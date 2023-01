Moldova rengiasi Rusijos invazijai – ministrė perspėja, kad Maskva jau vykdo hibridinį karą

2022-ų metų pabaigoje Moldovos žvalgybos vadovas pareiškė, kad Maskva gali bandyti įsiveržti į šalį. Rusija savo įtaką šalyje bando tik stiprinti – perka protestuotojus, kad šie skelbtų nepasitenkinimą valdžia, be to, moka oligarchams, jog ir šie toliau skleistų Kremliaus propagandą. Kaip interviu LRT.lt sakė Moldovos vidaus reikalų ministrė Ana Revenco, padėtis dar sudėtingesnė dėl šalia vykstančio karo Ukrainoje, o tai kelia naujų iššūkių ir problemų.

Lietuvoje viešėjusi A. Revenco, duodama išskirtinį interviu LRT.lt, teigė, kad nors Uždniestrės klausimas nekinta daugiau kaip 30 metų, čia kyla vis naujų grėsmių. Ministrės teigimu, patys regiono gyventojai supranta, kad jiems geriausia būti Europos dalimi, tačiau čia ir toliau rengiamos provokacijos, trikdančios Moldovos kasdienį gyvenimą.

– Moldovos žvalgybos ir saugumo tarnybos vadovas Alexandru Musteata gruodį teigė, kad Rusija 2023-iųjų pradžioje planuoja įsiveržti į Moldovos teritoriją. Gal galite pakomentuoti šią prognozę? Kaip ji veikia jūsų kitų metų planus, gynybos priemones?

– Pirmiausia turiu pasakyti, kad visos vidaus reikalų reagavimo priemonės grindžiamos nenumatytų atvejų planais, o šiuose nenumatytų atvejų planuose atsižvelgiama į įvairius scenarijus. Pritaikydami scenarijus, mes, žinoma, nuolat atliekame rizikos vertinimą. Rizikos vertinimas taip pat apima dalijimąsi informacija su mūsų partneriais šiuo metu.

Artimiausioje ateityje kritinių grėsmių nenumatome. Kita vertus, per 10 mėnesių ir, tiesą sakant, per 30 bendro gyvenimo su Rusija metų išmokome, kad situacija gali dramatiškai pasikeisti per artimiausias 24 valandas. Todėl jau dabar privalome užtikrinti, kad valdymo centras Vidaus reikalų ministerijoje veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ir turime būti pasirengę bet kokiems pokyčiams.

Jei kas nors pasikeis, aktyvuosime savo nenumatytų atvejų planą ir atitinkamai reaguosime. Tačiau, kaip jau sakiau, santykių su Maskva nestabilumas yra tai, ką mes išmokome. Antra, nuolat atliekame rizikos vertinimą, be kita ko, remdamiesi savo partnerių informacija. Trečia, kol kas kritinių grėsmių nematome. Kita vertus, kaip minėjau, žiema jau čia, žemesnė temperatūra, agresyvūs išpuoliai prieš infrastruktūrą gali sukelti pabėgėlių iš Ukrainos bangą ir mes matome, kaip tokias pabėgėlių ir migracijos bangas Rusija naudoja kaip ginklą, kad toliau vykdytų savo hibridinį karą.

Ukrainos pabėgėliai Moldovoje / AP nuotr.

Būtent tai Rusija daro nuolat – į hibridinį karą įtraukia visus įmanomus elementus, kad destabilizuotų padėtį Moldovoje, radikalizuotų gyventojus, susilpnintų Vyriausybę ir pajėgas, atitrauktų dėmesį nuo mūsų pastangų integruotis į Europą ir pakurstytų paniką bei nerimą visuomenėje.

– Užsiminėte, jog Rusija bando daryti įtaką Moldovos visuomenei, kad destabilizuotų situaciją šalyje. Kokių priemonių ėmėtės, kad užkirstumėte tam kelią?

– Rusija naudoja, kaip jau minėjau, hibridinio karo elementų kompleksą. Pirmasis ir mums labai rimtas dalykas – tai energetinis šantažas. 30 metų Moldova buvo 100 proc. priklausoma nuo Rusijos, todėl dabar pirmiausia reikia įvairinti energijos ir dujų tiekimo šaltinius. Mano kolegos Vyriausybės nariai, premjerė ir prezidentė diskutuoja ir derasi su įvairiais demokratiniais partneriais, o Europos Sąjunga mus labai remia. Žinoma, Rumunija nuo pat pradžių yra mūsų pusėje, mums pavyko išsiderėti kainas ir tiesiame įvairias alternatyvias elektros linijas. Suprantame, kad tam prireiks laiko, todėl šiuo atžvilgiu ir toliau esame gana pažeidžiami, tačiau priemonių imamasi.

Antra, matome, kaip Rusija jau 30 metų naudoja propagandą, teigdama, kad visi įmanomi geriausi sprendimai yra tik Maskvoje, manipuliuoja Moldovos žmonėmis, kad jie žvelgtų tik į Rytus.

Siekiant sumažinti propagandos poveikį, buvo imtasi kitų priemonių, o naujausia iš jų – licencijų atėmimas iš kelių nacionaliniu mastu transliuojančių televizijų. Jos buvo intensyviai naudojamos prokarinei propagandai platinti, be to, kurstė, skatino nepasitikėjimą integracija į ES, Vyriausybės tikslais. Tokie sprendimai mūsų šalyje neturi precedento.

Yra dar vienas priemonių rinkinys, nukreiptas prieš kitą hibridinio karo elementą, kurį finansuoja Rusija. Matome, kaip jau keturis mėnesius iš eilės Moldovos sostinė naudojama kaip vadinamųjų protestų vieta. Tai ne kas kita kaip neteisėtai apmokami viešieji renginiai, suderinti ir remiami, apmokami pabėgusių oligarchų, kurie per daug metų kontroliavo šalį, ištuštino biudžetą ir vogė iš viešųjų finansų. Dabar juos remia interesų grupės iš Maskvos.

Prorusiški protestai Moldovoje prieš valdančiąją partiją ir prezidentę / AP nuotr.

Pradėti finansiniai tyrimai, tyrimai dėl bandymų destabilizuoti šalies padėtį, buvo suimta dešimtys žmonių. Atliktų kratų metu buvo rasti milijonai grynųjų pinigų, kurie dar kartą įrodo, kad tai yra hibridinio karo elementai, kuriais siekiama destabilizuoti padėtį, radikalizuoti gyventojus, diskredituoti valdžią ir sukelti permainas, naudingas tik Maskvai.

Kaip matome, energetinis šantažas, išpuoliai prieš civilinę infrastruktūrą gali sukelti Ukrainos pabėgėlių bangą, o tai vėlgi daro papildomą spaudimą visoms mūsų sistemoms. Bendradarbiaujame su tarptautinėmis partnerėmis ir organizacijomis, kad sukurtume reikiamą infrastruktūrą ir paslaugas pabėgėliams. Tačiau, žinoma, sistema spaudžiama. Kalbant apie jau minėtus logistikos pasikeitimus, daromas spaudimas visiems keliams, mūsų sienos perėjimo punktams, patikros sistemoms. Visa tai skirta tam, kad būtų ištuštintas biudžetas, kad nebūtų galima susitelkti į mūsų pagrindinį vystymosi tikslą, kad būtų iškreipta Moldovos darbotvarkė.

Ir galiausiai, bet galbūt turėjau nuo to pradėti, – vykdome kovą su korupcija ir tai yra vienas iš pagrindinių elementų, kuriam Vyriausybė skiria daug dėmesio. Buvo priimti svarbūs įstatymai, pradėti svarbūs procesai. Tačiau visas šis hibridinis karas daro didelį spaudimą mūsų sistemoms, reformas sunku vykdyti tokiu tempu, kuris leistų pasiekti daug greitesnių rezultatų.

Žinoma, tokių rezultatų, kalbant apie tarptautiniu mastu ieškomų besislapstančių oligarchų, nusikaltėlių sulaikymą, galėtume pasiekti tik tuo atveju, jei mūsų pastangas palaikytų ir tarptautinės institucijos bei kitos šalys, kuriose šie oligarchai slapstosi. Mūsų darbotvarkė neapsiriboja nacionaliniais interesais, ji iš tikrųjų susijusi su regioniniu saugumu, todėl reikia dėti daug daugiau bendrų pastangų. Galiausiai tai taip pat reiškia demokratijos Moldovoje įtvirtinimą, jos apsaugą. Mes taip pat užtikriname didesnį saugumą Ukrainai. Būtent taip mes dabar vertiname savo misiją.

Moldovos vidaus reikalų ministrė Ana Revenco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Mes žinome apie sudėtingą situaciją Moldovoje dėl karo Ukrainoje. Kokių saugumo priemonių ėmėtės, pavyzdžiui, siekdami sustiprinti sienų apsaugą?

– Pirma, dėl kelių priežasčių padidinome pasienyje su Ukraina dirbančių komandos narių skaičių. Viena vertus, turime būti nuolat pasirengę naujoms pabėgėlių bangoms. Suprantame, kaip svarbu greitai atlikti visus saugumo patikrinimus, kad žmonės nelauktų ir nestovėtų eilėse šaltyje. Kita vertus, puikiai suprantame, kokios didelės gali būti su karu susijusios tarpvalstybinio nusikalstamumo grėsmės. Per pastaruosius 30 metų Europa matė ne vieną pavyzdį – turėjome Bosnijos ir Hercegovinos bei Kosovo atvejį ir tarptautinio tarpvalstybinio nusikalstamumo, pavyzdžiui, prekybos ginklais, narkotikais, žmonėmis, grėsmes. Kontrabandos mastas gana didelis, todėl turime būti ten 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad galėtume tai sėkmingai užkardyti.

Parengėme naujus protokolus, kad galėtume nustatyti prekybos vaikais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis atvejus ir užkirsti tam kelią. Paprašėme „Frontex“ pagalbos pasienyje ir pasirašėme su jais susitarimą, todėl dabar turime 64 specialistus iš įvairių Europos Sąjungos (ES) valstybių, kurie dirba kartu su Moldovos pasienio policija ir stebi žaliąją pasienio zoną, atlieka patikrinimus sienos perėjimo punktuose.

Kita naujausia priemonė – Kišiniove įsteigtas ES vidaus saugumo ir sienų valdymo paramos centras. Tai buvo vidaus reikalų eurokomisarės Ylvos Johanson vizito į Kišiniovą rezultatas. Po mūsų diskusijų ir tolesnių konsultacijų buvo nuspręsta šį centrą įkurti Moldovos sostinėje.

Rumunijos ir Moldovos pasienis / AP nuotr.

Centras yra kaip platforma, kurioje renkama svarbi informacija, ja dalijamasi, ji perduodama žvalgybai ir tai padeda ilgalaikiams mūsų partneriams laiku priimti svarbius sprendimus, siekiant užkirsti kelią tarpvalstybiniams nusikaltimams. Tačiau tai tik kelios priemonės.

– Kokias kitas priemones jūs taikote?

– Vidaus reikalų ministerija patiria ir kitų iššūkių, kuriems reikia kitų priemonių, pavyzdžiui, naujos logistikos tiekimo grandinės. Beveik, jei ne daugiau kaip 50 proc. krovinių, kurie anksčiau keliaudavo jūra, dabar keliauja per Moldovą ir jos sienas. O tai reiškia, kad turėjome pritaikyti ir pertvarkyti savo infrastruktūrą, kad ji būtų pritaikyta neįsivaizduojamai greitai didėjančiam krovinių skaičiui. Taigi, peržiūrėjome savo sienos perėjimo punktų veiklos modelį abiejose pusėse – Rytų ir Vakarų. Pradėjome derybas su Rumunija dėl bendrų kontrolės režimų prie vakarinės sienos, kad sutrumpintume krovinių apdorojimo laiką, ir atidarome naujus sienos perėjimo punktus su Rumunija. Tai taip pat reiškia, kad imame statyti naujus tiltus tam, kad padidintume pasiekiamumą.

Žinoma, yra ir energetinis saugumas. Dėl intensyvaus energetikos infrastruktūros Ukrainoje puolimo, deja, jau tapo įprasta, kad sienos perėjimo punktai Ukrainos pusėje neveikia, nes jiems trūksta elektros, jie tada neturi prieigos prie sistemų. Tai reiškia, kad Moldovos pasienio policija prisiima visą darbo krūvį, susijusį su saugumo patikrinimais, tačiau tai taip pat reiškia, kad turime užtikrinti savo sienų funkcionalumą.

Moldovos vidaus reikalų ministrė Ana Revenco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atliekame ir daugybę kitų veiksmų, pavyzdžiui, antrąjį šių metų pusmetį turėjome precedento neturinčių kibernetinių atakų prieš mūsų informacines sistemas, įskaitant vidaus reikalų sistemą, ypač pasienio sistemas. Taigi turėjome padidinti savo kibernetinės gynybos pajėgumus, kad išliktume saugūs, apsaugotume duomenis ir užtikrintume sienų funkcionalumą.

– Jūs jau kelis kartus minėjote pabėgėlius iš Ukrainos. Kaip dabar ruošiatės galimai pabėgėlių iš Ukrainos bangai į Moldovą?

– Šiuo metu mūsų šalyje yra apie 80 tūkst. ukrainiečių, daugiausia moterų ir vaikų. Ėmėmės visų būtinų priemonių, kad palengvintume jiems galimybę gauti išsilavinimą, nedarbo išmokas ir sveikatos priežiūros paslaugas. Daugelis jų gyvena moldavų namuose, pas gimines ar draugus. Dėl šios priežasties priėmėme daug sprendimų, įstatymų, kad padėtume jiems saugiai apsistoti, kartu su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, tarptautiniais partneriais buvo imtasi priemonių specialiems centrams, tarnyboms atidaryti. Taip pat aktyvavome tarptautinius humanitarinius koridorius, kurie driekiasi nuo vienos sienos tiesiai į kitų Europos valstybių sostines.

Šie 10 mėnesių leido mums pakoreguoti, patobulinti nacionalinį reagavimo planą, kad būtume pasirengę apgyvendinti, priimti ir suteikti saugumą tiek ukrainiečių, kiek reikės. Visada palaikysime Ukrainą ne tik prie sienų, bet ir regione.

– Kokia situacija dabar Uždniestrėje?

– Jau daugelį metų niekas nesikeičia. Uždniestrė tiesiog yra, ten yra Rusijos kariuomenė. Uždniestrė jau 32-ejus metus siekia tariamos nepriklausomybės ir niekas šiuo požiūriu nepasikeitė.

Uždniestrė / AP nuotr.

Kita vertus, matome, kaip Rusija šiame hibridiniame kare naudoja Uždniestrę, kad sukeltų destabilizaciją ir paniką. Mes žinome ir matome, kad vis daugiau Uždniestrės gyventojų suprato, kad taikus sprendimas yra vienintelis sprendimas, kad integracija į Europą yra tikrasis tvaraus vystymosi sprendimas. Daugelis šio regiono gyventojų dabar siekia gauti pilietybę, ieško įvairių alternatyvių galimybių tęsti savo ekonominį ir socialinį gyvenimą kitur, daugelis jų keliavo arba turi draugų ar giminaičių, kurie keliavo verslo, studijų ar tiesiog laisvalaikio tikslais į Europos Sąjungą, ir jie patys mato, kad tai yra tvarus sprendimas, leidžiantis gyventi taikiai ir sveikai.

Žvelgiant iš gyventojų perspektyvos, mums viskas gana aišku, tačiau, kaip jau minėjau, mes matome, kaip Rusija naudojasi šiuo regionu, kad dar labiau padidintų nerimą ir sukurtų nuolatinę destabilizacijos situaciją.

Buvo bandymų įtraukti Uždniestrės gyventojus į vadinamuosius protestus, matome, kaip Uždniestrėje vyksta įvairių destabilizuojančių įvykių grandinė, kuri didina visuomenės paniką. Tiesą sakant, nepaminėjau kitų hibridinio karo elementų, kurie daro didelį spaudimą sistemai, didina paniką, nerimą ir baimę visuomenėje, išsunkia išteklius, verčia pareigūnus ir apskritai sistemą pervargti nuo reagavimo į netikrus pranešimus apie bombas. Rudenį jau buvo pirmi elektros energijos tiekimo sutrikimai Moldovoje, jie sutapo su vadinamaisiais protestais sostinėje, kai buvo užblokuota visa pagrindinė miesto gatvė. Tuo metu neveikė sienos su Ukraina, nes Ukraina neturėjo prieigos prie sistemos, neveikė mobilieji tinklai.

Uždniestrė / AP nuotr.

Įsivaizduokite situaciją, kai visos pajėgos turėjo reaguoti, kad išlaikytų socialinę taiką. Tuo pat metu kiekvieną kitą dieną turėjome reaguoti į vadinamuosius netikrus pranešimus apie sprogimus, dėl kurių visos Moldovos mokyklos, tarptautinis oro uostas ar teismai turėjo įspėti apie pavojų. Žinoma, tai reiškia, kad kyla pavojus šalies ekonominiam gyvenimui, kad kyla pavojus veikiančioms įmonėms ir kad tuo siekiama didinti nuovargį, nerimą, radikalizuoti žmones ir sukelti tai, ko siekia Rusija, – pakeisti demokratijos kursą, atkurti savo įtaką Kišiniove.

Rusijos tikslas – įgyti derybinę galią. Manęs dažnai klausia, ar Moldova yra kita po Ukrainos. Svarbu ne tai, kad Moldova yra kita, o tai, kad kyla grėsmė Europos saugumui ir demokratijai. Kai kalbame apie nacionalinį saugumą ir mūsų saugumo bei socialinį gynimą, tai neatsiejama nuo saugumo ir taikos užtikrinimo regione – tai kartu pagalba ir Ukrainai, ir ES išorės sienos apsauga. Visa tai susiję, o kadangi visa tai susiję, tai reiškia, kad turime sudaryti bendrą frontą ir stiprinti savo bendrą balsą bei ryžtingai imtis daugiau veiksmų, taip pat ir Europos lygmeniu Briuselyje, stiprinant išorės sienas. Reikia remti Moldovos atsparumą ir, kaip jau sakiau, tai neabejotinai reiškia, kad reikės remti Ukrainos gynybinius pajėgumus, ypač ateinančiu laikotarpiu, kai ateis ši žiema ir Rusija stipriau puls infrastruktūrą.