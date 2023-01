Filosofas Mažeikis: rusakalbiai Lietuvoje susiskirstę į daug grupelių, o palaikančių Putiną yra mažuma

Lietuvos gyventojai pozityviausiai nusiteikę Lenkijos atžvilgiu, o prasčiausiai vertina Rusiją, rodo LRT užsakymu bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa. Lenkiją teigiamai vertina 90 proc. apklaustųjų, o apie Ukrainą iš gerosios pusės atsiliepia 81 proc. Įdomu tai, kad teigiamai apie Rusiją atsiliepė 11 proc. rusakalbių respondentų, o neigiamą požiūrį apie kaimyninę šalį išsakė net 83 proc.

Interviu LRT radijui filosofas Gintautas Mažeikis sakė, kad Lietuvoje neliko rusakalbių kaip vientisos grupės – jie suskilo į daugybę tarpusavyje nesuderinamų grupelių.

– Kokia, jūsų nuomone, yra priežastis, kodėl lietuvių pasitikėjimas Lenkija yra toks didelis?

– Taip, tai labai svarbus geopolitinis regioninis Europos pokytis. Geopolitinis todėl, kad Vidurio ir Rytų Europoje pamažu formuojasi naujas geopolitinis centras, ne tik pradedantis vaidinti svarbų vaidmenį Europos Sąjungoje, bet ir lemiantis Europos gyvenimą bei darantis įtaką kai kurių kitų šalia esančių žemynų raidai.

Regioninės politikos požiūriu tai irgi labai svarbūs pokyčiai, nes ilgą laiką Lietuvoje buvo plėtojama, diegiama, sklido antilenkiška politika, be to, į lenkus buvo žiūrima kaip į ne visai draugišką ar net nedraugišką tautą, todėl visa tai lėmė istorijos aiškinimą, kur teigiamai buvo vertinama tik nepriklausoma Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, o į santykius su Lenkija, Liublino uniją ir kitas sutartis buvo žiūrima labai kritiškai ar net neigiamai.

Ir, nepaisant visos šios istorijos, ypač tarpukario (nepriklausomoje Lietuvoje apskritai buvo paplitusi antilenkiška propaganda), dabar matome staigius požiūrio į Lenkiją ir lenkus pokyčius, simpatiją jų politikai – tiek ekonominei, tiek tarptautinei – ir apskritai Lenkijos laikysenai.

Tam įtakos turi ir kaimyniniai santykiai, tai, kad tai vienintelė normali atvira sausumos siena. Turime sausumos sieną ir su Latvija, bet Lenkijos atžvilgiu mūsų ekonominiai interesai kur kas didesni.

Neapsieita, žinoma, ir be karo Ukrainoje įtakos, tai, kad ir Lenkija taip stipriai palaiko Ukrainą, ir Lietuva palaiko. Be to, iš esmės sutapo požiūris į nelegalią migraciją, nelegalius turistus, kurie skrenda per Minską ir bando patekti į Lenkiją, Lietuvą ir iš dalies į Latviją. Bet svarbiausia – Rusijos karas Ukrainoje, kuriame ir Lenkija, ir Lietuva, ir Latvija, ir kitos šalys labai stipriai, o mūsų atveju Lenkija ir Lietuva ne tik stipriai, bet ir kartu, palaiko Ukrainos poziciją – visa tai turėjo įtakos ir paskatino svarbius pokyčius, kurie turės ne tik trumpalaikį, bet ir ilgalaikį poveikį, ilgalaikių rezultatų.

Andrzejus Duda, Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tikėtina, kad panašias teigiamas tendencijas matysime ir ateityje, ir ne tik politinėje, bet ir ekonominėje bei karinėje plotmėje.

– Remiantis tyrimo rezultatais, Ukraina atsidūrė trečioje vietoje. Ją teigiamai vertina 81 proc. apklaustųjų. Tai susiję tik su karu, ar mes jau seniai draugaujame su Ukraina?

– Manau, kad Lietuvoje rezultatai būtų buvę kiek kitokie, nei tuo atveju, jei panašios apklausos būtų vykdytos Ukrainoje. Nes, pavyzdžiui, tiek Vytauto Didžiojo universitetas, tiek kiti universitetai atliko nereprezentatyvias į Lietuvą atvykusių pabėgėlių iš Ukrainos apklausas. Kaip rodo jų rezultatai, daugumą ukrainiečių gana stipriai nustebino tokie šilti santykiai su Lietuva.

Nes gyvendami Ukrainoje jie nelaikė Lietuvos potencialia draugiška kaimyne. Ne todėl, kad jie būtų prastos nuomonės apie Lietuvą – Lietuvos jų diskurse ir pokalbiuose apskritai nebuvo; na, yra ten kažkoks „Pabaltijys“, kažkokie santykiai su jais, gal ir verta sekti kai kuriais jų pavyzdžiais, o gal ir neverta. Bet kad Lietuva būtų strategiškai vertinta kaip partnerė ar kaip artima, draugiška šalis, tokių atvejų buvo nedaug.

Jeigu paanalizuotumėme tokį įdomų pavyzdį kaip balsavimas Eurovizijoje, išskyrus paskutinius metus, kai jau vyko karas, tai anksčiau, ypač iki 2014 metų, Ukraina apskritai Lietuvai neskyrė dėmesio. Po 2014-ųjų požiūris po truputį keitėsi, gerėjo. O Lietuvoje visa tai vyko šuoliais, ir dabar, žinoma, labai palankiai žiūrima į Ukrainą.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

Be to, su ekspertais daug diskutavome apie tai, kad šis teigiamas, malonus požiūris į Ukrainą turi įtakos Lietuvos vidaus politikai. Pavyzdžiui, net esant ekonominei krizei Lietuvoje galima kaltinti bet ką – Vyriausybę kaip atskirą pavienių žmonių grupę, priimančią blogus nutarimus ar vykdančią netinkamą politiką, bet kritikuoti Ukrainą ar pagalbą Ukrainai nepriimtina. Kitaip tariant, valdžia kalta, kad elektra brangsta, bet sakyti, kad turime energetinių problemų dėl to, kad Ukrainoje vyksta karas ir galbūt ukrainiečiai kažkaip dėl to kalti – ne, tokių dalykų nesigirdi.

Ir tai labai įdomu, nes politika Ukrainos atžvilgiu yra tarsi tabu, šventa. Santykių kritikuoti negalima, tačiau valdžia ir kiti organai, savivaldybės turi spręsti savo vidines problemas, nepaisant to, kad vyksta karas.

– Remiantis šios apklausos rezultatais, paaiškėjo, kad rusakalbiai gyventojai per daug neiškrinta iš bendro konteksto, vertinant požiūrį į Rusiją – 11 proc. palaikančių Rusiją tarp rusakalbių, kai bendras rezultatas tarp visų gyventojų – apie 10 proc. Ar šis faktas jūsų nustebina?

– Taip, stebina. Apskritai turime nepamiršti, kad žiūrint tik į naujausias apklausas, tendencijas sunku pastebėti. Bet jei palyginsime jas su, pavyzdžiui, 2013 metų apklausomis, su situaciją iki Krymo okupacijos, iki karo Donbase, pamatysime, kaip staigiai keitėsi Lietuvoje gyvenančių rusų požiūris ir požiūris į Lietuvoje gyvenančius rusus arba, imant plačiau, rusakalbius, ir kaip lenkai vertina susidariusią situaciją. Ir matome, kad, kaip jūs sakėte, rusakalbiai savo prioritetais ir politinėmis pažiūromis mažai kuo skiriasi nuo lietuviškai kalbančių gyventojų.

Taip, šis pokytis, žinoma, labai reikšmingas. Tai reiškia, kad Rusijos propaganda Baltijos šalyse, ir ypač Lietuvoje, neveikia taip efektyviai.

Gintautas Mažeikis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Latvijoje tarp rusakalbių taip pat vyksta labai dideli pokyčiai – stipriai mažėja Vladimiro Putino ar Rusijos politiką palaikančių žmonių. Ši labai panaši tendencija Baltijos šalyse rodo, kad, nepaisant rusiškų kanalų draudimo, bet kas Lietuvoje gali įsirengti palydovinę anteną ir žiūrėti viską, kas draudžiama (draudimas netaikomas palydovinėms antenoms), internetas Lietuvoje yra visiškai atviras, per „YouTube“ galima žiūrėti bet kokius propagandos kanalus, tačiau nepaisant to, rusiškos propagandos poveikis yra nedidelis arba beveik nepastebimas.

Apie šį reiškinį pradėjome diskutuoti po 2014 m. Ką reiškia „rusakalbiai Baltijos šalyse“? Rusakalbiai pradėjo skirstytis į daugybę grupelių. Jie išnyko kaip vieninga grupė ir atsirado, išsigrynino daugybė dažnai net tarpusavyje nesuderinamų grupių – atsirado baltarusiai, kalbantys rusiškai, ukrainiečiai kalbantys rusiškai, rusai kalbantys rusiškai, neapsisprendę žmonės, kalbantys rusiškai.

Be to, net patys rusai skyla į tuos, kurie, tarkime, atstovauja ir palaiko aršią opoziciją, pavyzdžiui, Aleksejų Navalną, ir neutralius, pavyzdžiui, į Lietuvą atvykusius verslo reikalais. Na ir yra tie, kurie palaiko V. Putiną, – iš pradžių atrodė, kad jų turėtų būti dauguma, bet pasirodė, kad jų visiška mažuma.