„Neišvengsime nešvarios kovos“: Lietuva, Lenkija ir JK siūlo NATO narėms didinti gynybos išlaidas

Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje kai kurios NATO narės ragina skirti daugiau lėšų gynybai. Lietuva teigia, kad šiuo metu galiojantis susitarimas dėl 2 proc. nuo BVP, turėtų būti minimumas. Ar NATO laukia naujas vienybės išbandymas?

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Deutsche Welle“ originalus kūrinys.

Užtenka žvilgtelėti į žemėlapį ir tampa aišku, kokioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje yra Lietuva. Rytuose ši Baltijos šalis turi 680 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, o pietvakariuose ribojasi su Rusijos Kaliningrado eksklavu. „Būdami taip arti Rusijos ir Baltarusijos, turime rimtai žiūrėti į gynybą“, – DW sakė Lietuvos krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.

Vyriausybės duomenimis, 2023 metais šalies krašto apsaugos biudžetas sieks 2,52 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tačiau Ž. Tomkaus teigimu, Lietuva yra pasirengusi skirti dar daugiau lėšų savo ginkluotųjų pajėgų ir karinės infrastruktūros modernizavimui. Šalies teritorijoje dislokuota viena iš aštuonių NATO daugianacionalinių kovinių grupių. „Mums 2 proc. yra grindys, o ne lubos“, – teigė Ž. Tomkus.

Kurios NATO narės ragina didinti išlaidas gynybai?

Lietuva kartu su Lenkija ir JK yra garsiausiai už išlaidų didinimą pasisakančios aljanso narės. Jei NATO rimtai siekia užtikrinti ir stiprinti savo gynybos ir atgrasymo poziciją, jei jis iš tiesų siekia apginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą, „reikia didinti išlaidas gynybai“, – sakė Ž. Tomkus.

Šiuo metu tikimasi, kad NATO narės iki 2024 m. pasieks numatytą ribą –gynybai skirti bent 2 proc. savo BVP. Dėl šio tikslo buvo susitarta 2014 m. Velse vykusiame viršūnių susitikime, surengtame netrukus po to, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.

„Diskusija dėl naštos pasidalijimo toksiškiausia buvo prezidento Donaldo Trumpo valdymo metu, tačiau ji buvo pradėta prieš jam tampant JAV prezidentu ir tebesitęsia iki šiol“, – DW sakė Vokietijos Marshallo fondo ekspertė Europos saugumo klausimais Kristine Berzina.

Kodėl NATO didina išlaidas gynybai?

Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, anot ekspertės, įsivyravo jausmas, kad „mums nebereikia mokėti už gynybą. Ir išlaidos gynybai ženkliai sumažėjo. Tačiau realybė tokia, kad šiandien gyvename ne mažiau pavojingais – jei ne pavojingesniais – laikais nei Šaltojo karo metu. Ir išlaidos gynybai turėtų tai atspindėti“.

K. Berzina atkreipė dėmesį į prastą karinių atsargų būklę ir parengtį daugelyje NATO šalių, įskaitant Vokietiją. „Taigi reikia išspręsti sistemoje atsiradusią problemą, kad ateityje taptume konkurencingesni tiek Rusijos, tiek galimai Kinijos atžvilgiu. Ir tam reikės daug investicijų“, – sakė ji.

Kodėl Vokietija tiek mažai lėšų skiria gynybai?

Nepaisant to, kad tokios ryžtingai nusiteikusios valstybės kaip Lietuva yra pasiryžusios karinėms išlaidoms skirti daugiau nei 2 proc. nuo BVP, kitos šalys, pavyzdžiui, Belgija ir Vokietija, jau daugelį metų nepersistengia finansuodamos savo gynybos pajėgas. K. Berzina sakė mananti, kad ateityje dėl to gali kilti „dar daugiau nesutarimų“.

Dauguma NATO sąjungininkių dar nepasiekė šiuo metu nustatyto išlaidų tikslo – Vokietija 2022 m. gynybai skyrė 1,44 proc., o Belgija iki 2030 m. siekia skirti 1,54 proc. Diplomatų teigimu, abi šios šalys ir Kanada priešinasi siekiui sutarti dėl griežtesnių tikslų Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Ši tema bus įtraukta į artimiausio vasario viduryje Briuselyje vyksiančio NATO gynybos ministrų susitikimo darbotvarkę.

„Įsipareigojusi siekti 2 proc. tikslo“

„Vokietija tebėra įsipareigojusi siekti 2 proc. tikslo, dėl kurio susitarta Velso viršūnių susitikime, – DW sakė Gynybos ministerijos atstovas Berlyne. – Pakankamos lėšos ir nuosekliai didėjančios lubos yra esminis Bundesvero modernizavimo veiksnys, leidžiantis Vokietijai būti patikima partnere tarptautiniu mastu ir prisiimti didesnę atsakomybę.“

Tačiau, nepaisant pernai kanclerio Olafo Scholzo paskelbtų esminių Vokietijos saugumo politikos pokyčių, Berlynas 2 proc. tikslą pasieks ne kiekvienais metais, o tik vidutiniškai per kelerius metus ir tik dėl specialaus 100 milijardų eurų fondo, kurį parlamentas patvirtino po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

Ar Vokietija rizikuoja prarasti lyderio poziciją Europoje?

Gynybos ministerijos atstovas spaudai nekomentavo naujų diskusijų dėl išlaidų, tačiau pabrėžė, kad „Vokietija ir JAV šiuo metu yra atsakingos už didžiausią bendro NATO finansavimo dalį, kiekviena po 16,34 proc.“ Šiuo mažai žinomu faktu Vokietijos pareigūnai dažnai remiasi, norėdami pabrėžti šalies indėlio į aljansą vertę, nepaisant to, kad savų ginkluotųjų pajėgų finansavimo tikslas nėra pasiekiamas.

Tačiau ne visus stebėtojus tai įtikina. Stebimas „nuolatinis nusivylimas Vokietija“, – DW sakė K. Berzina, o kritikai vis garsiau kelia klausimus apie tai, koks ateityje turėtų būti Berlyno vaidmuo Europoje. „Tai Vokietijai gali kainuoti bet kokią potencialią lyderio poziciją, kurią jį norėtų užimti“, – sakė ekspertė.

K. Berzina įsitikinusi, kad „didžiulis spaudimas“ Vokietijai tik didės. „Tai, žinoma, sukurs tam tikrą įtampą aljanso viduje, – sakė ji. – Bus labai sunku 2 proc. paversti žemutine riba. Tačiau manau, kad būtų įmanomas kažkoks įsipareigojimas neignoruoti ankstesnių susitarimų, kaip kad iki šiol darė nemažai šalių.“

German submarine and Lithuania Navy vessel (right) during BALTOPS 2017 / Lithuanian MoD