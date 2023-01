Kinija įžengia į demografinę krizę: kažkada gimstamumą ribojusi, priešnuodžių gyventojų mažėjimui neberanda

Sunkumai, derinant darbą ir vaikų priežiūrą, maža valstybės parama, didelė konkurencija visuomenėje – tokias mažo gimtamumo priežastis nurodo kinų šeimos. Kinijos statistikos tarnyba skelbia, kad pernai gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 850 tūkst., dabar gyventojų šalyje – beveik pusantro milijardo. Tai pirmas toks nuosmukis po daugiau nei pusės amžiaus.

Pasak ekspertų, mažėjantis Kinijos gyventojų skaičius darys įtaką aukštesnėms Europos ir JAV kainoms ir infliacijai. O Indija šiais metais nurungs Kiniją kaip daugiausia gyventojų turinčią valstybę pasaulyje, teigia Jungtinės Tautos.

Tai vaikystė prieš pusšimtį metų, kai tapo aišku, kad didelis gyventojų skaičius – šalies stiprybė ir darbo jėga.

20 amžiaus viduryje Kinijos gyventojų skaičiui perkopus milijardą ir gimstamumui nemažėjant, prireikė „Vieno vaiko“ politikos, kad visi būtų pavalgę. Pažeidusios šį principą šeimos mokėdavo baudas, netekdavo darbo.

„Vieno vaiko“ politika buvo atšaukta 2016 metais, šeimoms leista turėti du, vėliau – tris vaikus. Tačiau ir dabar jos ryžtasi tik vienam vaikui, nors vyriausybė moka išmokas jauniems tėvams, premijas susilaukusiems antro vaiko, pailgino motinystės atostogas, stengiasi gerinti motinos sveikatos apsaugą, kad bent sulėtintų smunkantį gimimų skaičių, bet nesėkmingai.

Kinija / AP nuotr.

„Kad ir kokias išmokas vyriausybė mokėtų motinoms ir šeimoms, tendencija turėti mažiau vaikų neišvengiama. Tai mūsų asmeninis pasirinkimas. Net jei vyriausybė mokės daugiau pinigų ar kalbės apie geresnes sąlygas, neprivers manęs turėti daugiau vaikų“, – sako elektroninės prekybos darbuotoja Nancy.

Turinčios vaikų šeimos sako – įtampa Kinijos verslo pasaulyje ir noras suteikti atžaloms visa, kas geriausia, brangstantis gyvenimas atgraso nuo didesnės šeimos. Ypač, kai daugelio finansai kur kas sumenko per pandemiją.

„Dabar labai rūpestingai auginame vaikus. Anksčiau viena močiutė prižiūrėdavo du vaikaičius, dabar keli suaugusieji sukasi aplink vieną vaiką“, – konstatuoja Nancy.

Kinija / AP nuotr.

Mažiau gyventojų – mažiau ir darbo jėgos, be to, ji brangesnė, perspėja ekspertai. Kinijai tai gresia ekonomikos sulėtėjimu, gamybos nuosmukiu, universitetų krize. Europai ir JAV – aukštesnėmis kainomis ir infliacija. Ekspertai sako – iki 2050-ųjų Kinijos gyventojų sumažės 109 mln. – triskart daugiau nei prognozuota prieš porą metų. Demografai atkreipia dėmesį, kad produktyvaus amžiaus moterų per pastaruosius penkerius metus kasmet mažėjo 5 mln. per metus.

„Visuomenės senėjimo problema labai rimta, ypač mano kartai, nes daugelis esame vienintelis vaikas šeimoje. Privalome rūpintis tėvais ir seneliais, jeigu jie dar gyvi. Taigi, našta ganėtinai sunki. Jeigu šeima turi tik vieną vaiką, privalo pasirūpinti dar 6-8 pagyvenusiais žmonėmis. Be finansų tam reikia daug laiko ir energijos“, – teigia žiniasklaidos darbuotoja Wang.

Nors kai kurie ekspertai sako, kad mažesnis gyventojų skaičius nebūtinai lems blogesnę ekonomikos būklę, jeigu bus teisingai tvarkomasi, Indija gali nurungti Kiniją ne vien kaip daugiausia gyventojų turinčią valstybę.

Kinija / AP nuotr.

„Indijos visuomenė daug jaunesnė ir auganti. Tačiau yra daug priežasčių, kodėl Indija artimiausiu metu taip pat ir ekonomikoje gali pralenkti Kiniją, – ne vien dėl gyventojų skaičiaus. Ir dėl infrastruktūros, švietimo, šalies regionų sąsajų, etninių grupių ir lyčių lygybės“, – aiškina sociologas prof. Stuartas Gietelis-Bastenas.

Suskaičiuota, kad Kinija – viena brangiausių šalių auginti vaikus. Vidutinės vaiko iki 18 metų auginimo išlaidos 2019 metais buvo maždaug 71 tūkst. eurų, o tai beveik 7 kartus daugiau nei Kinijos Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui.