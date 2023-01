Rusijos valdžia nori pusės valstybinių bendrovių pelno savo karui Ukrainoje finansuoti

Augant išlaidoms karui Ukrainoje, Rusijos valdžia nusprendė iš trąšų gamybos ir anglių gavybos bendrovių pareikalauti „vienkartinės išmokos“ ir taip pat sumažinti išlaidas, nesusijusias su gynyba, rašo agentūra „Bloomberg“, kurią cituoja „Deutsche Welle“.

„Bloomberg“ duomenimis, apie tai rašoma dokumente, kurį dar gruodžio viduryje parengė Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas. Oficialiai apie dokumentą kol kas nebuvo skelbta.

Pasak agentūros šaltinių, Rusijos valdžia iš valstybinių bendrovių ketina pareikalauti dividendų, kurie sudarytų daugiau nei 50 proc. jų grynojo pelno, tačiau ši priemonė būtų vienkartinė, o ne nuolatinė.

Šaltinių duomenimis, sprendimo dėl dividendų dydžio ir jų taikymo vyriausybė dar nepriėmė ir jis priklausys nuo to, koks bus galutinis 2022 metų biudžeto deficitas.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Be to, pasak šaltinių, dokumente esą kalbama apie biudžeto išlaidų, nesusijusių su gynyba ir saugumu, mažinimą ir tokiu būdu planuojama sutaupyti bent 150 mlrd. rublių (1,94 mlrd. eurų). Be kita ko, bus sumažintos socialinės išlaidos – švietimui ir sveikatos priežiūrai.

Gautomis lėšomis planuojama padengti dėl karo atsiradusias išlaidas.

Agentūros duomenimis, dokumente taip pat rašoma apie papildomų 175 mlrd. rublių (2,26 mlrd. eurų) skyrimą priverstiniam 100 tūkst. žmonių perkėlimui iš Chersono srities į Rusiją.

Pasak „Bloomberg“, tai akivaizdžiai rodo, jog Kremlius turi mažai vilčių grąžinti Chersono srities dalį, kurią Rusijos pajėgos paliko rudenį, praėjus kelioms savaitėms po neteisėtos aneksijos.

Rusijos vyriausybė ir finansų ministerija į „Bloomberg“ atsiųstus klausimus kol kas neatsakė.