JAV generolas: jei Vakarai nekvestionuodami rems Ukrainą, ji gali iki vasaros pabaigos išlaisvinti Krymą

„Pasaulis turės pasakyti, kad pakaks, ir imti labiau spausti Kremlių“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Dienos tema“ sako buvęs Jungtinių Valstijų operacijų ir pajėgų Irake, Afganistane ir Europoje vadas generolas Benas Hodgesas. Generolo manymu, jei Vakarai nekvestionuodami rems Ukrainą, ji iki vasaros pabaigos gali išlaisvinti Krymą.

– Kyjivas prašo NATO daugiau ginklų, kad galėtų naikinti Rusijos ginkluotę ir saugoti savo žmones – civilius ir karius. Jūsų manymu, kokios yra tikrosios priežastys, kad NATO šalys jų neduoda tiek, kad Ukraina galėtų efektyviau gintis?

– Tai susiję su perdėtais nuogąstavimais, kad Rusija eskaluos situaciją ir panaudos branduolinį ginklą. Žinoma, reikia žiūrėti į šią riziką rimtai, bet manau, kad tą riziką išpučiame pastaruosius metus. Tiesą sakant, mes patys nesugebėjome tiekti tiek ginklų, kiek reikia, ir tikimės, kad tai pasikeis.

– Pažadėta tiekti ginkluotę ir tų pažadų daugėja. Yra labai įvairios ir skirtingų gamintojų produkcijos – ar tai netrukdys Ukrainai sėkmingai naudotis ja? Nes reikia skirtingų ir daugiau mokymų, ir daugiau įvairesnio techninio palaikymo, o tai nėra labai patogu kare.

– Tai puikus klausimas. Mokymai nėra tokia didelė problema kaip techninė priežiūra, nes kiekviena transporto priemonė turi šimtus skirtingų detalių ir reikalavimų, į kuriuos reikia atsižvelgti konkrečiai transporto priemonei ar ginklui.

Iš tiesų yra iššūkis, kaip sukurti tinkamą priežiūros programą, nes kiekvienam ginklui reikia skirtingų šaudmenų ir amunicijos. Kai visi tiekia tai, ką gali, yra labai svarbu, bet, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, turime pereiti prie tokios situacijos, kai turėsime labiau organizuotą sistemą.

Manau, kad reikia perkelti techninę priežiūrą į Ukrainą su sutartimis, su centrais, užuot pervežant įrangą į Slovakiją, Lenkiją, Lietuvą ar Vokietiją. Tai padėtų sutrumpinti laiką, kurio reikia įrangai remontuoti.

– Ką pakeistų šiame kare vakarietiški tankai? Turiu galvoje ne 10, bet visą brigadą arba daugiau „Himarsų“ Ukrainos pusėje.

– Ukrainai pradėti sėkmingą ir lemtingą puolimą, kas, mano manymu, nutiks per ateinančius du, tris ar keturis mėnesius, padėtų tankai, tokie kaip šarvuotų dalinių dalis, kad būtų galima sukurti šarvuotų transporto priemonių brigadą ar diviziją, kurią sudarytų skirtingos šarvuotos transporto priemonės. Tai suteiktų Ukrainai galingas pajėgas, jos galėtų prasiskverbti pro rusų apkasus, pilnus nemotyvuotų, neapmokytų, neseniai mobilizuotų karių.

Bet tam reikia kurti jungtines komandas, kurios būtų apmokytos, į jas būtų integruoti inžinieriai, artilerijos daliniai, ne vien tankai, ne vien kitos transporto priemonės. Bet taip pat reikia ilgojo nuotolio didelio taiklumo ginklų, pavyzdžiui, raketų ar tolimojo nuotolio dronų (...), kurie leistų Ukrainai jau pulti taikinius Kryme ir sumažinti Rusijos galimybę turėti kažkokį prieglobstį, kurio nepasiektų dabartinės ginklų sistemos, tiekiamos Vakarų.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Bachmutas / AP nuotr.

– Visiškai hipotetiškai, generole: jeigu NATO priimtų sprendimą neleisti Rusijai žudyti žmonių Ukrainoje, per kiek laiko, jūsų manymu ir skaičiavimais, baigtųsi šitos Rusijos vykdomos žudynės?

– Žinoma, tokia situacija apimtų daugybę veiksnių. Rusai pasirengę prieš viso pasaulio akis nusitaikyti į civilius, civilinę infrastruktūrą, tai kasdien vyksta prieš mūsų akis. Pasaulis turės pasakyti, kad pakaks, ir imti labiau spausti Kremlių.

Turėtų būti jau vykdomi tyrimai, kad būtų ištirti karo nusikaltimai. Neturime laukti, kol Ukraina laimės karą ir visiškai atgaus savo suverenitetą. Teisines procedūras prieš prezidentą Putiną ir visus kitus jo vadus, rėmėjus bei šalininkus, kurie atsakingi už sprendimus, galima pradėti jau dabar, tačiau taip pat turime sugalvoti būdą, kaip ardyti dronų tiekimą iš Irano.

Turime suteikti ukrainiečiams galimybę, padaryti, kad rusai neturėtų kažkokio prieglobsčio, pavyzdžiui, kai gali sėdėti Kryme ir šaudyti į Ukrainą, o ukrainiečių ginklų sistemos negali jų pasiekti. Taigi turime suteikti jiems galimybę taikytis į paleidimo vietas, iš kurių Rusija puola ukrainiečių civilius. Nežinau, kodėl Vakarai kol kas nepriėmė tokio sprendimo.

Benas Hodgesas / AP nuotr.

– Bet jeigu NATO teoriškai imtų ir pasakytų „gana, mes dalyvaujam“ ir su visu savo žinojimu ir galimybėmis norėtų padėti tašką šitame kare, kiek, jūsų manymu, tai truktų?

– Žinoma, negaliu nustatyti kažkokio grafiko. Tai nėra laiko apribotas procesas, tai yra susiję labiau su teisiniais procesais, su ginklų tiekimu, dėl kurio rusų pajėgos nebegalėtų išlaikyti tokių vietų kaip Krymas. Žinoma, Ukraina pagal tarptautinę teisę visada turės teisę gintis.

Bet tikrai negalėčiau kažkaip imti spėlioti, nėra jokios prasmės spėlioti, kiek laiko užtruktų sustabdyti Rusiją, kad ši liautųsi šaudžiusi raketomis į civilius taikinius. Turime pradėti tai daryti kuo greičiau.

– Grįžkime prie Ukrainos prašymų tiekti daugiau ginkluotės ir greičiau. Ko gali Vakarai bijoti, be jūsų jau paminėtos branduolinio karo grėsmės? Ar nėra taip, kad Vakarai bijo, kad gavusi ilgojo nuotolio raketų Ukraina gali paleisti keletą taiklių smūgių į Kremlių ir Putino bunkerį Sočyje? Ir tada Vakarai nebežinos, kas yra bent formalus Rusijos lyderis. Klausiu to, nes labai gerai pamenu, kaip 1990-aisiais Vakarų lyderiai bijojo Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir ragino Baltijos šalis nesiūbuoti Gorbačiovo perestroikos laivelio.

– Tai tikrai vyko prieš daug laiko, nemanau, kad kas nors mano, kad Ukraina suduotų tokį smūgį, tikrai joks sveiko proto žmogus tuo netikėtų ir nemanau, kad taip nutiktų, nes prezidentas Zelenskis aiškiai pasakė, kad tai jų nedomina, jie niekada nenorėjo pulti Rusijos.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Bet dėl tos perdėtos baimės, kad Ukraina gali kažką padaryti, manau, mes apribojome savo galimybes, ir tikiuosi, kad tai pasikeis.

– Kokios yra jūsų prognozės dėl Krymo išlaisvinimo, kuris yra svarbus ne tik politiškai, bet ir gynybine visos Ukrainos prasme?

– Krymas yra lemiama teritorija, šios kampanijos tikslas ir yra Krymo atsiėmimas. Negali būti jokios vilties, kad sulauksime stabilumo ir saugumo Ukrainoje ar kad sugebėsime atkurti Ukrainos ekonomiką, jeigu Rusija kontroliuos Krymą.

Jeigu Rusija kontroliuoja Krymą, jie visada galės vėl po dvejų, trejų ar ketverių metų pulti Ukrainą, nes Vakarai vėl praras susidomėjimą, kaip jau buvo praeityje, ir galės trukdyti ekonominę veiklą Odesoje ar Chersone iš Krymo, jie galės sustabdyti bet kokį eismą Azovo jūroje.

Taigi Ukrainos saugumui ir stabilumui, jos ekonomikos atkūrimui itin svarbu, kad būtų atgauta Krymo kontrolė. Suvereni Ukrainos teritorija visa turi priklausyti Ukrainai. Taigi manau, kad generalinis štabas ateinančiais mėnesiais darys viską, ką gali, kad Rusija nebegalėtų išlaikyti Krymo ir jai nebeapsimokėtų jo laikyti.

Benas Hodgesas / E. Genio/LRT nuotr.

Su ilgojo nuotolio ginklų sistemomis, dronais, kitomis priemonėmis jie galės pataikyti į Sevastopolį arba bent galėtų tai padaryti, [taikyti į] aerodromus, amunicijos sandėlius, ypač kai yra tik du keliai į Krymą. Vienas yra per Kerčės tiltą, kuris jau buvo sunkiai pažeistas, ir neabejoju, kad į jį vėl bus pataikyta, ir vadinamasis sausumos tiltas, kuris eina nuo Rusijos per Mariupolį, per Melitopolį iki pat Krymo.

Ukrainiečiai parodė, kad jie gali smogti į Melitopolį su „Himars“. Taigi tikiuosi, kad per ateinančius kelis mėnesius pamatysime vis didesnes pastangas siekiant izoliuoti Krymą, suardyti logistinę grandinę, kuri yra būtina, kad Rusija galėtų Krymą laikyti savo baze tokia, kokia yra dabar.

Manau, kad iki rugpjūčio pabaigos, jeigu mes tieksime Ukrainai viską, ką pažadėjome, ir neatšauksime sankcijų, o Vakarai nekvestionuodami rems Ukrainą, Ukraina gali iki vasaros pabaigos išlaisvinti Krymą.

– NATO, iš vienos pusės, nebeignoruoja Ukrainos prašymų dėl ginkluotės, iš kitos, ji nėra tiek stipriai matoma pačioje Ukrainoje, kiek kai kurie stebėtojai norėtų. Kokia jūsų nuomonė – ar NATO turėtų būti labiau matomas su savo instruktoriais ir daugiau veiklos Ukrainoje, negu yra dabar?

– Esmė yra ne NATO, esmė yra apskritai Vakarai – savo vaidmenį turi tiek Europos Sąjunga, tiek NATO, tiek pavienės valstybės. Vyksta daug dalykų. Suprantu tai ir palaikau Ukrainos prašymus, bet manau, kad jūs uždavėte klausimą taip, kad galima suprasti, jog valstybės daro per mažai, nors iš tikrųjų, kalbant apie techninę priežiūrą, mokymus, tiekimo galimybes, vykdoma labai daug dalykų.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Soledaras / AP nuotr.

Norėčiau, kad viskas vyktų greičiau. Norėčiau, jog girdėtume, kad Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija garsiai sakytų, kad mes siekiame Ukrainos pergalės. Kol kas šių žodžių neišgirdome.

Norėčiau, kad tai vyktų greičiau, norėčiau, kad būtų padaryta daugiau, nei daroma, ypač kalbant apie (...) tolimojo nuotolio dronus, tokius tankus kaip „Abrams“ ar leopardai. Nesuprantu, kodėl šio barjero dar neperžengėme.