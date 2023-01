NATO vadovo pavaduotojas: Baltijos šalys yra pažeidžiamiausia Aljanso vieta, bet laukia pokyčiai

Šiais metais Vilniuje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Lietuva tikisi neeilinio dėmesio Aljanso rytinio flango saugumui. Lietuvoje lankęsis NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas gynybos politikai ir planavimui Angusas Lapsley interviu LRT.lt pripažįsta, kad Baltijos regionas „yra vienas iš labiausiai pažeidžiamų dėl galimo Rusijos puolimo“, todėl Aljansas ruošia jo gynybos planus.

– Šiais metais NATO viršūnių susitikimas vyks Vilniuje. Lietuva turi savo lūkesčių, pavyzdžiui, nori, kad visos šalys įsipareigotų skirti 2 proc. BVP gynybos išlaidoms. Kokių planų šiam susitikimui turite Jūs?

– Manau, kad tai bus labai svarbus viršūnių susitikimas. Praėjusią vasarą susitikome Madride ir priėmėme labai svarbų strateginį sprendimą perorientuoti NATO Aljansą į kolektyvinę gynybą. Yra ir kitų svarbių dalykų, pavyzdžiui, kova su terorizmu, tačiau svarbiausias prioritetas yra kolektyvinė gynyba.

Manau, kad Vilniuje turime parodyti, jog vykdome šį įsipareigojimą. Tai nėra nauja – šį pokyčių procesą pradėjome 2014 m., kai Rusija pirmą kartą įsiveržė į Ukrainą. Tačiau Madrido susitikimas pareikalavo, kad paspartintume ir suintensyvintume šį procesą. Būtent tai ir ketiname įgyvendinti Vilniuje.

Manau, kad svarbus elementas bus sustiprintas kolektyvinės gynybos mechanizmas. Pertvarkome tai, kaip planuojame, kaip vadovaujame, kokių pajėgumų reikalaujame iš sąjungininkų, kaip organizuojame savo pajėgas. Turime įgyvendinti mūsų laikysenos pokyčius, dėl kurių susitarėme Madride. Pavyzdžiui, susitarėme nuo keturių kovinių grupių pereiti prie aštuonių kovinių grupių, kurios būtų pasirengusios labai greitai būti padidintos iki brigadų.

NATO kariai Lietuvoje / AP nuotr.

Manau, kad iki susitikimo Vilniuje įrodysime, kad galime tai padaryti. Turime visus šiuos dalykus išspręsti teisingai, turime toliau modernizuoti savo gynybą, toliau mąstyti apie naujų technologijų integravimą į mūsų gynybą, apie Kinijos įtaką ir didėjančią Ramiojo vandenyno regiono svarbą euroatlantiniam saugumui, apie atsparumą.

Be to, kaip teisingai sakote, turime pasiųsti aiškią žinią dėl gynybos išlaidų. Nuo 2014 m. esame įsipareigoję siekti skirti 2 proc. BVP gynybai. Vilniuje vadovai susitars dėl naujo įsipareigojimo. Jie turės nuspręsti, kas tiksliai jame bus parašyta. Tačiau akivaizdu, kad daugelis sąjungininkų dabar mano, jog 2 proc. yra minimumas, kurį reikia išleisti, kad NATO būtų saugi. Nemažai sąjungininkių ketina gerokai viršyti 2 proc. ir jūsų regiono šalys yra geras to pavyzdys.

Taigi, manau, kad Vilniuje iš esmės bus siekiama užtikrinti Aljanso pokyčių, kurie prasidėjo 2014 m., bet iš tikrųjų paspartėjo 2022 m., suintensyvėjimą.

– Baltijos šalys taip pat sako, kad dėmesys turėtų būti skiriamas rytinio flango stiprinimui, įskaitant ir Baltijos šalių gynybos planų patvirtinimą. Ar jūs tai planuojate? Ir kaip tie planai galėtų atrodyti?

– Mums tikrai reikia stipresnės gynybos Baltijos šalyse, jos, kaip visi pripažįstame, yra vienas iš NATO regionų, labiausiai pažeidžiamų dėl galimo Rusijos puolimo. Ir NATO rengia karinius planus, kaip būtent tai padarysime. Šie planai bus parengti iki Vilniaus viršūnių susitikimo. Tikimės, kad dėl jų susitarsime ir galėsime pradėti juos įgyvendinti bei užtikrinti, kad jie galėtų būti panaudoti, jei jų prireiktų.

NATO kariai Lietuvoje / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Manau, kad Baltijos šalių reikalavimas tiksliai suprasti, kaip mes ginsime šį regioną, yra visiškai teisingas. Iki Vilniaus susitikimo nueisime gana ilgą kelią, kad galėtume į tai atsakyti.

Vis dėlto svarbu ne tik tai, kiek šiame regione yra pajėgų, kurių skaičių mes jau padidinome. Turime kalbėti apie visą spektrą pajėgumų, kuriuos NATO galėtų panaudoti šio regiono gynybai. Pavyzdžiui, dalis oro pajėgų Baltijos šalims ginti galėtų būti paimtos iš Norvegijos jūroje esančių lėktuvnešių.

Ne viskas priklauso tik nuo to, kas yra čia. Kalbame apie visą spektrą pajėgumų, kuriuos galėtume panaudoti. Būtent į tai šiuo metu Aljansas sutelkia dėmesį.

– Tačiau Baltijos šalys nori čia dislokuotų tolimojo nuotolio gynybos sistemų ir kad NATO oro policijos misija būtų pakeista į oro gynybos misiją. Ar tai yra svarstoma?

– Šiam procesui vadovauja kariuomenė. Taigi tai prasideda nuo to, ką mums pataria sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (SACEUR) generolas (Christopheris) Cavolis, ko jam reikia, kad būtų įgyvendinta misija sustabdyti invaziją į bet kurią NATO teritorijos dalį. Manau, kad jis prašys įvairių dalykų. Jis prašys tolimojo nuotolio sistemų bei sieks stipresnės, integruotos priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos, ypač rytiniame flange.

Tačiau turime leisti jam pačiam nuspręsti tikslią pajėgumų sudėtį ir kaip tai organizuoti, pavyzdžiui, kur dislokuoti tolimojo nuotolio raketas. Manau, kad turime būti atsargūs ir nedaryti skubotų išvadų, kad turime kažką dislokuoti čia (Baltijos regione). Palaukime, kol pamatysime, kas, profesionalo nuomone, bus geriausia.

NATO naikintuvai Lietuvoje / AP nuotr.

– Pernai Madride vykusiame NATO viršūnių susitikime Vokietija ir Lietuva susitarė dėl brigados skyrimo Lietuvai. Tačiau dabar daug diskutuojama, kur ši brigada turėtų būti dislokuota. Ar manote, kad visos brigados dislokavimas Lietuvoje reikšmingai pagerintų mūsų saugumą?

– Madride buvo sutarta, kad pereisime nuo keturių iki aštuonių kovinių grupių ir kad kiekviena iš tų kovinių grupių galėtų būti greitai padidinta iki brigados lygio. Norint tai daryti efektyviai, reikia parodyti, kad galime tai daryti. Manau, kad tai parodysime iki Vilniaus viršūnių susitikimo.

Vis dėlto kyla sudėtingesnis karinis klausimas, kiek pajėgų čia reikia turėti nuolat, o kiek jų yra tikslinga turėti Vokietijoje? Tai iš esmės yra karinė diskusija apie tai, koks yra veiksmingiausias būdas pasiekti norimą poveikį. Vėlgi, manau, kad turime leisti kariškiams patiems tai išsiaiškinti.

Vokietija Lietuvoje, Jungtinė Karalystė Estijoje bei Kanada Latvijoje yra labai aiškiai įsipareigojusios, kad pajėgos, kurios gali čia būti perdislokuotos labai greitai, būtų stipresnės, nei planavome anksčiau.

– Tačiau neseniai girdėjome keletą pareiškimų, įskaitant Estijos ministrės pirmininkės, kad pagal dabartinius NATO planus Baltijos šalys būtų sunaikintos, jei Rusija jas užpultų. Ar manote, kad esamų NATO planų pakanka Baltijos šalims apginti?

– Esame įsitikinę, kad NATO gebėjimas atgrasyti nuo bet kokio puolimo NATO teritorijoje yra tvirtas. Ir šiame kare su Ukraina matome, kad iš tikrųjų Rusija stengiasi neliesti NATO teritorijos. Ar tai reiškia, kad esame patenkinti? Ar mes tiesiog manome, kad turėtume palikti viską taip, kaip yra? Ne. Manome, kad turime gerinti savo planavimą, laikyseną, vadovavimo struktūras, investuoti į tinkamus pajėgumus taip pat ir todėl, kad grėsmės pobūdis nėra statiškas, jis kinta.

Angusas Lapsley / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kartais grėsmės pobūdis gali būti Rusijos sausumos pajėgos, kitais atvejais tai gali būti Rusijos raketos, orlaiviai ar povandeniniai laivai. Reikia gebėti reaguoti į bet kokią grėsmę. Taigi esame įsitikinę, jog galime atgrasyti ir apginti euroatlantinę erdvę, tačiau taip pat labai realiai suvokiame, kad turime nuolat tobulėti ir stiprėti, jei norime neatsilikti nuo grėsmės, su kuria susiduriame.

– Kaip pats karas Ukrainoje pakeitė NATO gynybos planavimą? Ar iš naujo įvertinote, pavyzdžiui, Rusijos keliamas grėsmes?

– Karas tęsiasi. Ir mes nuolat išmokstame kažką naujo. Yra daug dalykų, apie kuriuos žinojome Šaltojo karo metais ir kurie sugrįžo. Pavyzdžiui, apie oro ir priešraketinės gynybos svarbą, apie tai, kaip kartais sunku manevruoti labai ginčytinoje aplinkoje.

Be to, manau, kad dar labiau nei Šaltojo karo metais galime akcentuoti elektroninio karo svarbą, t. y. tai, kaip svarbu greitai apdoroti informaciją, kad galėtume greitai reaguoti. Pavyzdžiui, koks yra mūsų taikinių nustatymo ciklas? Ar galime suprasti ką nors apie mūšio lauką ir labai greitai imtis veiksmų, reaguodami į šią informaciją? Manau, kad ukrainiečiams tai sekasi geriau nei rusams.

Mes mokomės šių dalykų. Ir vienas iš dalykų, kurį turime stebėti, yra tai, kokios Rusijos pajėgos liks po šio karo. Kokių pajėgumų ji turės? Kaip greitai ji sugebės atkurti tuos pajėgumus? Ar jie bus tokie patys kaip anksčiau? O gal Rusija darys ką nors kitaip? Tai dinamiškas procesas.

– Kaip vertinate Ukrainos galimybes tapti NATO nare?

– NATO užsienio reikalų ministrai prieš pat Kalėdas susitiko Bukarešte. Jie labai aiškiai patvirtino atvirų durų pažadą Ukrainai, o taip pat Sakartvelui. Aljansas dabar negali atsakyti į klausimą, ar ir kada turėtume žengti toliau. Manau, kad dabar Aljansas daugiausia dėmesio skiria tam, ką turime daryti kaip sąjungininkai, kad padėtume Ukrainai laimėti šį karą. Laimėkime šį karą ir daugelis šių diskusijų taps šiek tiek aiškesnės.