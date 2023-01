Žurnalistas apie JAV prezidentų klaidas dėl Putino: nė vienas nesuprato Rusijos

Bestselerių autorius, „The New York Times“ Baltųjų rūmų korespondentas, nušviečiantis jau penktosios JAV prezidento administracijos darbą, Peteris Bakeris 2000 m. į valdžią atėjusio Vladimiro Putino prezidentavimo pradžioje dirbo žurnalistu Maskvoje. Pokalbyje su RFE / RL P. Bakeris aptarė J. Bideno administracijos reakciją į karą Ukrainoje ir kur skirtingi JAV prezidentai klydo, vertindami V. Putiną.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

– Ar manote, kad ilgalaikė JAV parama Ukrainai yra garantuota? O jei ne, tai nuo ko ji priklauso?

– Geras klausimas. Šiuo metu Vašingtone iš tiesų keliamas šis klausimas. Iš esmės yra abiejų partijų sutarimas, kad artimiausioje ateityje JAV palaikys Ukrainą. Tačiau tai nereiškia, kad Ukrainos rėmėjams nėra nerimo ženklų. Turiu omenyje, kad naujoji respublikonų dauguma Atstovų Rūmuose, be kita ko, sakė ateityje skeptiškiau žiūrėsianti į pagalbą Ukrainai. [Respublikonas] Kevinas McCarthy, kuris gali tapti arba netapti [Atstovų rūmų] pirmininku, priklausomai nuo to, ar jis gaus pakankamai balsų, sakė, kad ateityje nebus tuščių čekių.

Nepaisant to, manau, niekur nedingo plataus pobūdžio abiejų partijų sutarimas, kad Ukraina yra svarbi Jungtinėms Valstijoms, kad mes su ja esame ilgam laikui, nors galbūt ne taip intensyviai kaip 2022 m. Ateityje dėl to gali kilti daugiau ginčų. Tačiau Mitchas McConnellas, respublikonų lyderis Senate, labai tvirtai palaiko Ukrainą, palaiko karą su įsibrovėliais iš Rusijos. Panašu, kad šiuo metu Respublikonų partijoje yra V. Putino frakcija, kuri, kad ir kaip būtų keista, labiau prorusiška nei proukrainietiška, ir tai stebina. Bet ji palyginti nedidelė. Kol kas.

Tačiau jei į Baltuosius rūmus sugrįžtų buvęs prezidentas [Donaldas] Trumpas, neaišku, kaip viskas klostytųsi. Tai būtų visiškai kita istorija, nes jo draugystė, jo bičiulystė su V. Putinu yra tokia keista ir nepaaiškinama... kad neaišku, kur ji mus gali nuvesti. Bet šiuo metu, sakyčiau, artimiausius dvejus metus, galite būti tikri, kad JAV pakankamai tvirtai palaikys Ukrainą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas / AP nuotr.

– Kaip patyrusio Baltųjų rūmų korespondento norėčiau jūsų paklausti, kaip JAV prezidentui Joe Bidenui sekasi tvarkytis su karu Ukrainoje?

– Esu tikras, kad yra ką kritikuoti, bet kol kas jis pakankamai tvirtai palaiko Ukrainą. Jam netgi daugiau ar mažiau pavyko pasiekti sąjungininkų sutarimą šiuo klausimu. Ir čia, Jungtinėse Amerikos Valstijose, jis iš esmės palaiko vidinį sutarimą. Jis nedaro visko, ko jo prašo Ukraina. Jis yra nubrėžęs tam tikras linijas. Jis bando rasti pusiausvyrą, kaip jis ją supranta, tarp tvirtos paramos Ukrainai ir pagalbos Ukrainai, vejant lauk įsibrovėlius, tačiau neleidžiant karui išplisti ar eskaluotis už Ukrainos sienų horizontaliai arba į masinio naikinimo ginklų panaudojimą vertikaliai, į apsikeitimą branduoliniais smūgiais. Jis bando rasti tokią subtilią pusiausvyrą.

Tad ukrainiečius kartais tenka nuvilti, nes jie norėtų gauti tam tikrų ginklų, kurių jis atsisakė duoti. Jie norėtų, kad ginklų pristatymo tempas būtų šiek tiek operatyvesnis. Tačiau apskritai, manau, prezidentas J. Bidenas aiškiai pasakė, jog Rusijos pralaimėjimas Ukrainoje yra svarbiausias prioritetas, ir jis iš visų jėgų stengiasi neleisti Rusijai įkalti pleištą tarp Vašingtono ir pagrindinių Europos sostinių – Londono, Berlyno, Paryžiaus, Varšuvos ir kt.

– Jei paprašyčiau įvardinti vieną dalyką, už kurį J. Bideną būtų galima labiausiai pagirti, ir atvirkščiai, vieną dalyką, už kurį jis nusipelno griežčiausios kritikos, kas, jūsų nuomone, tai galėtų būti?

– Čia gal ne tiek mano, kiek protingų žmonių, ekspertų nuomonė, kuriai aš pritariu, kad žvalgybinės informacijos atskleidimas prieš karą, prieš invaziją, buvo neįprasta ir veiksminga strategija, kurios iki šiol nebuvome matę. Tai, kad tiesiai šviesiai buvo pasakyta, ką V. Putinas ketina daryti, jam dar to nepadarius, leido visiems suprasti, kas nutiks. Be to, [tai] neleido V. Putinui sukurti pakankamai įtikimo šio karo [pateisinimo]. Juk nebuvo jokios [Kremliaus] surengtos provokacijos, kuri leistų žmonėms paaiškinti: na, mes įsikišime dėl tokios ir tokios priežasties.

Vladimiras Putinas vasario 24 dieną / AP nuotr.

Taigi aš manau, kad žvalgybos informacijos atskleidimas tam tikra prasme nustebino rusus ir neleido jiems sukurti klaidinančio naratyvo bei visiems įteigti, kad jie yra nukentėjusioji šalis. Nors jie visada taip sako. Tačiau nemanau, kad daug žmonių už Rusijos ribų tiki, jog jie yra nukentėjusioji šalis. Ir aš manau, kad iš dalies tai susiję su tuo, kad amerikiečiai dar prieš invaziją bedė į juos pirštu...

Daugiausia kritikos [J. Bidenas] bent jau čia, Vašingtone, sulauktų už tai, kad nėra toks ryžtingas, koks galėtų būti, tiekdamas ginklus, tiek atsižvelgiant į jų įvairovę, tiek į kiekį, tiek į pristatymo tempą. Vašingtone yra daug žmonių, kurie galėtų pasakyti: Na, aš palaikau tai, ką jis daro. Bet norėčiau, kad jis darytų daugiau.... Tačiau Respublikonų partijoje yra ir priešpriešinė jėga, kuri sako, kad jis daro per daug. Kad leidžiame pinigus užsienyje, kai turėtume juos leisti namuose. Kodėl mums turėtų rūpėti ukrainiečiai? Rusija turi savų motyvų it t.t. Tačiau, plačiąja prasme, daugiausia kritikos Ukrainos kontekste J. Bidenas greičiausiai susilauktų dėl to, kad galėjo padaryti daugiau, greičiau ir geriau.

– Norėčiau jūsų paklausti apie neseniai įvykusį apsikeitimą nuteistaisiais tarp JAV ir Rusijos – Brittney Griner už Viktorą Boutą. Ar iškeisti moterų krepšinio žvaigždę į „mirties pirklį“ yra sąžiningas sandoris?

– Akivaizdu, kad tai neproporcingi mainai. Krepšininkė, galbūt prasikaltusi dėl disponavimo nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų, [ir] garsiausias mūsų kartos ginklų prekeivis nėra lygiaverčiai. Net iš tolo... Rusai daugelį metų vaizdavo [V. Boutą] Vakarų, Amerikos imperializmo ir plačių užmojų kankiniu, pavertė savotišku simboliu. Manau, kad administracijos skaičiavimai buvo tokie: taip, sandoris neproporcingas. Nesame tuo labai patenkinti. Tačiau [V. Boutas] atliko bausmę [kalėjime], po [kelerių] metų jis vis tiek bus paleistas, pagal dabartinį nuosprendį – 2029 m. Jis jau pagyvenęs, praradęs ryšius, todėl tikėtina, kad jis nebekels tokios grėsmės, kokią kėlė jaunystėje. Todėl tai tikriausiai yra pateisinama auka. Kitaip tariant, toks yra jų skaičiavimas.

Aš nesakau, kad tai teisinga. Aš tiesiog sakau, kad greičiausiai tokia buvo jų mąstymo logika ir kad buvo verta susigrąžinti B. Griner, nes ji buvo įkaitė ir V. Putinas ją naudojo neteisėtiems tikslams, o mes juk turėtume sugrąžinti amerikiečius namo. Daugelis žmonių mano, kad tai buvo neprotingas apsikeitimas, kad jie nelygiaverčiai vienas kitam ir... kad tai tik paskatins blogiukus visame pasaulyje grobti amerikiečius, siekiant savo tikslų, [arba] norint ką nors ištraukti iš kalėjimo Amerikoje.

Viktoras Boutas ir Brittney Griner / AP nuotr.

– Ką Amerika iš to išlošė?

– Manau, kad pagrindinis prezidento J. Bideno laimėjimas yra tai, kad jis sugrąžino [B. Griner] namo. Brittney Griner čia yra labai garsi, tačiau ne ta politine prasme, kuria Viktoras Boutas garsus [Rusijoje]. Šiai istorijai buvo skiriama labai daug dėmesio. Buvo didelis spaudimas [J. Bidenui] ją susigrąžinti. Taigi, pagrįstai ar nepagrįstai, ji sulaukė daugiau dėmesio nei kiti užsienio šalių kalėjimuose laikomi amerikiečiai, įskaitant Paulą Whelaną (buvusį JAV jūrų pėstininkas, Rusijoje už šnipinėjimą nuteistą 16 metų laisvės atėmimo bausme). Dėl to jos atvejis buvo kur kas plačiau nušviečiamas ir prezidentas sulaukė gerokai didesnio spaudimo.

– Kaip vyriausiasis „The New York Times“ Baltųjų rūmų korespondentas dirbote su penkiomis skirtingų prezidentų administracijomis. Todėl norėčiau paklausti štai ko – kurio iš jų politika Rusijos atžvilgiu buvo logiškiausia?

– Įdomu, kad jūs to klausiate, nes mes patys daug apie tai galvojome. Mes su žmona („The New Yorker“ apžvalgininkė Susan Glasser) kažkada dirbome korespondentais Maskvoje, o vėliau tęsėme karjeras Vašingtone. Ir aš manau, kad kiekvienas iš prezidentų vienaip ar kitaip apsiskaičiavo, jei kalbame apie V. Putiną, neteisingai jį suprato, bandė su juo rasti bendrą kalbą, bet kaskart įsitikindavo, kad tai neįmanoma, kad jis nebus toks partneris, kokio jie norėtų.

Prezidentas Billas Clintonas, žinoma, dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje palaikė geresnius santykius su [Rusijos prezidentu] Borisu Jelcinu. Yra žmonių, tvirtinančių, kad tuo metu vykusi NATO plėtra ir Balkanų karas prieš [Serbijos lyderį] Slobodaną Miloševičių atstūmė Rusiją.

Manau, kad tai suvaidino kur kas mažesnį vaidmenį nei dešimtojo dešimtmečio demokratinių ekonominių reformų nesėkmė. Tai buvo svarbesnis veiksnys, atstūmęs Rusiją nuo JAV, leidęs tokiam žmogui kaip V. Putinas ateitį į valdžią ir pareikšti apie savo siekius grąžinti Rusijai buvusią galybę, nebūtinai palaikant gerus santykius su JAV.

George`as W. Bushas, žinoma, norėjo paversti V. Putiną partneriu, įžvelgė jo sielą, bet vėliau dėl to gailėjosi. Antrosios kadencijos pabaigoje G.W. Bushas jau labai aiškiai matė, kas yra V. Putinas. Vienoje iš mano knygų pateikiama keletas privačių pokalbių su kitais užsienio lyderiais, kur jis neslepia didžiulio nusivylimo V. Putinu, vadina jį caru.

Vladimiras Putinas ir George`as W. Bushas / AP nuotr.

B. Obama į Baltuosius rūmus įžengė iškart po Sakartvelo karo ir, užuot ėmęsis veiksmų ar kažkaip į tai reagavęs, paskelbė apie santykių perkrovimą. Žinoma, tai suprantama. Kiekvienas prezidentas nori geresnių santykių su Rusija ir, reikia pasakyti, kad kurį laiką šios pastangos iš tiesu davė neblogų rezultatų, tačiau prasidėjus Libijos karui, vėl išryškėjo priešprieša... Aš manau, kad tikslas buvo apeiti V. Putiną, nes B. Obama manė, kad galėtų dirbti su [buvusiu Rusijos prezidentu Dmitrijumi] Medvedevu. Galbūt tuo metu tai buvo pagrįsta [idėja], bet galiausiai ir šios pastangos pasirodė bevaisės.

D. Trumpas, žinoma, yra išskirtinis ta prasme, kad jis neslėpė savo palankumo V. Putinui, atvirai sakė, kad V. Putinu reikia žavėtis. Tiesą sakant, mūsų naujausioje knygoje aprašytas epizodas po Helsinkio viršūnių susitikimo, kai jis palaiko V. Putino, o ne Amerikos žvalgybos agentūrų, pusę. Čia, Vašingtone, paties D. Trumpo paskirtas nacionalinės žvalgybos direktorius, buvęs respublikonų senatorius Danas Coatsas pasakė: „Dieve mano, tai reiškia, kad galbūt rusai iš tikrųjų turi kompromituojančios medžiagos apie D. Trumpą. Kaip kitaip galime paaiškinti D. Trumpo palankumą ir meilę V. Putinui? Nes kitaip tai atrodo neįtikėtina“.

O tada atėjo J. Bidenas. Ir man atrodo, kad daugelis mano, jog jis nuėjo tuo pačiu keliu, susitikdamas su V. Putinu Ženevoje, galvodamas, kad pajėgs suvaldyti Rusiją per savo užsienio politiką, skirdamas jai šiek tiek dėmesio, tačiau pagrindines pastangas nukreipdamas į Kiniją. V. Putinas akivaizdžiai nesiruošė su tuo taikstytis. Ir atsidūrėme ten, kur atsidūrėme.

– V. Putinas valdžioje jau daugiau nei 20 metų. Kokia, jūsų nuomone, yra didžiausia strateginė klaida, kurią per tą laiką V. Putino ir apskritai Rusijos atžvilgiu padarė Jungtinės Valstijos?

– Apskritai, aš manau, kad klaida buvo tikėtis ir manyti, jog V. Putinas gali būti draugu, kad jis iš tiesų sieks vakarietiškumo, kad tikrai norės būti tautų bendruomenės dalimi. Tiesą sakant, gal pačioje pradžioje jis iš tiesų kažko panašaus norėjo. Nesu dėl to tikras. Manau, kad jis nuo pat pradžių pademonstravo savo tikrąjį veidą, įtvirtindamas savo valdžią Rusijoje, rodydamas agresyvumą Sakartvelo ir Ukrainos atžvilgiu, jau pačiais pirmaisiais valdymo metais. Manau, kad visi JAV prezidentai per pastaruosius 22 metus savaip tikėjosi, kad pajėgs suvaldyti V. Putiną, bet...nepajėgė, nesugebėjo dėl to, kad nebuvo pakankamai stiprūs ar pakankamai griežti, ar pakankamai įtikinami, ar pakankamai protingi, ar pan.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Kodėl visi taip galvojo?

– Visų pirma, nė vienas iš jų nebuvo rusas, nė vienas iš jų nebuvo gyvenęs Rusijoje ir nesuprato Rusijos. Dauguma jų buvo į vidaus reikalus orientuoti prezidentai, neturėję rimtesnės užsienio politikos patirties. J. Bidenas iš tikrųjų yra vienintelis, turintis bent kokios užsienio politikos patirties. Todėl aš manau, kad jie tiesiog tikėjo, kad V. Putinas yra kaip respublikonas ar demokratas, kad galima rasti būdą su juo susėsti ir susitarti, kad įmanoma su juo bent tam tikru lygiu bendradarbiauti. Jie tiesiog nesuprato, kad jis ne toks žmogus, jie nesuprato jo praeities KGB, jo nuoskaudų dėl Sovietų Sąjungos žlugimo, jo paranojos dėl CŽA ir jo įsitikinimo, kad Vakarų sąjungininkai siekia jį prigriebti. Ir aš manau, kad kiekvienas iš jų galvojo, kad aš galiu su juo susitarti, nes, žinote, mes tiesiog susėsim ir protingai pasikalbėsim. Tačiau santykiuose su V. Putinu tai neveikia.

– Pakalbėkime apie pastarojo meto V. Putino kalbas. Vieną iš jų jis rėžė su šampano taure rankoje ir atrodė įkaušęs. Be kita ko, jis kalbėjo apie prevencinius smūgius. Kaip tai keičia situaciją, kalbant apie strateginį JAV ir Europos mąstymą? Kaip manote, ką jis turėjo omenyje, užsimindamas apie prevencinius smūgius?

– Manau, kad šioje vietoje labiausiai reikėtų sunerimti dėl galimų branduolinių smūgių, nes akivaizdu, kad konvencinė Rusijos kariuomenė yra tarsi popierinis tigras. [Tai] nereiškia, kad jie negali padaryti didelės žalos. Akivaizdu, kad jie daro didžiulę žalą, didžiulių nuostolių Ukrainoje, bet jie tikrai nėra tokie efektyvūs, kaip kad iki vasario 24 dienos (kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą) įsivaizdavo amerikiečiai.

Tačiau branduolinis ginklas yra visai kas kita. Tą džiną butelyje laikome nuo 1945 m. Nuo tada, kai virš Japonijos buvo susprogdintos dvi bombos, kare nebuvo panaudotas joks branduolinis ginklas. Todėl mintis, kad jis gali atidaryti tą dėžę ir panaudoti branduolinį užtaisą, Vašingtone kelia didžiulį nerimą. Nes žengęs šitą žingsnį, negali žinoti, kur jis tave nuves. Kyla nekontroliuojamo spiralinio efekto, kurio labiausiai ir bijoma Vašingtone, pavojus.

Rusijos branduolinis lagaminėlis / AP nuotr.

Akivaizdu, kad niekas nenori prevencinių smūgių ir įprastine prasme, pavyzdžiui, raketų, paleistų į kokią nors bazę Lenkijoje ar Baltijos šalyse, ar panašiai. Tai taip pat kelia didelį susirūpinimą. Tačiau būtent branduolinio smūgio galimybė jiems neleidžia ramiai miegoti naktimis, nes tada kyla klausimas – ką daryti toliau? Ir aš manau, kad šiuo metu jų reakcija, amerikiečių reakcija, būtų neatsakyti branduoliniu smūgiu į branduolinį smūgį, nes niekas nenori pereiti į eskalacijos ciklą, kuomet staiga pajunti, kad jau judi link Karibų krizės, Trečiojo pasaulinio karo scenarijaus.

Tačiau ar būtų konvencinis atsakas į branduolinį smūgį net ir Ukrainos teritorijoje, kuris būtų pakankamai triuškinantis, kad atgrasytų nuo panašių veiksmų ateityje? Tai yra sudėtingi skaičiavimai, kuriuos šiuo metu reikia atlikti, nes niekas tiksliai nežino, ką V. Putinas darys. Ir dar todėl, kad kai jis kalba tokius dalykus, galima juos vertinti kaip žvanginimą ginklais, tačiau negalima nekreipti į juos dėmesio, nes tokiu atveju galime būti užklupti nepasiruošę.

Kiekvieną kartą, kai einu susitikti su aukščiausiu administracijos pareigūnu, paklausiu, kiek stipriai šiuo metu nerimaujama dėl galimo branduolinio smūgio, vertinant skalėje nuo vieno iki dešimties. Ir paprastai gaunu atsakymą diapazone nuo keturių iki šešių. Jie galvoja, kad keturi yra neblogai, o aš galvoju, kad tai siaubinga. Keturis dešimties balų skalėje siekianti branduolinio smūgio galimybė yra labai didelė, gerokai per didelė ir per daug pavojinga, jei jie rimtai taip mano. Kol kas, tfu tfu tfu, tai neįvyko, bet negalime garantuoti, kad tai neatsitiks ateityje.

– Net jei karas baigtųsi tam tikra Ukrainos pergale, jei V. Putinui pavyks išlaikyti bent dalį užgrobtų Ukrainos žemių, ar tikrai bus galima jį laikyti pralaimėjusiu?

– Bet kuri nuo 2014 m. Rusijos užgrobta ir jos išsaugota Ukrainos teritorija tam tikra prasme yra Rusijos laimėjimas, nes ji perbraižė žemėlapį. Jeigu jie išsaugos Krymą, jei pasiliks Donbasą, reikš, kad jiems bent iš dalies pavyko atplėšti kitos šalies teritoriją. Visgi tai gali būti menka paguoda, lyginant su tuo, ko jie tikėjosi, o amerikiečiai, ukrainiečiai ir europiečiai tikrai vertins grįžimą prie vasario 24 d. sienų kaip nepaprastą [Ukrainos] pergalę prieš kur kas galingesnę jėgą. Ir tai tiesa, nes be jokių abejonių V. Putinas tikėjosi, kad tokiu metu jis jau bus Kyjive, tikėjosi, kad ten jau dirbs jam palanki vyriausybė, net jei nebūtų pavykę okupuoti visos šalies...

Manau, kad Rusijos karinio pralaimėjimo mastas viršija bet kokias prognozes. Amerikos kariuomenė, mes visi, apsiskaičiavome, gerokai pervertinome jos pajėgumus. Amerikos kariuomenė manė, kad jie paims Kyjivą per 10 dienų. Jie manė, kad rusai per kelias savaites perims visos šalies kontrolę, tik tiek, kad niekas negalvojo, jog jiems bus lengva tą šalį sukontroliuoti, buvo tikimasi partizaninio karo. Tačiau akivaizdu, kad visi manė, jog rusams seksis kur kas geriau. Ir dar visai neseniai, prieš porą mėnesių, prisimenu, kaip jie sakė: ukrainiečiai nori šį rudenį surengti kontrpuolimą rytuose, bet nesame tikri, kad tai gera idėja... nemanome, kad jiems galėtų tai pavykti. O jie ėmė ir tai padarė. Ukrainiečiai labai pasistengė ir paneigė visų lūkesčius...

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Bet jūs teisus. Tikriausiai dauguma vakariečių grįžimą prie vasario 24-osios sienų vertintų kaip nepaprastą pergalę, ir tai daugeliu atžvilgių būtų nepaprasta pergalė, tačiau jūs teisus sakydamas, kad net ir tokiu atveju leidus Rusijai išlaikyti teritoriją, kurią ji perėmė jėga, neteisėtai, reikštų, kad jai pavyko išsisukti padarius tai, kas šiandien, šiais laikais, neturėtų būti priimtina. Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo mes perbraižome Europos žemėlapį, kaip tai daro Rusija. Tai nereiškia, kad [Ukraina] neturėtų žiūrėti į grįžimą prie vasario 24 d. sienų kaip į rimtą pergalę – taip tikrai yra – bet tai nereiškia, kad turėtume pamiršti, ką padarė Rusija.

– O ką manote apie visas tas kalbas, neva „suteikime Rusijai saugumo garantijas“, kurias vis užveda Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas?

– Tai yra amžina įtampa tarp Vašingtono ir Europos sostinių – duokime V. Putinui, ko jis nori, kad jis atstotų... Manau, kad tai susiję su tebesitęsiančiu nesuvokimu, kas V. Putinas iš tiesų yra. Saugumo garantijos jo nedomina. Jis neketina jomis pasitikėti. Jo saugumo garantija yra viena – aš kontroliuoju Kyjivą. Jo saugumo garantija – aš viską kontroliuoju.

Visų pirma, [V. Putinas] nepasitikės jokiu popieriumi. Pažiūrėkite, kas atsitiko su Minsko susitarimais; jie buvo beverčiai (šiais susitarimais buvo bandoma sustabdyti karą Donbase.) Nėra būdų patenkinti V. Putiną. Ir bandant jam suteikti kažkokias saugumo garantijas atrodo, kad jis nuo pat pradžių turėjo teisėtą pagrindą manyti, jog jo veiksmai Ukrainoje yra realių nuogąstavimų dėl Rusijos saugumo išdava, nors tai, žinoma, yra visiška nesąmonė. Ukraina nekėlė jokio pavojaus Rusijos saugumui.

Suprantu, kad [Rusija] nenorėjo, jog Ukraina prisijungtų prie ES ar stotų į NATO, bet Ukraina nekėlė grėsmės Rusijai. Ukraina norėjo gerų santykių su Rusija, nors ir siekė užmegzti partnerystę su Europa. Nes akivaizdu, jog Ukraina yra suinteresuota palaikyti gerus santykius su Rusija. Tačiau V. Putinas dėl kažkokių jam vienam žinomų priežasčių iškreipė šią situaciją ir iškėlė idėją, kad Rusijai kyla grėsmė iš Vakarų. Tai susiję su [V. Putino] karjera saugumo tarnyboje, su jo paranoja, su jo vidaus politika, kuriai reikalinga sukurti išorės priešą, – ir mes esame tas jam naudingas priešas.