikrodžio rodyklė rodo vos 90 sekundžių iki vidurnakčio

Vadinamasis pasaulio pabaigos laikrodis, kuriuo mokslininkai nori atkreipti dėmesį į pavojus žmonijai, dėl Rusijos karo Ukrainoje pasuktas į priekį ir dabar rodo 90 sekundžių iki vidurnakčio – taip arti vidurnakčio rodyklė dar nėra buvusi.

Lyginant su praėjusiais metais, simbolinis laikrodis priartėjo prie vidurnakčio dešimčia sekundžių, pranešė organizacija „Bulletin of the Atomic Scientists“. Mokslininkai tai pirmiausiai argumentavo „Rusijos invazija į Ukrainą ir padidėjusia branduolinės eskalacijos rizika“.

„Praktiškai neslepiami Rusijos grasinimai panaudoti atominį ginklą primena pasauliui, kad konflikto eskalacija – dėl nelaimingo atsitikimo, tyčia ar dėl apsiskaičiavimo – yra siaubinga rizika, – teigė organizacija. – Galimybė, kad konfliktas taps nekontroliuojamas, lieka didelė“.

Organizacija atkreipė dėmesį ir kitus pavojus, pavyzdžiui, „besitęsiančią grėsmę“, kurią kelia klimato krizė.

Pasaulio pabaigos laikrodis / AP nuotr.

„Gyvename beprecedenčio pavojaus laikotarpiu, ir pasaulio pabaigos laikrodis atspindi šią realybę“, – sakė organizacijos vadovė Rachel Bronson. Ekspertams esą nebuvo lengva pasukti laikrodžio rodyklę taip arti vidurnakčio. Kalbėdama apie Ukrainos karą, R. Bronson sakė, kad JAV vyriausybė, NATO sąjungininkės ir Ukraina turi „daug kanalų dialogui“. Esą būtina išnaudoti visus šiuos kanalus, „kad galėtume laikrodį vėl pasukti atgal“.

Pasaulio pabaigos laikrodis 2020 metais buvo nustatytas taip, kad rodytų 100 sekundžių iki vidurnakčio – tai buvo arčiausiai vidurnakčio nei kada nors anksčiau. Kitus dvejus metus rodyklės pozicija nesikeitė.

Sprendimą, kaip nustatyti laiką, kasmet priima „Bulletin of the Atomic Scientists“ – tai organizacija, leidžianti to paties pavadinimo žurnalą, kurį 1945 metais įkūrė fizikas Albertas Einsteinas ir Čikagos universiteto mokslininkai.

1947 metais, kai laikrodis buvo nustatytas pirmą kartą, jis rodė be 7 min. vidurnaktį. Po Šaltojo karo pabaigos mokslininkai jo rodykles atsuko į iki šiol toliausią nuo vidurnakčio poziciją – tada jis rodė 23.43 val., t. y. 17 min. iki vidurnakčio.